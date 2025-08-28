Gold King AI MT4

이 가격으로 남은 재고는 1/5개뿐입니다 ---> 다음 가격 250$ // MT5 버전

Gold King AI는 강화 학습을 활용해 강력한 거래 알고리즘을 구축, 훈련, 평가, 배포하기 위해 특별히 설계된 오픈소스 Python 프레임워크인 TensorTrade를 사용하여 개발되었습니다.

이 알고리즘은 뉴욕 거래 세션 동안 작동합니다. 시장 분석을 통해 관심 영역을 식별한 후, 가격이 해당 수준에 도달하면 실행되는 대기 주문을 배치합니다. 이것은 이익을 확보하기 위해 추적 이익을 빠르게 활성화합니다. 또한 손실 거래 후 활성화되는 '스마트 리커버리'라는 두 번째 전략을 갖추고 있습니다. 이 전략은 손실을 일부 보상하기 위해 약간 더 큰 주문을 실행합니다.

참고로 신경망은 AI를 최신 상태로 유지하기 위해 4~5개월마다 최신 역사적 데이터를 사용하여 훈련됩니다.

이 로봇은 마틴게일이나 헤징과 같은 유해한 리스크 관리 방법을 사용하지 않습니다. 대신 모든 거래는 트레일링 이익 실현과 스톱 로스로 보호됩니다. 라이브 신호





특징:



심볼

XAUUSD (골드)

시간대

M30 최소 자본

150$ 브로커

어떤 브로커나 가능, IC Markets 권장

계좌 유형

어떤 유형이나 가능, Raw/ECN 권장

레버리지

1:500 레버리지 이상 (더 낮은 경우 연락 주시기 바랍니다)

VPS

어떤 것이든 (필요한 경우 연락 주시기 바랍니다)







중요 정보:



백테스팅: 백테스팅은 GMT +2 / 미국 여름 시간 +3을 사용하여 수행해야 합니다. 백테스팅을 수행하려면 Tick Data Suite를 사용하는 것이 권장됩니다 / 백테스팅 다운로드.

실시간 거래: IC Markets, IC Trading, FP Markets, Pepperstone, Axi, Darwinex, Vantage, Tickmill 등 대부분의 브로커는 GMT+2 형식을 사용하며, 미국 일광 절약 시간제(DST) 시작 시 GMT+3로 전환됩니다.

브로커의 서버 시간이 이 형식과 일치한다면 변경할 필요가 없습니다. 다른 서버 시간을 사용하는 경우 저에게 연락주시면 정확한 설정을 보내드리겠습니다.





FAQ:

