Gold King AI MT4

5

이 가격으로 남은 재고는 1/5개뿐입니다 ---> 다음 가격 250$ // MT5 버전

Gold King AI는 강화 학습을 활용해 강력한 거래 알고리즘을 구축, 훈련, 평가, 배포하기 위해 특별히 설계된 오픈소스 Python 프레임워크인 TensorTrade를 사용하여 개발되었습니다.

이 알고리즘은 뉴욕 거래 세션 동안 작동합니다. 시장 분석을 통해 관심 영역을 식별한 후, 가격이 해당 수준에 도달하면 실행되는 대기 주문을 배치합니다. 이것은 이익을 확보하기 위해 추적 이익을 빠르게 활성화합니다. 또한 손실 거래 후 활성화되는 '스마트 리커버리'라는 두 번째 전략을 갖추고 있습니다. 이 전략은 손실을 일부 보상하기 위해 약간 더 큰 주문을 실행합니다.

참고로 신경망은 AI를 최신 상태로 유지하기 위해 4~5개월마다 최신 역사적 데이터를 사용하여 훈련됩니다.

이 로봇은 마틴게일이나 헤징과 같은 유해한 리스크 관리 방법을 사용하지 않습니다. 대신 모든 거래는 트레일링 이익 실현과 스톱 로스로 보호됩니다.

라이브 신호


특징:

심볼
 XAUUSD (골드)
시간대
 M30
최소 자본
 150$
브로커
 어떤 브로커나 가능, IC Markets 권장
계좌 유형
 어떤 유형이나 가능, Raw/ECN 권장
레버리지
 1:500 레버리지 이상 (더 낮은 경우 연락 주시기 바랍니다)
VPS
 어떤 것이든 (필요한 경우 연락 주시기 바랍니다)


중요 정보:

백테스팅: 백테스팅은 GMT +2 / 미국 여름 시간 +3을 사용하여 수행해야 합니다. 백테스팅을 수행하려면 Tick Data Suite를 사용하는 것이 권장됩니다 / 백테스팅 다운로드.

실시간 거래: IC Markets, IC Trading, FP Markets, Pepperstone, Axi, Darwinex, Vantage, Tickmill 등 대부분의 브로커는 GMT+2 형식을 사용하며, 미국 일광 절약 시간제(DST) 시작 시 GMT+3로 전환됩니다.

브로커의 서버 시간이 이 형식과 일치한다면 변경할 필요가 없습니다. 다른 서버 시간을 사용하는 경우 저에게 연락주시면 정확한 설정을 보내드리겠습니다.


FAQ:

  1. Gold King AI는 매일 운영되나요?
    예, 하루에 한 번 대기 주문을 생성하며, 일반적으로 해당 주문이 실행됩니다.

  2. Gold King AI에 뉴스 필터가 없다면 고영향 뉴스를 거래한다는 의미인가요?
    아니요, 주요 뉴스는 일반적으로 13:30 GMT에 발표되지만, Gold King AI은 첫 번째 주문을 14:30 GMT에 배치하여 이러한 고변동성 이벤트의 위험을 제거합니다. 15:00 GMT에 간혹 발표되는 뉴스도 있지만, 일반적으로 FOMC나 NFP와 같은 고위험 뉴스는 아닙니다.

  3. FTMO와 같은 프로프 회사용 특수 설정이 필요하나요?
    네, 저에게 연락해 주시면 설정을 보내드리겠습니다.
리뷰 2
Honour Soft
60
Honour Soft 2025.09.12 00:04 
 

Very good customer service, and an efficient EA, clean and neat.

추천 제품
Dashboard Super Three MA
Wang Yu
유틸리티
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Super Three MA Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities free, LINK . This system basically utilizes PA and three adjustable Moving Average as the main indicator set to generate trading signal. With the feature that all MA_timeframe, MA_period, MA_applied_price are ad
Gold Breakout Sniper MT4
Vernkham Sorsavanh
Experts
(MT5):  https://www.mql5.com/en/market/product/135268?source=Site+Market+My+Products+Page#description Live account: https://www.mql5.com/en/signals/2307663?source=Site+Profile Gold Breakout Sniper( Strategy 259 158 ) EA is a fully automated trading system designed for XAUUSD on the H1 timeframe, focusing on volatility breakout opportunities confirmed by trend filters. This EA combines multiple ATR levels to accurately gauge market volatility conditions and filters trades using MACD to ensure e
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
AI Swing MT4
Reza Aghajanpour
5 (1)
Experts
Introduction : AI Swing EA is a fully automated trader with Fixed SL and high win rate. It will be 200$, it is now just 49$. No Martingale, No Grid Contact me  to send you instruction and add you in group. The next generation OpenAI model quickly gained significant attention with its broad range of capabilities and versatility, We used its expertise in assisting prediction prices in formulating and applying improved trading strategies. Our AI core is capable of extracting data insights from
FiboMagic Auto
Ivan Zapuskalov
Experts
This Expert Advisor is used in tandem with the FiboMagic Pro indicator https://www.mql5.com/ru/market/product/64978?source=Site +Profile The FiboMagic Pro indicator shows you: 1) Which way to trade 2) Clear entry point criteria for breaking the counter-trend line in the Fibonacci structure 3) Clear exit criteria based on levels The FiboMagic Auto Expert Advisor provides you with automatic trading based on the signals of the FiboMagic Pro indicator, namely: - analyzes the breakout of the cou
Mobius AUDCAD
Volodymyr Strilets
Experts
The EA has two strategies, each designed for a particular market behavior. Using both strategies allows you to cover a significant range of trading time and get high and stable results. The Channel strategy is based on the principle of scalping within the channel bounds, during periods of low volatility. (Modified strategy from version 1.1) Trend strategy builds on the principle of following the trend in during the high volatility hours. (New Strategy) The trading periods are selected based on t
Night EA
Atif Zafar
Experts
EA works with none of the technical indicators. It works with logics in slow market. It's very important to give GMT-offset value to EA. GMT-offset value is the value that need to be according to chart off-set time. If your chart is GMT +3 than give GMT Offset value 3. Tested with 99.90% data Modelling quality. Recommendations : Developed for M1, EURUSD ECN Broker with 5 points Settings Lot Size: manual lot size if "money management" is disabled Money management: EA will decide the lot size if t
Monkey EA
Vojtech Svobodnik
Experts
Monkey EA is fully automatic Expert Advisor for trading on GBPUSD . It based on Exponential Moving Average and Bollinger Bands. Monkey EA has been tested from year 2003 to March 2021 . You can download the demo and test it yourself. My test used the real tick data with 99,90% accuracy. I made Monte Carlo test with 200 simulations used too. Monkey EA offers hight profit factor  and small drawndown . All trades are covers by TakeProfit  and StopLoss ! Doesn't use Martingale or other dangerous star
Rebate System Overlap
Evgenii Kuznetsov
3 (2)
Experts
Rebate System performs a large number of trades with the minimum profit, which gives the opportunity to earn from receiving rebates (returning part of a spread). It is based on two grids (buy and sell), when one of them is in a drawdown, the other one can enter with an increased lot size, keeping the account away from the drawdown. Differences from the usual EA Rebate System in the mode of closing long-term losing trades in one of the grids due to the previously received profit. Input parameters
Architect
Tomoyuki Nakazima
Experts
Feature No Martingale, grid trading or averaging in this EA. Logic is original,sound and robust. Augmented by machine learning. ProfitFactor is over 7. Perfect EA The Ultimate EA Finally,the EA with real edge has come to MQL5 Market. This EA is easy to use.No Optimization is needed. Your money will increase so fast,I promise you. Currency Pairs This EA works on USDJPY. On strategy tester and live trading,choose symbol "USDJPY". Parameters Parameter name Description LotsMethod There are two
Semi Auto Recovery Zone
Sirinya Pakkaman
5 (1)
유틸리티
Details of each condition Type 1. Set no use Hedging Martingale, to open the order by yourself only through the push button. TP and SL follow setting. Set Setting_Hedging =false;     Use_Signal =false;  Type 2. Semi Auto Recovery Zone You have to open the order by yourself only through the push button. If in the wrong direction and Set true on Hedging Martingale, EA will fix the order with the zone system by use Hedging Martingale Set Setting_Hedging =true;     Use_Signal =false;  Type 3. Use
Total Lock MT4
Vadim Zotov
5 (2)
Experts
Lock is a powerful tool for saving a trader's money. Instead of the traditional stop loss, you can now use this robot. The robot will place a pending lock — a counter order. When the price moves sharply against the trader, the lock becomes a market one, and therefore the loss does not increase, but freezes at the same level. The main position is saved and will bring profit as soon as the lock closes. Each position is locked by a separate lock. The number of positions is not limited. The robot c
JumpLump
Olga Zhdanova
Experts
A great addition to your lucrative portfolio of expert advisors. The strategy is based on an algorithm for breaking through the built levels for a certain period of time. The EA has a fixed StopLoss, which allows you to keep the minimum drawdown. Tested on all ticks using the Tick Data Suite , with the closest possible real trading conditions, watch the video. Price for the first 10 buyers $ 75 (I beg you to post your reports in the comments) Recommendations: Good ECN broker with low spread.
AVG Price
Volodymyr Hrybachov
Experts
Grid adviser. The advisor sets the order opening levels at n distance from the average price (MA). It is built on a template using an advanced grid algorithm and a function of protection from increased volatility during the news release. Applies invisible for the broker dynamic levels of setting new orders, stop-loss, take-profit and trailing stop. If you set MagicNumber = 0, then the expert can be used in semi-automatic trading. You can open the position manually, and provide support for the po
Angry cat
PHILLIP GRAHAM HEWARD
Experts
Classic grid martingale type but with a unique and effective partial hedging algorithm to control and reduce drawdown. developed and set up to run on GB/US 15 min chart with a minimum balance of 2k contact me for set files, I have many depending on if you prefer low drawdown, slow and steady growth, or something more aggressive. live account signal https://www.mql5.com/en/signals/2188734?source=Site recommended account leverage 500:1 all optomisation was done with a £500 - £1000 starting balan
Sharp
Vitalii Zakharuk
Experts
Sharp expert system works with a deposit of $ 100! The classic method of scalping. It is also worth noting that with the allowable level of the spread, the bot goes through any historical period on any currency pair. The key for the Sharp bot is the spread, it works with default settings, it is possible to work with a spread of up to 10. If the spread is more than 10, then you need to select other settings. Testing should be performed with a spread of up to 10 on all ticks. There is no point i
BlueSwift Grid Rescue MT4
Duc Anh Le
Experts
Make grid trading safe again | Built by a grid trader >> for grid traders.    Walkthrough Video  <== Get Grid Rescue up and running in 5 minutes  This is MT4 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT5  (settings and logics are same in both versions) BlueSwift Grid Rescue MT4  is a risk management utility  EA  (used together with other grid trading experts) that can help you trade aggressive grid systems with manageable drawdown, therefore reduce substanstially margin call risk as we
Market Maker Expert
Oon Kar Lee
Experts
MARKET MAKER EXPERT is an customizable advanced, fully automated Grid Trading Expert Advisor developed to trade on MULTIPAIR MODE ( EURUSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD,EURCHF ), by spreading out risks. Expanding Grid is its speciality. It focuses on opening a large number of orders. The currency pairs have been chosen carefully to run this system. Once it analyze the market, it does a hedge order immediately, (so margin levels are not affected on the initial trade) Starts grid when the price move aga
Aries Revenge EA
Corey A Brown
Experts
________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Are You Looking For REVENGE On The Market With A PowerFul EA With A Low DD And Consistency That Produces  Realistic & Believable Results  ? Well, You've Found The Right 1. Introducing "ARIES REVENGE." ARIES REVENGE IS SAFE & SOUND WHILE BEING BATTLE TESTED. OPEN BUY & SELL ORDERS: ARIES REVENGE Runs A  Intraday Scalping S
GoldMine EA MT4
Jerald Jay Cruz
Experts
No force entry and not martingale!!! This EA is designed to identify the best setup trades, executing approximately 3 to 5 high-quality trades per week on each currency pair. This Expert Advisor (EA) is tailored for XAU/USD (Gold)  and operates on a 5-minute time frame . The strategy combines the Commodity Channel Index (CCI) with a Moving Average (MA) to identify trade opportunities and manage exits effectively. Key Features: CCI-Based Entry : The EA watches for the CCI to cross extreme l
News Hedging Pro MT4
Mean Pichponreay
Experts
News Hedging Pro  is a unique robot that allows you to trade during the most critical news announcement periods by your predefined strategy. You can preset the strategy to trade, and then it will trade that news automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now with this tool, trading news become easier, more flexible and more exciting than ever. No waiting, no confusing anymore. Product Links Fully  Description
EA Cyclone
Renat Garaev
4.63 (8)
Experts
EA Cyclone은 고유한 거래 알고리즘을 갖춘 Expert Advisor입니다. EA는 프랙탈 수준을 사용하여 반전 영역을 결정합니다. 구매 후 즉시 저에게 연락하여 지침을 받고 개인 전보 채팅에 액세스하십시오! 이 로봇을 개발할 때 인기 있는 Fractal 거래 전략이 자동화되어 각 거래에 대해 합리적인 진입점을 제공합니다. 로봇의 미세 조정을 위해 세계적인 명성을 가진 투자 펀드의 숙련된 트레이더가 참여했습니다. 설정은 링크의 어드바이저 토론에서 사용할 수 있습니다. XAUUSD, DE40, USTECHCash (100) 거래를 위한 권장 쌍 타임프레임 M15 - M30 - H1 최소 계정 잔액 $500(쌍당)   EA는 좋은 중개 조건이 필요합니다. 롤오버 기간 동안 낮은 스프레드와 슬리피지가 가장 좋은 계정 유형은 ECN입니다. 상담은 비밀댓글로 해주시면 됩니다. EA는 VPS에서 계속 실행되어야 하며 VPS 대기 시간은 150ms를 초과하지 않아야 합니다.
AdvisorKing MT4
Artem Grishchenko
Experts
AdvisorKing   is a multi-currency scalper that uses proprietary trading algorithms. Entering the market is carried out using filters, which allows the trading advisor to get good results during a low-volatility trading session. This system is designed for long-term trading and is suitable for traders who are used to stability and minimal risk. The trading advisor does not contain such dangerous strategies as grid and martingale. For questions about setting up and installing a trading advisor, y
Dracula EA
Anatoliy Lukanin
Experts
Fully automated, which does not use grid strategies, martingale, averaging positions, waiting out a loss, etc. The idea is not complicated, when flat, 2 limit orders are set when using USE_LIMIT_ORDERS = true, otherwise it trades by market. When an order is triggered, the position is closed by TAKE_PROFIT, SIGNAL_TRAILING_TAKE_PROFIT in an unsuccessful situation by STOP_LOSS_VIRTUAL. Or the orders are deleted. After closing a position, the expert looks at how the position closed, with a pr
CN Hamster
Wen Huang
Experts
CN Hamster CN Hamster는 Martin, 추가 창고 정책을 사용하지 않고 BOLL 및 zigzag의 지표를 기반으로 작성된 완전히 자동화된 EA입니다. 일반 권장 사항 최저 예금액이 100달러일 경우 lots를 0.01로 설정하고 maxopenorder=1을 설정하는 것이 좋다.기본값은 그리니치 표준시 + 2입니다.잘 수행되고 낮은 수준의 브로커를 사용합니다.가격차가 좁고 시장 실행력이 강한 ECN 또는 STP 계정만 사용하는 것이 좋습니다.낮은 ping VPS로 거래하는 것이 좋으며 ping 값이 낮을수록 좋습니다. 그것은 서로 영향을 주지 않고 여러 화폐에서 일할 수 있다.그것은 유로-달러 M5 또는 파운드-달러 M5에서 더 잘 작동합니다.또한 모든 통화 쌍을 사용할 수 있습니다. 입력 매개변수 이 제품은 4비트와 5비트 따옴표를 모두 사용할 수 있습니다.모든 값의 소수점 이하 5자리를 자동으로 다시 계산하는 소수점 이하 5자리의 값을 입력
Angry predator
Jose Daniel Stromberg Martinez
Experts
Opening price: $49 (6 of 10 copies left) Get your copy before price goes up! Next price: $99 Angry Predator  is a proffessional made EA with a lot of money management options, such as martingale and autolots . Its a trend based expert with standard indicators that are put together. Monitoring:    https://www.mql5.com/en/signals/829058   (just started) All settings are pre-defined for indicators, See screenshots for money management settings. Be careful with martingale setting if you do not
Dashboard Super MA RSI CCI
Wang Yu
3.33 (3)
유틸리티
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Super MA RSI CCI Demo in my product list, pls try it out to get familiar with all functionalities free . Dashboard Super MA RSI CCI is an intuitive, and handy graphic tool to help you to: Have 28 pairs under control with one dashboard Monitor price movement, identify possible trend based on MA, RSI, and CCI i
Goldenvale EA MT4 Version
Gerhard Frischholz
Experts
The Goldenvale Expert Advisor was developed using machine learning algorithms to generate a system that is extremely robust. Before we launch an EA, a variety of different robustness tests are performed. These tests include: multi-year out-of-sample tests, various broker data feeds, and Monte Carlo tests that show the effects of system parameter variations. Robust systems typically have a simple trading logic. The Goldenvale EA utilizes the Average Directional Movement Index (ADX) to determine
ImpulsVolume
IGOR KIRIANEN
Experts
This EA trades both with a stop loss, so it can trade without it, with an increase in the lot (martingale) and without an increase in the lot (without a martingale). The advisor trades in the continuation of the impulse. It has a number of filtering indicators. This Expert Advisor is not afraid of large spreads (there is protection), it also has protection from the maximum lot and has trading from the percentage of the deposit. There are two types of Martingale (by adding from the original lot,
Forex 4up Grid Recovery MT4
Volodymyr Hrybachov
Experts
무익한 주문 바구니, 뉴스 필터, 다른 거래 수단의 미결 포지션 필터 및 거래 신호를 텔레그램 채널로 보내는 기능을 "해결"하는 시스템을 갖춘 그리드 고문. Expert Advisor는 귀하의 손이나 다른 Expert Advisors로 개설한 거래를 손익분기점으로 끌어올리는 유틸리티로 계정에서 수익성이 없는 위치를 복원하는 데 사용할 수 있습니다. 선형 회귀 채널 내에서 작동하며 여러 조건에 대해 입력합니다. 신호는 선형 회귀 채널의 방향, 채널 너비, 지수 이동 평균의 교차점, 평균 일일 변동성, 주문 평균을 사용합니다. 주요 기능: 전략에 포함된 신호에 대한 거래 버튼으로 거래 뉴스 필터 다른 거래 상품의 오픈 포지션으로 필터링 계정에서 수익성이 없는 포지션 정산 위치 평균화 포지션의 후행 정지 이익 손익분기점으로 전환 전보에 무역 신호 보내기 전보로 뉴스 보내기 그리드 단계가 구성되어 가격이 우리에게 불리한 경우 특정 주문 수 후에 계정 복구 기능(인출 감소)이 활
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT5 버전 :  여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분할하는
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: 오늘의 성공이 내일의 결실이 될 것입니다. 기간 한정 슈퍼 할인! 가격이 인상되기 전에 마지막 2부를 299달러에 구매할 수 있습니다. 실시간 신호 > IC 마켓 리얼: Goldex AI 고위험 세트 매뉴얼 및 구성 파일: 매뉴얼 및 구성 파일을 받으려면 구매 후 저에게 연락하세요. 가격: 시작 가격은 $499이며 10회 판매할 때마다 $899씩 인상됩니다. 사용 가능한 사본 수: 2 Goldex AI - 신경망, 추세 및 가격 행동을 갖춘 고급 트레이딩 로봇. Goldex AI는 금의 지지선과 저항선을 돌파하는 가격 행동을 사용하여 뉴욕 시장의 움직임을 최대한 활용하여 가능한 최고의 수익을 얻는 고성능 트레이딩 로봇입니다. 이 로봇은 지능형 복구라는 전략을 가지고 있으, 손실이 발생한 후 활성화되고 더 큰 로타제를 열어 가능한 손실을 단시간에 복구하지만 사용자가 원할 경우 승수를 줄일 수 있습니다. Goldex AI에는 스마트 뉴스 필터가 내장되어 있어 중
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) 출시 프로모션: 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우 인기
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA – Jesko는 수년간 검증되고 최적화된 전략 을 기반으로 만들어진 특별한 자동매매 프로그램(EA)입니다. 이미 실계좌에서 테스트 되었으며, 꾸준히 수익성과 낮은 리스크 를 입증했습니다. 이제 모든 트레이더들에게 공개하기로 결정했습니다. Signal live     4개월 실계좌 간편한 설치  모든 브로커에서 사용 가능 (ECN 계좌 권장)  최소 예치금: 100 USD  24/7 지원  Jesko를 한 번 구매하면 – 우리의 다른 제품들을 무료로 제공! 1,5분의 골드 백테스트용: 차트에 INCORRECT 가 나타나지 않도록 하십시오. 만약 나타나면 설정을 변경해야 합니다. 옵션은 True/False 만 있습니다 — 차트에 초록색 OK 가 표시될 때까지 조정하면 문제가 없다는 뜻입니다. 입력 파라미터 설명 일반 설정 AccountType – 계좌 유형 선택 (일반 / ECN / 기타). RiskMode – 리스크 관리 모드 선택 (낮음 / 중간 / 높음). 로트 &
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT4를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! 규칙       정확하고 규율 있게 거래하세요. 퀀텀 킹 EA       구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합했습니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. 퀀
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나 저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를 TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직 을 기반으로 한 **완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다. 550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다. 실시간 시그널 >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   클릭 이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리 를 위해 설계되었으며 **모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다. 최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다. 이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면 프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.  
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
ChatGPT Turbo를 통한 AI 기반 기술 Infinity EA는 GBPUSD 및 XAUUSD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다. 6,000명 이상의 멤버로 구성된   MQL5 커뮤니티에   가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT5 버전 Infinity EA 설정 방법 특징 Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다. EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다. Infinity EA는 머
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
Expert Advisor는 수익성이 없는 포지션을 회수하도록 설계된 시스템입니다.   작성자의 알고리즘은 손실 위치를 잠그고 여러 부분으로 분할하고 각 부분을 별도로 닫습니다. 손쉬운 설정, 하락 시 지연된 시작, 다른 Expert Advisors 잠금, 비활성화, 추세 필터링을 통한 평균화 및 손실 위치의 부분 마감이 하나의 도구에 내장되어 있습니다. 전체 그룹에서만 주문을 마감하는 그리드 전략과 달리 더 낮은 예금 부하로 손실을 줄일 수 있는 부분에서 마감 손실을 사용하여 손실과 함께 더 안전한 작업을 보장합니다. 주문이 복원되는 방법: 1 EA는 선택한 상품의 다른 창을 닫아 수익성이 없는 EA를 끕니다(선택 사항). 2 EA는 처리된 모든 주문에 대해 TakeProfit 및 StopLoss 수준을 재설정하고 해당 식별자가 있는 보류 주문을 삭제합니다. 3 EA는 수익성이 없는 주문의 일부를 충당하고 총 포지션 볼륨을 줄이기 위해 이익을 사용하기 위해 처리된 모든 수익성 있
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Meta Trader 플랫폼에서 거래자가 고급 시장 분석을 할 수 있도록 지원하기 위해 개발된 정교한 금 거래 로봇인 One Gold EA를 소개합니다. 당사의 독점 기술은 신경망과 데이터 기반 알고리즘을 활용하여 과거 및 실시간 금 시장 데이터를 분석하여 의사 결정에 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 기존의 수동 전략과 달리 One Gold EA는 최소한의 개입으로 작동하여 거래 프로세스를 간소화하고 관련 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다. 고급 신경 플러그인을 사용하면 로봇의 분석 기능이 향상되지만 다른 거래 도구와 마찬가지로 One Gold EA는 수익을 보장하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그러나 보다 정보에 입각하고 데이터 기반 통찰력을 제공하여 거래 성과를 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 설계되었습니다. One Gold EA는 인간 거래자가 파악하기 어려울 수 있는 패턴과 추세를 감지하기 위해 금 시장을 지속적으로 모니터링합니다. 이 시스템은 다양한 시장 상황
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
업데이트 — 2025년 12월 2024년 11월 말, Aurum이 공식적으로 판매를 시작했습니다. 그 이후 뉴스 필터, 추가 보호 조건, 복잡한 제한 없이도 실제 시장 환경에서 꾸준히 운용되며 안정적인 성과를 유지해 왔습니다. Live Signal 1년간의 실전 운용은 이 트레이딩 시스템의 신뢰성을 명확하게 증명했습니다. 그리고 실제 데이터와 통계를 기반으로, 2025년 12월 대규모 업데이트가 진행되었습니다: 프리미엄 패널 전면 개편 및 모든 해상도에 최적화 확장된 거래 보호 시스템 추가 Forex Factory 기반의 강력한 뉴스 필터 추가 신호 정확도를 높이는 추가 필터 2종 추가 최적화, 실행 속도 및 전반적인 안정성 향상 손실 후 안전한 복구를 위한 Recovery 기능 추가 프리미엄 스타일의 새로운 차트 테마 적용 EA 소개 Aurum — 골드(XAU/USD) 전용 프리미엄 자동매매 EA Aurum은 금 시장에서 안정적이고 안전한 트레이딩을 위해 설계된 전문 자
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
고급 멀티 스캘핑 EA - 완전 자동 멀티페어 거래 시스템 - 꾸준한 성장과 함께 매우 안전합니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. 한 달에 약 70-100건의 거래가 이루어집니다. 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요. USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA의 특징: - 추가 스프레드 설정. - 조정 가능한 변동성-적응형 손절매. - 롱/숏에 대한 SWAP 디스플레이. - 고정_SL 옵션. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 외환 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다. -
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experts
Live signal   (234% Profit in one month - Deposit 340$ profit 980$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after this week. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
DualGrid MT4
DRT Circle
Experts
듀얼그리드 전문가 자문 DualGrid는 유연한 위험 관리, 고급 그리드 로직 및 철저하게 검증된 실행 동작을 제공하도록 설계된 멀티 전략 그리드 전문가 어드바이저(EA)입니다. 이 EA는 시장 상호 작용에 대한 서로 다른 접근 방식을 기반으로 개발된 두 가지 독립적인 거래 전략을 통합하여 트레이더가 다양한 위험 선호도와 거래 조건에 맞게 EA를 조정할 수 있도록 합니다. 구매 후 즉시 개인 메시지를 보내주시면 설정 파일과 사용 방법을 안내해 드리겠습니다. 실시간 신호:   여기를 클릭하세요 5회 판매 후 가격이 급격히 인상됩니다!! 최종 가격은 $1800입니다. 전략 아키텍처 EA One – 지연 그리드(설정 가능한 마팅게일) 첫 번째 전략은 마틴게일 사용을 완벽하게 제어할 수 있는 지연 그리드 시스템입니다. 트레이더는 입력값을 통해 마틴게일을 직접 활성화하거나 완전히 비활성화할 수 있습니다. "Lots Multiply EA One" 입력값을 1로 설정하면 전략은 자동으로
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: 귀하의 거래, 우리의 기술 매뉴얼 및 설정 파일: 구매 후 저에게 연락하면 매뉴얼과 설정 파일을 받으실 수 있습니다 가격: 가격은 판매된 라이선스 수에 따라 상승합니다 사용 가능한 복사본: 4 금은 시장에서 가장 변동성이 큰 금융 상품 중 하나로, 정확한 거래, 심도 있는 분석 및 강력한 리스크 관리가 요구됩니다. CyNera 전문가 조언자는 이러한 요소들을 통합하여, 최적의 금 거래를 위한 정교한 시스템으로 설계되었습니다. CyNera의 고급 전략과 기술은 경험이 풍부한 트레이더는 물론, 초보자도 금 거래에서 직면하는 독특한 도전과 기회를 극복할 수 있도록 지원합니다. CyNera는 금 시장의 복잡성에 맞춰 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 적응적이고 지능적인 전략과 다중 시간대 분석, 자동 거래 조정, 정밀한 리스크 관리 등 고급 기능을 결합합니다. 이러한 적응성 덕분에 CyNera는 빠른 시장 변화에 대응하면서도 장기적인 자본 보호를 보장하는 다목적 도구가
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
프로모션 시작! 449$에 얼마 남지 않았습니다! 다음 가격: 599$ 최종 가격: 999$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro는 금 거래 EA의 클럽에 합류하지만 한 가지 큰 차이점이 있습니다. 이것은 진정한 거래 전략입니다. "실제 거래 전략"이란 무엇을 의미합니까?   아시다시피 시장에 있는 거의 모든 Gold EA는 단순한 그리드/마팅게일 시스템으로 시장이 초기
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
초고도 최적화 버전 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 는 MT4 버전 중 가장 강력하고 안정적이며 정교한 릴리스입니다. HFT는 고빈도 스캘핑 EA로, 골드(XAUUSD)를 M1 타임프레임에서만 거래하며 매일 다수의 트레이드를 실행합니다. 최대 1:500의 레버리지를 지원하며, 아주 합리적인 로트 크기 로 진정한 스캘핑 전략을 구현합니다. 이로 인해 전용 스캘핑 계좌(예: RAW 또는 ECN)가 필요합니다. ICMarkets 의 RAW 계좌는 낮은 스프레드와 슬리피지가 적어 가장 추천되는 브로커입니다. 안정적인 인터넷 연결 또는 VPS는 필수입니다. 주의: 터미널이 종료되면 FAST M1 이 계좌 제어를 상실합니다 . 공식 채널:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 주요 개선 사항 향상된 진입 로직 EA는 이제 주요 추세 방향으로만 진입합니다. 역추세 거래는 하지 않습니다. 높은 정확도 내부 로직
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experts
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Experts
Javier Gold Scalper: 당신 곁의 첨단 기술! 매뉴얼 및 설정 파일: 구매 후 저에게 연락하시면 매뉴얼과 설정 파일을 보내드립니다 가격: 판매된 라이선스 수에 따라 가격이 인상됩니다 남은 복사본: 5개 금 거래는 금융 시장에서 가장 변동성이 큰 자산 중 하나로, 고도의 정밀도, 철저한 분석, 매우 효과적인 리스크 관리가 요구됩니다. Javier Gold Scalper 는 이러한 핵심 요소들을 통합하여 금 시장에서의 거래를 최적화하기 위해 설계된 강력하고 정교한 시스템입니다. 최첨단 기술과 고급 전략을 기반으로 Golden Scalper는 초보자와 전문가 모두를 지원하여 이 역동적인 시장의 도전과 기회를 안전하게 대응할 수 있도록 합니다. Golden Scalper와 함께라면 금 거래의 특수성에 적합한 신뢰할 수 있는 도구를 사용할 수 있습니다. 심볼 XAUUSD (금) 시간 프레임 M30 PropFirm 사용 가능 자본 최소 $1000 브로커 모든 브로커 가능 계정
제작자의 제품 더 보기
Gold King AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (4)
Experts
이 가격으로 남은 재고는   1/5 개뿐입니다 ---> 다음 가격 250$ //   MT4 버전 Gold King AI는 강화 학습을 활용해 강력한 거래 알고리즘을 구축, 훈련, 평가, 배포하기 위해 특별히 설계된 오픈소스 Python 프레임워크인 TensorTrade를 사용하여 개발되었습니다. 이 알고리즘은 뉴욕 거래 세션 동안 작동합니다. 시장 분석을 통해 관심 영역을 식별한 후, 가격이 해당 수준에 도달하면 실행되는 대기 주문을 배치합니다. 이것은 이익을 확보하기 위해 추적 이익을 빠르게 활성화합니다. 또한 손실 거래 후 활성화되는 '스마트 리커버리'라는 두 번째 전략을 갖추고 있습니다. 이 전략은 손실을 일부 보상하기 위해 약간 더 큰 주문을 실행합니다. 참고로 신경망은 AI를 최신 상태로 유지하기 위해 4~5개월마다 최신 역사적 데이터를 사용하여 훈련됩니다. 이 로봇은 마틴게일이나 헤징과 같은 유해한 리스크 관리 방법을 사용하지 않습니다. 대신 모든 거래는 트레일링 이익
Critical Zones MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.93 (15)
지표
크리티컬 존은 보다 정확한 시장 진입을 원하는 수동 트레이더를 위해 특별히 개발되었습니다. 이 인디케이터는 고급 알고리즘을 사용해 차트에서 가장 관련성이 높은 지지선과 저항선, 돌파 및 재테스트를 계산하여 관심 영역을 감지합니다. 이 지표는 잠재적으로 수익성 있는 매수/매도 기회가 감지되면 경고 및 알림을 보내도록 구성할 수 있어 트레이더가 화면/   MT4  버전 앞에 있지 않아도 거래 기회를 놓치지 않고 파악할 수 있습니다. 특징 다시 칠하지 않음  이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값이 변경되지 않습니다 거래 쌍 모든 외환 쌍 계절성 모든 계절성 매개변수 ===== 지지 및 저항 구성 ===== 계산을 위해 볼 막대 // 지지 및 저항 수준을 계산하기 위해 현재 막대에서 거꾸로 된 막대 범위 ===== 조건 ===== 브레이크아웃 // 브레이크아웃 감지를 켜거나 끕니다. 재테스트 // 재테스트 감지를 활성화 또는 비활성화합니다. ===== 지지 및 저항
FREE
Golden Hunter MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.79 (28)
지표
MT4 버전 Golden Hunter 는 수동으로 시장을 거래하는 트레이더를 위해 개발되었습니다. 3가지 지표로 구성된 매우 강력한 도구입니다. 강력한 진입 전략: 통화 쌍의 변동성을 측정하고 시장 추세를 식별하는 지표로 구성됩니다. LSMA: 가격 데이터를 평활화하고 단기 추세 파악에 유용합니다. Heikin Ashi: 지표가 차트에 연결되면 일본 캔들은 Heikin Ashi 캔들로 변경됩니다. 이러한 유형의 양초는 가격 정보를 부드럽게 하여 강력한 추세를 파악할 수 있도록 합니다. 형질 다시 칠하지 마십시오 이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값을 변경하지 않습니다 스프레드가 매우 낮고 변동성이 큰 거래 쌍(EURUSD, GBPUSD, BTCUSD…). 범위(범위) 쌍을 사용하는 것은 권장되지 않습니다 기간 M5 거래 시간 시장에서 더 많은 움직임이 있고 스프레드가 낮은 시간대에 거래하는 것이 좋습니다 Buffers  Buy Buffer: 10 / Sell B
FREE
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
지표
탑 바텀 트래커는 시장 추세를 분석하고 추세의 고점과 저점을 감지할 수 있는 정교한 알고리즘을 기반으로 하는 지표입니다 / MT5 버전 . 가격은 500$에 도달할 때까지 점진적으로 상승합니다. 다음 가격 --> $99 특징 다시 칠하지 않음 이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값을 변경하지 않습니다 거래 쌍 모든 외환 쌍 기간 모든 기간 파라미터 ==== 인디케이터 구성 ==== 구성 매개 변수 // 40 (값이 높을수록 신호가 적지만 더 정확한 신호가 제공됩니다) 상위 레벨 값 // 80 (상단 수평선의 값) 하단 레벨 값 // 20 (하단 수평선 값) 인디케이터 계산 막대 수 // 3000 (인디케이터를 계산할 막대 수). 값 0은 모든 막대에 대해 인디케이터를 계산합니다) ==== 알람 구성 ==== 팝업 알림 // 참(터미널에서 알람) 이메일 알림 // 참(이메일로 알람 전송) 알람 시간 간격 // 10 (분 단위의 알람 간격) 경고
Pips Chaser MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (5)
지표
Pips Chaser  표시기는 수동 거래를 보완하기 위해 개발되었습니다. 이 지표는 숏 스캘핑과 롱 스윙 거래 모두에 사용할 수 있습니다 //  MT4 버전 특징 다시 칠하기 표시기 없음 이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값을 변경하지 않습니다 거래 쌍 모든 통화 쌍 시간대 H1이 바람직하지만 모든 기간에 적용할 수 있습니다. 거래 시간 24시간 Buffers  Buy Buffer: 0 / Sell Buffer: 1 요구 사항 일부 포지션 스캘핑을 위해 스프레드가 좁은 ECN 브로커를 사용해야 합니다. 중간 임팩트와 높은 임팩트 뉴스 발표 시간에 거래하지 마십시오. 설치하는 방법 선호하는 거래 쌍에 지표를 부착하십시오(H1 권장). 구성 표시기 설정 : 여기에서 지표의 매개변수를 수정하여 가장 적합한 전략을 채택할 수 있습니다. 추가 세팅 : 여기에서 표시기의 여러 부분의 색상을 변경할 수 있습니다. 경고 구성을 변경할 수도 있습니다. 사용 방법
FREE
Golden Hunter MT4
Rodrigo Arana Garcia
4.62 (13)
지표
MT5 버전 Golden Hunter 는 수동으로 시장을 거래하는 트레이더를 위해 개발되었습니다. 3가지 지표로 구성된 매우 강력한 도구입니다. 강력한 진입 전략: 통화 쌍의 변동성을 측정하고 시장 추세를 식별하는 지표로 구성됩니다. LSMA: 가격 데이터를 평활화하고 단기 추세 파악에 유용합니다. Heikin Ashi: 지표가 차트에 연결되면 일본 캔들은 Heikin Ashi 캔들로 변경됩니다. 이러한 유형의 양초는 가격 정보를 부드럽게 하여 강력한 추세를 파악할 수 있도록 합니다. 형질 다시 칠하지 마십시오 이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값을 변경하지 않습니다 스프레드가 매우 낮고 변동성이 큰 거래 쌍(EURUSD, GBPUSD, BTCUSD…). 범위(범위) 쌍을 사용하는 것은 권장되지 않습니다 기간 M5 거래 시간 시장에서 더 많은 움직임이 있고 스프레드가 낮은 시간대에 거래하는 것이 좋습니다 Buffers  Buy Buffer: 9 / Sell Buff
FREE
Critical Zones MT4
Rodrigo Arana Garcia
4 (8)
지표
크리티컬 존은 보다 정확한 시장 진입을 원하는 수동 트레이더를 위해 특별히 개발되었습니다. 이 인디케이터는 고급 알고리즘을 사용해 차트에서 가장 관련성이 높은 지지선과 저항선, 돌파 및 재테스트를 계산하여 관심 영역을 감지합니다. 이 지표는 잠재적으로 수익성 있는 매수/매도 기회가 감지되면 경고 및 알림을 보내도록 구성할 수 있어 트레이더가 화면/ MT5 버전 앞에 있지 않아도 거래 기회를 놓치지 않고 파악할 수 있습니다. 특징 다시 칠하지 않음  이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값이 변경되지 않습니다 거래 쌍 모든 외환 쌍 계절성 모든 계절성 매개변수 ===== 지지 및 저항 구성 ===== 계산을 위해 볼 막대 // 지지 및 저항 수준을 계산하기 위해 현재 막대에서 거꾸로 된 막대 범위 ===== 조건 ===== 브레이크아웃 // 브레이크아웃 감지를 켜거나 끕니다. 재테스트 // 재테스트 감지를 활성화 또는 비활성화합니다. ===== 지지 및 저항 스타일
FREE
Auto Fibo MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.53 (19)
지표
Auto Fibo 는 수동 거래를 향상시키기 위해 개발된 지표입니다. 자동으로 황금 비율을 그려 시간을 절약하고 거래를 촉진합니다. 지표를 그래프에 부착하면 정확한 황금 비율이 자동으로 그려지므로 임계점을 찾아야 하는 수고를 덜 수 있습니다. 인터페이스는 컴퓨터에 따라 밴드의 대략적인 고점과 저점으로 조정됩니다. 이 표시기는 대부분의 시작 및 끝 지점 선택 오류를 수정합니다. 각 밴드에 대해 정확한 가격이 표시됩니다. 警告 私はMQL5.com으로 私のEAを販売するだけ입니다.もし誰かが私のEAを売ってくれと連絡してきたら、それはああにの金が また、もしあなたが私のEAを 外部のウェブサイトから購入した場合、それ는 偽의 바 죤으로 あ り, original의 ゝ と 同じ よ に は 動作 ないこ
FREE
Pips Hunter PRO MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
지표
핍스 헌터 프로는 수년에 걸쳐 개발되었으며 이전 버전보다 개선된 버전입니다. 이 강력한 지표는 시장과 가격 이력을 분석하여 매수 및 매도 항목을 생성합니다. 이러한 항목의 계산을 위해 함께 작동하는 다양한 지표와 덜 유리한 항목을 필터링하고 제거하는 복잡한 통계 로그를 사용합니다 /   MT4 버전 . 특징 다시 칠하지 않음 이 인디케이터는 새 데이터가 도착해도 값이 변경되지 않습니다 지연 없음  이 표시기는 지연되지 않습니다 거래 쌍 모든 외환 쌍  (가급적 EURGBP) 타임프레임  모든 차트주기 매개변수 ===== 표시 ===== 화살표 거리 // 신호(화살표)와 캔들스틱 사이의 거리 ===== 알림 ===== 팝업 알림 // MT4 터미널용 알림 푸시 알림 알림 // 휴대폰용 알림 이메일 알림 // 이메일 알림 ===== 차트 설정 ===== 차트에서 캔들 스틱의 색상을 변경하는 옵션 경고 저는 MQL5.com에서만 제품을 판매합니다. 누군가
FREE
Auto Fibo MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (7)
지표
Auto Fibo 는 수동 거래를 향상시키기 위해 개발된 지표입니다. 자동으로 황금 비율을 그려 시간을 절약하고 거래를 촉진합니다. 지표를 그래프에 부착하면 정확한 황금 비율이 자동으로 그려지므로 임계점을 찾아야 하는 수고를 덜 수 있습니다. 인터페이스는 컴퓨터에 따라 밴드의 대략적인 고점과 저점으로 조정됩니다. 이 표시기는 대부분의 시작 및 끝 지점 선택 오류를 수정합니다. 각 밴드에 대해 정확한 가격이 표시됩니다. 警告 私はMQL5.com으로 私のEAを販売するだけ입니다.もし誰かが私のEAを売ってくれと連絡してきたら、それはああにの金が また、もしあなたが私のEAを 外部のウェブサイトから購入した場合、それ는 偽의 바 죤으로 あ り, original의 ゝ と 同じ よ に は 動作 ないこ
FREE
Pips Chaser MT4
Rodrigo Arana Garcia
4 (7)
지표
Pips Chaser  표시기는 수동 거래를 보완하기 위해 개발되었습니다. 이 지표는 숏 스캘핑과 롱 스윙 거래 모두에 사용할 수 있습니다 //  MT5 버전 특징 다시 칠하기 표시기 없음 이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값을 변경하지 않습니다 거래 쌍 모든 통화 쌍 시간대 H1이 바람직하지만 모든 기간에 적용할 수 있습니다. 거래 시간 24시간 Buffers  Buy Buffer: 0 / Sell Buffer: 1 요구 사항 일부 포지션 스캘핑을 위해 스프레드가 좁은 ECN 브로커를 사용해야 합니다. 중간 임팩트와 높은 임팩트 뉴스 발표 시간에 거래하지 마십시오. 설치하는 방법 선호하는 거래 쌍에 지표를 부착하십시오(H1 권장). 구성 표시기 설정 : 여기에서 지표의 매개변수를 수정하여 가장 적합한 전략을 채택할 수 있습니다. 추가 세팅 : 여기에서 표시기의 여러 부분의 색상을 변경할 수 있습니다. 경고 구성을 변경할 수도 있습니다. 사용 방법
FREE
Triangle Engine MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
Experts
트라이앵글 엔진은 사람들의 자산을 단순하고 접근하기 쉬운 방식으로 성장시키기 위해 개발되었습니다. 백테스팅에서는 잘 작동하는 것처럼 보이지만 실제 계좌에서는 동일한 성과를 내지 못하는 알고리즘에 지쳤다면, 트라이앵글 엔진이 바로 당신이 찾던 해결책입니다. 트라이앵글 엔진은 AUDCAD의 내재된 취약점을 식별하고 활용하기 위해 세심하게 설계된 고급 알고리즘입니다. 고급 지표 세트와 다양한 전략을 활용해 이 시스템은 시장 동향의 심층적이고 실시간 분석을 수행하며, 변동성, 신흥 트렌드, 역사적 패턴 등 핵심 요소를 평가합니다. 트라이앵글 엔진이 시장에서 다른 알고리즘과 차별화되는 진정한 특징은 뛰어난 적응성입니다. 특정 유형의 금융 환경에 국한되지 않고, 강세장, 약세장, 심지어 극도로 불확실한 시장 조건에서도 효과적으로 작동하도록 전략을 동적으로 조정합니다. 이 유연성은 장기적인 손실 기간과 관련된 위험을 크게 완화합니다 // 추가적인 상세 내용은 매뉴얼 가이드를 참고해 주시기 바랍니
Quantum Pips AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
Experts
차세대 전문 어드바이저인 퀀텀 핍스 AI에 오신 것을 환영합니다! 이 가격에는 2/5 개만 판매됩니다. 그 이후에는 로봇의 성능이 실제 계정에 적합한지 확인하기 위해 자동으로 가격이 올라갑니다. 구매 후 저에게 연락하여   무료 인디케이터 (65$ 이상 가치)를 받으세요. 퀀텀 핍스 AI는 외환 시장에서 수익을 내도록 세심하게 설계된 최첨단 전문가 어드바이저입니다. 이 지능형 시스템은 여러 차트주기에 대한 세심한 분석과 머신러닝의 힘을 결합한 다양한 지표를 사용하여 어떤 상황에서도 시장에 적응할 수 있는 능력을 제공합니다. 퀀텀 핍스 AI를 차별화하는 것은 탁월한 적응력으로, 어떤 시장 상황에서도 짧은 추세를 더 정확하게 활용하여 수익을 낼 수 있다는 점입니다. 또한 가장 지능적인 방법으로 원하는 방향으로 진행되지 않는 거래를 청산하는 지능형 시장 종료 알고리즘이 내장되어 있습니다 /   버전 MT 4 . 자세한 내용은   매뉴얼 가이드를   참조하시기 바랍니다. 이 로봇은 마틴 게
Pips Hunter PRO MT4
Rodrigo Arana Garcia
지표
핍스 헌터 프로는 수년에 걸쳐 개발되었으며 이전 버전보다 개선된 버전입니다. 이 강력한 지표는 시장과 가격 이력을 분석하여 매수 및 매도 항목을 생성합니다. 이러한 항목의 계산을 위해 함께 작동하는 다양한 지표와 덜 유리한 항목을 필터링하고 제거하는 복잡한 통계 로그를 사용합니다 / MT5 버전 . 특징 다시 칠하지 않음 이 인디케이터는 새 데이터가 도착해도 값이 변경되지 않습니다 지연 없음  이 표시기는 지연되지 않습니다 거래 쌍 모든 외환 쌍  (가급적 EURGBP) 타임프레임  모든 차트주기 매개변수 ===== 표시 ===== 화살표 거리 // 신호(화살표)와 캔들스틱 사이의 거리 ===== 알림 ===== 팝업 알림 // MT4 터미널용 알림 푸시 알림 알림 // 휴대폰용 알림 이메일 알림 // 이메일 알림 ===== 차트 설정 ===== 차트에서 캔들 스틱의 색상을 변경하는 옵션 경고 저는 MQL5.com에서만 제품을 판매합니다. 누군가 내
FREE
Forex Vigor MT4
Rodrigo Arana Garcia
지표
30$에서 5/10 복사 ---> 다음 50$ // MT5 버전 외환 활력은 8가지 주요 통화(EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY)의 모멘텀 강도를 평가하는 기술 지표입니다. 이 지표는 28개 통화쌍 간의 상관관계 부족을 측정하는 수학적 계산에 의존합니다. 값을 계산하기 위해 선형 가중 평균법(LWMA)과 모델에서 유의성이 없는 값을 제거하는 통계 시스템을 사용하여 종가 간의 백분율 차이를 분석합니다. 이 방법은 최근 가격 변동에 더 큰 의미를 부여하는 가중 평균을 제공합니다. 이 백분율 차이를 고려하면 이 지표는 통화 모멘텀의 강도와 방향을 측정할 수 있습니다. 주요 통화의 모멘텀 강도를 평가하고 시장 역학에 대한 귀중한 통찰력을 제공하는 이 지표는 트레이더가 잠재적 거래 기회를 파악하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리고 리스크를 효과적으로 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 특징 다시 칠하지 않음 이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값을 변
Quantum Pips AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (5)
Experts
차세대 전문 어드바이저인 퀀텀 핍스 AI에 오신 것을 환영합니다! 이 가격에는 2/5 개만 판매됩니다. 그 이후에는 로봇의 성능이 실제 계정에 적합한지 확인하기 위해 자동으로 가격이 올라갑니다. 구매 후 저에게 연락하여   무료 인디케이터 (65$ 이상 가치)를 받으세요. 퀀텀 핍스 AI는 외환 시장에서 수익을 내도록 세심하게 설계된 최첨단 전문가 어드바이저입니다. 이 지능형 시스템은 여러 차트주기에 대한 세심한 분석과 머신러닝의 힘을 결합한 다양한 지표를 사용하여 어떤 상황에서도 시장에 적응할 수 있는 능력을 제공합니다. 퀀텀 핍스 AI를 차별화하는 것은 탁월한 적응력으로, 어떤 시장 상황에서도 짧은 추세를 더 정확하게 활용하여 수익을 낼 수 있다는 점입니다. 또한 가장 지능적인 방법으로 원하는 방향으로 진행되지 않는 거래를 청산하는 지능형 시장 종료 알고리즘이 내장되어 있습니다 /   버전 MT5 . 자세한 내용은   매뉴얼 가이드를   참조하시기 바랍니다. 이 로봇은 마틴 게일
Neural Intelligence MT4
Rodrigo Arana Garcia
Experts
신경 지능은 간단하고 접근하기 쉬운 방법으로 사람들의 자본을 늘리기 위해 만들어졌습니다. 백테스팅에서는 잘 작동하는 것 같지만 실계좌에서는 제대로 작동하지 않는 알고리즘에 지쳤다면 신경 지능이 바로 여러분이 찾고 있는 솔루션입니다.  유로 파운드의 비효율성을 찾아 이를 활용하도록 설계된 완전 자동화된 알고리즘입니다. 머신러닝 클러스터 분석과 유전적 스캘핑 알고리즘을 기반으로 합니다. 거래하면서 매개변수를 수정할 수 있는 AI를 사용하여 시장 변화에 자동으로 적응 // 자세한 내용은 매뉴얼 가이드를 참조하시기 바랍니다.  출시 제안!!! 이 가격으로 10 부만 판매되며 최종 가격은 1000$ // MT5 버전입니다. 특징 견고한 백 테스트 및 라이브 성능 (수동 가이드에서 백 테스트를 다운로드 할 수 있음) GMT 시간을 조정할 필요가 없습니다 (EA가 대신 해드립니다). FTMO와 같은 프로페셔널에 적합 CENT 계좌에 적합 사용 가능한 고품질 대안보다 훨씬 저렴 매우 쉬운 사
XPulse MT4
Rodrigo Arana Garcia
Experts
XPulse는 간단하고 접근하기 쉬운 방법으로 사람들의 자본을 늘리기 위해 만들어졌습니다. 백테스팅에서는 잘 작동하는 것 같지만 실계좌에서는 제대로 작동하지 않는 알고리즘에 지쳤다면 XPulse가 바로 여러분이 찾고 있는 솔루션입니다. 호주-캐드 쌍의 비효율성을 이용하도록 특별히 설계된 알고리즘입니다. 강력한 백테스트와 두 개의 실시간 신호가 알고리즘의 성능을 뒷받침합니다. // 자세한 내용은 매뉴얼 가이드를 참조하세요.  출시 제안!!! 이 가격으로 2/5 부만 남았습니다 ---> 다음 가격 250$   // MT5 버전입니다 . 실시간 신호  -  실시간 신호 2 특징 견고한 백테스트 및 라이브 성능 (매뉴얼 가이드에서 백테스트 다운로드 가능) GMT 시간을 조정할 필요가 없습니다 (EA가 대신 해드립니다). FTMO와 같은 프로페셔널에 적합 CENT 계좌에 적합 소자본 계좌에 적합 (100$부터) 사용 가능한 고품질 대안보다 훨씬 저렴 매우 사용하기 쉬움 : 설정 파일
Forex Vigor MT5
Rodrigo Arana Garcia
지표
30$에서 5/10 복사 ---> 다음 50$ //   MT4 버전 외환 활력은 8가지 주요 통화(EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY)의 모멘텀 강도를 평가하는 기술 지표입니다. 이 지표는 28개 통화쌍 간의 상관관계 부족을 측정하는 수학적 계산에 의존합니다. 값을 계산하기 위해 선형 가중 평균법(LWMA)과 모델에서 유의성이 없는 값을 제거하는 통계 시스템을 사용하여 종가 간의 백분율 차이를 분석합니다. 이 방법은 최근 가격 변동에 더 큰 의미를 부여하는 가중 평균을 제공합니다. 이 백분율 차이를 고려하면 이 지표는 통화 모멘텀의 강도와 방향을 측정할 수 있습니다. 주요 통화의 모멘텀 강도를 평가하고 시장 역학에 대한 귀중한 통찰력을 제공하는 이 지표는 트레이더가 잠재적 거래 기회를 파악하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리고 리스크를 효과적으로 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 특징 다시 칠하지 않음 이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값을
Top Bottom Tracker MT5
Rodrigo Arana Garcia
지표
탑 바텀 트래커는 시장 추세를 분석하고 추세의 고점과 저점을 감지할 수 있는 정교한 알고리즘을 기반으로 하는 지표입니다 /   MT4 버전 . 가격은 500$에 도달할 때까지 점진적으로 상승합니다. 다음 가격 -->   $99 특징 다시 칠하지 않음 이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값을 변경하지 않습니다 거래 쌍 모든 외환 쌍 기간 모든 기간 파라미터 ==== 인디케이터 구성 ==== 구성 매개 변수 // 40 (값이 높을수록 신호가 적지만 더 정확한 신호가 제공됩니다) 상위 레벨 값 // 80 (상단 수평선의 값) 하단 레벨 값 // 20 (하단 수평선 값) 인디케이터 계산 막대 수 // 3000 (인디케이터를 계산할 막대 수). 값 0은 모든 막대에 대해 인디케이터를 계산합니다) ==== 알람 구성 ==== 팝업 알림 // 참(터미널에서 알람) 이메일 알림 // 참(이메일로 알람 전송) 알람 시간 간격 // 10 (분 단위의 알람 간격)
Triangle Engine MT5
Rodrigo Arana Garcia
Experts
트라이앵글 엔진은 사람들의 자산을 단순하고 접근하기 쉬운 방식으로 성장시키기 위해 개발되었습니다. 백테스팅에서는 잘 작동하는 것처럼 보이지만 실제 계좌에서는 동일한 성과를 내지 못하는 알고리즘에 지쳤다면, 트라이앵글 엔진이 바로 당신이 찾던 해결책입니다. 트라이앵글 엔진은 AUDCAD의 내재된 취약점을 식별하고 활용하기 위해 세심하게 설계된 고급 알고리즘입니다. 고급 지표 세트와 다양한 전략을 활용해 이 시스템은 시장 동향의 심층적이고 실시간 분석을 수행하며, 변동성, 신흥 트렌드, 역사적 패턴 등 핵심 요소를 평가합니다. 트라이앵글 엔진이 시장에서 다른 알고리즘과 차별화되는 진정한 특징은 뛰어난 적응성입니다. 특정 유형의 금융 환경에 국한되지 않고, 강세장, 약세장, 심지어 극도로 불확실한 시장 조건에서도 효과적으로 작동하도록 전략을 동적으로 조정합니다. 이 유연성은 장기적인 손실 기간과 관련된 위험을 크게 완화합니다 // 추가적인 상세 내용은   매뉴얼   가이드를 참고해 주시기
Neural Intelligence MT5
Rodrigo Arana Garcia
Experts
신경 지능은 간단하고 접근하기 쉬운 방법으로 사람들의 자본을 늘리기 위해 만들어졌습니다. 백테스팅에서는 잘 작동하는 것 같지만 실계좌에서는 제대로 작동하지 않는 알고리즘에 지쳤다면 신경 지능이 바로 여러분이 찾고 있는 솔루션입니다.  유로 파운드의 비효율성을 찾아 이를 활용하도록 설계된 완전 자동화된 알고리즘입니다. 머신러닝 클러스터 분석과 유전적 스캘핑 알고리즘을 기반으로 합니다. 거래하면서 매개변수를 수정할 수 있는 AI를 사용하여 시장 변화에 자동으로 적응 // 자세한 내용은   매뉴얼 가이드를   참조하시기 바랍니다.  출시 제안!!!   이 가격으로   10 부만 판매되며 최종 가격은   1000$   //   MT4 버전입니다. 특징 견고한 백 테스트 및 라이브 성능 (수동 가이드에서 백 테스트를 다운로드 할 수 있음) GMT 시간을 조정할 필요가 없습니다 (EA가 대신 해드립니다). FTMO와 같은 프로페셔널에 적합 CENT 계좌에 적합 사용 가능한 고품질 대안보다
XPulse MT5
Rodrigo Arana Garcia
Experts
XPulse는 간단하고 접근하기 쉬운 방법으로 사람들의 자본을 늘리기 위해 만들어졌습니다. 백테스팅에서는 잘 작동하는 것 같지만 실계좌에서는 제대로 작동하지 않는 알고리즘에 지쳤다면 XPulse가 바로 여러분이 찾고 있는 솔루션입니다. 호주-캐드 쌍의 비효율성을 이용하도록 특별히 설계된 알고리즘입니다. 강력한 백테스트와 두 개의 실시간 신호가 알고리즘의 성능을 뒷받침합니다. // 자세한 내용은   매뉴얼 가이드를   참조하세요.  출시 제안!!! 이 가격으로   2/5 부만 남았습니다 ---> 다음 가격 250$   //   MT4 버전입니다 . 실시간 신호  -  실시간 신호 2 특징 견고한 백테스트 및 라이브 성능 (매뉴얼 가이드에서 백테스트 다운로드 가능) GMT 시간을 조정할 필요가 없습니다 (EA가 대신 해드립니다). FTMO와 같은 프로페셔널에 적합 CENT 계좌에 적합 소자본 계좌에 적합 (100$부터) 사용 가능한 고품질 대안보다 훨씬 저렴 매우 사용하기 쉬움
필터:
Honour Soft
60
Honour Soft 2025.09.12 00:04 
 

Very good customer service, and an efficient EA, clean and neat.

Rodrigo Arana Garcia
121980
개발자의 답변 Rodrigo Arana Garcia 2025.09.12 08:41
Hi Bing, thank you so much for your nice review. Let's keep making profits !
yamil26
107
yamil26 2025.08.30 16:51 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Rodrigo Arana Garcia
121980
개발자의 답변 Rodrigo Arana Garcia 2025.08.31 19:45
Thank you for the good review !! I hope you enjoy it
리뷰 답변