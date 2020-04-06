ORIX mt4

ORIX System — 은 GBPUSD 통화쌍을 대상으로 M5 타임프레임에서 특별히 개발되고 최적화된 알고리즘 트레이딩 시스템으로, 시장 구조와 가격 행동에 대한 심층적인 분석을 기반으로 합니다. 본 전문가 자문(EA)은 표준 기술 지표 신호를 사용하지 않으며, 단순화된 거래 템플릿으로 거래하지 않습니다. 시스템의 핵심은 모멘텀(임펄스), 정체(포즈), 유동성, 가격 반응의 원칙에 기반해 형성된 자체적인 시장 컨텍스트 판단 로직입니다. 알고리즘은 실시간으로 시장을 지속적으로 분석하여 시장 구조의 핵심 요소를 식별하고, 단일 조건이 아닌 여러 요인의 종합 판단을 바탕으로 거래 결정을 내립니다.

Live Signal

시장 구조 분석 — ORIX System은 다음과 같은 시장 구성 요소를 자동으로 추적하고 평가합니다: 강력하고 핵심적인 가격 수준; 시장 균형 영역과 가격 밸런스 영역; 유동성 집중 구간; 주문 및 거래량이 누적된 영역; 대형 및 기관 참여자의 활동; 시장 압력이 높은 구간; 모멘텀 소진 및 움직임 둔화 구간; 가격 반응 영역; 중요한 시장 구조 요소. 감지된 모든 영역은 거래 로직 내부에서 사용되며, 트레이더가 별도의 조치를 취할 필요는 없습니다. 차트에 표시되는 텍스트는 알고리즘의 내부 분석 상태를 반영하며, 현재 시장 컨텍스트를 시각적으로 이해하는 데 도움을 줍니다.


뉴스 필터 — ORIX System에는 Forex Factory 뉴스 필터가 내장되어 있어, 주요 경제 이벤트 발표 기간 동안 거래를 회피할 수 있습니다. 이를 통해 뉴스 변동성의 영향을 줄이고 실제 시장 환경에서 전문가 자문의 안정성을 높입니다.


기본 설정 및 기본 운용 — ORIX System은 추가적인 파라미터 조정 없이 바로 사용할 수 있도록 초기부터 설정 및 최적화되어 있으며, 설치 직후 즉시 사용 가능합니다. 전략의 모든 핵심 파라미터는 이미 선택되고 균형 있게 조정되어 있습니다. 일상적인 운용에서는 거래 수량 또는 거래당 위험 비율과 필요 시 GMT 파라미터만 설정하면 됩니다. 그 외의 파라미터는 변경하지 않는 것을 권장합니다. GMT 파라미터 설정에 대한 자세한 정보는 아래 별도의 블록에 제공됩니다. 전략은 가격 구조, 틱 밀도, 과거 데이터의 정확성에 민감하기 때문에 브로커의 시세 품질에 따라 결과가 달라질 수 있습니다. 안정적이고 올바른 운용을 위해 ECN / RAW / Razor 계정을 제공하고 고품질 시세를 갖춘 신뢰할 수 있는 포렉스 브로커 사용을 권장합니다.


시세 품질 및 브로커 조건 — ORIX System은 고정밀 알고리즘에 속하며, 모멘텀, 정체 구간, 가격 반응을 기반으로 작동하므로 시장 시세의 품질이 거래 결과에 결정적인 역할을 합니다. 본 알고리즘은 IC Markets의 데이터를 포함한 고품질 시장 시세를 기반으로 개발 및 조정되었습니다. 다른 브로커에서 사용할 경우 시세 형성 방식과 가격 데이터 구조의 차이로 인해 전략의 동작이 달라질 수 있습니다. 전문가 자문을 구매하기 전에 실제 거래에 사용할 브로커에서 ORIX System을 반드시 테스트할 것을 강력히 권장합니다. 테스트 결과가 만족스럽다면 동일한 브로커에서 실거래 시에도 유사한 성과를 기대할 수 있습니다. 시세가 성기거나, 과도하게 보정되었거나, 과거 데이터가 부정확한 브로커에서는 전략의 효율이 저하될 수 있는데, 이는 고정밀 알고리즘의 특성이며 전문가 자문의 결함은 아닙니다.


GMT 파라미터 및 기본 운용 (중요) — ORIX System은 set 파일을 필요로 하지 않으며 기본 설정으로 바로 운용이 가능합니다. 전문가 자문은 대부분의 주요 포렉스 브로커에서 추가 설정 없이 정상적으로 작동하도록 초기 설계되었습니다. 일반적인 운용에서는 로트 크기 또는 위험 비율만 변경하면 되며, 다른 파라미터는 그대로 두어도 됩니다.


GMT 파라미터  GMT 파라미터는 ORIX System 로직의 중요한 요소로, 거래 조건과 시장 컨텍스트를 올바르게 판단하는 데 사용됩니다. 기본적으로 전문가 자문에는 가장 일반적인 서버 시간 오프셋이 설정되어 있습니다: 겨울철 GMT +2, 여름철 GMT +3. 이 오프셋은 IC Markets, Pepperstone, FP Markets, Tickmill, Eightcap, Admirals, Exness, Roboforex를 포함한 대부분의 주요 포렉스 브로커에서 사용됩니다. 대부분의 사용자에게 GMT 파라미터 변경은 필요하지 않으며, 설치 직후 정상적으로 작동합니다. 브로커가 비표준 서버 시간대를 사용하거나 GMT 값이 확실하지 않은 경우, 구매 전이나 구매 후에 저에게 연락하시면 해당 브로커에 맞게 GMT 파라미터를 정확히 설정해 드립니다.


주요 요구 사항 및 권장 사항

통화쌍: GBPUSD
타임프레임: M5
최소 예치금: 거래 수량 0.01 기준 100 USD / EUR 이상
브로커: 고품질 시세를 제공하는 신뢰할 수 있는 ECN 브로커
계정 유형: ECN / RAW / Razor (Netting 및 Hedging 모드 지원)
VPS: 전문가 자문의 안정적이고 지속적인 운용을 위해 권장
권장 위험: 거래당 1%~5% (위험은 단일 거래의 손절 기준으로 계산)


ORIX System의 핵심 특징 — ORIX System은 공격적이거나 단순화된 거래 방식이 아닌, 시장 구조와 가격 행동 분석에 중점을 둔 정교하고 고품질의 거래 시스템으로 설계되었습니다. 본 전문가 자문은 마틴게일, 거래 그리드, 역방향 평균 매수, 헤징, 손절 없는 거래, 고빈도 또는 무질서한 거래를 사용하지 않습니다. 모든 거래는 사전에 계산되고 관리된 위험을 기반으로 실행되며, 항상 명확하게 정의된 거래 파라미터를 갖습니다.


무지표 거래 원칙 — ORIX System은 무지표 거래 시스템입니다. 알고리즘은 표준 기술 지표에 의존하지 않으며 지연 신호를 사용하지 않습니다. 모든 거래 로직은 모멘텀과 정체, 가격 반응 영역, 균형 구간, 시장 압력 등 가격 행동과 시장 구조 분석을 기반으로 구축되었습니다. 이러한 접근 방식은 고품질 시세 환경에서 알고리즘이 더욱 정확하고 안정적으로 작동하도록 합니다.


시스템 목적 — ORIX System은 GBPUSD 통화쌍을 위해 특별히 개발 및 최적화되었습니다. 알고리즘은 해당 종목의 가격 행동 및 구조적 특성을 고려하며, 모든 통화쌍에 적용되는 범용 전략이 아닙니다. 본 전문가 자문은 신중한 알고리즘 트레이딩, 통제된 위험 관리, 그리고 권장 거래 조건하에서의 안정적이고 일관된 운용을 목표로 합니다.


구매자 보너스 — ORIX System(GBPUSD) 구매자에게는 추가 보너스가 제공됩니다. 전문가 자문 구매 후, GBPUSD용 ORIX System 구매 확인을 제시하고 저에게 연락하시면 보너스로 EURUSD 통화쌍에 맞게 별도로 개발·최적화된 ORIX System의 추가 버전을 제공해 드립니다. 이는 범용 세트가 아닌 독립적인 전문가 자문 버전입니다. 로직과 파라미터는 EURUSD에 맞게 개별적으로 조정되었으며, GBPUSD 버전의 복사본이 아닙니다. EURUSD 버전은 Market에 공개되지 않으며, 메인 버전 구매자에게만 제공됩니다.


한정 수량 및 가격 정책 — ORIX System은 대중적인 массов 제품이 아니며 저가 판매를 계획하지 않습니다. 본 전문가 자문은 고품질 시세, 정확한 설정, 그리고 의식적인 사용을 요구하는 전문 거래 시스템으로 개발되었기 때문에 판매 수량이 제한됩니다. 판매 초기에는 할인된 가격으로 제공되는 한정 수량의 초기 복사본이 준비되어 있으며, 최초 5개는 350 USD에 제공됩니다. 초기 수량이 모두 판매된 이후에는 ORIX System의 가격이 단계적으로 인상됩니다. 가격 인상은 제품의 지속적인 개발 및 지원, 제한된 사용자 수, 그리고 массов 판매가 아닌 품질 중심의 사용을 지향하기 때문입니다.

ORIX System은 GBPUSD의 M5 타임프레임에 최적화된 독립적인 거래 시스템으로, 템플릿화된 지표 신호나 공격적인 거래 방식이 아닌 시장 구조와 가격 행동 분석을 기반으로 구축되었습니다. 본 전문가 자문은 체계적이고 합리적인 시장 운용을 목적으로 하며, 공격적인 거래나 “완벽한” 결과를 약속하지 않습니다.

