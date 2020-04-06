이 EA는 볼린저 밴드 반전 전략을 기반으로 합니다. 볼린저 밴드 상단 또는 하단에서 가격 반전을 자동으로 감지하고 예상 반등 방향으로 거래를 개시합니다. 이 시스템은 최근 시장 변동성과 구조를 기반으로 최적의 이익실현(TP) 수준을 동적으로 계산하여 수동 개입 없이 효율적인 수익 창출을 보장합니다.









✅ 추천 통화쌍:





AUDCAD, AUDCHF, AUDNZD, AUDUSD, CADCHF, EURCAD, EURCHF, EURAUD, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPNZD, GBPUSD, NZDUSD, USDCHF, USDCAD

✅ 거리(포인트)는 https://www.investing.com/tools/forex-volatility-calculator& ;nbsp;에서 가져온 변동성입니다. 각 통화의 포인트 값(핍 x 10)을 최소 일주일에 한 번 업데이트해 주세요.





📌 요구 사항: MT4, VPS 권장, 미화 500달러 이상 계좌 보유

📌 전용 설정 파일: 자동 설정 및 최대 수익률 제공





풀백 거래: 내장된 볼린저 기반 가격 채널은 조정 국면의 종료를 감지하고 새로운 추세의 시작을 알립니다.

PUSH 알림: 컴퓨터를 사용하지 않을 때에도 새로운 거래 기회를 항상 파악하세요!

다중 통화 도구: myfxbook에서 검증된 19개 통화 지원

흥미진진한 트레이딩을 시작할 준비가 되셨나요? BASTET19c로 트레이딩을 시작하세요