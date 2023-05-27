Trend Catcher with Alert

트렌드 캐처 (The Trend Catcher):

알림 인디케이터가 포함된 트렌드 캐처 전략은 트레이더가 시장의 추세와 잠재적인 진입 및 청산 지점을 식별하는 데 도움이 되는 다기능 기술 분석 도구입니다. 시장 상황에 따라 적응하는 동적 트렌드 캐처 전략을 특징으로 하며, 추세 방향을 명확하게 시각적으로 보여줍니다. 트레이더는 개인의 선호도와 위험 허용 범위에 맞게 매개변수를 사용자 지정할 수 있습니다. 이 인디케이터는 추세 식별을 돕고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스탑 메커니즘으로 작동하고, 실시간 알림을 통해 신속한 시장 대응을 가능하게 합니다.

기능:

추세 식별: 상승 및 하락 추세를 신호로 표시합니다.

추세 반전: 캔들 색상이 상승에서 하락으로 또는 그 반대로 변할 때 잠재적 반전을 알립니다.

실시간 알림: 새로운 추세가 감지되면 알림을 생성합니다.

추천:

통화쌍: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD…

시간 프레임: M5, M10, M15, M30, H1.

계좌 유형: 모든 ECN 계좌 또는 저스프레드 계좌.