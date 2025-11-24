- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
306
利益トレード:
271 (88.56%)
損失トレード:
35 (11.44%)
ベストトレード:
624.57 USD
最悪のトレード:
-269.95 USD
総利益:
11 981.42 USD (47 694 pips)
総損失:
-1 956.38 USD (10 668 pips)
最大連続の勝ち:
45 (992.32 USD)
最大連続利益:
1 484.45 USD (31)
シャープレシオ:
0.48
取引アクティビティ:
80.32%
最大入金額:
26.92%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
37.14
長いトレード:
157 (51.31%)
短いトレード:
149 (48.69%)
プロフィットファクター:
6.12
期待されたペイオフ:
32.76 USD
平均利益:
44.21 USD
平均損失:
-55.90 USD
最大連続の負け:
2 (-41.03 USD)
最大連続損失:
-269.95 USD (1)
月間成長:
6.24%
年間予想:
75.72%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
269.95 USD (2.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.41% (175.48 USD)
エクイティによる:
35.25% (263.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD.i
|303
|US30.i
|3
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD.i
|9.9K
|US30.i
|87
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD.i
|36K
|US30.i
|1.1K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +624.57 USD
最悪のトレード: -270 USD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +992.32 USD
最大連続損失: -41.03 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EightcapLtd-Real-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
//// THERANTO V3 /////
AUDCAD M15 Scalper
⚡ Super-fast, high-activity trading every day on AUDCAD M15.
🛡️ Stop-loss is fully adjustable (can be fixed based on Max DD).
💹 Not sensitive to spread or slippage — works on all brokers and ECN low-spread accounts.
🚀 Plug, run, and enjoy stable performance.
🔗 Buy Now: https://www.nxfx.ca/product/17582352/theranto-v1-v2-v3
Please Need to withdraw money for us.... For strong lot size.
AUDCAD paritesinde işlem yapılıyor, vermiş olduğum ücreti fazlasıyla kazandım, kendisine teşekkürler..
I registered with the wrong broker. Please refund my money.
One of the Best singnal
Could be better... with lower drawdown...
欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu