シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Theranto v3 Live 2
Hossein Davarynejad

Theranto v3 Live 2

Hossein Davarynejad
レビュー6件
信頼性
66週間
75 / 222K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 3 255%
EightcapLtd-Real-4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
306
利益トレード:
271 (88.56%)
損失トレード:
35 (11.44%)
ベストトレード:
624.57 USD
最悪のトレード:
-269.95 USD
総利益:
11 981.42 USD (47 694 pips)
総損失:
-1 956.38 USD (10 668 pips)
最大連続の勝ち:
45 (992.32 USD)
最大連続利益:
1 484.45 USD (31)
シャープレシオ:
0.48
取引アクティビティ:
80.32%
最大入金額:
26.92%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
37.14
長いトレード:
157 (51.31%)
短いトレード:
149 (48.69%)
プロフィットファクター:
6.12
期待されたペイオフ:
32.76 USD
平均利益:
44.21 USD
平均損失:
-55.90 USD
最大連続の負け:
2 (-41.03 USD)
最大連続損失:
-269.95 USD (1)
月間成長:
6.24%
年間予想:
75.72%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
269.95 USD (2.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.41% (175.48 USD)
エクイティによる:
35.25% (263.15 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD.i 303
US30.i 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD.i 9.9K
US30.i 87
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD.i 36K
US30.i 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +624.57 USD
最悪のトレード: -270 USD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +992.32 USD
最大連続損失: -41.03 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EightcapLtd-Real-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません


  //// THERANTO V3 /////

    AUDCAD M15 Scalper
⚡ Super-fast, high-activity trading every day on AUDCAD M15.
🛡️ Stop-loss is fully adjustable (can be fixed based on Max DD).
💹 Not sensitive to spread or slippage — works on all brokers and ECN low-spread accounts.
🚀 Plug, run, and enjoy stable performance.

🔗 Buy Now: https://www.nxfx.ca/product/17582352/theranto-v1-v2-v3

平均の評価:
Krones Krones
175
Krones Krones 2025.11.24 08:36  (変更された2025.11.24 08:37) 
 

Please Need to withdraw money for us.... For strong lot size.

Ilkay Ozsoy
172
Ilkay Ozsoy 2025.11.21 17:39 
 

AUDCAD paritesinde işlem yapılıyor, vermiş olduğum ücreti fazlasıyla kazandım, kendisine teşekkürler..

LiverLTC90
41
LiverLTC90 2025.11.17 16:48 
 

I registered with the wrong broker. Please refund my money.

kumawat
2186
kumawat 2025.11.17 06:54 
 

One of the Best singnal

Milan Peter Gyurkovics
150
Milan Peter Gyurkovics 2025.09.11 13:51   

Could be better... with lower drawdown...

Yao Zou
1635
Yao Zou 2025.08.24 14:01 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

2025.12.23 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 07:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
2025.12.04 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 20:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 01:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 04:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 13:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 14:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Theranto v3 Live 2
30 USD/月
3 255%
75
222K
USD
9K
USD
66
99%
306
88%
80%
6.12
32.76
USD
35%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください