シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TP TRADER
Wei Chen

TP TRADER

Wei Chen
レビュー4件
信頼性
315週間
0 / 0 USD
月額  200  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2019 1 068%
CPTMarkets-Live01
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
13 692
利益トレード:
6 506 (47.51%)
損失トレード:
7 186 (52.48%)
ベストトレード:
1 071.36 USD
最悪のトレード:
-440.64 USD
総利益:
266 716.49 USD (1 532 934 pips)
総損失:
-186 539.47 USD (1 441 225 pips)
最大連続の勝ち:
63 (2 202.81 USD)
最大連続利益:
2 589.08 USD (8)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
7.45%
最大入金額:
5.98%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
22.14
長いトレード:
6 807 (49.72%)
短いトレード:
6 885 (50.28%)
プロフィットファクター:
1.43
期待されたペイオフ:
5.86 USD
平均利益:
41.00 USD
平均損失:
-25.96 USD
最大連続の負け:
121 (-382.82 USD)
最大連続損失:
-1 769.77 USD (5)
月間成長:
9.54%
年間予想:
115.75%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 105.28 USD
最大の:
3 621.46 USD (8.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.06% (2 094.24 USD)
エクイティによる:
1.99% (807.84 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 4686
XAUUSD 3949
GBPUSD 1876
USDJPY 1133
AUDUSD 639
EURJPY 576
USDCHF 483
EURAUD 255
EURCAD 94
BTCUSD 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 13K
XAUUSD 56K
GBPUSD 3.4K
USDJPY 9.7K
AUDUSD -785
EURJPY 166
USDCHF -394
EURAUD -658
EURCAD -87
BTCUSD 1
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD -11K
XAUUSD 167K
GBPUSD 3.8K
USDJPY 24K
AUDUSD -64K
EURJPY 45K
USDCHF -23K
EURAUD -42K
EURCAD -6.3K
BTCUSD 15
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 071.36 USD
最悪のトレード: -441 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +2 202.81 USD
最大連続損失: -382.82 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CPTMarkets-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live06
0.75 × 4
VantageInternational-Live 11
1.25 × 4
Tickmill-Live08
1.46 × 39
FusionMarkets-Live 2
1.89 × 38
ICTrading-Live29
2.25 × 4
Valutrades-Real-HK
2.35 × 23
Tickmill-Live09
2.40 × 5
ICMarketsSC-Live08
2.74 × 69
ICMarketsSC-Live04
2.75 × 4
xChief-Demo
3.33 × 48
UltimaMarkets-Live 2
3.33 × 30
DooPrime-Live 4
3.67 × 3
RoboForex-ECN-3
4.40 × 5
Exness-Real33
4.78 × 9
TitanFX-06
5.00 × 33
RoboForex-ProCent-6
5.25 × 4
Capital.com-Real
6.00 × 10
Axi-US888-Live
6.25 × 4
Darwinex-Live
6.33 × 6
FPMarketsLLC-Live2
6.75 × 4
Tickmill-Live04
7.02 × 56
Pepperstone-Edge01
7.33 × 3
Exness-Real
7.50 × 4
Pepperstone-Edge12
7.50 × 6
ICMarketsSC-Live25
8.39 × 123
平均の評価:
Saleh Alghanem
1425
Saleh Alghanem 2025.08.27 08:54  (変更された2025.08.27 08:54) 
 

يستخدم وسيط لا يوجد فيه انزلاق في السعر شاهدوا سعر وقف الخسارة والسعر الفعلي لخروجه من الصفقه لايوجد اختلاف ولو نقطه واحد وهذا يدعوا للاستغراب ، مستحيل كل صفقاته متطابقه مع الاوامر المعلقه ولم يكن هناك اي انزلاق ! الخلاصه هو يستخدم وسيط غير موثوق ولهذا تجد انه يربح غالبا ولا اعلم لماذا عارض اشاراته للناس وبهذا السعر

Robert Carmona
384
Robert Carmona 2025.08.19 12:12 
 

If you copy this signal, your account will lose money, while the signal provider makes money due to slippage. My first month the signal provider made over 4% and my account lost 2% and I was with IC Markets, a fast ECN broker, so unfortunately not the best strategy for copy trading.

Ng Siu Kwai
646
Ng Siu Kwai 2025.07.17 03:34 
 

Breakout Stragtegy too short and Signal is profit, but following account lost due to difference brokers quote and slippage.

Sam Loc
123
Sam Loc 2025.06.26 04:28 
 

is 60% growth Too much woooww?

You would have grown by 5-15% at most.

We can work with you on small accounts.

2023.04.22 12:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.41% of days out of 1220 days of the signal's entire lifetime.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
TP TRADER
200 USD/月
1 068%
0
0
USD
40K
USD
315
99%
13 692
47%
7%
1.42
5.86
USD
19%
1:500
