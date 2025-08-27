- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13 692
利益トレード:
6 506 (47.51%)
損失トレード:
7 186 (52.48%)
ベストトレード:
1 071.36 USD
最悪のトレード:
-440.64 USD
総利益:
266 716.49 USD (1 532 934 pips)
総損失:
-186 539.47 USD (1 441 225 pips)
最大連続の勝ち:
63 (2 202.81 USD)
最大連続利益:
2 589.08 USD (8)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
7.45%
最大入金額:
5.98%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
22.14
長いトレード:
6 807 (49.72%)
短いトレード:
6 885 (50.28%)
プロフィットファクター:
1.43
期待されたペイオフ:
5.86 USD
平均利益:
41.00 USD
平均損失:
-25.96 USD
最大連続の負け:
121 (-382.82 USD)
最大連続損失:
-1 769.77 USD (5)
月間成長:
9.54%
年間予想:
115.75%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 105.28 USD
最大の:
3 621.46 USD (8.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.06% (2 094.24 USD)
エクイティによる:
1.99% (807.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4686
|XAUUSD
|3949
|GBPUSD
|1876
|USDJPY
|1133
|AUDUSD
|639
|EURJPY
|576
|USDCHF
|483
|EURAUD
|255
|EURCAD
|94
|BTCUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|13K
|XAUUSD
|56K
|GBPUSD
|3.4K
|USDJPY
|9.7K
|AUDUSD
|-785
|EURJPY
|166
|USDCHF
|-394
|EURAUD
|-658
|EURCAD
|-87
|BTCUSD
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-11K
|XAUUSD
|167K
|GBPUSD
|3.8K
|USDJPY
|24K
|AUDUSD
|-64K
|EURJPY
|45K
|USDCHF
|-23K
|EURAUD
|-42K
|EURCAD
|-6.3K
|BTCUSD
|15
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 071.36 USD
最悪のトレード: -441 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +2 202.81 USD
最大連続損失: -382.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CPTMarkets-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live06
|0.75 × 4
|
VantageInternational-Live 11
|1.25 × 4
|
Tickmill-Live08
|1.46 × 39
|
FusionMarkets-Live 2
|1.89 × 38
|
ICTrading-Live29
|2.25 × 4
|
Valutrades-Real-HK
|2.35 × 23
|
Tickmill-Live09
|2.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live08
|2.74 × 69
|
ICMarketsSC-Live04
|2.75 × 4
|
xChief-Demo
|3.33 × 48
|
UltimaMarkets-Live 2
|3.33 × 30
|
DooPrime-Live 4
|3.67 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|4.40 × 5
|
Exness-Real33
|4.78 × 9
|
TitanFX-06
|5.00 × 33
|
RoboForex-ProCent-6
|5.25 × 4
|
Capital.com-Real
|6.00 × 10
|
Axi-US888-Live
|6.25 × 4
|
Darwinex-Live
|6.33 × 6
|
FPMarketsLLC-Live2
|6.75 × 4
|
Tickmill-Live04
|7.02 × 56
|
Pepperstone-Edge01
|7.33 × 3
|
Exness-Real
|7.50 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|7.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|8.39 × 123
يستخدم وسيط لا يوجد فيه انزلاق في السعر شاهدوا سعر وقف الخسارة والسعر الفعلي لخروجه من الصفقه لايوجد اختلاف ولو نقطه واحد وهذا يدعوا للاستغراب ، مستحيل كل صفقاته متطابقه مع الاوامر المعلقه ولم يكن هناك اي انزلاق ! الخلاصه هو يستخدم وسيط غير موثوق ولهذا تجد انه يربح غالبا ولا اعلم لماذا عارض اشاراته للناس وبهذا السعر
If you copy this signal, your account will lose money, while the signal provider makes money due to slippage. My first month the signal provider made over 4% and my account lost 2% and I was with IC Markets, a fast ECN broker, so unfortunately not the best strategy for copy trading.
Breakout Stragtegy too short and Signal is profit, but following account lost due to difference brokers quote and slippage.
is 60% growth Too much woooww?
You would have grown by 5-15% at most.
We can work with you on small accounts.