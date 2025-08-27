- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 424
利益トレード:
780 (54.77%)
損失トレード:
644 (45.22%)
ベストトレード:
199.69 USD
最悪のトレード:
-303.98 USD
総利益:
19 662.00 USD (349 729 pips)
総損失:
-16 744.86 USD (268 663 pips)
最大連続の勝ち:
12 (281.30 USD)
最大連続利益:
308.08 USD (4)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
93.82%
最大入金額:
100.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
2.41
長いトレード:
1 093 (76.76%)
短いトレード:
331 (23.24%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
2.05 USD
平均利益:
25.21 USD
平均損失:
-26.00 USD
最大連続の負け:
22 (-490.98 USD)
最大連続損失:
-490.98 USD (22)
月間成長:
14.95%
年間予想:
181.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 210.97 USD (37.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.83% (502.80 USD)
エクイティによる:
25.18% (401.01 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BRENT
|344
|.US500Cash
|333
|USDJPY
|175
|USDCAD
|163
|XAUUSD
|158
|XAGUSD
|80
|AUDUSD
|47
|NZDUSD
|44
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|27
|EURCHF
|9
|WTI
|3
|USDCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BRENT
|-185
|.US500Cash
|925
|USDJPY
|112
|USDCAD
|501
|XAUUSD
|1.2K
|XAGUSD
|422
|AUDUSD
|-325
|NZDUSD
|310
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|-196
|EURCHF
|1
|WTI
|74
|USDCHF
|32
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BRENT
|-4.7K
|.US500Cash
|5.5K
|USDJPY
|-4.2K
|USDCAD
|1.2K
|XAUUSD
|79K
|XAGUSD
|5.8K
|AUDUSD
|-2.7K
|NZDUSD
|1.8K
|EURUSD
|1.7K
|GBPUSD
|-2.6K
|EURCHF
|159
|WTI
|210
|USDCHF
|295
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +199.69 USD
最悪のトレード: -304 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 22
最大連続利益: +281.30 USD
最大連続損失: -490.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.13 × 8
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.36 × 11
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 28
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.58 × 330
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.96 × 102
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.00 × 47
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
880%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
51
0%
1 424
54%
94%
1.17
2.05
USD
USD
43%
1:300