シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TrendCatcher
Anton Laas

TrendCatcher

Anton Laas
レビュー0件
信頼性
51週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 880%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 424
利益トレード:
780 (54.77%)
損失トレード:
644 (45.22%)
ベストトレード:
199.69 USD
最悪のトレード:
-303.98 USD
総利益:
19 662.00 USD (349 729 pips)
総損失:
-16 744.86 USD (268 663 pips)
最大連続の勝ち:
12 (281.30 USD)
最大連続利益:
308.08 USD (4)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
93.82%
最大入金額:
100.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
2.41
長いトレード:
1 093 (76.76%)
短いトレード:
331 (23.24%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
2.05 USD
平均利益:
25.21 USD
平均損失:
-26.00 USD
最大連続の負け:
22 (-490.98 USD)
最大連続損失:
-490.98 USD (22)
月間成長:
14.95%
年間予想:
181.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 210.97 USD (37.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.83% (502.80 USD)
エクイティによる:
25.18% (401.01 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BRENT 344
.US500Cash 333
USDJPY 175
USDCAD 163
XAUUSD 158
XAGUSD 80
AUDUSD 47
NZDUSD 44
EURUSD 40
GBPUSD 27
EURCHF 9
WTI 3
USDCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BRENT -185
.US500Cash 925
USDJPY 112
USDCAD 501
XAUUSD 1.2K
XAGUSD 422
AUDUSD -325
NZDUSD 310
EURUSD 65
GBPUSD -196
EURCHF 1
WTI 74
USDCHF 32
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BRENT -4.7K
.US500Cash 5.5K
USDJPY -4.2K
USDCAD 1.2K
XAUUSD 79K
XAGUSD 5.8K
AUDUSD -2.7K
NZDUSD 1.8K
EURUSD 1.7K
GBPUSD -2.6K
EURCHF 159
WTI 210
USDCHF 295
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +199.69 USD
最悪のトレード: -304 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 22
最大連続利益: +281.30 USD
最大連続損失: -490.98 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.13 × 8
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live16
0.36 × 11
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 28
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.58 × 330
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.96 × 102
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.00 × 47
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
51 より多く...
レビューなし
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 17:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 16:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.86% of days out of 288 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 13:14
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.89% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 13:25
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.63% of days out of 259 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.72% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 06:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 11:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
