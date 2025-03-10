- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
192
利益トレード:
110 (57.29%)
損失トレード:
82 (42.71%)
ベストトレード:
92.00 USD
最悪のトレード:
-41.44 USD
総利益:
2 152.76 USD (217 255 pips)
総損失:
-806.56 USD (90 534 pips)
最大連続の勝ち:
9 (201.08 USD)
最大連続利益:
296.61 USD (7)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
9.45%
最大入金額:
10.63%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
7.15
長いトレード:
161 (83.85%)
短いトレード:
31 (16.15%)
プロフィットファクター:
2.67
期待されたペイオフ:
7.01 USD
平均利益:
19.57 USD
平均損失:
-9.84 USD
最大連続の負け:
9 (-62.75 USD)
最大連続損失:
-176.96 USD (7)
月間成長:
27.85%
年間予想:
338.49%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
71.03 USD
最大の:
188.18 USD (11.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.87% (134.50 USD)
エクイティによる:
13.35% (101.57 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|190
|NDX100
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.4K
|NDX100
|-11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|138K
|NDX100
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
ベストトレード: +92.00 USD
最悪のトレード: -41 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +201.08 USD
最大連続損失: -62.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EightcapLtd-Real-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
EightcapLtd-Real-4
|3.86 × 2667
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
レビューなし
