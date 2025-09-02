- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
777
利益トレード:
626 (80.56%)
損失トレード:
151 (19.43%)
ベストトレード:
579.04 USD
最悪のトレード:
-259.30 USD
総利益:
13 200.81 USD (3 718 641 pips)
総損失:
-8 229.03 USD (2 273 438 pips)
最大連続の勝ち:
33 (266.77 USD)
最大連続利益:
1 265.01 USD (6)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
95.80%
最大入金額:
19.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
44
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
5.73
長いトレード:
381 (49.03%)
短いトレード:
396 (50.97%)
プロフィットファクター:
1.60
期待されたペイオフ:
6.40 USD
平均利益:
21.09 USD
平均損失:
-54.50 USD
最大連続の負け:
5 (-166.94 USD)
最大連続損失:
-462.29 USD (3)
月間成長:
20.64%
年間予想:
250.47%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
867.26 USD (19.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.64% (414.32 USD)
エクイティによる:
23.79% (287.10 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CADJPY
|103
|EURNZD
|96
|USDCHF
|78
|NZDJPY
|75
|AUDNZD
|71
|AUDCAD
|59
|NZDCAD
|53
|GBPCHF
|51
|AUDCHF
|50
|XAGUSD
|40
|BTCUSD
|24
|ETHUSD
|24
|GBPUSD
|17
|USDJPY
|16
|JP225
|12
|XAUUSD
|4
|XTIUSD
|2
|STOXX50
|2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CADJPY
|137
|EURNZD
|133
|USDCHF
|136
|NZDJPY
|103
|AUDNZD
|91
|AUDCAD
|86
|NZDCAD
|95
|GBPCHF
|108
|AUDCHF
|146
|XAGUSD
|1.6K
|BTCUSD
|587
|ETHUSD
|1.4K
|GBPUSD
|292
|USDJPY
|-332
|JP225
|49
|XAUUSD
|459
|XTIUSD
|10
|STOXX50
|-115
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CADJPY
|1.2K
|EURNZD
|5.1K
|USDCHF
|1K
|NZDJPY
|718
|AUDNZD
|3.9K
|AUDCAD
|3K
|NZDCAD
|3K
|GBPCHF
|913
|AUDCHF
|2.2K
|XAGUSD
|16K
|BTCUSD
|951K
|ETHUSD
|106K
|GBPUSD
|3.2K
|USDJPY
|-1.4K
|JP225
|342K
|XAUUSD
|11K
|XTIUSD
|14
|STOXX50
|-3.3K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +579.04 USD
最悪のトレード: -259 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +266.77 USD
最大連続損失: -166.94 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 9
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 9
ICMarketsSC-Live18
|0.28 × 74
ICMarketsSC-Live06
|0.38 × 892
ICMarketsSC-Live09
|0.43 × 40
TMGM.TradeMax-Live8
|0.44 × 237
ICMarketsSC-Live19
|0.49 × 207
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 549
LeadCapitalCorp-Live
|0.50 × 2
ICMarkets-Live06
|0.54 × 134
Tickmill-Live02
|0.74 × 23
ICMarketsSC-Live02
|0.83 × 6
AxiTrader-US09-Live
|1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
|1.08 × 1328
ICMarketsSC-Live23
|1.22 × 72
Hankotrade-Live
|1.33 × 6
ICMarketsSC-Live07
|1.38 × 2152
ICMarketsSC-Live11
|1.60 × 800
ICMarketsSC-Live27
|1.71 × 196
Valutrades-Real-HK
|1.84 × 38
Exness-Real14
|1.86 × 7
Pepperstone-Edge01
|1.95 × 43
