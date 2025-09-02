シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FxEZWin
Hang Lou

FxEZWin

Hang Lou
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  33  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 565%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
777
利益トレード:
626 (80.56%)
損失トレード:
151 (19.43%)
ベストトレード:
579.04 USD
最悪のトレード:
-259.30 USD
総利益:
13 200.81 USD (3 718 641 pips)
総損失:
-8 229.03 USD (2 273 438 pips)
最大連続の勝ち:
33 (266.77 USD)
最大連続利益:
1 265.01 USD (6)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
95.80%
最大入金額:
19.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
44
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
5.73
長いトレード:
381 (49.03%)
短いトレード:
396 (50.97%)
プロフィットファクター:
1.60
期待されたペイオフ:
6.40 USD
平均利益:
21.09 USD
平均損失:
-54.50 USD
最大連続の負け:
5 (-166.94 USD)
最大連続損失:
-462.29 USD (3)
月間成長:
20.64%
年間予想:
250.47%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
867.26 USD (19.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.64% (414.32 USD)
エクイティによる:
23.79% (287.10 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CADJPY 103
EURNZD 96
USDCHF 78
NZDJPY 75
AUDNZD 71
AUDCAD 59
NZDCAD 53
GBPCHF 51
AUDCHF 50
XAGUSD 40
BTCUSD 24
ETHUSD 24
GBPUSD 17
USDJPY 16
JP225 12
XAUUSD 4
XTIUSD 2
STOXX50 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CADJPY 137
EURNZD 133
USDCHF 136
NZDJPY 103
AUDNZD 91
AUDCAD 86
NZDCAD 95
GBPCHF 108
AUDCHF 146
XAGUSD 1.6K
BTCUSD 587
ETHUSD 1.4K
GBPUSD 292
USDJPY -332
JP225 49
XAUUSD 459
XTIUSD 10
STOXX50 -115
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CADJPY 1.2K
EURNZD 5.1K
USDCHF 1K
NZDJPY 718
AUDNZD 3.9K
AUDCAD 3K
NZDCAD 3K
GBPCHF 913
AUDCHF 2.2K
XAGUSD 16K
BTCUSD 951K
ETHUSD 106K
GBPUSD 3.2K
USDJPY -1.4K
JP225 342K
XAUUSD 11K
XTIUSD 14
STOXX50 -3.3K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +579.04 USD
最悪のトレード: -259 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +266.77 USD
最大連続損失: -166.94 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 9
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.28 × 74
ICMarketsSC-Live06
0.38 × 892
ICMarketsSC-Live09
0.43 × 40
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 237
ICMarketsSC-Live19
0.49 × 207
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 549
LeadCapitalCorp-Live
0.50 × 2
ICMarkets-Live06
0.54 × 134
Tickmill-Live02
0.74 × 23
ICMarketsSC-Live02
0.83 × 6
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.08 × 1328
ICMarketsSC-Live23
1.22 × 72
Hankotrade-Live
1.33 × 6
ICMarketsSC-Live07
1.38 × 2152
ICMarketsSC-Live11
1.60 × 800
ICMarketsSC-Live27
1.71 × 196
Valutrades-Real-HK
1.84 × 38
Exness-Real14
1.86 × 7
Pepperstone-Edge01
1.95 × 43
71 より多く...
任何事做到极致就是艺术
レビューなし
2025.12.14 12:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 09:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 01:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 08:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 22:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.29 02:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 06:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.26 22:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 06:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 21:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 12:31
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.12 21:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 15:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください