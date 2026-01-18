シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Testing Plus
Ilia Melnik

Testing Plus

Ilia Melnik
レビュー0件
109週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2023 2 378%
RoboForex-ECN-3
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
872
利益トレード:
645 (73.96%)
損失トレード:
227 (26.03%)
ベストトレード:
183.51 USD
最悪のトレード:
-112.43 USD
総利益:
10 271.32 USD (403 324 pips)
総損失:
-6 816.35 USD (228 068 pips)
最大連続の勝ち:
28 (734.75 USD)
最大連続利益:
734.75 USD (28)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
5.11
長いトレード:
679 (77.87%)
短いトレード:
193 (22.13%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
3.96 USD
平均利益:
15.92 USD
平均損失:
-30.03 USD
最大連続の負け:
15 (-57.75 USD)
最大連続損失:
-444.72 USD (9)
月間成長:
45.51%
年間予想:
552.16%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
27.65 USD
最大の:
676.11 USD (31.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.01% (79.41 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 838
EURUSD 34
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3.4K
EURUSD 55
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 174K
EURUSD 991
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +183.51 USD
最悪のトレード: -112 USD
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +734.75 USD
最大連続損失: -57.75 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 6
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.18 × 40
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
Exness-Real17
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.94 × 432
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
Axi-US06-Live
1.65 × 69
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 7
ThreeTrader-Live
1.75 × 4
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live25
2.50 × 2
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 115
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
32 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
123
レビューなし
2026.01.18 00:18
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 2.63% of days out of 760 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 00:18
A large drawdown may occur on the account again
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録