- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
872
利益トレード:
645 (73.96%)
損失トレード:
227 (26.03%)
ベストトレード:
183.51 USD
最悪のトレード:
-112.43 USD
総利益:
10 271.32 USD (403 324 pips)
総損失:
-6 816.35 USD (228 068 pips)
最大連続の勝ち:
28 (734.75 USD)
最大連続利益:
734.75 USD (28)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
5.11
長いトレード:
679 (77.87%)
短いトレード:
193 (22.13%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
3.96 USD
平均利益:
15.92 USD
平均損失:
-30.03 USD
最大連続の負け:
15 (-57.75 USD)
最大連続損失:
-444.72 USD (9)
月間成長:
45.51%
年間予想:
552.16%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
27.65 USD
最大の:
676.11 USD (31.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.01% (79.41 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|838
|EURUSD
|34
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.4K
|EURUSD
|55
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|174K
|EURUSD
|991
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +183.51 USD
最悪のトレード: -112 USD
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +734.75 USD
最大連続損失: -57.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.94 × 432
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 115
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
32 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
123
レビューなし