You Ming Xing

Multi Trend Strategy

You Ming Xing
レビュー0件
信頼性
62週間
0 / 0 USD
月額  49  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 479%
ICMarkets-Live08
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
6 861
利益トレード:
3 517 (51.26%)
損失トレード:
3 344 (48.74%)
ベストトレード:
273.86 USD
最悪のトレード:
-141.25 USD
総利益:
24 068.69 USD (3 329 312 pips)
総損失:
-18 707.94 USD (3 485 829 pips)
最大連続の勝ち:
32 (308.15 USD)
最大連続利益:
434.32 USD (17)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
97.32%
最大入金額:
48.54%
最近のトレード:
21 分前
1週間当たりの取引:
96
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
7.42
長いトレード:
4 513 (65.78%)
短いトレード:
2 348 (34.22%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
0.78 USD
平均利益:
6.84 USD
平均損失:
-5.59 USD
最大連続の負け:
22 (-102.50 USD)
最大連続損失:
-252.96 USD (2)
月間成長:
45.12%
年間予想:
547.40%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
383.73 USD
最大の:
722.51 USD (26.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.95% (627.10 USD)
エクイティによる:
10.52% (318.75 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 1765
XAUUSD 1242
GBPJPY 914
EURJPY 861
EURUSD 623
GBPUSD 595
CADJPY 323
XAUJPY 306
EURGBP 197
BTCUSD 33
AUDUSD 1
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 8
XAUUSD 3.5K
GBPJPY -200
EURJPY -193
EURUSD 258
GBPUSD 26
CADJPY -104
XAUJPY 2.2K
EURGBP 4
BTCUSD -156
AUDUSD 1
NZDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 11K
XAUUSD 345K
GBPJPY -25K
EURJPY -19K
EURUSD 34K
GBPUSD 4.9K
CADJPY -11K
XAUJPY 347K
EURGBP 2.5K
BTCUSD -844K
AUDUSD 124
NZDUSD 68
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +273.86 USD
最悪のトレード: -141 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +308.15 USD
最大連続損失: -102.50 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarkets-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

LMAXNZ2-LIVE
0.00 × 4
KeyToMarkets-Live
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
RusdavLtd-Live
0.00 × 12
UniverseWheel-Live
0.30 × 10
CapitalPointTrading-Live29
0.31 × 1131
AdmiralMarkets-Live2
0.37 × 19
ICMarkets-Live02
0.38 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.45 × 11
ECMarkets-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 679
FusionMarkets-Live 2
0.60 × 10
ICMarkets-Live20
0.79 × 52
ICMarkets-Live08
0.84 × 1992
ICMarketsSC-Live08
0.87 × 10303
Exness-Real9
0.90 × 1016
ICMarketsSC-Live04
0.91 × 348
Pepperstone-Edge04
1.00 × 4
XMTrading-Real 34
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
1.03 × 7634
ICMarkets-Live19
1.12 × 174
GlobalFinInterflow-Asia 1
1.13 × 110
ICMarkets-Live14
1.15 × 71
ILQAu-A1 Live
1.16 × 50
レビューなし
2025.11.20 21:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.30 14:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.24 03:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 16:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.13 10:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.02 17:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.31 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 14:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.03 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.03 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.02 19:00
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 16:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.19 10:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
