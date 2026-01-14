- 成長
トレード:
4 407
利益トレード:
3 338 (75.74%)
損失トレード:
1 069 (24.26%)
ベストトレード:
257.00 GBP
最悪のトレード:
-225.17 GBP
総利益:
9 778.43 GBP (1 224 659 pips)
総損失:
-7 444.62 GBP (1 137 080 pips)
最大連続の勝ち:
58 (66.50 GBP)
最大連続利益:
428.02 GBP (5)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
15.93%
最大入金額:
8.91%
最近のトレード:
8 分前
1週間当たりの取引:
60
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
5.48
長いトレード:
2 240 (50.83%)
短いトレード:
2 167 (49.17%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
0.53 GBP
平均利益:
2.93 GBP
平均損失:
-6.96 GBP
最大連続の負け:
8 (-21.62 GBP)
最大連続損失:
-226.01 GBP (2)
月間成長:
17.94%
年間予想:
217.65%
アルゴリズム取引:
80%
残高によるドローダウン:
絶対:
43.21 GBP
最大の:
425.86 GBP (8.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.02% (410.05 GBP)
エクイティによる:
12.61% (367.38 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|956
|AUDCAD
|643
|AUDNZD
|507
|NZDCHF
|357
|XAUUSD
|331
|EURUSD
|331
|USDJPY
|120
|AUDCHF
|116
|GBPUSD
|107
|USDCAD
|102
|BTCUSD
|89
|EURAUD
|85
|EURGBP
|81
|EURJPY
|77
|GBPCAD
|76
|GBPAUD
|56
|USDCHF
|52
|EURCAD
|47
|ETHUSD
|44
|AUDUSD
|37
|AUDJPY
|23
|GBPJPY
|21
|EURSGD
|16
|USDSGD
|16
|GBPCHF
|14
|XAGUSD
|12
|EURCHF
|12
|XAUJPY
|11
|XAUCHF
|11
|XAUAUD
|9
|XAUEUR
|9
|EURNZD
|9
|XAUGBP
|9
|NZDUSD
|6
|SUMMARY
|5
|CADCHF
|5
|CHFJPY
|4
|US30
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD
|53
|AUDCAD
|464
|AUDNZD
|118
|NZDCHF
|186
|XAUUSD
|2.4K
|EURUSD
|-67
|USDJPY
|24
|AUDCHF
|-139
|GBPUSD
|14
|USDCAD
|6
|BTCUSD
|-136
|EURAUD
|-25
|EURGBP
|5
|EURJPY
|104
|GBPCAD
|-21
|GBPAUD
|10
|USDCHF
|-9
|EURCAD
|-11
|ETHUSD
|-2
|AUDUSD
|11
|AUDJPY
|-3
|GBPJPY
|2
|EURSGD
|13
|USDSGD
|-2
|GBPCHF
|0
|XAGUSD
|-3
|EURCHF
|-11
|XAUJPY
|1
|XAUCHF
|-8
|XAUAUD
|-5
|XAUEUR
|-13
|EURNZD
|18
|XAUGBP
|-2
|NZDUSD
|3
|SUMMARY
|28
|CADCHF
|4
|CHFJPY
|-2
|US30
|-23
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD
|23K
|AUDCAD
|43K
|AUDNZD
|16K
|NZDCHF
|9.6K
|XAUUSD
|53K
|EURUSD
|2.3K
|USDJPY
|1.1K
|AUDCHF
|-5.7K
|GBPUSD
|2.1K
|USDCAD
|1.2K
|BTCUSD
|-40K
|EURAUD
|1.2K
|EURGBP
|315
|EURJPY
|4.6K
|GBPCAD
|158
|GBPAUD
|1.5K
|USDCHF
|-58
|EURCAD
|47
|ETHUSD
|-24K
|AUDUSD
|313
|AUDJPY
|53
|GBPJPY
|180
|EURSGD
|313
|USDSGD
|46
|GBPCHF
|97
|XAGUSD
|-38
|EURCHF
|-212
|XAUJPY
|210
|XAUCHF
|-257
|XAUAUD
|-225
|XAUEUR
|-434
|EURNZD
|1.3K
|XAUGBP
|-10
|NZDUSD
|240
|SUMMARY
|0
|CADCHF
|191
|CHFJPY
|6
|US30
|-2.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +257.00 GBP
最悪のトレード: -225 GBP
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +66.50 GBP
最大連続損失: -21.62 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live22"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live11
|0.61 × 147
|
ICMarkets-Live11
|0.65 × 55
|
ICMarketsSC-Live18
|0.93 × 116
|
ICMarkets-Live20
|0.96 × 438
|
ICMarketsSC-Live32
|1.15 × 643
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
ICMarketsSC-Live24
|1.28 × 1290
|
ICMarketsSC-Live27
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|1.36 × 58
|
ICMarketsSC-Live19
|1.36 × 8625
|
ICMarkets-Live10
|1.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|1.53 × 2833
|
ICMarketsSC-Live14
|1.60 × 10
|
ICMarkets-Live12
|1.68 × 550
|
ICMarkets-Live14
|1.74 × 27
|
VantageFXInternational-Live 3
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|2.12 × 441
My account has been alive for 5 years. That should tell you something.
The focus here isn’t chasing flashy returns—it’s about survival, consistency, and disciplined execution. This strategy is built around smart money concepts (SMC), price action, and institutional-style entries, with a focus on setups like liquidity grabs, breaks of structure, and fair value gaps—executed primarily during high-volume sessions like London and New York overlaps.
If you're copying this account, be sure to use appropriate lot sizes, stay within your personal risk tolerance, and focus on protecting your capital first. This approach avoids risky systems like grid or martingale and follows strict risk parameters on every trade.
This is a strategy designed for traders and investors who value longevity, technical edge, and clean, professional execution.
