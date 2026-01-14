シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / DayFunded
Derrick Kityo

DayFunded

Derrick Kityo
レビュー0件
信頼性
255週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2021 176%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 407
利益トレード:
3 338 (75.74%)
損失トレード:
1 069 (24.26%)
ベストトレード:
257.00 GBP
最悪のトレード:
-225.17 GBP
総利益:
9 778.43 GBP (1 224 659 pips)
総損失:
-7 444.62 GBP (1 137 080 pips)
最大連続の勝ち:
58 (66.50 GBP)
最大連続利益:
428.02 GBP (5)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
15.93%
最大入金額:
8.91%
最近のトレード:
8 分前
1週間当たりの取引:
60
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
5.48
長いトレード:
2 240 (50.83%)
短いトレード:
2 167 (49.17%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
0.53 GBP
平均利益:
2.93 GBP
平均損失:
-6.96 GBP
最大連続の負け:
8 (-21.62 GBP)
最大連続損失:
-226.01 GBP (2)
月間成長:
17.94%
年間予想:
217.65%
アルゴリズム取引:
80%
残高によるドローダウン:
絶対:
43.21 GBP
最大の:
425.86 GBP (8.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.02% (410.05 GBP)
エクイティによる:
12.61% (367.38 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCAD 956
AUDCAD 643
AUDNZD 507
NZDCHF 357
XAUUSD 331
EURUSD 331
USDJPY 120
AUDCHF 116
GBPUSD 107
USDCAD 102
BTCUSD 89
EURAUD 85
EURGBP 81
EURJPY 77
GBPCAD 76
GBPAUD 56
USDCHF 52
EURCAD 47
ETHUSD 44
AUDUSD 37
AUDJPY 23
GBPJPY 21
EURSGD 16
USDSGD 16
GBPCHF 14
XAGUSD 12
EURCHF 12
XAUJPY 11
XAUCHF 11
XAUAUD 9
XAUEUR 9
EURNZD 9
XAUGBP 9
NZDUSD 6
SUMMARY 5
CADCHF 5
CHFJPY 4
US30 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCAD 53
AUDCAD 464
AUDNZD 118
NZDCHF 186
XAUUSD 2.4K
EURUSD -67
USDJPY 24
AUDCHF -139
GBPUSD 14
USDCAD 6
BTCUSD -136
EURAUD -25
EURGBP 5
EURJPY 104
GBPCAD -21
GBPAUD 10
USDCHF -9
EURCAD -11
ETHUSD -2
AUDUSD 11
AUDJPY -3
GBPJPY 2
EURSGD 13
USDSGD -2
GBPCHF 0
XAGUSD -3
EURCHF -11
XAUJPY 1
XAUCHF -8
XAUAUD -5
XAUEUR -13
EURNZD 18
XAUGBP -2
NZDUSD 3
SUMMARY 28
CADCHF 4
CHFJPY -2
US30 -23
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCAD 23K
AUDCAD 43K
AUDNZD 16K
NZDCHF 9.6K
XAUUSD 53K
EURUSD 2.3K
USDJPY 1.1K
AUDCHF -5.7K
GBPUSD 2.1K
USDCAD 1.2K
BTCUSD -40K
EURAUD 1.2K
EURGBP 315
EURJPY 4.6K
GBPCAD 158
GBPAUD 1.5K
USDCHF -58
EURCAD 47
ETHUSD -24K
AUDUSD 313
AUDJPY 53
GBPJPY 180
EURSGD 313
USDSGD 46
GBPCHF 97
XAGUSD -38
EURCHF -212
XAUJPY 210
XAUCHF -257
XAUAUD -225
XAUEUR -434
EURNZD 1.3K
XAUGBP -10
NZDUSD 240
SUMMARY 0
CADCHF 191
CHFJPY 6
US30 -2.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +257.00 GBP
最悪のトレード: -225 GBP
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +66.50 GBP
最大連続損失: -21.62 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live22"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICTrading-Live29
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FBS-Real-3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 8
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live11
0.61 × 147
ICMarkets-Live11
0.65 × 55
ICMarketsSC-Live18
0.93 × 116
ICMarkets-Live20
0.96 × 438
ICMarketsSC-Live32
1.15 × 643
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
ICMarketsSC-Live24
1.28 × 1290
ICMarketsSC-Live27
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live08
1.36 × 58
ICMarketsSC-Live19
1.36 × 8625
ICMarkets-Live10
1.44 × 9
ICMarketsSC-Live12
1.53 × 2833
ICMarketsSC-Live14
1.60 × 10
ICMarkets-Live12
1.68 × 550
ICMarkets-Live14
1.74 × 27
VantageFXInternational-Live 3
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
2.12 × 441
48 より多く...
My account has been alive for 5 years. That should tell you something.

The focus here isn’t chasing flashy returns—it’s about survival, consistency, and disciplined execution. This strategy is built around smart money concepts (SMC), price action, and institutional-style entries, with a focus on setups like liquidity grabs, breaks of structure, and fair value gaps—executed primarily during high-volume sessions like London and New York overlaps.

If you're copying this account, be sure to use appropriate lot sizes, stay within your personal risk tolerance, and focus on protecting your capital first. This approach avoids risky systems like grid or martingale and follows strict risk parameters on every trade.

This is a strategy designed for traders and investors who value longevity, technical edge, and clean, professional execution.
レビューなし
2026.01.14 21:33
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 0.67% of days out of 1782 days of the signal's entire lifetime.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
DayFunded
30 USD/月
176%
0
0
USD
3K
GBP
255
80%
4 407
75%
16%
1.31
0.53
GBP
20%
1:500
コピー

