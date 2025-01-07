シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Turtle One
Dany Wardiyanto

Turtle One

Dany Wardiyanto
レビュー0件
信頼性
51週間
7 / 7.1K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 276%
Exness-Real16
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
328
利益トレード:
264 (80.48%)
損失トレード:
64 (19.51%)
ベストトレード:
30.11 USD
最悪のトレード:
-13.00 USD
総利益:
693.48 USD (536 383 pips)
総損失:
-427.85 USD (351 355 pips)
最大連続の勝ち:
21 (52.52 USD)
最大連続利益:
53.49 USD (17)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
16.68%
最大入金額:
10.90%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
5.78
長いトレード:
196 (59.76%)
短いトレード:
132 (40.24%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
0.81 USD
平均利益:
2.63 USD
平均損失:
-6.69 USD
最大連続の負け:
4 (-3.98 USD)
最大連続損失:
-33.40 USD (3)
月間成長:
28.49%
年間予想:
345.64%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.63 USD
最大の:
45.94 USD (11.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.88% (42.61 USD)
エクイティによる:
10.40% (16.30 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 199
GBPUSD 126
GBPCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 176
GBPUSD 93
GBPCAD -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 176K
GBPUSD 9.2K
GBPCAD -498
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +30.11 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +52.52 USD
最大連続損失: -3.98 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
Exness-Real21
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Axi-US06-Live
0.08 × 52
ICMarketsSC-Live26
0.16 × 31
VantageInternational-Live 3
0.75 × 12
ICMarketsSC-Live02
1.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live4
1.10 × 42
ICMarketsSC-Live22
1.15 × 68
TradeMaxGlobal-Live10
1.22 × 9
ICMarketsSC-Live17
1.38 × 39
Exness-Real6
1.64 × 61
Exness-Real4
1.75 × 20
TMGM.TradeMax-Live10
1.80 × 40
VantageInternational-Live 22
2.00 × 4
OctaFX-Real7
2.00 × 1
Exness-Real29
2.26 × 239
Exness-Real16
2.82 × 255
Ava-Real 6
3.00 × 1
ECMarkets-Live05
3.73 × 37
Exness-Real
4.12 × 26
9 より多く...
-Single Entry On Gold & GU
-SL each entry
-TP hidden

Note

[12 september 2025]
Exness brokers have archived transactions, which causes MQL5 to interpret them as deposits. This often results in large drawdowns. If this happens, I'll set up an new account non Exness broker [fpmarkets, pepperstone, etc.] that uses the Turtle One EA. Performance will be the same because i copy directly from account Exness. Dany



レビューなし
2025.12.05 13:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.83% of days out of 331 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 18:31
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.94% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 02:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 17:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.03 12:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.02 18:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.27 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.31 18:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.31 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 12:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.27 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.08 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 11:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 11:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.07 11:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Turtle One
30 USD/月
276%
7
7.1K
USD
307
USD
51
99%
328
80%
17%
1.62
0.81
USD
19%
1:500
コピー

