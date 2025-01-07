- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
328
利益トレード:
264 (80.48%)
損失トレード:
64 (19.51%)
ベストトレード:
30.11 USD
最悪のトレード:
-13.00 USD
総利益:
693.48 USD (536 383 pips)
総損失:
-427.85 USD (351 355 pips)
最大連続の勝ち:
21 (52.52 USD)
最大連続利益:
53.49 USD (17)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
16.68%
最大入金額:
10.90%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
5.78
長いトレード:
196 (59.76%)
短いトレード:
132 (40.24%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
0.81 USD
平均利益:
2.63 USD
平均損失:
-6.69 USD
最大連続の負け:
4 (-3.98 USD)
最大連続損失:
-33.40 USD (3)
月間成長:
28.49%
年間予想:
345.64%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.63 USD
最大の:
45.94 USD (11.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.88% (42.61 USD)
エクイティによる:
10.40% (16.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|199
|GBPUSD
|126
|GBPCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|176
|GBPUSD
|93
|GBPCAD
|-3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|176K
|GBPUSD
|9.2K
|GBPCAD
|-498
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.11 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +52.52 USD
最大連続損失: -3.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Axi-US06-Live
|0.08 × 52
|
ICMarketsSC-Live26
|0.16 × 31
|
VantageInternational-Live 3
|0.75 × 12
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 5
|
STARTRADERFinancial-Live4
|1.10 × 42
|
ICMarketsSC-Live22
|1.15 × 68
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live17
|1.38 × 39
|
Exness-Real6
|1.64 × 61
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
TMGM.TradeMax-Live10
|1.80 × 40
|
VantageInternational-Live 22
|2.00 × 4
|
OctaFX-Real7
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.26 × 239
|
Exness-Real16
|2.82 × 255
|
Ava-Real 6
|3.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|3.73 × 37
|
Exness-Real
|4.12 × 26
9 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
-Single Entry On Gold & GU
-SL each entry
-TP hidden
Note
[12 september 2025]
-SL each entry
-TP hidden
Note
[12 september 2025]
Exness brokers have archived transactions, which causes MQL5 to interpret them as deposits. This often results in large drawdowns. If this happens, I'll set up an new account non Exness broker [fpmarkets, pepperstone, etc.] that uses the Turtle One EA. Performance will be the same because i copy directly from account Exness. Dany
レビューなし
