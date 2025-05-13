- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 006
利益トレード:
1 425 (71.03%)
損失トレード:
581 (28.96%)
ベストトレード:
88.13 USD
最悪のトレード:
-103.79 USD
総利益:
9 989.49 USD (5 809 068 pips)
総損失:
-8 140.91 USD (4 633 949 pips)
最大連続の勝ち:
22 (153.39 USD)
最大連続利益:
177.33 USD (4)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
29.97%
最大入金額:
9.66%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
4.35
長いトレード:
1 632 (81.36%)
短いトレード:
374 (18.64%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
0.92 USD
平均利益:
7.01 USD
平均損失:
-14.01 USD
最大連続の負け:
6 (-244.05 USD)
最大連続損失:
-244.05 USD (6)
月間成長:
14.21%
年間予想:
172.43%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
424.82 USD (17.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.33% (424.82 USD)
エクイティによる:
6.70% (76.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2005
|AUDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.9K
|AUDCAD
|-5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.2M
|AUDCAD
|4
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +88.13 USD
最悪のトレード: -104 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +153.39 USD
最大連続損失: -244.05 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.62 × 754
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real17
|1.39 × 259
|
Exness-Real18
|3.40 × 55
|
VTMarkets-Live 8
|5.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|6.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|7.25 × 16
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
VantageInternational-Live 3
|9.78 × 9
|
VTMarkets-Live
|15.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|15.29 × 14
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
|
UltimaMarkets-Live 2
|25.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-8
|112.28 × 92
Trade gold in grid max 4 position. Stoploss usd 80.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
320%
5
7.1K
USD
USD
1.1K
USD
USD
36
99%
2 006
71%
30%
1.22
0.92
USD
USD
24%
1:500