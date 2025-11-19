- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
924
利益トレード:
723 (78.24%)
損失トレード:
201 (21.75%)
ベストトレード:
30.76 USD
最悪のトレード:
-26.90 USD
総利益:
1 998.18 USD (199 538 pips)
総損失:
-1 084.01 USD (104 249 pips)
最大連続の勝ち:
21 (42.60 USD)
最大連続利益:
116.25 USD (19)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
4.03%
最大入金額:
117.29%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
47 分
リカバリーファクター:
9.23
長いトレード:
404 (43.72%)
短いトレード:
520 (56.28%)
プロフィットファクター:
1.84
期待されたペイオフ:
0.99 USD
平均利益:
2.76 USD
平均損失:
-5.39 USD
最大連続の負け:
17 (-99.07 USD)
最大連続損失:
-99.07 USD (17)
月間成長:
32.23%
年間予想:
391.00%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
99.07 USD (10.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.09% (93.29 USD)
エクイティによる:
51.62% (98.07 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|924
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|914
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|95K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.76 USD
最悪のトレード: -27 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +42.60 USD
最大連続損失: -99.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 15
|
Exness-Real33
|2.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|2.00 × 1
|
Axi-US17-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|2.09 × 66
|
ICMarketsSC-Live25
|2.30 × 1004
|
Tradeview-Live
|2.45 × 40
|
ICMarketsSC-Live24
|2.50 × 745
|
RoboForex-ECN
|2.69 × 154
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
4 337%
32
93K
USD
USD
260
USD
USD
44
87%
924
78%
4%
1.84
0.99
USD
USD
52%
1:500
Very diligent trader, most of the time uses stop losses and shows incredible performance. The capital is small, so there is still some risk. I recommend withdrawing your profits, like the trader does, at the end of each month… It's better for risk management. Otherwise, this signal is very good, with consistent profits. When choosing a signal, it's important to select a trader whose trades have a wide range. This is because when you copy trades, you'll lose between one and three pips compared to the trader on each trade. This trader often has positions that go over 50 pips, so you don’t lose much due to slippage. The strategy is very balanced and well-structured.
I don’t understand these complaints — since MT4 lets you set your own stop loss, there’s no reason to blame the signal. I’m liking it so far, and if it keeps up like this, it’s perfect. Even if it blows up, I don’t care — I’ve got my own stop loss and I’ll keep trading as usual
Any bets how long our accounts survive ? I will be off after this month. Luckily my account is only very small to test this signal. Exzessive opening trades when trade goes into wrong direction. Today my account slipped very sharply onthe destruction edge. Dangerous strategy.
我已购买了.恶意开单.千万不要订购
Very good signal, very profitable. But I only risk the same amount as the provider (200$) so my profits are only covering the signal costs. Works very good on IC Markets, it is recomended.
Помимо сигналов 0.01 лота былоло много сигналов по 0.08 которые не отображаются в истории сигнала. В итоге депозит проигран, ау продавца все хорошо(