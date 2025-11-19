シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gold pro
Ngo Thanh Minh

Gold pro

Ngo Thanh Minh
レビュー6件
信頼性
44週間
32 / 93K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 4 337%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
924
利益トレード:
723 (78.24%)
損失トレード:
201 (21.75%)
ベストトレード:
30.76 USD
最悪のトレード:
-26.90 USD
総利益:
1 998.18 USD (199 538 pips)
総損失:
-1 084.01 USD (104 249 pips)
最大連続の勝ち:
21 (42.60 USD)
最大連続利益:
116.25 USD (19)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
4.03%
最大入金額:
117.29%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
47 分
リカバリーファクター:
9.23
長いトレード:
404 (43.72%)
短いトレード:
520 (56.28%)
プロフィットファクター:
1.84
期待されたペイオフ:
0.99 USD
平均利益:
2.76 USD
平均損失:
-5.39 USD
最大連続の負け:
17 (-99.07 USD)
最大連続損失:
-99.07 USD (17)
月間成長:
32.23%
年間予想:
391.00%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
99.07 USD (10.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.09% (93.29 USD)
エクイティによる:
51.62% (98.07 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 924
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 914
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 95K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +30.76 USD
最悪のトレード: -27 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +42.60 USD
最大連続損失: -99.07 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 2
ECMarkets-Live10
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 15
Exness-Real33
2.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
2.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 5
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 1
Axi-US17-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live22
2.09 × 66
ICMarketsSC-Live25
2.30 × 1004
Tradeview-Live
2.45 × 40
ICMarketsSC-Live24
2.50 × 745
RoboForex-ECN
2.69 × 154
68 より多く...
平均の評価:
StretegyX
171
StretegyX 2025.11.19 11:13  (変更された2025.11.19 11:18) 
 

Very diligent trader, most of the time uses stop losses and shows incredible performance. The capital is small, so there is still some risk. I recommend withdrawing your profits, like the trader does, at the end of each month… It's better for risk management. Otherwise, this signal is very good, with consistent profits. When choosing a signal, it's important to select a trader whose trades have a wide range. This is because when you copy trades, you'll lose between one and three pips compared to the trader on each trade. This trader often has positions that go over 50 pips, so you don’t lose much due to slippage. The strategy is very balanced and well-structured.

Luis Felipe De Andrade Estrela
357
Luis Felipe De Andrade Estrela 2025.11.13 03:35 
 

I don’t understand these complaints — since MT4 lets you set your own stop loss, there’s no reason to blame the signal. I’m liking it so far, and if it keeps up like this, it’s perfect. Even if it blows up, I don’t care — I’ve got my own stop loss and I’ll keep trading as usual

Logimator_1171
222
Logimator_1171 2025.11.12 10:06 
 

Any bets how long our accounts survive ? I will be off after this month. Luckily my account is only very small to test this signal. Exzessive opening trades when trade goes into wrong direction. Today my account slipped very sharply onthe destruction edge. Dangerous strategy.

De Ping Hu
455
De Ping Hu 2025.10.25 03:44  (変更された2025.10.30 18:15) 
 

我已购买了.恶意开单.千万不要订购

handycrash
241
handycrash 2025.09.14 07:11 
 

Very good signal, very profitable. But I only risk the same amount as the provider (200$) so my profits are only covering the signal costs. Works very good on IC Markets, it is recomended.

Ivan Nauros
182
Ivan Nauros 2025.08.13 18:30 
 

Помимо сигналов 0.01 лота былоло много сигналов по 0.08 которые не отображаются в истории сигнала. В итоге депозит проигран, ау продавца все хорошо(

2025.12.17 05:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 11:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 01:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 12:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 20:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 19:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 23:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 00:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 00:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 17:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 14:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 12:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.27 10:31
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 19:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 06:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 00:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
