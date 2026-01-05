シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MetatraderTH
kukhan kim

MetatraderTH

kukhan kim
レビュー0件
信頼性
202週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 2 274%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
11 346
利益トレード:
7 882 (69.46%)
損失トレード:
3 464 (30.53%)
ベストトレード:
2 279.42 USD
最悪のトレード:
-481.47 USD
総利益:
48 728.28 USD (1 513 103 pips)
総損失:
-31 015.25 USD (1 507 312 pips)
最大連続の勝ち:
43 (201.77 USD)
最大連続利益:
2 904.69 USD (14)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.36%
最近のトレード:
19 分前
1週間当たりの取引:
49
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
6.65
長いトレード:
6 749 (59.48%)
短いトレード:
4 597 (40.52%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
1.56 USD
平均利益:
6.18 USD
平均損失:
-8.95 USD
最大連続の負け:
11 (-2 664.27 USD)
最大連続損失:
-2 664.27 USD (11)
月間成長:
1.60%
年間予想:
19.43%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
41.12 USD
最大の:
2 664.27 USD (22.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.14% (248.34 USD)
エクイティによる:
0.46% (47.06 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 4504
GBPUSD 3933
EURUSD 2851
EURJPY 11
AUDUSD 9
GBPJPY 9
NZDUSD 8
USDCHF 7
USDCAD 7
EURGBP 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 8K
GBPUSD 6.1K
EURUSD 3.6K
EURJPY -5
AUDUSD 16
GBPJPY -35
NZDUSD 15
USDCHF 6
USDCAD 8
EURGBP 11
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY -21K
GBPUSD 31K
EURUSD -5.4K
EURJPY -548
AUDUSD 1.6K
GBPJPY -4K
NZDUSD 1.5K
USDCHF 626
USDCAD 1.1K
EURGBP 842
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 279.42 USD
最悪のトレード: -481 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +201.77 USD
最大連続損失: -2 664.27 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZeroMarkets-Live-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
EBCGroup-Live
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 3
LandFX-Demo
0.07 × 43
ThreeTrader-Live
0.08 × 65
SwitchMarkets-Real
0.09 × 34
FPMarkets-Live2
0.11 × 765
KOT-Live3
0.11 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.16 × 172
Afterprime-Live AP
0.17 × 12
Monex-Server3
0.20 × 44
KohleCapitalMarkets-Live
0.23 × 1706
VantageInternational-Live 2
0.24 × 29
XM.COM-Real 1
0.27 × 662
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1456
EurotradeSA-Live01
0.31 × 600
MEXExchange-Demo
0.32 × 309
FusionMarkets-Live
0.35 × 170
DooPrime-Live 2
0.38 × 149
XMTrading-Real 258
0.38 × 810
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.39 × 1106
90 より多く...
It's my private trading bot.

Do not subscribe.

レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください