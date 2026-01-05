- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11 346
利益トレード:
7 882 (69.46%)
損失トレード:
3 464 (30.53%)
ベストトレード:
2 279.42 USD
最悪のトレード:
-481.47 USD
総利益:
48 728.28 USD (1 513 103 pips)
総損失:
-31 015.25 USD (1 507 312 pips)
最大連続の勝ち:
43 (201.77 USD)
最大連続利益:
2 904.69 USD (14)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.36%
最近のトレード:
19 分前
1週間当たりの取引:
49
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
6.65
長いトレード:
6 749 (59.48%)
短いトレード:
4 597 (40.52%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
1.56 USD
平均利益:
6.18 USD
平均損失:
-8.95 USD
最大連続の負け:
11 (-2 664.27 USD)
最大連続損失:
-2 664.27 USD (11)
月間成長:
1.60%
年間予想:
19.43%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
41.12 USD
最大の:
2 664.27 USD (22.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.14% (248.34 USD)
エクイティによる:
0.46% (47.06 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|4504
|GBPUSD
|3933
|EURUSD
|2851
|EURJPY
|11
|AUDUSD
|9
|GBPJPY
|9
|NZDUSD
|8
|USDCHF
|7
|USDCAD
|7
|EURGBP
|7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|8K
|GBPUSD
|6.1K
|EURUSD
|3.6K
|EURJPY
|-5
|AUDUSD
|16
|GBPJPY
|-35
|NZDUSD
|15
|USDCHF
|6
|USDCAD
|8
|EURGBP
|11
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|-21K
|GBPUSD
|31K
|EURUSD
|-5.4K
|EURJPY
|-548
|AUDUSD
|1.6K
|GBPJPY
|-4K
|NZDUSD
|1.5K
|USDCHF
|626
|USDCAD
|1.1K
|EURGBP
|842
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 279.42 USD
最悪のトレード: -481 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +201.77 USD
最大連続損失: -2 664.27 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZeroMarkets-Live-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Live
|0.00 × 3
|
LandFX-Demo
|0.07 × 43
|
ThreeTrader-Live
|0.08 × 65
|
SwitchMarkets-Real
|0.09 × 34
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 765
|
KOT-Live3
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|0.16 × 172
|
Afterprime-Live AP
|0.17 × 12
|
Monex-Server3
|0.20 × 44
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.23 × 1706
|
VantageInternational-Live 2
|0.24 × 29
|
XM.COM-Real 1
|0.27 × 662
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 1456
|
EurotradeSA-Live01
|0.31 × 600
|
MEXExchange-Demo
|0.32 × 309
|
FusionMarkets-Live
|0.35 × 170
|
DooPrime-Live 2
|0.38 × 149
|
XMTrading-Real 258
|0.38 × 810
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.39 × 1106
It's my private trading bot.
Do not subscribe.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
2 274%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
202
99%
11 346
69%
100%
1.57
1.56
USD
USD
38%
1:500