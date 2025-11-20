シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Jossgrowthh
Andri Husman

Jossgrowthh

Andri Husman
レビュー0件
信頼性
22週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 466%
JustMarkets-Live6
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 162
利益トレード:
905 (77.88%)
損失トレード:
257 (22.12%)
ベストトレード:
58.35 USD
最悪のトレード:
-44.27 USD
総利益:
2 874.23 USD (257 416 pips)
総損失:
-1 003.78 USD (97 749 pips)
最大連続の勝ち:
30 (31.66 USD)
最大連続利益:
201.60 USD (17)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
7.72%
最大入金額:
6.82%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
172
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
24.60
長いトレード:
838 (72.12%)
短いトレード:
324 (27.88%)
プロフィットファクター:
2.86
期待されたペイオフ:
1.61 USD
平均利益:
3.18 USD
平均損失:
-3.91 USD
最大連続の負け:
8 (-67.45 USD)
最大連続損失:
-76.05 USD (7)
月間成長:
19.01%
年間予想:
230.69%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
76.05 USD (5.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.89% (76.05 USD)
エクイティによる:
4.39% (42.79 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.s 1162
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.s 1.9K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.s 160K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +58.35 USD
最悪のトレード: -44 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +31.66 USD
最大連続損失: -67.45 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"JustMarkets-Live6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Smart traders rely on verified data.

This signal is 100% EA-controlled for consistent performance.
Many copytrade accounts fail within weeks—tiny balances, weak history, hit-and-run setups.

Recommended investment: 300 USD per multiplier.
Master balance resets weekly to 1000 USD. 
レビューなし
2025.12.22 07:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 04:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Jossgrowthh
30 USD/月
466%
0
0
USD
1.1K
USD
22
99%
1 162
77%
8%
2.86
1.61
USD
7%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください