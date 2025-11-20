- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 162
利益トレード:
905 (77.88%)
損失トレード:
257 (22.12%)
ベストトレード:
58.35 USD
最悪のトレード:
-44.27 USD
総利益:
2 874.23 USD (257 416 pips)
総損失:
-1 003.78 USD (97 749 pips)
最大連続の勝ち:
30 (31.66 USD)
最大連続利益:
201.60 USD (17)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
7.72%
最大入金額:
6.82%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
172
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
24.60
長いトレード:
838 (72.12%)
短いトレード:
324 (27.88%)
プロフィットファクター:
2.86
期待されたペイオフ:
1.61 USD
平均利益:
3.18 USD
平均損失:
-3.91 USD
最大連続の負け:
8 (-67.45 USD)
最大連続損失:
-76.05 USD (7)
月間成長:
19.01%
年間予想:
230.69%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
76.05 USD (5.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.89% (76.05 USD)
エクイティによる:
4.39% (42.79 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1162
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|1.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|160K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +58.35 USD
最悪のトレード: -44 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +31.66 USD
最大連続損失: -67.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"JustMarkets-Live6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Smart traders rely on verified data.
This signal is 100% EA-controlled for consistent performance.
Many copytrade accounts fail within weeks—tiny balances, weak history, hit-and-run setups.
Recommended investment: 300 USD per multiplier.
Master balance resets weekly to 1000 USD.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
466%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
22
99%
1 162
77%
8%
2.86
1.61
USD
USD
7%
1:500