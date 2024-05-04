シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / BTC ICMarkets 50 high risk
Qi Kai Fan

BTC ICMarkets 50 high risk

Qi Kai Fan
レビュー0件
信頼性
102週間
1 / 1K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 1 066%
ICMarketsSC-Live09
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
953
利益トレード:
429 (45.01%)
損失トレード:
524 (54.98%)
ベストトレード:
56.30 USD
最悪のトレード:
-48.40 USD
総利益:
2 867.84 USD (9 021 866 pips)
総損失:
-2 447.72 USD (6 937 318 pips)
最大連続の勝ち:
11 (106.42 USD)
最大連続利益:
119.86 USD (5)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
2.53%
最大入金額:
60.08%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
52 分
リカバリーファクター:
1.70
長いトレード:
534 (56.03%)
短いトレード:
419 (43.97%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.44 USD
平均利益:
6.68 USD
平均損失:
-4.67 USD
最大連続の負け:
12 (-40.56 USD)
最大連続損失:
-158.74 USD (8)
月間成長:
7.01%
年間予想:
85.02%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
84.27 USD
最大の:
247.17 USD (32.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
46.29% (247.17 USD)
エクイティによる:
21.99% (20.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 868
XAUUSD 48
GBPUSD 8
EURUSD 7
GBPCAD 7
USDJPY 6
AUDUSD 4
EURSGD 4
ETHUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 342
XAUUSD 100
GBPUSD -10
EURUSD -27
GBPCAD 6
USDJPY 16
AUDUSD -8
EURSGD -1
ETHUSD 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 2.1M
XAUUSD 10K
GBPUSD -141
EURUSD -313
GBPCAD 339
USDJPY 95
AUDUSD -184
EURSGD -40
ETHUSD 3.2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +56.30 USD
最悪のトレード: -48 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +106.42 USD
最大連続損失: -40.56 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live09"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live11
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
TMGM.TradeMax-Live7
0.00 × 4
CMTrading-Live
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 15
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
GMI-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.11 × 18
ICMarketsSC-Live05
0.32 × 69
ICMarketsSC-Live10
0.44 × 39
TMGM.TradeMax-Live5
0.50 × 2
FusionMarkets-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live2
0.67 × 3
ICMarkets-Live22
0.75 × 217
ICMarkets-Live12
0.75 × 234
94 より多く...
BTC breakout scalper system . 

10% risk (max) per order with sl , no Martingale, no Grid.

@2025-11, I ever planned to run portfolio copied from my IC MT5 account, but there is a problem on its MT5 to MT4,as it maybe can not copy well,  so I am back to its original BTC system.


 Pairs ： BTC 


Note: IC markets supports weekend trading on BTC,  if you follow the signal, plz use broker also supports weekend  trading and low spread. And plz set balance not less than 100 usd.

better to use same Broker,  IC sign up link : click me.


Some Rules :

1/ Plz use your free money , which can run the system long time for compound interest.

2/ Need to be very patient.



レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
BTC ICMarkets 50 high risk
30 USD/月
1 066%
1
1K
USD
382
USD
102
99%
953
45%
3%
1.17
0.44
USD
46%
1:500
コピー

