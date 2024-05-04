- 成長
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|868
|XAUUSD
|48
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|7
|GBPCAD
|7
|USDJPY
|6
|AUDUSD
|4
|EURSGD
|4
|ETHUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|342
|XAUUSD
|100
|GBPUSD
|-10
|EURUSD
|-27
|GBPCAD
|6
|USDJPY
|16
|AUDUSD
|-8
|EURSGD
|-1
|ETHUSD
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|2.1M
|XAUUSD
|10K
|GBPUSD
|-141
|EURUSD
|-313
|GBPCAD
|339
|USDJPY
|95
|AUDUSD
|-184
|EURSGD
|-40
|ETHUSD
|3.2K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live09"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.00 × 4
|
CMTrading-Live
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 15
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.11 × 18
|
ICMarketsSC-Live05
|0.32 × 69
|
ICMarketsSC-Live10
|0.44 × 39
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live22
|0.75 × 217
|
ICMarkets-Live12
|0.75 × 234
BTC breakout scalper system .
10% risk (max) per order with sl , no Martingale, no Grid.
@2025-11, I ever planned to run portfolio copied from my IC MT5 account, but there is a problem on its MT5 to MT4,as it maybe can not copy well, so I am back to its original BTC system.
Pairs ： BTC
Note: IC markets supports weekend trading on BTC, if you follow the signal, plz use broker also supports weekend trading and low spread. And plz set balance not less than 100 usd.
better to use same Broker, IC sign up link : click me.
Some Rules :
1/ Plz use your free money , which can run the system long time for compound interest.
2/ Need to be very patient.
