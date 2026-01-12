- 成長
トレード:
1 224
利益トレード:
841 (68.70%)
損失トレード:
383 (31.29%)
ベストトレード:
4 617.50 USD
最悪のトレード:
-1 888.00 USD
総利益:
66 613.70 USD (281 553 pips)
総損失:
-29 840.60 USD (196 817 pips)
最大連続の勝ち:
34 (2 379.10 USD)
最大連続利益:
9 828.80 USD (9)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
71
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
10.81
長いトレード:
768 (62.75%)
短いトレード:
456 (37.25%)
プロフィットファクター:
2.23
期待されたペイオフ:
30.04 USD
平均利益:
79.21 USD
平均損失:
-77.91 USD
最大連続の負け:
9 (-344.60 USD)
最大連続損失:
-1 888.00 USD (1)
月間成長:
24.51%
年間予想:
297.36%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 850.80 USD
最大の:
3 401.60 USD (11.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.15% (3 401.60 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDz
|1221
|XAGUSDz
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDz
|27K
|XAGUSDz
|9.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDz
|66K
|XAGUSDz
|19K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- ドローダウン
ベストトレード: +4 617.50 USD
最悪のトレード: -1 888 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +2 379.10 USD
最大連続損失: -344.60 USD
