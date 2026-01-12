シグナルセクション
Cipto Handoyo

Soember Oerip

Cipto Handoyo
レビュー0件
22週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 165%
Maxco-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 224
利益トレード:
841 (68.70%)
損失トレード:
383 (31.29%)
ベストトレード:
4 617.50 USD
最悪のトレード:
-1 888.00 USD
総利益:
66 613.70 USD (281 553 pips)
総損失:
-29 840.60 USD (196 817 pips)
最大連続の勝ち:
34 (2 379.10 USD)
最大連続利益:
9 828.80 USD (9)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
71
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
10.81
長いトレード:
768 (62.75%)
短いトレード:
456 (37.25%)
プロフィットファクター:
2.23
期待されたペイオフ:
30.04 USD
平均利益:
79.21 USD
平均損失:
-77.91 USD
最大連続の負け:
9 (-344.60 USD)
最大連続損失:
-1 888.00 USD (1)
月間成長:
24.51%
年間予想:
297.36%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 850.80 USD
最大の:
3 401.60 USD (11.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.15% (3 401.60 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDz 1221
XAGUSDz 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDz 27K
XAGUSDz 9.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDz 66K
XAGUSDz 19K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 617.50 USD
最悪のトレード: -1 888 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +2 379.10 USD
最大連続損失: -344.60 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Maxco-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

follow the trend Gold



