シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Win5
Gui Jiang Zhao

Win5

Gui Jiang Zhao
レビュー0件
63週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 1 760%
MaxainGroup-Live
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
578
利益トレード:
484 (83.73%)
損失トレード:
94 (16.26%)
ベストトレード:
2 200.00 USD
最悪のトレード:
-1 581.17 USD
総利益:
76 678.76 USD (191 253 pips)
総損失:
-46 216.83 USD (173 483 pips)
最大連続の勝ち:
35 (4 393.39 USD)
最大連続利益:
4 681.23 USD (18)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
8.48
長いトレード:
327 (56.57%)
短いトレード:
251 (43.43%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
52.70 USD
平均利益:
158.43 USD
平均損失:
-491.67 USD
最大連続の負け:
11 (-475.10 USD)
最大連続損失:
-2 119.80 USD (2)
月間成長:
55.37%
年間予想:
671.83%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
270.09 USD
最大の:
3 591.03 USD (9.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.07% (2 708.90 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.pro 567
XAGUSD.pro 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.pro 31K
XAGUSD.pro -475
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.pro 19K
XAGUSD.pro -877
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 200.00 USD
最悪のトレード: -1 581 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +4 393.39 USD
最大連続損失: -475.10 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxainGroup-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2026.01.07 17:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
