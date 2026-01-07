- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
578
利益トレード:
484 (83.73%)
損失トレード:
94 (16.26%)
ベストトレード:
2 200.00 USD
最悪のトレード:
-1 581.17 USD
総利益:
76 678.76 USD (191 253 pips)
総損失:
-46 216.83 USD (173 483 pips)
最大連続の勝ち:
35 (4 393.39 USD)
最大連続利益:
4 681.23 USD (18)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
8.48
長いトレード:
327 (56.57%)
短いトレード:
251 (43.43%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
52.70 USD
平均利益:
158.43 USD
平均損失:
-491.67 USD
最大連続の負け:
11 (-475.10 USD)
最大連続損失:
-2 119.80 USD (2)
月間成長:
55.37%
年間予想:
671.83%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
270.09 USD
最大の:
3 591.03 USD (9.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.07% (2 708.90 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|567
|XAGUSD.pro
|11
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.pro
|31K
|XAGUSD.pro
|-475
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.pro
|19K
|XAGUSD.pro
|-877
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 200.00 USD
最悪のトレード: -1 581 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +4 393.39 USD
最大連続損失: -475.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxainGroup-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
99380515
レビューなし