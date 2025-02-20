- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 223
利益トレード:
1 221 (54.92%)
損失トレード:
1 002 (45.07%)
ベストトレード:
2 456.60 USD
最悪のトレード:
-2 304.80 USD
総利益:
248 485.40 USD (1 051 130 pips)
総損失:
-192 628.32 USD (2 039 459 pips)
最大連続の勝ち:
20 (4 696.00 USD)
最大連続利益:
10 181.60 USD (14)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
42.57%
最大入金額:
17.56%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
2.52
長いトレード:
1 330 (59.83%)
短いトレード:
893 (40.17%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
25.13 USD
平均利益:
203.51 USD
平均損失:
-192.24 USD
最大連続の負け:
24 (-683.30 USD)
最大連続損失:
-8 353.20 USD (12)
月間成長:
15.69%
年間予想:
190.41%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 452.80 USD
最大の:
22 141.20 USD (35.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.03% (22 141.20 USD)
エクイティによる:
27.75% (4 154.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2171
|ETHUSD
|20
|USDJPY
|14
|BTCUSD
|8
|SPX500
|7
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|56K
|ETHUSD
|-80
|USDJPY
|-121
|BTCUSD
|-115
|SPX500
|9
|GBPUSD
|40
|EURUSD
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|234K
|ETHUSD
|-79K
|USDJPY
|-432
|BTCUSD
|-1.1M
|SPX500
|864
|GBPUSD
|200
|EURUSD
|-17
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KVBPrimeLimited-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|2.35 × 465
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
模式六： 半自动顺势加仓策略 每一单都带止盈和止损
レビューなし
