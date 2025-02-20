シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / YUNCL moshi 03
Jin Xing Shi

YUNCL moshi 03

Jin Xing Shi
レビュー0件
信頼性
45週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 371%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 223
利益トレード:
1 221 (54.92%)
損失トレード:
1 002 (45.07%)
ベストトレード:
2 456.60 USD
最悪のトレード:
-2 304.80 USD
総利益:
248 485.40 USD (1 051 130 pips)
総損失:
-192 628.32 USD (2 039 459 pips)
最大連続の勝ち:
20 (4 696.00 USD)
最大連続利益:
10 181.60 USD (14)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
42.57%
最大入金額:
17.56%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
2.52
長いトレード:
1 330 (59.83%)
短いトレード:
893 (40.17%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
25.13 USD
平均利益:
203.51 USD
平均損失:
-192.24 USD
最大連続の負け:
24 (-683.30 USD)
最大連続損失:
-8 353.20 USD (12)
月間成長:
15.69%
年間予想:
190.41%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 452.80 USD
最大の:
22 141.20 USD (35.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.03% (22 141.20 USD)
エクイティによる:
27.75% (4 154.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 2171
ETHUSD 20
USDJPY 14
BTCUSD 8
SPX500 7
GBPUSD 2
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 56K
ETHUSD -80
USDJPY -121
BTCUSD -115
SPX500 9
GBPUSD 40
EURUSD 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 234K
ETHUSD -79K
USDJPY -432
BTCUSD -1.1M
SPX500 864
GBPUSD 200
EURUSD -17
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 456.60 USD
最悪のトレード: -2 305 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +4 696.00 USD
最大連続損失: -683.30 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KVBPrimeLimited-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real16
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
2.35 × 465
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
模式六： 半自动顺势加仓策略   每一单都带止盈和止损
レビューなし
2025.10.07 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 04:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 09:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 08:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 00:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 14:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 02:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 15:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 04:03
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
YUNCL moshi 03
30 USD/月
371%
0
0
USD
59K
USD
45
99%
2 223
54%
43%
1.28
25.13
USD
35%
1:500
コピー

