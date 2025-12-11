- 成長
トレード:
5 341
利益トレード:
3 916 (73.31%)
損失トレード:
1 425 (26.68%)
ベストトレード:
111.36 USD
最悪のトレード:
-109.64 USD
総利益:
12 599.84 USD (583 406 pips)
総損失:
-7 903.88 USD (436 133 pips)
最大連続の勝ち:
17 (38.06 USD)
最大連続利益:
185.32 USD (2)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
2.67%
最大入金額:
1.63%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
42
平均保有時間:
19 分
リカバリーファクター:
28.82
長いトレード:
2 658 (49.77%)
短いトレード:
2 683 (50.23%)
プロフィットファクター:
1.59
期待されたペイオフ:
0.88 USD
平均利益:
3.22 USD
平均損失:
-5.55 USD
最大連続の負け:
3 (-8.86 USD)
最大連続損失:
-162.95 USD (2)
月間成長:
5.49%
年間予想:
66.65%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.30 USD
最大の:
162.95 USD (4.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.26% (162.95 USD)
エクイティによる:
0.57% (29.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|3882
|XAUUSD
|1400
|US30+
|59
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|3.6K
|XAUUSD
|1.1K
|US30+
|50
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|90K
|XAUUSD
|16K
|US30+
|41K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADERFinancial-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
