シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Irenyun
Hui Bin Su

Irenyun

Hui Bin Su
レビュー0件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 542%
Exness-Real7
1:400
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 863
利益トレード:
1 430 (76.75%)
損失トレード:
433 (23.24%)
ベストトレード:
351.90 USD
最悪のトレード:
-377.72 USD
総利益:
13 661.63 USD (8 594 495 pips)
総損失:
-8 982.11 USD (5 983 347 pips)
最大連続の勝ち:
30 (313.52 USD)
最大連続利益:
565.10 USD (12)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
19.38%
最大入金額:
34.38%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
64
平均保有時間:
39 分
リカバリーファクター:
2.70
長いトレード:
975 (52.33%)
短いトレード:
888 (47.67%)
プロフィットファクター:
1.52
期待されたペイオフ:
2.51 USD
平均利益:
9.55 USD
平均損失:
-20.74 USD
最大連続の負け:
8 (-137.47 USD)
最大連続損失:
-1 106.88 USD (7)
月間成長:
10.72%
年間予想:
130.05%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
40.17 USD
最大の:
1 735.20 USD (28.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
46.03% (1 735.20 USD)
エクイティによる:
29.93% (940.44 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 1670
BTCUSDm 172
USOILm 20
NZDUSDm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm 4.4K
BTCUSDm 286
USOILm 23
NZDUSDm 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm 1.3M
BTCUSDm 1.3M
USOILm 1.5K
NZDUSDm 14
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +351.90 USD
最悪のトレード: -378 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +313.52 USD
最大連続損失: -137.47 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

黄金原油比特币，纯手动，短线
レビューなし
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 18:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 17:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 16:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 20:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 15:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 10:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 13:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.05 19:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 17:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 16:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 13:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 05:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Irenyun
30 USD/月
542%
0
0
USD
665
USD
18
0%
1 863
76%
19%
1.52
2.51
USD
46%
1:400
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください