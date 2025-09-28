- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 863
利益トレード:
1 430 (76.75%)
損失トレード:
433 (23.24%)
ベストトレード:
351.90 USD
最悪のトレード:
-377.72 USD
総利益:
13 661.63 USD (8 594 495 pips)
総損失:
-8 982.11 USD (5 983 347 pips)
最大連続の勝ち:
30 (313.52 USD)
最大連続利益:
565.10 USD (12)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
19.38%
最大入金額:
34.38%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
64
平均保有時間:
39 分
リカバリーファクター:
2.70
長いトレード:
975 (52.33%)
短いトレード:
888 (47.67%)
プロフィットファクター:
1.52
期待されたペイオフ:
2.51 USD
平均利益:
9.55 USD
平均損失:
-20.74 USD
最大連続の負け:
8 (-137.47 USD)
最大連続損失:
-1 106.88 USD (7)
月間成長:
10.72%
年間予想:
130.05%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
40.17 USD
最大の:
1 735.20 USD (28.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
46.03% (1 735.20 USD)
エクイティによる:
29.93% (940.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1670
|BTCUSDm
|172
|USOILm
|20
|NZDUSDm
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|4.4K
|BTCUSDm
|286
|USOILm
|23
|NZDUSDm
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|1.3M
|BTCUSDm
|1.3M
|USOILm
|1.5K
|NZDUSDm
|14
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
黄金原油比特币，纯手动，短线
