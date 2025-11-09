- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 487
利益トレード:
1 174 (78.95%)
損失トレード:
313 (21.05%)
ベストトレード:
58.50 USD
最悪のトレード:
-48.56 USD
総利益:
3 536.55 USD (313 079 pips)
総損失:
-1 211.97 USD (118 534 pips)
最大連続の勝ち:
30 (36.29 USD)
最大連続利益:
163.40 USD (16)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
4.08%
最大入金額:
2.51%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
172
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
30.20
長いトレード:
1 071 (72.02%)
短いトレード:
416 (27.98%)
プロフィットファクター:
2.92
期待されたペイオフ:
1.56 USD
平均利益:
3.01 USD
平均損失:
-3.87 USD
最大連続の負け:
8 (-67.37 USD)
最大連続損失:
-76.98 USD (6)
月間成長:
18.66%
年間予想:
226.45%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.20 USD
最大の:
76.98 USD (3.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.89% (76.05 USD)
エクイティによる:
5.43% (57.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1487
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|2.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|195K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +58.50 USD
最悪のトレード: -49 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +36.29 USD
最大連続損失: -67.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"JustMarkets-Live6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
This signal is powered 100% by an EA for consistent, emotion-free trading. Beware accounts with no real history and small capital—they rarely last even a month.
Recommended investment: 300 USD per multiplier.
Master balance resets to 1000 USD weekly.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
796%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
24
99%
1 487
78%
4%
2.91
1.56
USD
USD
7%
1:500