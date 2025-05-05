- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
411
利益トレード:
131 (31.87%)
損失トレード:
280 (68.13%)
ベストトレード:
228.75 USD
最悪のトレード:
-88.45 USD
総利益:
3 906.60 USD (6 978 141 pips)
総損失:
-2 169.54 USD (4 875 249 pips)
最大連続の勝ち:
12 (293.43 USD)
最大連続利益:
1 187.04 USD (7)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
98.40%
最大入金額:
38.66%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
4.22
長いトレード:
253 (61.56%)
短いトレード:
158 (38.44%)
プロフィットファクター:
1.80
期待されたペイオフ:
4.23 USD
平均利益:
29.82 USD
平均損失:
-7.75 USD
最大連続の負け:
26 (-309.44 USD)
最大連続損失:
-309.44 USD (26)
月間成長:
46.15%
年間予想:
560.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
138.87 USD
最大の:
411.94 USD (52.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.35% (411.94 USD)
エクイティによる:
4.47% (43.09 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|97
|ETHUSD
|52
|GBPUSD.pro
|47
|BTCUSD
|45
|USDJPY.pro
|43
|AUDUSD.pro
|38
|USOIL
|27
|XAUUSD.pro
|19
|NZDUSD.pro
|14
|USDCHF.pro
|10
|EURJPY.pro
|9
|USDCAD.pro
|7
|US500
|3
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD.pro
|644
|ETHUSD
|-45
|GBPUSD.pro
|372
|BTCUSD
|249
|USDJPY.pro
|436
|AUDUSD.pro
|32
|USOIL
|-402
|XAUUSD.pro
|356
|NZDUSD.pro
|-80
|USDCHF.pro
|-44
|EURJPY.pro
|-3
|USDCAD.pro
|-1
|US500
|222
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD.pro
|13K
|ETHUSD
|-601K
|GBPUSD.pro
|9.8K
|BTCUSD
|2.6M
|USDJPY.pro
|15K
|AUDUSD.pro
|-467
|USOIL
|-7.1K
|XAUUSD.pro
|37K
|NZDUSD.pro
|-2.3K
|USDCHF.pro
|-3.3K
|EURJPY.pro
|-231
|USDCAD.pro
|1K
|US500
|22K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +228.75 USD
最悪のトレード: -88 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 26
最大連続利益: +293.43 USD
最大連続損失: -309.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US888-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
纯手工单，主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等流动性较大品种，大资金可跟；交易手法以中短线为主，轻仓小止损，让概率发生。
レビューなし
