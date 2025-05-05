シグナルセクション
Guan Gong
レビュー0件
信頼性
41週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 290%
Axi-US888-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
411
利益トレード:
131 (31.87%)
損失トレード:
280 (68.13%)
ベストトレード:
228.75 USD
最悪のトレード:
-88.45 USD
総利益:
3 906.60 USD (6 978 141 pips)
総損失:
-2 169.54 USD (4 875 249 pips)
最大連続の勝ち:
12 (293.43 USD)
最大連続利益:
1 187.04 USD (7)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
98.40%
最大入金額:
38.66%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
4.22
長いトレード:
253 (61.56%)
短いトレード:
158 (38.44%)
プロフィットファクター:
1.80
期待されたペイオフ:
4.23 USD
平均利益:
29.82 USD
平均損失:
-7.75 USD
最大連続の負け:
26 (-309.44 USD)
最大連続損失:
-309.44 USD (26)
月間成長:
46.15%
年間予想:
560.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
138.87 USD
最大の:
411.94 USD (52.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.35% (411.94 USD)
エクイティによる:
4.47% (43.09 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD.pro 97
ETHUSD 52
GBPUSD.pro 47
BTCUSD 45
USDJPY.pro 43
AUDUSD.pro 38
USOIL 27
XAUUSD.pro 19
NZDUSD.pro 14
USDCHF.pro 10
EURJPY.pro 9
USDCAD.pro 7
US500 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD.pro 644
ETHUSD -45
GBPUSD.pro 372
BTCUSD 249
USDJPY.pro 436
AUDUSD.pro 32
USOIL -402
XAUUSD.pro 356
NZDUSD.pro -80
USDCHF.pro -44
EURJPY.pro -3
USDCAD.pro -1
US500 222
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD.pro 13K
ETHUSD -601K
GBPUSD.pro 9.8K
BTCUSD 2.6M
USDJPY.pro 15K
AUDUSD.pro -467
USOIL -7.1K
XAUUSD.pro 37K
NZDUSD.pro -2.3K
USDCHF.pro -3.3K
EURJPY.pro -231
USDCAD.pro 1K
US500 22K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +228.75 USD
最悪のトレード: -88 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 26
最大連続利益: +293.43 USD
最大連続損失: -309.44 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US888-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

纯手工单，主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等流动性较大品种，大资金可跟；交易手法以中短线为主，轻仓小止损，让概率发生。
レビューなし
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.10 12:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.96% of days out of 208 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 12:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 11:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 22:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 07:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 08:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.16 15:16
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
