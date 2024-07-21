シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Kivenara 815m52ff
Kevin Rana Sidharta

Kivenara 815m52ff

Kevin Rana Sidharta
レビュー0件
信頼性
92週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 435%
OctaFX-Real9
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
404
利益トレード:
210 (51.98%)
損失トレード:
194 (48.02%)
ベストトレード:
59.19 USD
最悪のトレード:
-11.47 USD
総利益:
2 358.96 USD (235 784 pips)
総損失:
-1 956.46 USD (195 595 pips)
最大連続の勝ち:
9 (117.56 USD)
最大連続利益:
117.56 USD (9)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
34.76%
最大入金額:
3.66%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
2.12
長いトレード:
232 (57.43%)
短いトレード:
172 (42.57%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
1.00 USD
平均利益:
11.23 USD
平均損失:
-10.08 USD
最大連続の負け:
11 (-111.06 USD)
最大連続損失:
-111.06 USD (11)
月間成長:
14.43%
年間予想:
175.10%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.59 USD
最大の:
190.25 USD (36.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.81% (190.25 USD)
エクイティによる:
2.90% (9.67 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NAS100 404
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NAS100 403
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NAS100 40K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +59.19 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +117.56 USD
最大連続損失: -111.06 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GoDo-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OctaFX-Real2
1.08 × 12
OctaFX-Real10
1.46 × 13
OctaFX-Real8
1.52 × 25
OctaFX-Real7
3.00 × 1
OctaFX-Real9
4.41 × 49
レビューなし
2024.08.06 18:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.31 20:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.26 18:33
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.22 18:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.22 13:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
