- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
404
利益トレード:
210 (51.98%)
損失トレード:
194 (48.02%)
ベストトレード:
59.19 USD
最悪のトレード:
-11.47 USD
総利益:
2 358.96 USD (235 784 pips)
総損失:
-1 956.46 USD (195 595 pips)
最大連続の勝ち:
9 (117.56 USD)
最大連続利益:
117.56 USD (9)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
34.76%
最大入金額:
3.66%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
2.12
長いトレード:
232 (57.43%)
短いトレード:
172 (42.57%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
1.00 USD
平均利益:
11.23 USD
平均損失:
-10.08 USD
最大連続の負け:
11 (-111.06 USD)
最大連続損失:
-111.06 USD (11)
月間成長:
14.43%
年間予想:
175.10%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.59 USD
最大の:
190.25 USD (36.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.81% (190.25 USD)
エクイティによる:
2.90% (9.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NAS100
|404
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NAS100
|403
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NAS100
|40K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GoDo-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.08 × 12
|
OctaFX-Real10
|1.46 × 13
|
OctaFX-Real8
|1.52 × 25
|
OctaFX-Real7
|3.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|4.41 × 49
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
435%
0
0
USD
USD
495
USD
USD
92
100%
404
51%
35%
1.20
1.00
USD
USD
37%
1:500