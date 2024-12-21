シグナルセクション
Paulo Roberto Da Costa

Apache MHL

Paulo Roberto Da Costa
レビュー0件
信頼性
53週間
0 / 0 USD
月額  33  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 10 325%
XMGlobal-Real 30
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 969
利益トレード:
3 925 (78.98%)
損失トレード:
1 044 (21.01%)
ベストトレード:
1 127.68 USD
最悪のトレード:
-198.40 USD
総利益:
16 732.02 USD (601 940 pips)
総損失:
-11 569.36 USD (725 239 pips)
最大連続の勝ち:
29 (69.32 USD)
最大連続利益:
1 191.18 USD (3)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
7.77%
最大入金額:
36.04%
最近のトレード:
29 分前
1週間当たりの取引:
218
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
6.49
長いトレード:
2 877 (57.90%)
短いトレード:
2 092 (42.10%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
1.04 USD
平均利益:
4.26 USD
平均損失:
-11.08 USD
最大連続の負け:
5 (-551.84 USD)
最大連続損失:
-551.84 USD (5)
月間成長:
11.04%
年間予想:
133.93%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
795.14 USD (18.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.14% (795.14 USD)
エクイティによる:
15.03% (9.74 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 4969
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD 5.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD -123K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 127.68 USD
最悪のトレード: -198 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +69.32 USD
最大連続損失: -551.84 USD

Produto: https://www.mql5.com/pt/market/product/159627

O Apache MHL Moving Average Expert Advisor ou simplesmente "Apache MHL" é um robô que opera no ativo GOLD/XAUUSD utilizando estratégias baseadas em médias móveis e gestão de risco com Martingale.

Ele combina múltiplas médias móveis para identificar potenciais pontos de rompimento no mercado. O robô verifica as condições de preço e, ao detectar rompimentos para cima ou para baixo, abre ordens de compra ou venda automaticamente, sempre respeitando os parâmetros de distanciamento definidos pelo usuário.

Principais Funcionalidades e Benefícios: Médias Móveis e Estratégias de Distanciamentos e Rompimentos:

    • Utiliza médias móveis simples (SMA) baseadas em máximas e mínimas de preço para identificar oportunidades de scalper;
    • Executa ordens quando os preços ultrapassam os níveis das médias móveis com uma margem predefinida (distância em pontos).

  • Gestão de Risco com Martingale:

    • Implementa uma estratégia de Martingale que aumenta o tamanho do lote em ordens subsequentes após perdas, limitado por um número máximo configurável de repetições;
    • Os Martingales são aplicados com base em distâncias específicas e multiplicadores do tamanho do lote inicial.

  • Fechamento por Lucro Acumulado:

    • Monitora o lucro total das ordens abertas pelo robô e fecha automaticamente todas as posições quando o lucro acumulado atinge o objetivo configurado.

  • Configurações Flexíveis:

    • Alto nível de controle pelo usuário, dispondo de parâmetros ajustáveis, como multiplicador do lote, períodos das médias móveis, horários de negociação, limitador de quantidade de ordens, distâncias para rompimento e Martingale, take profit, stop loss, indicador de RSI e número máximo de Martingales.

  • Informações no Gráfico:

    • Exibe no gráfico informações úteis, como o número de negociações abertas e detalhes do status operacional do robô.

O Apache MHL Moving Average Expert Advisor foi projetado para simplificar operações no mercado de ouro, aproveitando a alta volatilidade do ativo GOLD/XAUUSD enquanto adota métodos consistentes de gestão de risco e de lucros. É ideal para traders que buscam automatizar suas estratégias de rompimento com um toque de Martingale e utilização de Grid nas ordens.

No setup padrão configurado para o GOLD (XAUUSD), o distanciamento foi calibrado para filtrar a volatilidade natural do ativo, utilizando uma escala progressiva que começa em 100 pontos e se estende até 700 pontos conforme a relevância dos timeframes definidos pelo usuário. Essa estratégia de "camadas" garante que o robô só execute a ordem principal quando o preço rompe uma barreira técnica significativa em várias janelas temporais ao mesmo tempo. No que diz respeito à recuperação, o sistema utiliza um gerenciamento de até 10 níveis de Martingale, com um fator multiplicador de 2.0 e um distanciamento fixo de 700 pontos entre as ordens de correção. Essa combinação permite que o ponto de saída da operação seja ajustado rapidamente para mais perto do preço atual, visando encerrar os ciclos de negociação com lucro acumulado mesmo em pequenas correções do ouro (o alvo nesse setup padrão está buscando 100 pontos, e no caso de martingale agrupando as ordens, apenas 10 pontos). Ocasionalmente o setup padrão pode ser levemente ajustado para trabalhar com algumas distâncias um pouco maiores, como por exemplos distanciamentos de 700 ou 800 pontos rem relação às médias e preçoes de operação.

Nota Importante: Embora o Apache MHL tenha condições técnicas de apresentar alta taxa de acerto, trata-se de uma ferramenta de automação e o intuito deste material não é oferecer um setup predefinido ou garantia de lucros. Cada investidor deve buscar aliar a tecnologia às suas próprias operações e análises manuais. É fundamental que o uso do software seja feito de forma consciente, baseada em estudos prévios e em uma gestão de risco rigorosa, respeitando sempre os limites individuais de tolerância à exposição do mercado.

Aviso: Como todo robô de negociação, o uso do Apache MHL Moving Average é recomendável a execução de testes rigorosos em contas demo antes de ser aplicado em contas reais. A gestão de risco é de inteira responsabilidade do usuário deve ser prioridade para evitar perdas significativas.

Ressaltamos que o sinal de operações disponível na MQL5/MetaQuotes funciona exclusivamente como um mostruário técnico, com o objetivo de evidenciar a consistência e a eficácia das estratégias do robô em tempo real. O intuito principal não é a gestão ou o monitoramento de sinais pela plataforma, mas sim fornecer uma base técnica sólida e relatórios detalhados que comprovem a efetividade do sistema no mercado de Ouro (XAUUSD).Entretanto, o sinal ficará disponível, devendo o usuário tomar sua própria decisão de utilizá-lo ou não, inclusive levando em consideração a existência de derrapagens e lentidão de servidores.

Dessa forma, as negociações para aquisição, licenciamento ou parcerias diferenciadas além do MQL5 devem ser tratadas diretamente via mensagem particular com o desenvolvedor ou seus representantes oficiais. Nosso foco é oferecer suporte técnico especializado e fornecer os dados necessários para que o investidor tenha total segurança e apoio em suas operações no mercado Forex. Portanto, a recomendação principal é a aquisição do robô para que o próprio usuário configure suas estratégias.

Desenvolvedor e Representante autorizado a atuar como suporte: Jose Sandro Oliveira - jsoliveiraa - Perfil do Trader - MQL5 Algo Trading community


Desde já agradecemos pelo interesse e desejamos sucesso nas negociações!


Atenciosamente,

Paulo Roberto Da Costa - pacosta - Perfil do Trader - MQL5 Algo Trading community


レビューなし
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 02:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 22:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.08 23:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 15:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 13:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.02 13:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.09 02:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.05 23:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 22:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.03.07 22:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.08 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.08 15:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
