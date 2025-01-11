- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
205
利益トレード:
118 (57.56%)
損失トレード:
87 (42.44%)
ベストトレード:
91.99 USD
最悪のトレード:
-41.33 USD
総利益:
2 199.48 USD (222 344 pips)
総損失:
-784.01 USD (78 056 pips)
最大連続の勝ち:
9 (254.78 USD)
最大連続利益:
301.35 USD (7)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
12.10%
最大入金額:
10.38%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
7.65
長いトレード:
174 (84.88%)
短いトレード:
31 (15.12%)
プロフィットファクター:
2.81
期待されたペイオフ:
6.90 USD
平均利益:
18.64 USD
平均損失:
-9.01 USD
最大連続の負け:
8 (-133.97 USD)
最大連続損失:
-176.52 USD (7)
月間成長:
17.44%
年間予想:
211.54%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
13.38 USD
最大の:
185.07 USD (10.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.82% (133.97 USD)
エクイティによる:
12.40% (82.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|205
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|144K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +91.99 USD
最悪のトレード: -41 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +254.78 USD
最大連続損失: -133.97 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EightcapLtd-Real-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
GoldBot One EA
レビューなし
