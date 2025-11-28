- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
433
利益トレード:
273 (63.04%)
損失トレード:
160 (36.95%)
ベストトレード:
121.50 USD
最悪のトレード:
-41.21 USD
総利益:
2 590.22 USD (251 117 pips)
総損失:
-1 217.93 USD (118 373 pips)
最大連続の勝ち:
23 (320.73 USD)
最大連続利益:
320.73 USD (23)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
13.41%
最大入金額:
19.49%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
4.41
長いトレード:
291 (67.21%)
短いトレード:
142 (32.79%)
プロフィットファクター:
2.13
期待されたペイオフ:
3.17 USD
平均利益:
9.49 USD
平均損失:
-7.61 USD
最大連続の負け:
18 (-199.75 USD)
最大連続損失:
-199.75 USD (18)
月間成長:
12.32%
年間予想:
149.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
311.25 USD (28.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.88% (311.25 USD)
エクイティによる:
23.07% (48.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|391
|NASUSD
|42
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.3K
|NASUSD
|47
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|132K
|NASUSD
|1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +121.50 USD
最悪のトレード: -41 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +320.73 USD
最大連続損失: -199.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Fyntura-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Fyntura-Demo
|12.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|12.90 × 40
|
Coinexx-Live
|13.19 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|15.00 × 1
Minimum Deposit: $300
High Risk: $300
Medium Risk: $600
Low Risk: $1,000
No Martingale!!!
No Grid!!!
No Hedging!!!
Steady Long Term Profit!!!
If you're seeing positive results, I'd appreciate it if you could leave a review, and if you have any questions or concerns, feel free to reach out to me anytime.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
776%
1
5.4K
USD
USD
1.4K
USD
USD
35
100%
433
63%
13%
2.12
3.17
USD
USD
28%
1:500
I recently signed up for this signal service. Initial few trades looking good. Have to see in the long term how this plays out.