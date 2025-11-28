シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Kenni Trades Gold Breakout
Ken Rmah

Kenni Trades Gold Breakout

Ken Rmah
レビュー1件
信頼性
35週間
1 / 5.4K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 776%
Fyntura-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
433
利益トレード:
273 (63.04%)
損失トレード:
160 (36.95%)
ベストトレード:
121.50 USD
最悪のトレード:
-41.21 USD
総利益:
2 590.22 USD (251 117 pips)
総損失:
-1 217.93 USD (118 373 pips)
最大連続の勝ち:
23 (320.73 USD)
最大連続利益:
320.73 USD (23)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
13.41%
最大入金額:
19.49%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
4.41
長いトレード:
291 (67.21%)
短いトレード:
142 (32.79%)
プロフィットファクター:
2.13
期待されたペイオフ:
3.17 USD
平均利益:
9.49 USD
平均損失:
-7.61 USD
最大連続の負け:
18 (-199.75 USD)
最大連続損失:
-199.75 USD (18)
月間成長:
12.32%
年間予想:
149.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
311.25 USD (28.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.88% (311.25 USD)
エクイティによる:
23.07% (48.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 391
NASUSD 42
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.3K
NASUSD 47
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 132K
NASUSD 1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +121.50 USD
最悪のトレード: -41 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +320.73 USD
最大連続損失: -199.75 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Fyntura-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Fyntura-Demo
12.00 × 1
XMTrading-Real 12
12.90 × 40
Coinexx-Live
13.19 × 21
ICMarketsSC-Live05
15.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Minimum Deposit: $300

High Risk: $300

Medium Risk: $600

Low Risk: $1,000

No Martingale!!!

No Grid!!!

No Hedging!!!

Steady Long Term Profit!!!

If you're seeing positive results, I'd appreciate it if you could leave a review, and if you have any questions or concerns, feel free to reach out to me anytime.

平均の評価:
narasimhanbs
71
narasimhanbs 2025.11.28 13:08 
 

I recently signed up for this signal service. Initial few trades looking good. Have to see in the long term how this plays out.

2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 20:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 10:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 16:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 08:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 03:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 09:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.15 09:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 16:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.13 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Kenni Trades Gold Breakout
30 USD/月
776%
1
5.4K
USD
1.4K
USD
35
100%
433
63%
13%
2.12
3.17
USD
28%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください