Chart Auto Flow Player MT4

過去チャートを再生するためのチャートプレイヤーです。  

このプログラムは、トレーダーや投資家向けに設計されたシンプルなチャートプレイヤーで、過去の市場データを再生することで、市場の動きや価格の推移をよりよく理解することを目的としています。  

このプレイヤーを使うことで、ローソク足を1本ずつ順に進めながら市場の動きを確認でき、特定のトレーディング戦略がさまざまな市場状況でどう機能するかも分析できます。  

重要な価格ポイントやトレンド変化を繰り返し観察することで、取引判断の精度と操作への自信を効果的に向上させることが可能です。  

さらに、このプレイヤーはデモ口座や過去データの検証だけでなく、トレーディングスキルを磨くための学習ツールとしても活用できます。  


【特徴】  

・過去から未来方向への自動再生  

・一定間隔で1バーずつ進行  

・再生中の一時停止が可能  


【再生仕様】  

・再生方向：過去 → 未来  

・再生速度：固定  

・移動バー数：1バー固定  

・再生の一時停止 / 再開  

・ENDによる再生終了  


【操作方法】  

・Pause / Restart：再生の一時停止 / 再開  

・END：再生を終了し、プログラムを停止


このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (105)
ユーティリティ
Local Trade Copier EA MT4 による、驚くほど高速な取引コピーを体験してください。1分で簡単にセットアップできるこの取引コピー機は、同じWindowsコンピュータまたはWindows VPS上の複数のMetaTrader端末間で取引をコピーすることができ、0.5秒未満の高速コピースピードを実現します。 初心者であろうとプロのトレーダーであろうと、 Local Trade Copier EA MT4 には、あなたの特定のニーズに合わせてカスタマイズするための幅広いオプションが用意されています。これは、利益の可能性を高めたい人にとって究極のソリューションです。 今すぐ試してみて、これが市場で最も速くて簡単なトレードコピー機である理由を理解してください。 ヒント： デモアカウントで Local Trade Copier EA MT4 デモバージョンをダウンロードして試すことができます： ここ ダウンロードした無料のデモ ファイルを MT4 >> ファイル >> データ フォルダを開く >> MQL4 >> Experts フォルダに貼り付けて、ターミナルを再起動しま
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
ユーティリティ
取引 ごとのリスクの 計算、新規注文 の 簡単 な 設置、部分的 な 決済機能 を 持 つ 注文管理、 7 種類 のトレーリングストップなど 、便利 な 機能 を 備 えています 。 追加の資料と説明書 インストール手順 - アプリケーションの手順 - デモアカウント用アプリケーションの試用版 ライン機能 チャート上にオープニングライン、ストップロス、テイクプロフィットを表示します。この機能により、新規注文を簡単に設定することができ、注文を出す前にその特徴を確認することができます。   リスク計算 リスク計算機能は、設定されたリスクとストップロス注文のサイズを考慮して、新規注文のボリュームを計算します。ストップロスの大きさを自由に設定できると同時に、設定したリスクを守ることができます。 Lot calc ボタン - リスク 計算 を 有効 / 無効 にします 。 Risk フィールドでは 、必要 なリスクの 値 を 0 から 100 までのパーセンテージまたは 預金通貨 で 設定 します 。 設定」 タブで 、 リスク 計算 の 種類 を 選択 します ：「 $ 通貨」、「 % 残
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
ユーティリティ
MetaTrader4のコピー機を取引します。     それは任意の口座からの外国為替取引、ポジション、注文をコピーします。 それは最高の貿易コピー機の1つです     MT4 - MT4、MT5 - MT4     のために     COPYLOT MT4     バージョン（または     MT4 - MT5  MT5 - MT5     のために     COPYLOT MT5     バージョン）。 MT5のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 のコピー機 バージョン       MetaTrader 5 ターミナル（   МТ5 - МТ5、МТ4 - МТ5   ）-   コピーロットクライアントMT5 独自のコピーアルゴリズムにより、すべての取引がマスターアカウントからクライアントアカウントに正確にコピーされます。 また、動作速度が速いことでも知られています。タフなエラー処理。 強力な機能セット。 プログラムは、複数
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (425)
ユーティリティ
Trade Manager EAへようこそ。これは、取引をより直感的、正確、そして効率的にするために設計された究極の リスク管理ツール です。これは単なるオーダー実行ツールではなく、包括的な取引計画、ポジション管理、リスク管理のためのソリューションです。初心者から上級者、迅速な実行を必要とするスキャルパーまで、Trade Manager EAはあらゆるニーズに対応し、為替、指数、商品、暗号通貨などさまざまな市場で柔軟に対応します。 Trade Manager EAを使用すると、複雑な計算が過去のものになります。市場を分析し、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットのレベルをチャート上のラインでマークし、リスクを設定するだけで、Trade Managerが最適なポジションサイズを即座に計算し、SLとTPをピップ、ポイント、口座通貨でリアルタイムに表示します。すべての取引が簡単かつ効果的に管理されます。 主な機能： ポジションサイズ計算機 ：定義されたリスクに基づいて取引サイズを瞬時に決定します。 簡単な取引計画 ：エントリー、ストップロス、テイクプロフィットを設定するためのド
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
ユーティリティ
MT4 to Telegram Signal Provider は使いやすく、完全にカスタマイズ可能なツールで、Telegramに信号を送信し、あなたのアカウントを信号提供者に変えることができます。 メッセージのフォーマットは 完全にカスタマイズ可能です！ しかし、簡単な使用のために、あらかじめ定義されたテンプレートを選択し、メッセージの特定の部分を有効または無効にすることもできます。 [ デモ ]   [ マニュアル ] [ MT5バージョン ] [ Discordバージョン ] [ Telegramチャンネル ]  New: [ Telegram To MT5 ] セットアップ ステップバイステップの ユーザーガイド が利用可能です。 Telegram APIの知識は必要ありません。開発者が必要なものをすべて提供します。 主要機能 購読者に送信される注文の詳細をカスタマイズする機能 例えばブロンズ、シルバー、ゴールドなど、階層型のサブスクリプションモデルを作成できます。ゴールドサブスクリプションでは、すべての信号が得られますなど。 ID、シンボル、またはコメントによる注文のフ
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
ユーティリティ
Trade Panel は、多機能の取引アシスタントです。このアプリケーションには手動取引用の 50 を超える取引機能が含まれており、ほとんどの取引操作を自動化できます。 注意、アプリケーションはストラテジー テスターでは動作しません。購入する前に、デモアカウントでデモ版をテストできます。デモ版 ここ 。 完全な手順 こちら 。 取引。 ワンクリックで取引操作を実行できます: 自動リスク計算を使用して未決の注文とポジションをオープンします。 ワンクリックで複数の注文とポジションをオープンします。 注文グリッドを開きます。 未決の注文とポジションをグループごとにクローズします。 ポジション反転 (買いを閉じて売りを開く、または売りを閉じて買いを開く)。 ポジションをロックします（買いポジションと売りポジションの量を均等にする追加のポジションをオープンします）。 ワンクリックですべてのポジションを部分的にクローズします。 すべてのポジションのテイクプロフィットとストップロスを同じ価格レベルに設定します。 すべてのポジションのストップロスをポジションの損益分岐点レベルに設定します。 注文とポ
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
ユーティリティ
Trade Copierは、取引口座間の取引をコピーして同期するように設計された専門的なユーティリティです。 コピーは、同じコンピューターまたはvps にインストールされている、サプライヤーのアカウント/端末から受信者のアカウント/端末に行われます。 購入する前に、デモ アカウントでデモ バージョンをテストできます。 デモ版 こちら 。 詳細な説明は こちら 。 主な機能と利点： MT5ネッティングアカウントを含む、MT4> MT4、MT4> MT5、MT5> MT4のコピーをサポートします。 高いコピー速度（0.5秒未満）。 ベンダーモードと受信者モードは同じ製品内に実装されています。 チャートから直接リアルタイムでコピーを制御できる、簡単で直感的なインターフェイス。 接続が切断されたり、端末が再起動されたりしても、設定と位置が失われることはありません。 コピーするシンボルを選択できます。また、受信者のシンボルを置き換えることもできます（例：EURUSD> USDJPY）。 バックコピーをサポートします。 特定の注文のみのコピーを有効にする機能。 取引開始価格の最大差と最大遅延時間を
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
ユーティリティ
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
ユーティリティ
あなたがメンバーである任意のチャンネルからシグナルをコピーします（   ボットトークンや管理者権限は必要ありません  MT4に直接送信します。 ユーザーを考慮して設計され、必要な多くの機能を提供します この製品は使いやすく、ビジュアルに魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用開始できます！ ユーザーガイド + デモ  | MT5バージョン | テレグラムバージョン デモを試したい場合は、ユーザーガイドに移動してください。 ディスコードからMT4への送信はストラテジーテスターで動作しません。 ディスコード   からMT4への特徴 メンバーである任意のチャンネルからコピーします。ボットトークンやチャットIDは必要ありません リスク%または固定ロットを使用して取引します 特定のシンボルを除外します すべてのシグナルをコピーするか、コピーするシグナルをカスタマイズします すべてのシグナルを認識するための単語やフレーズを設定します（デフォルトは99%のシグナルプロバイダーで動作するはずです） 希望するときにのみシグナルをコピーするため
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
ユーティリティ
この製品は、ニュースタイム中にすべてのエキスパートアドバイザーと手動チャートをフィルタリングするため、急激な価格変動によるマニュアルトレードのセットアップの破壊や他のエキスパートアドバイザーによって入力された取引について心配する必要はありません。この製品には、ニュースのリリース前にオープンポジションとペンディングオーダーを処理できる完全な注文管理システムも付属しています。 The News Filter  を購入すると、将来のエキスパートアドバイザーのためにビルトインのニュースフィルターに頼る必要はなく、今後はすべてのエキスパートアドバイザーをここからフィルタリングできます。 ニュース選択 ニュースソースは、Forex Factoryの経済カレンダーから取得されます。 USD、EUR、GBP、JPY、AUD、CAD、CHF、NZD、CNYなど、任意の通貨数に基づいて選択できます。 Non-Farm（NFP）、FOMC、CPIなどのキーワード識別に基づいて選択することもできます。 影響レベルによってフィルタリングするニュースを選択することができ、低、中、高の影響範囲から選択できます。
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
ユーティリティ
日ごとおよび週ごとのクローズ取引履歴、現在のオープン取引、および外国為替エクスポージャーを 1 つのチャートで即座に確認できます。ヒートマップを使用して、収益性の高い取引と、取引ポートフォリオ内の現在のドローダウンの位置を特定します。 クイック クローズ ボタン クイック クローズ ボタンを使用すると、1 つのシンボルのすべての取引をクローズしたり、個々の取引を完全にクローズしたり、ボタンをクリックするだけで部分的な利益または損失を取得したりできます。リストで取引を探したり、取引の一部をクローズする方法を考えたりする必要はもうありません。ダッシュボードには、外国為替ペアの取引中に各通貨シンボルの現在のエクスポージャーも表示されるため、主要なニュース イベントの前にエクスポージャーが過剰になっている可能性のある領域を特定するのに役立ちます。ボタンを使用して、ニュースの前にエクスポージャーを即座にすばやく減らすことができます。または、ニュースがすでに発生して利益が出ている場合は、1 回のクリックでその利益をすばやく銀行に預けることができます。 オープン取引ヒートマップ 取引ヒートマッ
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
ユーティリティ
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (59)
ユーティリティ
ワンクリックで取引できるトレーディングパネル。ポジションと注文の操作！チャートまたはキーボードから取引。 手動取引用の取引パネル。チャート（チャートウィンドウ）またはキーボードから取引できます。開閉、リバース、ロックポジションと注文を処理する МetaТrader4のメインオーダーのトレーディングコントロールパネル：売買、売却、売却、売却、売却、閉じる、削除、修正、トレーリングストップ、ストップロス、takeproft MT5のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 シンボルウィンドウからの取引とキーボードからの取引！ あなたはMetaTrader 4ターミナル - バーチャルコントロールパネルVirtualTradePadのためのユニークなプラグインを持っています。 Description on English 注意！  ストラテジーテスターの 取引方法を学びたい場合は、無料の TesterPad ユーティリティをチェックしてくだ
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
ユーティリティ
Custom Alerts：複数市場を監視し、重要なチャンスを見逃さない 概要 Custom Alerts は、複数の銘柄にまたがるトレードチャンスを一元的に監視したいトレーダーのためのダイナミックなソリューションです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power などの主要ツールと連携し、複数のチャートを切り替える手間なく、重要な市場変動を自動で通知します。ブローカーが提供するすべての資産クラスに対応しており、シンボルを入力する必要はありません。設定で資産クラスを選択するだけで、すぐにアラートを構成できます。 1. Custom Alerts がトレーダーにとって非常に有益な理由 オールインワンの市場監視 • Custom Alerts は、為替、金属、暗号資産、指数、株式（ブローカーが対応している場合）からのシグナルを収集・統合します。 • 複数のチャートを切り替える必要がなくなり、明確で一元化された通知が得られます。 戦略に合わせたアラート構成 • ボリューム急増、通貨強弱の閾値、極端な価格変動など、目的に応じたアラート
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
ユーティリティ
Copy Cat More Trade Copier MT4 (コピー猫MT4) は単なるローカル取引コピーツールではなく、現代の取引課題に対応するために設計された完全なリスク管理と実行フレームワークです。Propファームのチャレンジから個人の資産管理まで、強力な実行力、資金保護、柔軟な設定、高度な取引処理を組み合わせ、あらゆる状況に適応します。 このコピーツールは Master（送信側） と Slave（受信側） の両モードで動作し、成行注文や指値注文のリアルタイム同期、取引修正、部分決済、Close By 操作をサポートします。デモ口座・リアル口座の両方に対応し、取引用パスワードまたは投資家パスワードでも利用可能です。Persistent Trade Memory 技術により、EA・ターミナル・VPS が再起動しても復元可能です。複数の Master と Slave を同時に管理でき、ブローカー間の違いはプレフィックス/サフィックスの自動調整やシンボルマッピングで処理されます。 マニュアル/設定: Copy Cat Trading Copier マニュアル Copy Cat Mo
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
ユーティリティ
Trade Manager は、リスクを自動的に計算しながら、取引を迅速に開始および終了するのに役立ちます。 過剰取引、復讐取引、感情的な取引を防止する機能が含まれています。 取引は自動的に管理され、アカウントのパフォーマンス指標はグラフで視覚化できます。 これらの機能により、このパネルはすべてのマニュアル トレーダーにとって理想的なものとなり、MetaTrader 4 プラットフォームの強化に役立ちます。多言語サポート。 MT5バージョン  |  ユーザーガイド + デモ Trade Manager はストラテジー テスターでは機能しません。 デモについてはユーザーガイドをご覧ください。 危機管理 % または $ に基づくリスクの自動調整 固定ロットサイズを使用するか、ボリュームとピップに基づいた自動ロットサイズ計算を使用するオプション RR、Pips、または価格を使用した損益分岐点ストップロス設定 トレーリングストップロス設定 目標に達したときにすべての取引を自動的に終了するための 1 日あたりの最大損失 (%)。 過度のドローダウンからアカウントを保護し、オーバートレードを防ぎま
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
ユーティリティ
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
ユーティリティ
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
ユーティリティ
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on you
Smart Keys Sniper Entry
Stephen Sanjeeve Sahayam
ユーティリティ
この 2 in 1 トレード マネージャーは、ローソク足のブレイクアウト取引に最適です。プルバック時に追加の指値注文を行うことで、取引のコストを平均化できます。これにより、すべてのポジションで最高の価格が得られ、勝利でより高い RR が得られます。リスクは、最後に閉じたローソク足の高さによって計算されます。取引アシスタント ボタンは、手動で発注されたすべての注文を管理するのに役立ちます。 任意の入力方法で使用します。価格アクションまたはインジケーター、およびあらゆる取引スタイルに対応。スキャルピング、日中取引、またはスイング取引。 特徴： 指値注文を使用してローソク足のブレイクアウトを取引します。 特別なコスト平均機能により、勝ちトレードの RR が増加します。 一度に受け付ける注文数を制限し、過剰取引を減らします。 ローソク足の時間枠ごとにリスクを計算し、ストップロスを設定するユニークな機能です。 テイクプロフィットを設定し、RRで部分利益を確保します。 ワンクリックでストップロスをエントリーに移動します。 ワンクリックで部分的なポジションをクローズします。 毎日の利益または損
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
ユーティリティ
Expert Advisor は 、アカウントMetaTrader 4で 取引を繰り返し、ポジションを設定するか、事前に設定された回数だけシグナルを送信します。 手動または別のエキスパートアドバイザーによって開かれたすべての取引をコピーします。 シグナルをコピーし、シグナルからロットを増やします ！ 他のEAの多くを増やします。 次の機能がサポートされています：コピーされた取引のカスタムロット、ストップロスのコピー、テイクプロフィット、トレーリングストップの使用。 MT5のバージョン 完全な説明 +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 リンク MetaTraderのトレードコピー機はこちらから入手できます：   COPYLOT 注意 注：これは、端末間の取引用のコピー機ではありません。 ストラテジーテスターでエキスパートアドバイザーをテストし、ビジュアルモードでEAPADPROツールバーと取引することができます！ EAを1つの通貨ペアにインストールするだけで
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
ユーティリティ
Basket EA MT4 は、強力な利益収穫ツールであり、包括的な口座保護システムがシンプルで使いやすい形で統合されたソリューションです。その主な目的は、すべてのポジションを個別管理ではなく“バスケットレベル”で一括管理することで、口座全体の損益を完全にコントロールすることにあります。EAは、テイクプロフィット、ストップロス、ブレイクイーブン、トレーリングストップといったバスケットレベルの機能を備えており、これらを口座残高の%／口座通貨の固定額／管理対象取引の平均ポイントといった形で設定できます。この柔軟性により、トレーダーは個々のリスクと利益戦略を自分に合わせてカスタマイズできます。さらに、 Basket EA MT4 は、Magic Number、通貨ペア、コメントなどに基づいて特定の取引を管理対象から除外または含めるフィルタリング機能を提供し、望む取引だけを管理できるようにします。 追加の保護機能として、高度な口座セーフガード機能を搭載しています。指定したエクイティのテイクプロフィット・ストップロス水準、または最高残高からの最大ドローダウンに達した場合、EAはすべてのオープン
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
ユーティリティ
「Grid Manual」は、注文のグリッドを操作するための取引パネルです。 ユーティリティはユニバーサルで、柔軟な設定と直感的なインターフェイスを備えています。 それは、損失を平均化する方向だけでなく、利益を増やす方向でも注文のグリッドで機能します。 トレーダーは注文のグリッドを作成して維持する必要はありません。 すべてが「Grid Manual」によって行われます。 注文を開くだけで十分であり、「Grid Manual」は注文のグリッドを自動的に作成し、非常に閉じるまでそれに付随します。 完全な説明とデモバージョン ここ。 ユーティリティの主な機能と機能 ユーティリティは、モバイル端末から開かれた注文を含め、あらゆる方法で開かれた注文を処理します。 「制限」と「停止」の2種類のグリッドで機能します。 グリッド間隔の計算には、固定と動的（ATRインジケーターに基づく）の2つの方法で機能します。 オープンオーダーグリッドの設定を変更できます。 チャート上の各注文グリッドの損益分岐点を表示します。 各注文グリッドの利益率を表示します。 ワンクリックでグリッドから収益性の高い注文を閉じるこ
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
ユーティリティ
SAFETYLOCKを使用すると、トレーダーはすでにオープンしているポジションに対して反対の注文を設定することで、強い市場の反転を回避できます。 トレーダーまたはEAがポジションをオープンすると、SAFETYLOCKは自動的に反対の保留中の注文を設定します。 ポジションが損失に転じた場合、その保留中の注文がアクティブになり、ロックを作成して損失を最小限に抑えます。 このEAは、初期のポジションを閉じる、トレーリングストップを使用して利益を最大化する、またはロットを増やしてリスクを調整するなど、さまざまな操作を可能にします。 さらに、ポジションの価格に合わせて、保留中の注文の始値を変更することもでき、市場の動きに柔軟に対応することができます。 完全な説明 +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 基本的なパラメーター（ブログのパラメーターの完全な説明） MilliSecondsTimerForMonitoring – アルゴリズムの実行時間をミリ秒単位で指定します
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
ユーティリティ
利益追跡機能により、MetaTrader 4で総利益/損失に達した時にポジションをクローズします。 仮想ストップ（個別注文） を有効にできます。 買いと売りのポジションを別々に計算してクローズ（別々の買い/売り） します。 すべてのシンボルまたは現在のシンボルのみをクローズして計算（すべてのシンボル） します。 利益追跡（トレーリング・プロフィット） を有効にします。 預金通貨、ポイント、残高の％で総利益または損失をクローズします。 このアプリケーションは、他のEAと一緒に、または手動取引と組み合わせて、任意のアカウントで使用するために設計されています。 MT5 のバージョン 完全な説明 +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法 ログファイルの取得方法 テストと最適化の方法 Expforex のすべての製品 取引ペアの全てまたは一部の合計バランスが設定された値以上になった時点で、すべてのポジションがクローズされ、注文が削除されます。 このバージョンは、指定された利益レベルでポジションをクローズできるだけでなく、より良い結果を得るために利益を追跡することも可能です。 C
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
ユーティリティ
平均化ヘルパー - この種の取引ヘルパー ツールは、次の 2 つのテクニックを使用して、以前は利益がなかったポジションを平均化するのに役立ちます。 標準平均 トレンドに応じてポジションを開くヘッジ このユーティリティは、買いと売りの両方の異なる方向の複数のオープンポジションを一度に整理する機能を備えています 。例えば、売りポジションを1つ、買いポジションを1つオープンしたが、どちらも利益が出ていない場合、あるいは1つは利益が出ているものの利益が十分でない場合、この2つのポジションを平均化してプラスで取引を終了したい場合などです。これは、私の平均化支援ユーティリティが役立ちます。 平均化ヘルパー ユーティリティ - 次のポジションのサイズ、注文価格、ポジションを平均化する方向、指定した利益確定サイズでプラスでポジションをクローズする方向を自動的に計算できます。 このユーティリティでは、「買い」と「売り」ボタンを使ってポジションを開くこともできます。希望する利益確定額と開始ロットを指定するだけです。ユーティリティ自体は、最初に指定した利益確定額でポジションをクローズするか、ポジションを平均
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
ユーティリティ
Risk/Reward Toolは、MetaTrader 4でのトレード計画、可視化、執行の方法を革新するために設計されたプロフェッショナルグレードのエキスパートアドバイザーです。精密なリスク管理を重視する裁量トレーダーでも、トレード設定を視覚的にテストする必要のある戦略開発者でも、このツールはエレガントで直感的なインターフェースで必要なすべてを提供します。 基本的なポジション計算機とは異なり、Risk/Reward Toolは視覚的なトレード計画を即時執行機能、リアルタイムの損益モニタリング、包括的なトレード管理機能と組み合わせています。このツールはMT4ストラテジーテスターと完全に互換性があり、実際の資金をリスクにさらすことなくトレード戦略を練習し、アプローチを改善することができます。 ツールの完全なマニュアルはこちら: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244 MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/158601 主な機能 視覚的なトレード計画 ドラッグ＆ドロップ操作可能
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
ユーティリティ
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Hedge Trade
Mothusi Malau
1 (1)
ユーティリティ
️ Hedge Trade — Smart Fixed-Offset Hedging EA Turn adverse moves into controlled recovery cycles. Hedge Trade is a professional-grade MetaTrader 4 Expert Advisor that protects any open trade by automatically placing and managing one intelligent hedge order. It’s built for traders who prefer to open their own base position but want an automated, disciplined hedging system to manage drawdown and capture counter-moves — safely, transparently, and without martingale. Key Features Automatic Hedg
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
ユーティリティ
取引資金を簡単に保護しましょう 取引資金を守ることは、増やすことと同じくらい重要です。KT Equity Protectorはあなた専用のリスクマネージャーとして、口座の純資産（エクイティ）を常に監視し、あらかじめ設定した利益目標や損失限度に達すると、すべてのポジションや指値注文を自動的に決済して、損失回避や利益確保を行います。 感情に左右されることも、直感に頼ることもありません。ただ信頼できる資金保護ツールが、あなたのために24時間体制で機能します。 KT Equity Protectorは、すべてのチャートを自動的に閉じることで、他のエキスパートアドバイザー（EA）による取引を停止できます。これにより、KT Equity Protectorを手動で再起動するまで、追加の取引が行われることはありません。完全なコントロールと安心感を提供します。 仕組みについて エクイティ・ストップロス（損失から守る）: 例えば口座残高が$10,000あり、$1,000のストップロスを設定した場合、エクイティが$9,000に達するとKT Equity Protectorは全取引を即座に終了し、資金のさ
