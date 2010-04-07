過去チャートを再生するためのチャートプレイヤーです。

このプログラムは、トレーダーや投資家向けに設計されたシンプルなチャートプレイヤーで、過去の市場データを再生することで、市場の動きや価格の推移をよりよく理解することを目的としています。

このプレイヤーを使うことで、ローソク足を1本ずつ順に進めながら市場の動きを確認でき、特定のトレーディング戦略がさまざまな市場状況でどう機能するかも分析できます。

重要な価格ポイントやトレンド変化を繰り返し観察することで、取引判断の精度と操作への自信を効果的に向上させることが可能です。

さらに、このプレイヤーはデモ口座や過去データの検証だけでなく、トレーディングスキルを磨くための学習ツールとしても活用できます。





【特徴】

・過去から未来方向への自動再生

・一定間隔で1バーずつ進行

・再生中の一時停止が可能





【再生仕様】

・再生方向：過去 → 未来

・再生速度：固定

・移動バー数：1バー固定

・再生の一時停止 / 再開

・ENDによる再生終了





【操作方法】

・Pause / Restart：再生の一時停止 / 再開

・END：再生を終了し、プログラムを停止