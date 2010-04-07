相場が4Hや1Ｈの上にあるとき買いの検討を、その下にあるときは売りの検討をするだけで大損するリスクが減ります。勝率があがります。

5分足の終値が、1時間足（H1）または4時間足（H4）の20MAをクロスした瞬間にアラートを鳴らします。

このツールは、上位足による環境認識を重視するトレーダーのために設計されました。バックグラウンドで常に5分足の確定を監視しているため、どの時間足のチャートを見ていても、重要なトレンド転換の瞬間を逃すことはありません。最大の特徴は、5分足の「終値」で判定を行う点にあります。これにより、一時的な急騰・急落によるヒゲ（ダマシ）に惑わされることなく、確実なトレンドの切り替わりを捉えることが可能です。

【主な機能と特徴】



1時間足（H1）および4時間足（H4）の20MAをリアルタイム監視。

5分足が確定した瞬間にのみ通知が飛ぶため、アラートが鳴り止まないストレスがありません。

他の通貨ペアのチャートを開いていても、EAをセットした通貨のアラートは正確に機能します。

動作が非常に軽く、プラットフォーム全体のパフォーマンスに影響を与えません。

上位足の方向にのみエントリーを絞り、安定したトレードを実現するための必須補助ツールです。

本製品はシンプルなユーティリティとして提供しています。

同一開発者による他の製品も、マーケット内で公開されています。