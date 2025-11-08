過去検証、チャートパターンを探すことだけに時間を費やしていませんか？



何度も画面をスクロールして、目当てのチャート形状を探し続ける。

やっと見つけたと思ったら、下位足ではそれがどのあたりにあるか分からなくなる。

少しチャート画面を動かしたり、ズームやズームアウトすると、もうどこだかわからなくなる。

本ツールを使えば：

過去チャートを自動かつ高速で動かせるので、効率的に検索できます。

注目したい時間ポイントが決まれば、どんなにチャートを動かしても瞬時にそこへアクセスできます。

さらに過去チャートを再生し、リアルタイムさながらの値動きを再現できます。

分析の効率化と模擬トレード体験の繰り返しで、あなたのトレードスキルを劇的に引き上げます。

製品概要

チャート検索及び模擬トレード効率を最大化する「Chart Auto Flow」と分析精度を高める「Focus Time Line」を完全統合した、MT5専用の強力なハイブリッドツールです。

１．チャートを速度可変で自由に再生・逆再生

スピード再生で値動きを振り返ったり、スロー再生でトレードシミュレーションが可能です。



２．注目したい時間ポイントに瞬時にフォーカス移動 (複数ポイントを連続フォーカス移動も可能）

任意の時間位置に瞬時に移動でき、分析ポイントを見失うことなく効率的にチャートを確認できます。



３．注目したい時間ポイントに複数チャート画面を同期して一斉フォーカス移動

面倒なマルチタイムフレーム分析を簡単にできます。



FX、株式、ゴールド、仮想通貨など、あらゆる金融商品で利用可能です。

過去の値動きの振り返り、チャートパターン検出、戦略検証、トレードシミュレーションを効率よく行いたい方に最適です。

デモ動画 まずどのように動作するか気になる方は、下の動画を見てください。

全ての機能についてデモを行っています。

特長・メリット

速度可変で再生・逆再生

50ms〜10分まで幅広い速度設定で、チャートの動きを思い通りにコントロール可能。

注目したい時間ポイントに瞬時にフォーカス移動

任意の時間位置に瞬時に移動可能。フォーカスの表示位置は画面右端・中央・左端に順番に切り替え可能。

Mode:SnglSyncでは同期して一斉フォーカス移動させる複数のチャート画面を選択的に決めることができます。

移動対象チャート画面は、チャート領域に可視化されている画面が対象で、最小化などで非表示の画面は非対象になります。

直感的な操作

一時停止・再開・速度調整・ローソク足シフト量変更など、すべてボタン操作で簡単。

あらゆる時間足・金融商品に対応

デイトレ・スイング・長期分析など、あらゆるチャート環境で活用可能。

操作イメージ



ボタン/ラベル 機能 説明

Pause / Restart

一時停止 / 再開

チャート再生をコントロール

Reset

移動速度・ローソク足シフト量リセット

Speed:1s, Bar:1 にリセット

Slow / Fast

移動速度調整

50ms〜10分まで自由に設定可能

Bar+ / Bar-

ローソク足シフト量調整

1〜480本まで調整可能

Past / Future

移動方向切替

再生・逆再生の方向を切り替え可能

Speed / Bars (ラベル)

現在の速度・シフト量表示

現在設定値を確認可能

FocusTimeLine

フォーカスポイント設定

注目したい時間にポイントを設定

Position

表示位置切替

画面右端・中央・左端に切替可能

Focus

フォーカス移動

注目したい時間ポイントに瞬時に移動

END

プログラム終了







セットアップ



MT5にログインし、マーケットから本製品を検索して「購入」と「ダウンロード」をクリックすると、自動的に端末にインストールされます。 ナビゲーターの エキスパートアドバイザ(EA) 直下の Market に配置されます。 チャートにドラッグ＆ドロップ、またはダブルクリックで追加可能です。

推奨動作環境

OS: Windows 11

MT5: Build 5430

CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7（4コア / 8スレッド）

メモリ: 8GB

※Macやその他環境でも動作可能なはずですが、動作確認はしていないため自己判断でお試しください。

リスク説明

取引機能は搭載していないため、資金リスクは一切ありません。