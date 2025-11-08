Chart Auto Flow Focus Edition

過去検証、チャートパターンを探すことだけに時間を費やしていませんか？

  • 何度も画面をスクロールして、目当てのチャート形状を探し続ける。
  • やっと見つけたと思ったら、下位足ではそれがどのあたりにあるか分からなくなる。
  • 少しチャート画面を動かしたり、ズームやズームアウトすると、もうどこだかわからなくなる。

    本ツールを使えば：

    • 過去チャートを自動かつ高速で動かせるので、効率的に検索できます。

    • 注目したい時間ポイントが決まれば、どんなにチャートを動かしても瞬時にそこへアクセスできます。

    • さらに過去チャートを再生し、リアルタイムさながらの値動きを再現できます。

    分析の効率化と模擬トレード体験の繰り返しで、あなたのトレードスキルを劇的に引き上げます。

    製品概要

    チャート検索及び模擬トレード効率を最大化する「Chart Auto Flow」と分析精度を高める「Focus Time Line」を完全統合した、MT5専用の強力なハイブリッドツールです。

    １．チャートを速度可変で自由に再生・逆再生
           スピード再生で値動きを振り返ったり、スロー再生でトレードシミュレーションが可能です。

    ２．注目したい時間ポイントに瞬時にフォーカス移動 (複数ポイントを連続フォーカス移動も可能）
           任意の時間位置に瞬時に移動でき、分析ポイントを見失うことなく効率的にチャートを確認できます。

    ３．注目したい時間ポイントに複数チャート画面を同期して一斉フォーカス移動
           面倒なマルチタイムフレーム分析を簡単にできます。

    FX、株式、ゴールド、仮想通貨など、あらゆる金融商品で利用可能です。
    過去の値動きの振り返り、チャートパターン検出、戦略検証、トレードシミュレーションを効率よく行いたい方に最適です。

    デモ動画

    まずどのように動作するか気になる方は、下の動画を見てください。
    全ての機能についてデモを行っています。

    特長・メリット

    • 速度可変で再生・逆再生
      50ms〜10分まで幅広い速度設定で、チャートの動きを思い通りにコントロール可能。

    • 注目したい時間ポイントに瞬時にフォーカス移動
      任意の時間位置に瞬時に移動可能。フォーカスの表示位置は画面右端・中央・左端に順番に切り替え可能。
      Mode:SnglSyncでは同期して一斉フォーカス移動させる複数のチャート画面を選択的に決めることができます。
      移動対象チャート画面は、チャート領域に可視化されている画面が対象で、最小化などで非表示の画面は非対象になります。

    • 直感的な操作
      一時停止・再開・速度調整・ローソク足シフト量変更など、すべてボタン操作で簡単。

    • あらゆる時間足・金融商品に対応
      デイトレ・スイング・長期分析など、あらゆるチャート環境で活用可能。

    操作イメージ

    ボタン/ラベル 機能 説明
    Pause / Restart
    		 一時停止 / 再開
    		 チャート再生をコントロール
    Reset
    		 移動速度・ローソク足シフト量リセット
    		 Speed:1s, Bar:1 にリセット
    Slow / Fast
    		 移動速度調整
    		 50ms〜10分まで自由に設定可能
    Bar+ / Bar-
    		 ローソク足シフト量調整
    		 1〜480本まで調整可能
    Past / Future
    		 移動方向切替
    		 再生・逆再生の方向を切り替え可能
    Speed / Bars (ラベル)
    		 現在の速度・シフト量表示
    		 現在設定値を確認可能
    FocusTimeLine
    		 フォーカスポイント設定
    		 注目したい時間にポイントを設定
    Position
    		 表示位置切替
    		 画面右端・中央・左端に切替可能
    Focus
    		 フォーカス移動
    		 注目したい時間ポイントに瞬時に移動
    END
    		 プログラム終了


    セットアップ

    1. MT5にログインし、マーケットから本製品を検索して「購入」と「ダウンロード」をクリックすると、自動的に端末にインストールされます。

    2. ナビゲーターの エキスパートアドバイザ(EA) 直下の Market に配置されます。

    3. チャートにドラッグ＆ドロップ、またはダブルクリックで追加可能です。

    推奨動作環境

    • OS: Windows 11

    • MT5: Build 5430

    • CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7（4コア / 8スレッド）

    • メモリ: 8GB

    ※Macやその他環境でも動作可能なはずですが、動作確認はしていないため自己判断でお試しください。

    リスク説明

    取引機能は搭載していないため、資金リスクは一切ありません。

