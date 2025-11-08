Chart Auto Flow Focus Edition
- ユーティリティ
- Gakko Takahashi
- バージョン: 2.5
- アップデート済み: 21 12月 2025
- アクティベーション: 7
過去検証、チャートパターンを探すことだけに時間を費やしていませんか？
- 何度も画面をスクロールして、目当てのチャート形状を探し続ける。
- やっと見つけたと思ったら、下位足ではそれがどのあたりにあるか分からなくなる。
- 少しチャート画面を動かしたり、ズームやズームアウトすると、もうどこだかわからなくなる。
本ツールを使えば：
-
過去チャートを自動かつ高速で動かせるので、効率的に検索できます。
-
注目したい時間ポイントが決まれば、どんなにチャートを動かしても瞬時にそこへアクセスできます。
-
さらに過去チャートを再生し、リアルタイムさながらの値動きを再現できます。
分析の効率化と模擬トレード体験の繰り返しで、あなたのトレードスキルを劇的に引き上げます。
製品概要
チャート検索及び模擬トレード効率を最大化する「Chart Auto Flow」と分析精度を高める「Focus Time Line」を完全統合した、MT5専用の強力なハイブリッドツールです。
１．チャートを速度可変で自由に再生・逆再生
スピード再生で値動きを振り返ったり、スロー再生でトレードシミュレーションが可能です。
２．注目したい時間ポイントに瞬時にフォーカス移動 (複数ポイントを連続フォーカス移動も可能）
任意の時間位置に瞬時に移動でき、分析ポイントを見失うことなく効率的にチャートを確認できます。
３．注目したい時間ポイントに複数チャート画面を同期して一斉フォーカス移動
面倒なマルチタイムフレーム分析を簡単にできます。
FX、株式、ゴールド、仮想通貨など、あらゆる金融商品で利用可能です。
過去の値動きの振り返り、チャートパターン検出、戦略検証、トレードシミュレーションを効率よく行いたい方に最適です。
デモ動画まずどのように動作するか気になる方は、下の動画を見てください。
全ての機能についてデモを行っています。
特長・メリット
-
速度可変で再生・逆再生
50ms〜10分まで幅広い速度設定で、チャートの動きを思い通りにコントロール可能。
-
注目したい時間ポイントに瞬時にフォーカス移動
任意の時間位置に瞬時に移動可能。フォーカスの表示位置は画面右端・中央・左端に順番に切り替え可能。
Mode:SnglSyncでは同期して一斉フォーカス移動させる複数のチャート画面を選択的に決めることができます。
移動対象チャート画面は、チャート領域に可視化されている画面が対象で、最小化などで非表示の画面は非対象になります。
-
直感的な操作
一時停止・再開・速度調整・ローソク足シフト量変更など、すべてボタン操作で簡単。
-
あらゆる時間足・金融商品に対応
デイトレ・スイング・長期分析など、あらゆるチャート環境で活用可能。
操作イメージ
|ボタン/ラベル
|機能
|説明
|Pause / Restart
|一時停止 / 再開
|チャート再生をコントロール
|Reset
|移動速度・ローソク足シフト量リセット
|Speed:1s, Bar:1 にリセット
|Slow / Fast
|移動速度調整
|50ms〜10分まで自由に設定可能
|Bar+ / Bar-
|ローソク足シフト量調整
|1〜480本まで調整可能
|Past / Future
|移動方向切替
|再生・逆再生の方向を切り替え可能
|Speed / Bars (ラベル)
|現在の速度・シフト量表示
|現在設定値を確認可能
|FocusTimeLine
|フォーカスポイント設定
|注目したい時間にポイントを設定
|Position
|表示位置切替
|画面右端・中央・左端に切替可能
|Focus
|フォーカス移動
|注目したい時間ポイントに瞬時に移動
|END
|プログラム終了
セットアップ
-
MT5にログインし、マーケットから本製品を検索して「購入」と「ダウンロード」をクリックすると、自動的に端末にインストールされます。
-
ナビゲーターの エキスパートアドバイザ(EA) 直下の Market に配置されます。
-
チャートにドラッグ＆ドロップ、またはダブルクリックで追加可能です。
推奨動作環境
-
OS: Windows 11
-
MT5: Build 5430
-
CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7（4コア / 8スレッド）
-
メモリ: 8GB
※Macやその他環境でも動作可能なはずですが、動作確認はしていないため自己判断でお試しください。
リスク説明
取引機能は搭載していないため、資金リスクは一切ありません。