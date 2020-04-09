Ritz Conspiracy 16 – 多層型マーケット・インテリジェンス・システム

Ritz Conspiracy 16 は、16種類の主要テクニカル指標を

1つの統合ビジュアルパネルにまとめた 多層型マーケット分析インジケーター です。

マーケット・インテリジェンスの概念に基づいて設計され、

トレンド、ボラティリティ、モメンタム、出来高、価格構造など、

あらゆる角度から市場の挙動を司令室のように読み取ります。

“コンスピラシー（共謀）” 的アプローチにより、

16のアルゴリズムが生み出す小さな手がかりをつなぎ合わせ、

市場が本当に向かおうとしている力学を一つの大きな絵として描き出します。

最終的に、各テクニカルカテゴリに対する BUY/SELL の確率パーセンテージ を

リアルタイムで、かつ適応的に、非常に情報量豊かに表示します。

1つのインジケーター、6つの主要カテゴリ、16の分析エンジン。

1. TREND インテリジェンス

クラシック指標と適応型指標を組み合わせ、

トレンドの方向性と強さを捉える層。

Moving Average (MA) – 基本的なトレンド方向

Adaptive MA (AMA) – 低遅延・動的トレンド

Parabolic SAR – トレンド＋反転モメンタム

Alligator – ビル・ウィリアムズ式マルチMA構造

トレンドアナライザーは市場方向の基盤を形成します。

2. HYBRID インテリジェンス

複数の技術的次元を組み合わせた複合カテゴリ。

Bollinger Bands – ボラティリティ＋偏差＋平均回帰

MACD – モメンタム＋トレンド転換

Ichimoku – トレンド、S/R、モメンタムを統合した総合システム

ハイブリッド層は、本インジケーターの多次元的知性の中心です。

3. VOLATILITY インテリジェンス

市場のエネルギーと圧力を測定。

ATR – ボラティリティレンジの大きさ

標準偏差 – 価格のばらつきと変動性

トレンドに“推進力”があるかどうかを読むために不可欠。

4. OSCILLATOR インテリジェンス

短期モメンタムと買われ過ぎ・売られ過ぎ状態を検出。

RSI – OB/OS＋モメンタム

Stochastic – 値動き速度

Williams %R – 極端な市場センチメント

この層は、価格の“疲れポイント”を見つけ出す役割を担います。

5. VOLUME インテリジェンス

買い圧力と売り圧力を可視化。

OBV – 出来高の流れと価格方向

A/D – 隠れた蓄積・分配

独自のボリュームロジックにより、より安定した方向性判定が可能。

6. PRICE STRUCTURE インテリジェンス

ノイズを排除し、市場の構造そのものを捉える層。

ZigZag – 主要スイング構造

Fractals – ローカル反転およびマイクロ構造

市場構造分析の基礎となる重要な層です。

インジケーターは Tick または OnTimer 更新ごとに 16 のテクニカルアルゴリズムを実行し：

各指標から BUY / SELL / NEUTRAL を取得

カテゴリごとにグループ化

BUY/SELL の強度パーセンテージを算出

自動リサイズ対応のダイナミックパネルで可視化

価格が変動したときのみ更新し、軽量で超高速

パネルでは以下を視覚的に表示：

主要トレンド

ボラティリティの強度

出来高の流れ

構造的サポート/レジスタンス

モメンタムと OB/OS 状態

各カテゴリの整合性

まるで 16 のテクニカル指標が秘密会議を開いて市場の方向を決めている かのように、

最終的な結論が示されます：

「市場は BUY に傾いているのか？ SELL に傾いているのか？」

以下のトレーダーに最適：

マルチタイムフレーム分析者

スキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダー

プライスアクション＆SMC トレーダー

インジケーター併用型システムのユーザー

高速コンフルエンスを求める裁量トレーダー

16個のインジケーターを別々に並べることなく、

“市場全体の戦場を一望したい” トレーダーに向けたツールです。

これは 16層のマーケット・インテリジェンスシステム であり、

市場の力学をリアルタイムかつ高精度に可視化します。

エレガントなパネルデザイン、適応型評価ロジック、

洗練されたデータ構造により、

よりモダンで体系的なマーケット分析体験を提供します。

もしあなたが、

“価格の裏側に隠されたコンスピラシー（陰謀）を読み解きたい” なら――

ようこそ、Ritz Conspiracy 16 へ。

