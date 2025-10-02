このオールインワントレーディングインジケーターは、ブレイクアウトシグナル、高値・安値水準、トレーリングストップとアラートを単一の強力なツールに集約したものです。チャートに多数のインジケーターを重ねて圧倒された経験がある方でも、このツールは全てを簡素化し、市場で鋭い優位性を提供します。3つの必須要素をクリーンで直感的な表示に統合し、エントリー機会の発見、リスク管理、市場の全体の流れを即座に把握するのに役立ちます。ブレイクアウトを取引するトレンドフォロワー、特に古典的なタートルズ取引手法のようなスタイルの方に特にお勧めです。



この伝統的なトレンドフォロー手法では、勝率は約30〜40％、シャープレシオは控えめですが、真の利益は稀に発生する5〜10％の異常値トレードからもたらされます。全ては日足チャート上で展開され、5分、15分、30分、1時間、4時間といった短い時間軸の駆け引きを避けます。これにより管理が容易になり、ストレスなく複数のポジションを監視できます。ストップロスには、日次ATR（平均トゥルーレンジ）の2倍または3倍の水準を考慮してください。また、手動での注文作業が煩わしい場合は、私のATR注文管理EAを参照して、よりスムーズな執行を実現できます。



このインジケーターの中核は、監視期間における価格の極値を一目で把握できる、二重期間の高値・安値の動的レベルを提供することです。実線で表示される20期間の高値・安値は、市場構造の大きな枠組みと、ブレイクアウト取引に理想的な持続的なキーレベルを描き出します。一方、点線で表示される10期間の高値・安値は、最新の短期トレンドを捉え、方向性の早期変化を検出しやすくします。色や線の太さを調整して、チャート設定に完璧に調和させることも可能です。



単なるライン描画を超えて、このインジケーターは価格と直近の高値・安値の相互作用に基づく、スマートなトレーリングストップとブレイクアウトシグナルを提供します。実線のXクロスで示されるトレーリングストップでは、10期間のバックサーチ期間で価格が新高値を更新すると青色のXクロスが表示されます。売りポジションを保持している場合、これは価格がトレーリングレベルで新安値を更新するにつれてストップロスを下方に調整するシグナルです。当初、トレーリングストップは初期ストップロスの上にあるかもしれませんが、トレードが有利に進むにつれて利益を確定するために下方に移動します。逆に、同じバックサーチ期間内で価格が新安値を更新すると黄色のXクロスが表示されます。買いポジションの場合、これは価格がトレーリングポイントで新高値を更新するにつれてストップロスを上方に引き上げることを意味し、当初はエントリーストップより下から始まっても、ポジティブな勢いに伴って上方に進みます。



ブレイクアウトシグナルは小さなダイヤモンドで表示されます：価格が20期間高値を上回ると青色のダイヤモンドが発生し、強気のブレイクアウトと買いエントリーの可能性を示唆します。黄色のダイヤモンドは逆のシグナルで、価格が20期間安値を下回った場合に発生し、弱気のブレイクアウトと売りトレードを示唆します。このロジックはシンプルに保たれ、曖昧なシグナルを避けています。実際の取引では、ブレイクアウトが発生すると実線が右方向に延長されます―買いは青色、売りは黄色です。価格がこのラインに接近したら、買いまたは売りの指値注文を設定する合図です。その後、点線のトレーリングライン（買いは黄色、売りは青色）が元のストップロスを上回る（または下回る）形で改善されたら、その水準にストップロスを更新して利益を確定します。



設定に関しては、トレーリングストップのバックサーチ期間（デフォルトは10バー）を調整でき、高値・安値のトレーリングポイントの計算に使用されます。ブレイクアウトのバックサーチ期間は、より広範な高値・安値計算のためにデフォルトで20バーに設定されています。20期間ラインと10期間ラインの色や太さを好みに合わせてカスタマイズ可能です。また、ローソク足とダイヤモンドまたはXクロス間の間隔を設定するアローオフセット機能もあります。加えて、デスクトップのポップアップアラートやスマートフォンへのプッシュ通知のオン/オフも選択できます。



アラートシステムはタートルズ取引の原則に厳密に従い、一つのエントリー、トレードの監視、一つのイグジット、そして次の機会を待つ、という流れに焦点を当てています。不要なノイズ、重複、無関係な通知は回避されます。デスクトップまたはプッシュアラートの設定に応じて、有効になっている場合にのみ3種類のメッセージを受け取ります：一つは買い注文のシグナルで、例えばXAUUSD D1で、アスク価格が20期間の最高高値（またはカスタム期間）を少なくとも1ポイント上回り、未決済ポジションがない場合などです。同様に、売り注文のアラートは、同じ条件下でビッド価格が20期間の最安値を1ポイント下回った場合に発動します。最後に、トレード終了のアラートは、有効なポジションがトレーリングストップに達した場合のみ発生します：買いポジションではビッド価格が黄色の点線（10期間最安値）に到達または下回った場合、売りポジションではアスク価格が青色の点線（10期間最高高値）に到達または上回った場合です。



フローはエラー防止のため厳密に管理されています：買いまたは売りのエントリーアラートで始まり、ポジションを有効としてマークします。その後は反対側の適切なトレーリングストップのみを監視します。そのストップに到達するとクローズアラートが一度発動し、直ちにポジションをクリアします。新たなブレイクアウトが発生するまで、それ以上のクローズアラートは発生しません。つまり、連続したクローズアラートはなく、オープントレードなしのクローズシグナルもなく、いかなる決済後も、次の通知は価格が再度ブレイクアウトチャネルを突破した時の新規エントリーとなります。



入力パラメータで配信方法を選択できます：MT5端末でのポップアップ表示のためデスクトップアラートを有効にする、またはモバイルアプリへの即時メッセージのためプッシュ通知を有効にします。必要に応じて組み合わせも可能です。組み込みの安全機能には、現在のローソク足とリアルタイムのビッド・アスク価格での発動、価格変動時の重複を防ぐ5秒間のクールダウン、インジケーターを初めてアタッチした際の過去データへのアラート発生防止（将来のシグナルのみ）などが含まれます。



トレーダーは、このインジケーターが様々なアイデアを単一の理解しやすいビューに統合し、過度な分析を削減する卓越した明快さを高く評価しています。ブレイクアウト取引やトレンドフォローといった戦略の強固な基盤として機能します。正確なシグナルは推測を排除し、主要な価格変動を明確に特定します。また、期間や視覚的要素の完全なカスタマイズが可能で、あらゆるアプローチや市場商品にシームレスに適応します。