Triple Moving Average Buy Sell Alerts

クラシックなトリプル移動平均戦略で自信を持って取引

このインジケーターは、証明された3本の移動平均システムを使って、高確率のトレンドフォロー機会を自動的に検出します。チャート上に明確な視覚シグナルを直接プロットし、デスクトップと携帯電話に即時アラートを送信するので、取引を逃すことはありません。

インジケーター説明：Triple Moving Average Buy Sell Alerts

🎯 コア機能＆取引ロジック

インジケーターは3本の移動平均を使ってトレンドをフィルタリングし、エントリーを正確に特定します。ロジックは厳格で明確です：

    BUYシグナル（緑のダイヤモンド）：閉じたローソク足で以下のすべての条件が満たされたときに生成されます：

        上昇トレンド：価格が遅い200期間MAの上にある。

        アライメント：20 MAが50 MAの上、50 MAが200 MAの上にある。

        トリガー：ローソク足が3本すべての移動平均の上方で終値。

    SELLシグナル（赤のダイヤモンド）：閉じたローソク足で以下のすべての反対条件が満たされたときに生成されます：

        下降トレンド：価格が遅い200期間MAの下にある。

        アライメント：20 MAが50 MAの下、50 MAが200 MAの下にある。

        トリガー：ローソク足が3本すべての移動平均の下方で終値。

    CLOSE取引シグナル（金色の『X』）：高速20 MAが中速50 MAをクロスしたときに退出シグナルが表示されます。

        価格の下にある金色の『X』でBUY取引をクローズ。

        価格の上にある金色の『X』でSELL取引をクローズ。

インジケーターは市場の状態を追跡するため、前の取引が『X』でクローズされた後でないと、新しいBuyまたはSellのダイヤモンドは表示されません。

🔔 マルチプラットフォーム通知（シグナルを絶対に逃さない）

新しいライブシグナルが生成されると、2つの方法で通知されます：

    デスクトップポップアップアラート：画面に明確なメッセージが表示されます（例：「XAUUSD H1 place BUY order」）。

    携帯電話へのプッシュ通知：同じアラートがMetaTrader 5モバイルアプリに即時送信されるので、パソコンから離れていても市場を監視できます。

    注意：アラートはライブシグナルのみです。インジケーターを初めて添付したときに過去のシグナルでスパムされることはありません。

🎨 チャートスタイルに合わせた完全カスタマイズ

インジケーターの見た目と動作をお好みに合わせて調整：

    移動平均コントロール：3本の各MAについて、期間、タイプ（SMA/EMA）、色、線の太さを調整。

    シグナル外観：BuyダイヤモンドとSellダイヤモンドの色を選択。視覚オフセットを調整して、シグナルを価格バーの上または下に明確に配置。

    視覚オフセットのヒント：この設定は矢印を価格から離して視認性を向上させます。日足（D1）チャートでは300がよく機能しますが、低い時間足では小さい値を使用してください（例：1分足では3～10を試してください）。お気に入りのチャートに最適な設定を1回の調整で見つけてください。

なぜこのインジケーターを選ぶべきか？

クラシックなトリプルMAクロスオーバー戦略を手動チャート分析から、精密で自動化された取引アシスタントに変えます。厳格なルール、明確なビジュアル、信頼できるアラートにより、規律を保ち、計画を一貫して実行するのに役立ちます。

よくある質問（FAQ）

Q1：インジケーターのインストール方法は？
A：購入・ダウンロード後、.ex5ファイルが届きます。このファイルをMetaTrader 5のデータディレクトリのMQL5\Indicatorsフォルダにコピーしてください。MT5ターミナルを再起動すると、ナビゲーターウィンドウのIndicatorsの下に「Triple MA System」が表示されます。任意のチャートにドラッグ＆ドロップして開始してください。

Q2：インジケーターが矢印を表示しません。何が問題ですか？
A：通常は以下の2つの理由のいずれかです：

    データ不足：200期間移動平均を計算するために十分な過去バーが必要です。チャートに十分な過去データ（例：数百本のバー）がロードされているか確認してください。

    視覚オフセットが大きすぎる：「Arrow Offset」の値が極端に大きい（例：1分足で300）場合、矢印が現在の価格表示範囲外に描画されることがあります。この値を小さくしてください（低い時間足では5～30程度）。

Q3：シグナルを受け取りましたが、携帯に通知が来ませんでした。
A：プッシュ通知はMT5で一度だけ設定が必要です：

    ツール → オプション → 通知 で「プッシュ通知を有効にする」にチェックを入れてください。

    同じタブにMetaQuotes ID（MT5モバイルアプリで確認可能）を入力してください。

    デスクトップターミナルがインターネットに接続されており、携帯のMT5アプリがログインされていることを確認してください。

Q4：移動平均の期間を変更できますか（例：9、21、200を使う）？
A：はい、可能です。3本の移動平均の期間（短期、中期、長期）とタイプ（SMAまたはEMA）は、インジケーターをチャートに添付する際の入力パラメータで完全にカスタマイズできます。

Q5：すでにBuyポジションを持っているのに新しいBuyシグナルが出ました。なぜですか？
A：インジケーターは市場状態を追跡しており、前の取引が退出シグナル（『X』）でクローズされた後でないと新しいエントリーシグナルを出さないはずです。退出なしで連続エントリーシグナルが出る場合は、「InpPeriodMA1」（高速MA）と「InpPeriodMA2」（中速MA）が1に設定されていないか確認してください（これにより異常動作が発生する可能性があります）。デフォルトまたは合理的な値を使用してください。

Q6：「Arrow Offset」設定とは何ですか？どの値を使えばいいですか？
A：この設定はシグナル矢印（ダイヤモンドとX）をバーの高値/安値から垂直に離して、乱雑さを防ぎ視認性を向上させます。普遍的に完璧な値はありません——チャートのスケールと時間足に依存します。

    高時間足（D1、H4）：100～300ポイントのような大きい値が効果的。

    低時間足（M15、M5、M1）：通常3～30ポイントで十分。

    ヒント：小さい値から始めて、矢印が明確に見えるが価格から遠すぎないところまで増やしてください。

Q7：これは「セットして放置」型の取引システムですか？
A：いいえ。洗練されたシグナルツールであり、自動取引EAではありません。明確な取引ロジックに基づいた高品質の視覚・音声アラートを提供しますが、取引の実行、リスク管理（ストップロス）、および自身の市場知識の適用はユーザーの責任です。まずはデモ口座で戦略をフォワードテストすることをおすすめします。

Q8：ラインや矢印の色を変更するには？
A：完全な視覚カスタマイズが組み込まれています。インジケーター設定ウィンドウのInputsタブで、3本のMAライン、Buyダイヤモンド、Sellダイヤモンドの色を個別に設定でき、ライン/矢印の太さも調整可能です。

Q9：インジケーターのアップデートは受け取れますか？
A：はい。すべての購入者は無料アップデートを受け取れます。新バージョンが利用可能になるとMQL5 Market経由で通知され、購入履歴から新しいバージョンをダウンロードできます。

Q10：問題が発生した場合、どこでサポートを受けられますか？
A：技術サポートはMQL5 Market製品ページの「コメント」セクションをご利用いただくか、MQL5アカウント経由で直接開発者に連絡してください。お手伝いいたします。
