Crypto_Forex MT5用インジケーター「MFI with Alerts」（リペイント機能なし）





- マネーフローインデックス（MFI）は、価格と出来高データを用いて売られ過ぎと買われ過ぎのゾーンを特定するテクニカルオシレーターです。

- 売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンへのエントリーと、売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンからの決済の両方に対応する、PCとモバイル向けのアラート機能を搭載しています。

- アラート発動のトリガーレベルを調整可能です。

- MFIオシレーターは、強気と弱気の価格モメンタムに関する情報を提供します。

- MFIが80を超える場合は買われ過ぎから売りエントリー、20を下回る場合は売られ過ぎから買いエントリーを行うのが最適です。

- MFIはダイバージェンス検出に非常に有効で、プライスアクションと組み合わせるのも効果的です。

- このインジケーターはどの時間枠でも使用できます。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。