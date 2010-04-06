MFI with Alerts MT5 r

MT5용 Crypto_Forex 지표 "MFI 알림 기능" (리페인트 불필요)





- 자금흐름지수(MFI)는 가격과 거래량 데이터를 활용하여 과매도 및 과매수 구간을 파악하는 기술적 오실레이터입니다.

- PC 및 모바일 기기 모두에 내장된 알림 기능을 통해 과매도/과매수 구간 진입 및 과매도/과매수 구간 청산을 지원합니다.

- 알림 활성화를 위한 트리거 레벨 조정 가능.

- MFI 오실레이터는 강세 및 약세 가격 모멘텀에 대한 정보를 제공합니다.

- MFI가 80 이상이면 과매수 구간에서 매도 진입을, 20 미만이면 과매도 구간에서 매수 진입을 하는 것이 좋습니다.

- MFI는 다이버전스 감지에 매우 유용하며, 가격 움직임과 함께 활용하기에도 좋습니다.

- 모든 시간대에서 사용할 수 있는 지표입니다.





MQL5 웹사이트에서만 제공되는 정품 제품입니다.