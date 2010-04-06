MFI with Alerts MT5 r

Indicateur Crypto_Forex « MFI avec alertes » pour MT5, sans refonte.





- L'indice de flux monétaire (MFI) est un oscillateur technique qui utilise les données de prix et de volume pour identifier les zones de survente et de surachat.

- Alertes PC et mobiles intégrées : entrée et sortie des zones de survente/surachat.

- Niveaux de déclenchement des alertes réglables.

- L'oscillateur MFI fournit des informations sur la dynamique des prix haussière et baissière.

- Il est idéal pour les entrées de vente en cas de surachat lorsque le MFI est supérieur à 80 et les entrées d'achat en cas de survente lorsqu'il est inférieur à 20.

- Le MFI est très utile pour la détection des divergences et se combine parfaitement avec l'action des prix.

- L'indicateur peut être utilisé sur n'importe quelle unité de temps.





