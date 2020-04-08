BlockOscilationDay

BlockOscilationDay – 专业市场视觉分析

描述
BlockOscilationDay 是一个复杂的技术指标，可提供清晰优雅的市场走势视觉分析。专为重视简洁和高效的交易者设计，该指标在干净直观的界面中结合了多层信息。

主要特点

  • 多时间框架分析
    可在任何时间框架上配置动态趋势线
    可视化前一交易日的重要水平
    带有直观颜色的日波动矩形

  • 极简设计
    干净、不杂乱的可视界面
    红绿灯颜色代码（绿色/红色），便于解读
    不干扰价格分析的 discreet 图形元素

  • 智能功能
    自动检测高点和低点摆动
    前一交易日的支撑线和阻力线
    指示市场主导方向的矩形
    可选的转折点箭头

可自定义设置

  • 趋势线
    保留的线条数量
    可自定义粗细和样式
    用于分析的特定时间框架

  • 日矩形
    可调整的显示周期
    可自定义线条样式
    基于当前价格位置的颜色

  • 视觉元素
    所有元素可自定义颜色
    控制线条粗细和样式
    可选的信息标签

优势

  • 清晰的可视化：重要信息，无视觉杂乱

  • 可自定义：适应您的交易风格

  • 直观：便于决策的颜色和形状

  • 高效：最低的系统资源消耗

通过结合视觉优雅和实用功能的工具提升您的技术分析。BlockOscilationDay 是寻求市场分析清晰度和精确度的交易者的理想选择。


推荐产品
Probability Advanced Indicator
Dioney De Jesus Batista Alves
指标
Traders Inside Volume Profile VPR
Markus Paminger
指标
Volume Profile Indicator used by professional Traders at Traders Inside Ltd. If you want to succeed in trading you need to know if current price is cheap, expensive or fair valued. Key features: Fair price (Point of control, POC), high and low price zones (POH, POL) POC in different timeframes for better orientation Symbol and timeframe Chart resize on open positions/orders, VPRmax/min Historic POC - see, how POC has changed the last periods Button to show/hide VPR Calculated Bars (best results)
HiLo Activator Plus
Rodrigo Galeote
5 (1)
指标
HiLo Activator is one of the most used indicators to determine trend. Find it here with the ability to customize period and colors. This indicator also plots up and down arrows when there is a change on the trend, indicating very strong entry and exit points. HiLo fits well to different types of periods for day trading. You can easily understand when it is time to buy or sell. It works pretty good also for other periods like daily and monthly signalizing long-term trends. The use of the indicato
Multiple TimeFrame MACD Confluency Tool
Kelvin Souza Da Costa Oliveira
指标
Multiple Timeframe MACD indicator. This indicator was built for making multiple timeframe analysis possible in MT5 using MACD Indicator. MACD Indicator traditionally shows two lines and one histogram. MACD Line(Yellow) is calculated by subtracting 12period EMA(fast) from 26period EMA (slow). Signal Line(Blue) is created by a 9period EMA from MACD Line. Histogram is just the difference between MACD and Signal lines. Histogram is colored based on the difference between its value and the previous h
NewYork SilasFernandes H1 Sinal Pro
Silas Fernandes Da Silva
指标
NewYork_SilasFernandes: H1 Entry Killer. Green signal for buy, red for sell – no lag, no repainting. Uses real volume to filter noise, Bollinger Bands to catch perfect reversals. Advantages: enters before the move, exits at the top, works only on H1 but you can test other timeframes. Parameters: VolumeThreshold (adjusts sensitivity, default 50), BollingerPeriod (default 20, default 2 deviations), SignalColorBuy (green), SignalColorSell (red).
Volume Speedometer
Flavio Javier Jarabeck
指标
Imagine the ability to have Volume Speed second by second presented to you in the form of a speedometer... Well, imagine no more... Welcome to the new Minions Labs creation: Volume Speedometer . Volume Speedometer is a Minions Labs idea that was born trying to show in realtime what is happening with the Volume Flow of orders (or Ticks, if you don't have that) during the day. This indicator was created to be used in Intraday trading and the goal is to give you a "heads up" when the Volume flow is
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
指标
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 5. You can choose to display HA and HAS in the sam
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
XCalper HiLo Activator
Aecio de Feo Flora Neto
指标
HiLo Activator v1.02 by xCalper The HiLo Activator is similar to moving average of previous highs and lows. It is a trend-following indicator used to display market’s direction of movement. The indicator is responsible for entry signals and also helps determine stop-loss levels. The HiLo Activator was first introduced by Robert Krausz in the Feb. 1998 issue of Stocks & Commodities Magazine.
ZigZag SMC MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
指标
The ZigZag SMC/SMT Indicator for MT5 is the ideal tool for traders who want to accurately identify tops and bottoms based on the advanced concepts of Smart Money Concepts (SMC) and Smart Money Trap (SMT). Main Benefits: Automatic identification of strategic tops and bottoms. Based on concepts used by institutional traders. Ideal for analyzing liquidity, market structure and manipulation. Simple to use: just add it to the chart and track the critical points. ️ Free Version: This ve
FREE
Golden Swing
Goyani Piyushbhai
专家
Golden Swing EA: Master Market Swings with Precision and Power! The Golden Swing EA is a sophisticated trading tool that leverages the timeless power of Fibonacci , advanced money management , and cutting-edge risk controls ️ to deliver exceptional performance across all markets. Designed for traders of all levels, this EA combines intelligence, efficiency, and flexibility to achieve a high win rate and consistent results. Core Features of Golden Swing EA Fibonacci Precision A
Multi Timeframe Chart
Bekono Owona Roger Blaise
指标
MTFC指标：多时间框架图表工具——一眼看透所有周期！ 想象一下，无需切换图表，就能在当前界面直接看到更高时间周期（如M5、M15、H1、H4、D1、MN1等）的趋势、K线和关键价位。告别繁琐操作，告别盲目猜测——所有分析，一图搞定！ 这就是MTFC指标的强大之处！ 1. 它解决了什么问题？ 交易者都明白“趋势背景”的重要性，但频繁切换图表不仅耗时耗力，还会分散注意力： 错失机会：因忽略大周期趋势而误判方向。 过度分析：同时盯多个图表导致决策瘫痪。 情绪化交易：因遗漏关键价位而匆忙进场。 如果能在当前图表上直接查看任意高周期数据呢？ MTFC（多时间框架图表指标）应运而生！ 适用于外汇、加密货币、股票、指数等所有市场！ 2. 核心功能 这款革命性指标将高周期数据直接叠加到当前图表，助您： 实时高周期K线（M5/H1/D1/MN1等）：同步追踪大趋势动向。 历史关键价位：自动标记支撑/阻力（可自定义显示数量）。 清晰视觉区分：当前图表与高周期数据一目了然。 全参数自定义：颜色、间距、线型、标签均可自由调整。 无需多开窗口，不占系统资源！ 3. 为什么交易者爱不
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
指标
多空力量强度可视化指标 (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   产品描述 : 「多空力量强度可视化指标」是一款专为MetaTrader 5设计的独家工具，将市场多空力量分析转化为直观的视觉体验。它会绘制“买入力量”和“卖出力量”曲线，并根据主导方动态切换图表背景色：   绿色   → 买方主导（多头压力强劲）   红色   → 卖方主导（空头压力强劲）   黑色   → 多空力量平衡 适合希望快速识别趋势并提升决策效率的交易者！   核心优势 : 无需计算，实时可视化市场动能 极简设置（仅1个主参数） 动态背景色强化图表沉浸感 内置版权保护系统 ️   参数自定义 : PeriodBuySell （指标周期，默认值：13）   使用指南 : 将指标添加到MT5图表 观察背景色判断主导力量 结合自身策略确认进出场时机 ️   授权与安全 : • 仅限MQL5官方市场购买 • 硬件绑定（单台电脑授权） • 含专业技术支持   示例 : mql5 // 图表输出示例: // [买入力量
Aroon Precision Trends MT5
Maestri Investment Group Ltd.
指标
Introducing the Aroon Indicator - Your Ultimate Trend Analysis Tool! Are you looking to take your trading game to the next level? Want to identify lucrative entry and exit points in the financial markets with ease? Look no further! The Aroon Indicator is here to revolutionize your trading strategy and help you make informed decisions like never before. Developed by the brilliant mind of Tushar Chande, the Aroon Indicator is a powerful technical analysis tool designed to measure the strength a
Ipda Goldbach
Maicon Jonatas Barbosa Saldanha
指标
PO3 斐波那契-哥德巴赫 - 市场分析的终极指标 融合尖端数学与智能交易，解锁市场奥秘！ --- 独家功能： 1. 独特的哥德巴赫层级系统    · 自动识别订单区块（OB）、公允价值缺口（FVG）、流动性真空（LV）和 mitigation blocks (MB)。    · 基于哥德巴赫猜想，精确计算拒止区块（RB）和均衡区域（EQ）。    · 提供 111.1% 和 -11.1% 扩展位，预测当前区间外的价格运动。 2. 动态交易区间 (PO3)    · 根据市场波动性自动调整区间范围。    · 6 种区间尺寸可选（27, 81, 243, 729, 2187 和 6561 点），适用于不同资产和时间框架。    · 自动投射下一级更高和更低的交易区间。 3. 谐波共振技术    · 融合尼古拉·特斯拉的能量共振原理与哥德巴赫的数学理论。    · 识别机构吸筹和派发点。 4. 完全自定义    · 颜色、样式、线条粗细均可完全自定义。    · 选项控制显示/隐藏标签、扩展级别和细分线。 --- 核心优势： 卓越的数学精度 · 基于素
Master Calendar Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
指标
OSW 主日历 该指标最初是为了我个人使用而创建的，但我一直在一点一点地改进它，并实现一些功能来帮助我的日常交易，如果有用的话，我们将继续实现这些功能。 日历详细信息。 >接近当前日期的移动和详细新闻日历，其中包含以下数据：日期、国家/地区、货币、新闻部门、新闻名称以及上一个、预测和当前数据。 >日历每 5 分钟自动更新一次。 >从菜单中，您可以根据重要性，通过配置新闻的颜色以及交易时段及其开始时间来选择要查看的新闻。 颜色变化 >日历有内部变色功能，如果当前值大于上一个值，则变为蓝色，否则变为红色，中性为灰色。 >根据新闻的颜色和重要性更改新闻描述文本的颜色，可从菜单进行配置。 >如果消息导致货币走强，则货币名称和国家/地区将设置为蓝色，否则为红色，中性为灰色。 （这是一个概率） 日期 >显示交易服务器的日期。 >显示当前蜡烛完成的剩余时间。 纽扣 >线条：在新闻的确切小时和分钟处创建和删除垂直线条和标志，并使用菜单的颜色。 >会话：在菜单中配置的会话时间中创建和删除垂直线以及颜色。 >开始周：移至表中一周的开始处。 >开始日：移至表中一天的开始。
TrendView Zero
Rafael Grecco
指标
TrendView Zero — Zero Setup. Zero Complexity. Maximum Clarity. Over time, we received valuable feedback from traders who tested TrendView Ultimate, our most advanced indicator. Many loved its power and depth, but also shared a common challenge: “It’s incredibly powerful, but it gives SO much information that I don’t always know what to configure.” This inspired the creation of TrendView Zero, a fully automated, streamlined version that keeps only the information that matters most. It provide
Multi Stochastic MT5
Vladimir Pokora
指标
This tool monitors Stochastic indicators on all time frames in the selected markets. Displays a table with signals to open a BUY trade (green) or SELL trade (red). You can set the conditions for the signal. You can easily add or delete market names / symbols. If the conditions for opening a trade on multiple time frames are met, you can be notified by e-mail or phone message (according to the settings in MT5 menu Tools - Options…) You can also set the conditions for sending notifications. The li
Trend Pulse Insights
Elidio Xavier Guimaraes
指标
Introducing Trend Pulse Insights: Your Intelligent Guide to Market Volatility Developed for traders seeking precision and clarity, Trend Pulse Insights offers an in-depth view of market dynamics, helping you identify opportunities and manage risks with confidence. How Trend Pulse Insights Works Our indicator uses algorithms to calculate volatility levels based on two recognized methods:     ATR (Average True Range): For measuring average volatility over a period.     Standard Deviation: To
Many MA Batch display
Min Ming Shi Chuan
指标
The moving average is the easiest indicator to recognize changes in the price of a currency. It is excellent to set multiple indicators for each period or type and see the transition. However, setting multiple moving averages is very troublesome, isn't it? Moreover, displaying multiple currency pairs will increase the time and effort. It is an indicator that saves you the trouble. You can display multiple moving averages at once. You can freely set up to 4 lines, line thickness, color a
Supply Demand RSJ
JETINVEST
指标
指标供需 RSJ PRO 计算并在图表上绘制“供应”和“需求”区域，识别区域类型（弱、强、已验证、已证明），并在区域重新测试的情况下显示它的次数被重新测试。 “供应”区是出现供大于求的价格区域，导致价格下跌。 “需求”区域是需求大于供应的价格区域，从而推高价格。 请务必尝试我们具有可配置功能和警报的专业版本： Suppy Demand RSJ PRO 区域分类 弱：价格区域，如果重新测试，可能会被违反。 强：价格区域已经改变了趋势方向，不太可能很快被重新测试。 已验证：强价区，最多有1-3次复测，但价格未能突破该区。 证明：强势价格区域，有3次或以上复测，但价格未能突破该区域。 Broken/Turncoat：被打破的价格区域，在支撑的情况下成为阻力，在阻力成为支撑的情况下。 设置 显示区域标签和信息：真实案例在区域的右侧写下区域类型和重新测试的次数（如果适用）。 注意：仅当图表偏移选项处于活动状态时才有效。 字体颜色：设置文本的颜色 字体大小：设置字体大小 如果您仍有疑问，请通过直接消息与我联系： https://www.mql5.com/zh/users/robsju
Indicator LuxAlgo Envelope
Luis Orlandini
指标
This indicator builds upon the previously posted Nadaraya-Watson smoothers. Here we have created an envelope indicator based on Kernel Smoothing with integrated alerts from crosses between the price and envelope extremities. Unlike the Nadaraya-Watson estimator, this indicator follows a contrarian methodology. Please note that by default this indicator can be subject to repainting. Users can use a non-repainting smoothing method available from the settings. The triangle labels are designed so
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
指标
SimSim Arrow Momentum 是一個標準的「動量」指標，但採用箭頭版本。 MetaTrader 4 版本 指標參數與標準參數類似，另外還增加一個參數 Delta。 Delta = 0 - 100 相對於 100 值的偏差。改變 100 指標的水平，可以加法或減量。 當價格穿過水平線 = 100 +- Delta 時，指標會產生訊號。 啟用「控制交易」進行操作，將自動開啟基於指標訊號的交易。 您可以將指示器用作其預期用途，作為可靠的信號設備。 然而，它的次要目的是作為“ CONTROL DEAL ”實用程式的信號提供者。 指標與該實用程式之間的共生使您不僅可以看到訊號，還可以根據它進行交易。 如果您想有效地使用這些訊號，請下載免費實用程式： SimSim Control Deal MT5 。 「SimSim ARROW」系列指標的訊號以其明顯性和清晰度吸引了交易者，這使得它們比顧問更具吸引力。當箭頭出現時，指標的視覺清晰度就會顯現出來這正是開啟交易的時刻！相反，當使用顧問時，事件通常以隱藏的方式展開，交易者並不總是清楚為什麼啟動特定操作，因為許多內容仍然隱藏在演算法
Order Blocks Indicator Fnix v3 Smc
Monique Ellen Miranda Dos Santos
指标
它在图表的每根蜡烛上绘制区块，突出显示有效的订单区块 (Order Blocks, OB)，用于牛市和熊市设置，采用先进的价行动作标准。适合 SMC (Smart Money Concepts) 交易者。 **主要功能：** - 在所有分析的蜡烛上渲染矩形（最多 500 根柱），带有未来投影和偏移。 - 检测 OB：牛市 (蓝色, OB↑) 和熊市 (红色, OB↓)，基于蜡烛压力、最小尺寸和结构突破。 - 可自定义警报：弹出窗口、推送通知和日志，用于实时新 OB。 - 完全自定义：颜色、区块高度/宽度（% 和柱）、标签、提前蜡烛预测 (0-4) 和点差过滤。 - 适用于外汇、股票或加密货币的任何时间框架/交易对。 免费 MQ5 源代码，用于实时交易和回测。关键词：MT5 order block 指标, OB 检测器 MQL5, order blocks 警报, price action 工具 MT5。现在提升您的技术分析！
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
指标
ATREND： 工作原理及使用方法 工作原理 “ATREND”指标针对MT5平台设计，旨在通过结合多种技术分析方法为交易者提供强有力的买卖信号。该指标主要利用平均真实波幅（ATR）来测量波动性，并结合趋势检测算法来识别潜在的市场动向。 购买后请留言，您将获得特别的赠品。 主要特点： - 动态趋势检测：该指标评估市场趋势并相应调整信号，帮助交易者与当前市场条件对齐策略。 - 波动性测量：通过使用ATR，该指标衡量市场波动性，这对于确定最佳止损（SL）和止盈（TP）水平至关重要。 - 信号可视化：该指标在图表上直观地表示买卖信号，增强交易者的决策能力。 操作步骤 输入和设置： - 时间框架：此输入允许您设置指标计算的主要时间框架，默认值为15分钟。 - 时间框架2：此输入可用于定义额外分析的辅助时间框架，默认值为1分钟。 - 移动：此参数允许您将指标的计算向回移动，默认值为0。 - SLATR：此输入定义用于根据ATR计算止损水平的乘数，默认值为2.56。 - TPATR：此输入定义用于根据ATR计算止盈水平的乘数，默认值也为2.56。 - AlertsOn：启用或禁用交易信号的警报，
SP Market Profile MT5
Jonathas Silva
指标
The SafeProfit Market Profile is the most advanced tracking indicator in the Forex Market. It was developed to track the market profile of each session of the day: Asian, European and American. With this indicator you will operate Intraday smiling ... knowing exactly where the Big Players are positioned and the exact moment where they are going to. The indicator is simple, fast and objective, tracking every movement of the Big Players in price. Get out of the 95% statistic that only loses and us
Alpha Indicator
Samuel Viana
指标
MT5 的 ALPHA TRADER 指 标是一种利用平均方向运动指数和 ATR 指 标的有效性的指标，该指标能够深入了解市场趋势以及使反转信号具有生命力的各个超卖和超买区域，因此，它是一种非常可靠的资源，可用于制定能够直观地向投资者提供反转信号的指标 - 因 为最终，该指标的作用是它通过使用彩色箭头准确地发出输入信号在交易图表上。   向下的 红色箭头指示卖出信号，而向上的蓝色箭头指示买入信号，但是，交易者必须确保不要盲目地使用该指标，因为他们不应丢弃常规例程从技术分析和看跌趋势来看，交易者只能决定对卖出信号进行优先排序，而在看涨趋势中，交易者可以决定仅对购买信号进行优先排序，尽管如此，交易者仍可以大幅度降低风险，尽管有时指标和交易者是错误的，但是，只要坚持严格的资金管理系统，交易者仍然会在大部分时间获利。   对于交易者而言，将指标与交易量指标一起使用非常重要，因为在某些移动中，它们可能是由于新闻或重大交易引起的，并且不表示趋势变化。 我 们建议在较短时期内进行操作时，应将其与更长时期一起进行分析，并遵循由 ALPHA TRADER 指示器的箭 头指示的最长时期的趋势。   推荐期
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
指标
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
专家
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
DG TrendSigns
David Gadelha
2 (1)
指标
Purpose DG Trend+Signs is an indicator that paints candles with trend colors and clearly shows consolidations, using both DoGMA Trend and DoGMA Channel indicators. It was created to help users in their trades, showing trends, consolidations and marking entry and exit points. The indicator also takes consolidations in consideration to identify breakouts. Key features Designed to be simple to use, with a few parameters Does NOT repaint Does NOT recalculate Signals on entries Works in ALL pairs Wo
该产品的买家也购买
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
指标
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
指标
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
指标
TPSproTrend PRO 能够识别市场真正改变方向的时刻，并在行情开始时形成入场点。 你应该在价格刚刚开始波动时入场，而不是在波动已经发生之后。 指标   它不会重新绘制信号，并自动显示入场点、止损点和止盈点，使交易清晰、直观、有条理。 俄语说明 -   MT4 版本 主要优势 信号不重绘。 所有信号均为固定值。 如果出现箭头 -     它不会再改变也不会消失了。 您可以基于稳定的数据做出交易决策，而无需承担虚假信号的风险。 现成的买卖入场点 该指标会自动确定最佳交易时机，并在图表上用箭头显示出来。 无需猜测或主观分析——只有清晰的信号。 自动止损和止盈区域 信号发出后，您立即会看到： 入口点 风险限制区（止损） 止盈区 这允许   在达成交易前评估交易条款   并遵守风险管理规定。 自适应止损（移动止损） 该指标采用智能交易支持逻辑，随着时间的推移……     降低止损规模，从而降低初始风险。 支持更高时间框架（MTF） TPSproTrend PRO 显示： 来自更高时间框架的关键 MIN/MAX 修正 实际趋势变化 修正编号显示了运动的结构 交易很有帮助   顺应大
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
指标
这款指标用于 MT5，可提供准确的入场交易信号，且无重绘。 它可应用在任何金融资产：外汇、加密货币、贵金属、股票、指数。 它将提供极其精准的评估，并告诉您何时开仓和平仓的最佳时机。 观看 视频 (6:22)，其中包含一个仅处理单一信号的示例，该信号即可值回指标购价！ 大多数交易者在 Entry Points Pro 指标的帮助下，在第一个交易周内即改善了他们的交易结果。 订阅我们的 Telegram 群 ！ Entry Points Pro 指标的益处。 入场信号无重绘 如果信号出现，并得到确认，则它不会再消失；不像是重绘指标，它会导致重大的财产损失，因为它们可以在显示信号后再将其删除。 无差错开仓 指标算法可令您找到入场交易（买入或卖出资产）的理想时机，从而提高每位交易者的成功率。 Entry Points Pro 可操作任何资产 它允许您在 MT5 平台上交易任何经纪商的加密货币、股票、贵金属、指数、大宗商品和货币。 提供任何方向的信号 Entry Points Pro 指标提供针对任意价格走势的入场交易信号 - 上涨、下跌或横盘（横向）。 最大盈利潜力 离场信号
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
指标
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
指标
FootprintOrderflow权威指南 （本指标还适配不提供DOM数据和BID/ASK数据的经济商） 1. 指标核心理念 Footprint orderflow 是一款基于 订单流（Order Flow） 理论的高级图表工具。与传统的 K 线图只展示 OHLC（开高低收）不同，足迹图通过实时解析 Tick 数据，剖析每根 K 线内部的微观结构。 它能告诉你： 谁在主导？ （买方还是卖方） 哪里成交量最大？ （机构主要筹码交换区） 价格是否被认可？ （停留时间与价值区域） 趋势是否竭尽？ （通过背离信号） 关键背离是否需要提醒？ （通过背离的信号发送MT5弹窗警告，并推送通知到手机） 2. 图表界面深度解析 2.1 基础足迹图 (Standard View) 在普通模式下，K 线被拆解为一个个价格格子（Bin）： 左侧数字 (Bid/Sell) ：代表主动卖出成交量（市价卖单撞击买一价）。 右侧数字 (Ask/Buy) ：代表主动买入成交量（市价买单撞击卖一价）。 背景热力图 ：颜色越深（或亮度越高），代表该价位的总成交量越大，直观展示流动性聚集区。 失衡高亮 (Imba
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
指标
简单来说，当白色数字（称为“点”）开始出现在当前蜡烛图旁边时，您就可以开始交易了。白色“点”表示当前的买入或卖出交易正在进行，并且方向正确，其白色即为标志。当白色点的移动停止并变为静态绿色时，这表示当前动能已结束。绿色数字表示以“点”为单位的总利润，无论是来自买入还是卖出交易。 此外，还可以通过指标中的其他高级专业分析工具来开仓。通过观察指标中显示的信号和颜色，您可以高精度地捕捉大量剥头皮交易机会。只需确保在测试或实时图表中理解该指标的运作方式。 适用于大多数外汇市场：非常适合交易黄金和热门指数市场——道琼斯、标普500、纳斯达克、DAX等，以及外汇货币对如欧元/美元、英镑/美元、美元/日元等众多强势货币对。也支持主要加密货币如比特币、以太坊和稳定币——非常适合在数字资产与传统市场之间进行多元化策略。 限时特价优惠。 Shock Pullback 指标在识别回调和积累区域方面是一项真正的突破。它基于完全创新的算法构建，使交易者能够轻松而清晰地识别交易机会、跟踪价格走势，并检测回调、积累区域、缺口和突破。 Shock Pullback V 3.3 新版本更新 Shock Pullbac
Real Trend Zigzag PRO
Timo Kosiol
指标
Real Trend Zigzag PRO   shows the real trend of a market, u nlike the default Zigzag indicator. It calculates the trend in real time and shows green lines for upwards trends, red lines for downward trends and blue lines for no trends.  Regarding the old slogan "the trend is your friend" it helps you to decide if should open a buy or sell position. The PRO version is a multi timeframe zigzag (MTF). Means, it shows the trend of the current timeframe as well as the trend of a higher or lower time.
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
指标
任何新手或专家交易者的最佳解决方案! 这个指标是一个独特的、高质量的、可负担得起的交易工具，因为我们纳入了一些专有的功能和一个新的公式。只需一个图表，你就可以读出28个外汇对的货币强度！想象一下，你的交易将如何得到改善，因为你的交易是在你的手中进行的。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 这是第一本，原版的! 不要买一个毫无价值的崇拜者的克隆品。 特别的 子窗口中的箭头显示强劲的货币势头GAP将指导你的交易! 当基础货币或报价货币处于超卖/超买区域（外盘斐波那契水平）时，在个人图表的主窗口中出现警告信号。 当货币力量从外围区间回落时，回撤/反转警报。 十字星模式的特别警报 可选择多个时间框架，以快速查看趋势! 货币强度线在所有的时间框架中都非常平稳，当使用较高的时间框架来识别总体趋势，然后使用较短的时间框架来确定精确的入口时，效果非常好。你可以根据自己的意愿选择任何时间框架。每个时间框架都由其自身进行了优化。 建立在新的基础算法
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
指标
基于微观结构与物理场论的AI自适应市场全息系统指标 摘要 ： 本文旨在探讨一种新型金融市场分析工具——“微观结构引力价格回归AI自适应系统（Micro gravity regression AIselfregulation system）”的构建原理与实现机制。该系统融合了市场微观结构（Market Microstructure）理论、经典力学中的弹性与引力模型、信息熵理论以及自适应人工智能算法。通过对Tick级数据的实时聚合、吸收密度的物理建模以及基于熵的动态衰减机制，该系统试图构建一个能够量化市场“质量”、“张力”与“状态”的动态物理场，为高频与波段交易提供可视化的决策支持。 1. 引言 (Introduction) 传统技术指标（如MA, RSI）多基于收盘价的线性处理，往往滞后且难以捕捉价格内部的博弈细节。随着高频交易的发展，基于订单流（Order Flow）和微观结构的数据变得至关重要。本研究提出的MicroStructure HUD系统，不再单纯视价格为数字序列，而是将其视为具有“质量”和“能量”的物理实体，通过模拟物理场中的引力中心（Center of Mass, CoM
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
指标
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
指标
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
指标
MonsterDash Harmonics Indicator is a harmonic pattern dashboard. It recognizes all major patterns. MonsterDash is a dashboard that displays all detected patterns for all symbols and (almost) all timeframes in sortable and scrollable format. Users can add their own user defined patterns . MonsterDash can open and update charts with the pattern found. Settings MonsterDash's default settings are good enough most of the time. Feel free to fine tune them to your needs. The color settings are for tho
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
MR Reversal Patterns 5
Sergey Khramchenkov
5 (2)
指标
In the "Masters of Risk" trading system, one of the main concepts is related to places where markets change direction. In fact, this is a change in priority and a violation of the trend structure at the extremes of the market, where supposedly there are or would be stop-losses of "smart" participants who are outside the boundaries of the accumulation of volume. For this reason, we call them "Reversal Patterns" - places with a lot of weight for the start of a new and strong trend. Some of the imp
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
指标
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
指标
描述 ICSM（脉冲-修正SCOB映射器）是一个分析价格走势并识别有效脉冲、修正和SCOB（单蜡烛订单块）的指标。它是一个强大的工具，可以与任何类型的技术分析一起使用，因为它灵活、信息丰富、易于使用，并且能显著提高交易者对最具流动性的兴趣区域的认识。 设置 常规 | 视觉 颜色主题 — 定义ICSM的颜色主题。 SCOB | 视觉 显示SCOB — 启用/禁用SCOB； 标记SCOB — 代表SCOB表示的样式选项列表； SCOB颜色 — 定义SCOB的颜色； ICM | 视觉 显示ICM线 — 启用/禁用ICM（脉冲-修正映射器）线； 显示IC趋势 — 通过图表底部的彩色分隔线启用/禁用脉冲-修正趋势的可视化； 线条颜色 — 定义ICM线的颜色； 线条样式 — 定义ICM线的样式； 警报 ICM — 启用/禁用突破ICM线的警报； SCOB — 启用/禁用SCOB创建的警报； ICM+SCOB — 启用/禁用在单个脉冲/修正结束时出现SCOB的警报，该SCOB抓取ICM线的流动性。 ICM+SCOB（同一蜡烛） — 启用/禁用在抓取ICM线流动性
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
作者的更多信息
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
Gatilho Swing 指标手册 概述 Gatilho Swing   是一款用于 MetaTrader 5 的高级视觉指标，它将多种技术分析工具整合在一个面板中。它识别重要水平、绘制时段矩形、标记前一交易日的高点/低点，并用彩色箭头标示波峰和波谷。 主要功能 1. 前一交易日高点和低点线 在上一交易日的高点和低点水平绘制水平线 可选描述文本便于识别 可自定义颜色、样式和粗细 2. H1 时段矩形 为每个 1 小时 K 线创建视觉矩形 可调整图表上保留的矩形数量 可自定义样式和颜色 3. 波峰和波谷识别箭头 绿色箭头（代码 233）表示波谷（摆动低点） 红色箭头（代码 234）表示波峰（摆动高点） 基于可配置的回溯周期分析 参数设置 矩形设置 RectanglesToKeep: 保留矩形数量（0-10）- 默认：500 RectColor: 矩形颜色 - 默认：品红色 RectWidth: 线粗 - 默认：1 RectStyle: 线型 - 默认：STYLE_DOT 线条设置 ColorHigh: 前一交易日高点颜色 - 默认：道奇蓝 ColorLow: 前一交易日低点颜色 -
Digital Clock Real Time Display
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
总体说明 Digital Clock 是由 Everton Messias 开发的一款 MetaTrader 5 (MT5) 专用实时数字时钟指标。该工具旨在帮助交易者在分析图表时随时查看准确时间，而无需切换到系统时钟或外部软件。对于需要严格掌握交易时段、重要新闻发布时间、市场开盘与收盘节奏的交易者来说，此指标提供了极高的实用性。无论您是进行剥头皮交易、日内交易、波段交易，还是依赖时间周期的策略，这款数字时钟都能为您带来更高的效率与更清晰的节奏感。 主要功能： 实时显示 —— 以时、分、秒为单位，每秒自动更新，确保时间精准 完全自定义 —— 可调整颜色、字体、字号，让时钟完美融入您的图表风格 灵活定位 —— 可放置在图表的左侧、右侧、顶部、底部甚至中央任意位置 自动刷新 —— 不需要手动干预，时钟始终保持最新状态 兼容所有时间周期与交易品种 —— 从1分钟到月线图，从外汇到指数、黄金、加密货币均可使用 支持暗色/亮色主题 —— 在任何 MT5 主题中都具有良好可读性 适用于多图表环境 —— 多窗口监控市场时也能轻松掌握当前时间 轻量
FREE
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
指标
多空力量强度可视化指标 (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   产品描述 : 「多空力量强度可视化指标」是一款专为MetaTrader 5设计的独家工具，将市场多空力量分析转化为直观的视觉体验。它会绘制“买入力量”和“卖出力量”曲线，并根据主导方动态切换图表背景色：   绿色   → 买方主导（多头压力强劲）   红色   → 卖方主导（空头压力强劲）   黑色   → 多空力量平衡 适合希望快速识别趋势并提升决策效率的交易者！   核心优势 : 无需计算，实时可视化市场动能 极简设置（仅1个主参数） 动态背景色强化图表沉浸感 内置版权保护系统 ️   参数自定义 : PeriodBuySell （指标周期，默认值：13）   使用指南 : 将指标添加到MT5图表 观察背景色判断主导力量 结合自身策略确认进出场时机 ️   授权与安全 : • 仅限MQL5官方市场购买 • 硬件绑定（单台电脑授权） • 含专业技术支持   示例 : mql5 // 图表输出示例: // [买入力量
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
指标
1. 一般信息 指标名称:   BullBear Display 版本:   1.00 开发者:   [您的名字] 公司:   MT5TOOLSLAB 类型:   图表指标 市场:   外汇、股票、期货、加密货币 2. 描述 BullBear Display   是一个实时显示以下信息的视觉指标： 多头力量（买家） 空头力量（卖家） 市场主导权（谁控制价格） 该指标在图表左上角显示此信息，便于快速直接分析市场情绪。 3. 安装 保存   BullBear_Display.mq5   到:   \MQL5\Indicators\ 重启 MetaTrader 5 在"导航器"窗口中，找到"自定义指标" 拖放到所需图表 4. 输入参数 PeriodBuySell   (默认: 13): EMA参考计算周期。较低值产生更敏感信号，较高值产生更平滑信号。 5. 信号解读 主导: 多头:   买家控制市场 主导: 空头:   卖家控制市场 主导: 平衡:   买卖双方力量平衡 6. 推荐设置 M1-M15: 8-13 (剥头皮/日内交易) M30-H1: 13-21 (日内交易) H4-D1:
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
指标
PullbackShit – M5信号 PullbackShit 是一个专为交易者设计的指标，用于在5分钟时间框架内寻找客观的回调入场点。 基于价格与移动平均线的相互作用，该指标在图表上用清晰的视觉箭头标记潜在的买入和卖出点。   主要功能: 验证的回调:   仅当价格回归均线并确认走势时生成信号。 清晰的视觉信号:   图表上直接显示绿色（买入）和红色（卖出）箭头。 噪音过滤:   避免连续多次信号，提高可靠性。 专为M5设计:   仅适用于5分钟时间框架。 建议:   不建议逆资产趋势交易信号。 重要提示！ PullbackShit 是为 MetaTrader 5 平台开发的，具有极其复杂、精确和敏感的分析代码，因此仅适用于 5 分钟图表。 使用方式： 仅限 M5 图表。添加指标后请勿更改时间周期。保持“允许修改信号设置”框为空。 建议添加指标后重新启动平台以重新读取市场数据。 在重大新闻事件期间，指标无法预测价格方向。 建议顺势操作以提高准确性。逆势交易风险高，可能出现虚假信号。 重新启动平台有助于数据准确读取。 如果出现逆势信号，请分析当前交易是否顺势。 建议使用模拟账
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
指标
多空力量强度可视化指标 (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   产品描述 : 「多空力量强度可视化指标」是一款专为MetaTrader 5设计的独家工具，将市场多空力量分析转化为直观的视觉体验。它会绘制“买入力量”和“卖出力量”曲线，并根据主导方动态切换图表背景色：   绿色   → 买方主导（多头压力强劲）   红色   → 卖方主导（空头压力强劲）   黑色   → 多空力量平衡 适合希望快速识别趋势并提升决策效率的交易者！   核心优势 : 无需计算，实时可视化市场动能 极简设置（仅1个主参数） 动态背景色强化图表沉浸感 内置版权保护系统 ️   参数自定义 : PeriodBuySell （指标周期，默认值：13）   使用指南 : 将指标添加到MT5图表 观察背景色判断主导力量 结合自身策略确认进出场时机 ️   授权与安全 : • 仅限MQL5官方市场购买 • 硬件绑定（单台电脑授权） • 含专业技术支持   示例 : mql5 // 图表输出示例: // [买入力量
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
指标
Daily First Hour Lines - MetaTrader 5 指标 描述 Daily First Hour Lines   是一款创新的 MetaTrader 5 技术指标，基于每个交易时段的第一个 1 小时蜡烛自动绘制支撑和阻力位。该指标专为金融市场交易者开发，提供关键视觉参考以识别潜在反转点和趋势延续。 主要特点 第一个 H1 蜡烛线 : 在每个交易日第一个 1 小时蜡烛的高低价位绘制虚线 前日参考 : 包含前日高低价位的虚线 直观颜色编码 : 蓝色 (DodgerBlue) 表示高点 洋红色表示低点 自动清理 : 自动删除超过 48 小时的对象以保持图表整洁 每日更新 : 每日 01:00 后自动处理一次 交易者优势 支撑/阻力识别 : 第一个 H1 蜡烛线通常作为重要的日内支撑和阻力位 上下文分析 : 前日线为价格分析提供额外背景 简洁视觉 : 离散设计，不会用不必要的信息杂乱图表 全自动 : 安装后无需手动干预 使用方法 在 MetaTrader 5 中安装指标 附加到所需图表（推荐：H1、H4 或日线图） 观察自动绘制的线： 虚线：当日第一个 H1 蜡烛的高低
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
PriceActionCore (MT5) – 纯价格行为指标 - ( 最低售价 $30 USD。一次支付，永久拥有该指标。 (Zuì dī shòu jià $30 USD. Yī cì zhīfù, yǒngjiǔ yōngyǒu gāi zhǐbiāo.) ) 作者: Everton 版本: 1.50 平台: MetaTrader 5 请记得在平台上启用描述视图！ (Qǐng jìdé zài píngtái shang qǐyòng miáoshù shìtú!) 纯价格行为配置 干净的图表，仅蜡烛图（无指标）。 水平线：支撑、阻力、每日收盘价、前一日最高和最低点。 用于交易回调、突破和反转的交易者。 对于更信任眼睛而非指标的人来说非常高效。 (Chún jiàgé xíngwéi pèizhì / Gānjìng de túbiǎo, jǐn làzhú tú (wú zhǐbiāo). / Shuǐpíng xiàn: zhīchēng, zǔlì, měi rì shōupánjià, qián yī rì zuìgāo hé zuìdī diǎ
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
First Order Block of the Day 指标 - 价值区域识别 描述 First Order Block of the Day （每日首单区块）指标对于基于订单块和市场剖面分析概念进行交易的交易者来说是一个必不可少的工具。该指标自动识别每个交易日第一小时形成的第一个订单块，这是一个对战略决策至关重要的区域。 主要特点 自动识别 ：基于1小时K线自动绘制当日第一个订单块的矩形区域。 参考线 ：添加前一日最高点和最低点作为支撑/阻力区域。 对象管理 ：自动删除超过48小时的对象，保持图表整洁。 清晰可视化 ：不同的颜色和样式便于轻松识别图形元素。 首小时订单块的重要性 交易首小时形成的第一个订单块被广泛认为是价格行为分析中最重要的区域之一，原因如下： 高流动性和市场参与度 代表大参与者的初始积累/分布。 建立了初始交易区间，该区间通常在剩余交易时段内作为参考。 集中了大量的机构订单。 作为支撑/阻力的强烈作用 作为支撑 ：当价格在看涨运动后返回该区域时，通常会遇到买家。 作为阻力 ：在下跌趋势中，该区域通常对上涨运动提供强烈的拒绝。 显著突破 ：果断突破该区块通常表明
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
每日变化指标 - 实时市场波动显示 概述 每日变化指标是一款为MetaTrader 5设计的专业交易工具，直接在图表上提供每日价格波动的实时监控。这个轻量级但功能强大的指标以绝对点和百分比两种形式显示当天的价格变化，方便地定位在Bid价格线旁边，便于即时市场评估。 主要特点 实时每日变化：跟踪并显示自每日开盘以来的价格变化 双重显示格式：显示绝对点变化和百分比变化 Bid价格集成：显示当前Bid价格以及变化数据 智能颜色编码：绿色表示正向变化，红色表示负向变化 灵活定位：可自定义在图表上的位置（默认：左上角） 自动每日重置：在市场开盘时自动重新计算 不重绘：提供准确、无延迟的实时数据 每日变化指标 - 实时市场波动显示 概述 每日变化指标是一款为MetaTrader 5设计的专业交易工具，直接在图表上提供每日价格波动的实时监控。这个轻量级但功能强大的指标以绝对点和百分比两种形式显示当天的价格变化，方便地定位在Bid价格线旁边，便于即时市场评估。 主要特点 实时每日变化：跟踪并显示自每日开盘以来的价格变化 双重显示格式：显示绝对点变化和百分比变化 Bid价格集成：显示当前Bid价格以
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
First Order Block of the Day 指标 - 价值区域识别 描述 First Order Block of the Day （每日首单区块）指标对于基于订单块和市场剖面分析概念进行交易的交易者来说是一个必不可少的工具。该指标自动识别每个交易日第一小时形成的第一个订单块，这是一个对战略决策至关重要的区域。 主要特点 自动识别 ：基于1小时K线自动绘制当日第一个订单块的矩形区域。 参考线 ：添加前一日最高点和最低点作为支撑/阻力区域。 对象管理 ：自动删除超过48小时的对象，保持图表整洁。 清晰可视化 ：不同的颜色和样式便于轻松识别图形元素。 首小时订单块的重要性 交易首小时形成的第一个订单块被广泛认为是价格行为分析中最重要的区域之一，原因如下： 高流动性和市场参与度 代表大参与者的初始积累/分布。 建立了初始交易区间，该区间通常在剩余交易时段内作为参考。 集中了大量的机构订单。 作为支撑/阻力的强烈作用 作为支撑 ：当价格在看涨运动后返回该区域时，通常会遇到买家。 作为阻力 ：在下跌趋势中，该区域通常对上涨运动提供强烈的拒绝。 显著突破 ：果断突破该区块通常表明
BlocoSwingBR
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
BlocoSwingBR 指标 价值区域识别器 BlocoSwingBR 用于突出图表上的 关键价格区域 ，帮助快速判断市场。 主要功能: 动态矩形 日固定矩形（高/低） 昨日高低线 摆动箭头 灵活设置 交易员优势: 识别支撑与压力区 识别波动高低点 更清晰的价格行为策略 自动支撑/阻力标记 BlocoSwingBR - 高级图形分析指标 为您推出 BlocoSwingBR，这是一款用于 MetaTrader 5 的专业技术指标，通过多种集成的图形工具，提供对市场结构的全面视角。 主要功能： •   动态矩形：   在选定的时间框架上自动绘制代表每个 K 线振幅的矩形，便于快速可视化交易区域。 •   固定日线矩形：   基于每天的最高价和最低价创建固定矩形，提供清晰的每日边界视觉参考。 •   参考线：   自动绘制前一日的最高价和最低价线，对于识别支撑和阻力位至关重要。 •   摆动点检测：   使用直观的箭头自动识别并标记摆动高点和低点，便于分析趋势反转和延续。 技术特点： 完全可定制（颜色、粗细、线条样式） 兼容所有
BlockLongTimeFlexible
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
BlockLongTimeFlexible - 时间块可视化工具 掌握市场时间分析 BlockLongTimeFlexible 是交易员和分析师必备的终极工具，能够专业直观地可视化和分析时间段。创建可自定义的可视矩形，直接在图表上突出显示周期、季节性和时间模式。 该指标的功能 在图表上创建 彩色矩形 来标记特定时间段。非常适合分析季节性模式、市场周期和比较不同时期。 ️ 基础设置三步走 1️⃣   选择周期类型 年/月/周 ：选择时间单位 每块单位数 ：每个矩形代表多少单位（如：2周） 块数量 ：要创建多少个矩形 2️⃣   设置日期（可选） 使用固定日期 ：勾选以设置特定时段 开始/结束日期 ：定义第一个矩形 后续矩形将自动创建 3️⃣   自定义颜色 主颜色 ：所有块的颜色 颜色组 ：用不同颜色突出特定块 简化颜色系统 基础颜色 所有块以主颜色开始 使用组来为特定块上色 如何使用组 text 组1: "0,2,4" → 块0、2和4变为红色 组2: "1,3,5" → 块1、3和5变为绿色 组3: "6-8" → 块6、7和8变为蓝色 快速提示：
EssentialLines
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
EssentialLines Indicator v3.00 – 使用手册 EssentialLines v3.00 是一款 MetaTrader 5 指标，可自动绘制前一天的 High、Low、Open、Close 和 Mid Range。每条线都可以单独设置可见性、颜色、样式和宽度。 安装 复制文件到 MT5/MQL5/Indicators 重启 MT5 将指标添加到图表 设置 可见性：High、Low、Open、Close、Mid Range 只启用需要的线。 单独参数：颜色、样式（SOLID、DASH、DOT、DASHDOT、DASHDOTDOT）、宽度（1–5 px） 推荐设置：Day Trade、Swing Trade、Minimalist（参数保持原样） 指标信息 点击任意线可查看前一天的数据。 60%：强趋势 40–60%：中性 <40%：弱趋势 常用策略 Breakout、Range、Opening 自动运行 每日 00:00 更新 自动清理旧线 日志通知 问题解决 看不到线 → 检查可见性 颜色无变化 → 检查参数 重复 → 删除并重新添加 限制 无提醒 仅绘制前
PriceMovementMapper
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
PriceMovementMapper以其独特的视觉价格行为方法，革新了技术分析。这款适用于MT5的创新指标创建动态区块，通过智能垂直线显示价格极端值，映射每日开盘/收盘区间。与传统工具不同，它通过颜色编码的矩形和直观的连接线，提供对市场结构、趋势强度和关键支撑/阻力位的清晰可视化。每个交易日都被表示为一个独立的区块，显示价格从开盘到收盘的完整旅程，垂直延伸线揭示了价格超出开盘和收盘水平的距离。非常适合寻求识别高概率交易机会的波段交易者、技术分析师和价格行为爱好者。该指标适用于所有金融产品和日线以下的时间周期，通过可定制的颜色、样式和填充选项提供无与伦比的市场运动清晰度，实现个性化交易体验。 PriceMovementMapper - 价格运动映射器 MQL5发布说明 PriceMovementMapper是一款创新技术指标，彻底改变了MetaTrader 5中的价格行为可视化。与市场上任何其他工具不同，它提供了独特直观的每日价格运动视觉表示，使交易者能够以前所未有的清晰度识别模式和机会。 独家功能 价格行为区块 彩色矩形直观表示每日开盘与收盘关系 自动颜色：上涨日为绿色，
PriceMovementMapperBR
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
Price Movement Mapper B3 - 巴西股市专用指标 技术说明： Price Movement Mapper B3 是一款专门为巴西证券交易所（B3）交易资产技术分析开发的高级指标。该视觉工具通过独特的图形表示来映射每日价格走势，结合了彩色块和战略放置的垂直线。 主要特点： 彩色日线块 ：清晰展示开盘/收盘关系 完整时间覆盖 ：从00:00到23:59绘制块（24小时） 智能影线定位 ：垂直线精确放置在B3交易时段中间（约13:30） 参考线 ：前一日高低点带描述性标签 警告系统 ：历史数据可用性警报 B3专属功能： 考虑巴西市场特点开发： 特定B3交易时间（10:00-17:59） 自动调整拆股和并股 视觉元素的精确时间定位 针对巴西资产行为优化 要求： MetaTrader 5 低于D1的时间周期（日内） 资产历史数据 B3交易资产（推荐）
筛选:
无评论
回复评论