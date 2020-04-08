BlockOscilationDay
- 指标
- Everton Fernando Da Silva Messias
- 版本: 3.20
- 激活: 5
BlockOscilationDay – 专业市场视觉分析
描述
BlockOscilationDay 是一个复杂的技术指标，可提供清晰优雅的市场走势视觉分析。专为重视简洁和高效的交易者设计，该指标在干净直观的界面中结合了多层信息。
主要特点
-
多时间框架分析
可在任何时间框架上配置动态趋势线
可视化前一交易日的重要水平
带有直观颜色的日波动矩形
-
极简设计
干净、不杂乱的可视界面
红绿灯颜色代码（绿色/红色），便于解读
不干扰价格分析的 discreet 图形元素
-
智能功能
自动检测高点和低点摆动
前一交易日的支撑线和阻力线
指示市场主导方向的矩形
可选的转折点箭头
可自定义设置
-
趋势线
保留的线条数量
可自定义粗细和样式
用于分析的特定时间框架
-
日矩形
可调整的显示周期
可自定义线条样式
基于当前价格位置的颜色
-
视觉元素
所有元素可自定义颜色
控制线条粗细和样式
可选的信息标签
优势
-
清晰的可视化：重要信息，无视觉杂乱
-
可自定义：适应您的交易风格
-
直观：便于决策的颜色和形状
-
高效：最低的系统资源消耗
通过结合视觉优雅和实用功能的工具提升您的技术分析。BlockOscilationDay 是寻求市场分析清晰度和精确度的交易者的理想选择。