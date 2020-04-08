BlockOscilationDay

BlockOscilationDay – Профессиональный визуальный анализ рынка

Описание
BlockOscilationDay – это сложный технический индикатор, который обеспечивает четкий и элегантный визуальный анализ рыночных движений. Разработанный для трейдеров, ценящих простоту и эффективность, индикатор сочетает в себе несколько уровней информации в чистом и интуитивно понятном интерфейсе.

Основные особенности

  • Мультитаймфреймовый анализ
    Настраиваемые динамические линии тренда на любом таймфрейме
    Визуализация значимых уровней предыдущего дня
    Дневные прямоугольники колебаний с интуитивно понятными цветами

  • Минималистичный дизайн
    Чистый, незагроможденный визуальный интерфейс
    Цветовые коды светофора (зеленый/красный) для легкого восприятия
    Ненавязчивые графические элементы, не мешающие анализу цены

  • Умная функциональность
    Автоматическое определение максимумов и минимумов колебаний
    Уровни поддержки и сопротивления предыдущего дня
    Прямоугольники, указывающие преобладающее направление рынка
    Опциональные стрелки для точек разворота

Настраиваемые параметры

  • Линии тренда
    Количество сохраняемых линий
    Настраиваемая толщина и стиль
    Конкретный таймфрейм для анализа

  • Дневные прямоугольники
    Регулируемый период отображения
    Настраиваемые стили линий
    Цвета в зависимости от текущей позиции цены

  • Визуальные элементы
    Настраиваемые цвета для всех элементов
    Контроль толщины и стиля линий
    Опциональные информационные метки

Преимущества

  • Четкая визуализация: Основная информация без визуального хаоса

  • Настраиваемость: Адаптируемость под ваш стиль торговли

  • Интуитивность: Цвета и формы, облегчающие принятие решений

  • Эффективность: Минимальное потребление системных ресурсов

Улучшите свой технический анализ с помощью инструмента, сочетающего визуальную элегантность и практическую функциональность. BlockOscilationDay – идеальный выбор для трейдеров, стремящихся к ясности и точности в анализе рынка.


