BlockOscilationDay
- Индикаторы
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Версия: 3.20
- Активации: 5
BlockOscilationDay – Профессиональный визуальный анализ рынка
Описание
BlockOscilationDay – это сложный технический индикатор, который обеспечивает четкий и элегантный визуальный анализ рыночных движений. Разработанный для трейдеров, ценящих простоту и эффективность, индикатор сочетает в себе несколько уровней информации в чистом и интуитивно понятном интерфейсе.
Основные особенности
-
Мультитаймфреймовый анализ
Настраиваемые динамические линии тренда на любом таймфрейме
Визуализация значимых уровней предыдущего дня
Дневные прямоугольники колебаний с интуитивно понятными цветами
-
Минималистичный дизайн
Чистый, незагроможденный визуальный интерфейс
Цветовые коды светофора (зеленый/красный) для легкого восприятия
Ненавязчивые графические элементы, не мешающие анализу цены
-
Умная функциональность
Автоматическое определение максимумов и минимумов колебаний
Уровни поддержки и сопротивления предыдущего дня
Прямоугольники, указывающие преобладающее направление рынка
Опциональные стрелки для точек разворота
Настраиваемые параметры
-
Линии тренда
Количество сохраняемых линий
Настраиваемая толщина и стиль
Конкретный таймфрейм для анализа
-
Дневные прямоугольники
Регулируемый период отображения
Настраиваемые стили линий
Цвета в зависимости от текущей позиции цены
-
Визуальные элементы
Настраиваемые цвета для всех элементов
Контроль толщины и стиля линий
Опциональные информационные метки
Преимущества
-
Четкая визуализация: Основная информация без визуального хаоса
-
Настраиваемость: Адаптируемость под ваш стиль торговли
-
Интуитивность: Цвета и формы, облегчающие принятие решений
-
Эффективность: Минимальное потребление системных ресурсов
Улучшите свой технический анализ с помощью инструмента, сочетающего визуальную элегантность и практическую функциональность. BlockOscilationDay – идеальный выбор для трейдеров, стремящихся к ясности и точности в анализе рынка.