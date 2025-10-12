BlockOscilationDay
- Indicateurs
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Version: 3.20
- Activations: 5
BlockOscilationDay - Outil Professionnel d'Analyse de Marché
Description
Le BlockOscilationDay est un indicateur technique sophistiqué qui fournit une visualisation claire et élégante des mouvements du marché. Développé pour les traders qui valorisent la simplicité et l'efficacité, cet indicateur combine plusieurs couches d'informations dans une interface propre et intuitive. Sa philosophie de design minimaliste garantit que les données essentielles du marché sont présentées sans encombrer votre graphique, permettant des décisions de trading plus rapides et plus précises. Le système intelligent de codage couleur signale immédiatement la direction du marché et les niveaux clés d'oscillation, tandis que ses composants personnalisables permettent une adaptation parfaite à divers styles et stratégies de trading sur tous les timeframes.
Caractéristiques Principales
🎯 Analyse Multi-Timeframe
-
Lignes de tendance dynamiques configurables sur任何 timeframe
-
Visualisation des niveaux significatifs des sessions de trading précédentes
-
Rectangles d'oscillation quotidiens avec système intelligent de codage couleur
🎯 Système de Couleur Intelligent
-
🟢 RECTANGLE VERT: Prix actuel ≥ Point Médian Quotidien [(Haut+Bas)/2]
-
🔴 RECTANGLE ROUGE: Prix actuel < Point Médian Quotidien [(Haut+Bas)/2]
-
Retour visuel instantané sur le biais de marché dans la plage quotidienne
🎨 Design Minimaliste
-
Interface visuelle propre et discrète
-
Codes couleur de feux tricolores pour une interprétation instantanée
-
Éléments graphiques discrets qui complètent l'analyse de l'action des prix
⚡ Fonctionnalités Avancées
-
Détection automatique des sommets et creux de swing
-
Niveaux de support et résistance de la veille
-
Indicateurs de biais directionnel du marché via des rectangles colorés
-
Flèches optionnelles de points de retournement
Paramètres Personnalisables
Lignes de Tendance
-
Rétention ajustable des lignes historiques (0-500 lignes)
-
Épaisseur et style personnalisables
-
Timeframe spécifique pour l'analyse centrale
Rectangles Quotidiens
-
Période d'affichage configurable (1+ jours)
-
Styles et largeurs de ligne personnalisables
-
Dynamique de couleur en temps réel basée sur la position des prix
Éléments Visuels
-
Schémas de couleur entièrement personnalisables
-
Contrôle complet de la largeur et du style des lignes
-
Étiquettes informationnelles optionnelles
-
Tailles et styles de flèches ajustables
Avantages Techniques
✅ Visualisation Claire: Informations essentielles sans pollution visuelle
✅ Logique de Couleur Intelligente: Précision mathématique dans la détection des biais
✅ Hautement Configurable: S'adapte à votre approche de trading unique
✅ Fonctionnement Intuitif: Couleurs et formes qui améliorent la prise de décision
✅ Efficacité des Ressources: Consommation minimale des ressources système
✅ Analyse en Temps Réel: Mises à jour instantanées basées sur l'action des prix actuelle
Élevez votre analyse technique avec un outil qui allie élégance visuelle et fonctionnalité pratique. BlockOscilationDay représente le choix idéal pour les traders recherchant clarté et précision dans l'analyse de marché grâce à son système intelligent de codage couleur et sa détection mathématique des biais de marché.