ジャッカルエキスパートアドバイザー – トレーディング戦略
4ヶ月間の実稼働
購入後、全製品が永久無料で利用可能
設定ファイルをダウンロード
金1分足 | ECN口座：全ブローカー対応
ジャッカルEAは、多層かつインテリジェントなブレイクアウト戦略に基づいており、高度なリスク管理と利益管理を組み合わせて市場のダイナミクスに適応します。
1. ブレイクアウトトラップ戦略
- 市場条件が確認されると、EAは同時に反対方向に2つのペンディング注文を出します：
- Buy Stop：現在の価格の上に
- Sell Stop：現在の価格の下に
- 強い方向性の動きが発生した際に、予測せず即座に市場に参入します。
2. スマートトレード管理
- 初期ストップロス（SL）： リスクを制限するために固定のストップロスを設定します。
- トレーリングストップ： 利益が出た際にストップロスが価格に追従し、利益を確保します。
- リスクフリーモード： 取引が定義された利益閾値に達すると、ストップロスをエントリーポイントの少し上に移動し、最悪の場合でも純利益で終了します。
3. リカバリー＆利益保護システム
- スマートクローズ： 損失で取引が終了した場合、次の取引を損失回復かつ純利益確保を目標として終了します。
- ドローダウンリカバリー： 特定の条件で作動し、含み損を減少・管理する高度なメカニズムです。
🔧 入力設定ガイド
ジャッカルEAは入力パラメータで完全にカスタマイズ可能です：
ロット管理
|LotsSize
|ゼロ以外に設定すると、すべての取引でこの固定ロット数を使用します。
|LotsPer1000
|LotsSize=0の場合、口座残高に基づき動的にロット数を計算します（例：$1000あたり0.01ロット）。
|MinLots / MaxLots
|許可される最小および最大ロットサイズ。
コアトレーディング設定
|Limit
|Buy Stop / Sell Stop注文を出す現在価格からの距離（ポイント単位）。
|def_SL
|初期ストップロス値（ピップス単位）。
|MaxDailyTrades
|1日に許可される最大取引数。
|DailyProfitLimit
|日間利益目標。この制限に達すると取引を停止します。
高度な利益・リスク管理
トレーリングストップ：
|Start_trailing
|トレーリングストップを開始する利益ピップ数。
|Distance_trailing
|現在の価格とトレーリングSLの距離。
リスクフリーモード：
|EnableRiskFree
|リスクフリーモードの有効/無効。
|RiskFreePips
|リスクフリーを有効にする利益ピップ数。
|RiskFreeProfitPips
|エントリー価格を超えてSLを設定するピップ数。
スマートリカバリー：
|EnableSmartClose
|損失を回復するためのスマートクローズ機能を有効にします。
|EnableDrawdownRecoveryClose
|含み損を減らすためのドローダウン回復システムを有効にします。
トレーディングフィルター
|def_MaxSpread
|取引実行のために許容される最大スプレッド（ポイント）。
|EnableMAFilter
|移動平均トレンドフィルターを有効にします。長期トレンドの方向にのみ取引します。
|BB_PARAM / RSI_PARAM
|ボリンジャーバンドとRSIインジケーターのパラメータ。
|StartHour / EndHour
|取引可能な時間帯。
技術設定
|MyMagicNumber
|EAの取引を識別するユニークな番号。他のEAと衝突しないようにします。
|Slippage
|注文実行時の最大許容スリッページ（ポイント単位）。