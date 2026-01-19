EA Agulhada do Didi
- エキスパート
- Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
- バージョン: 1.0
このエキスパートアドバイザーは、Didi Index インジケーターのロジックを基に、MetaTrader 5 上で取引を自動化するために開発されました。
EA は、ユーザーが設定したルールとパラメータに従い、すべての取引をチャート上で自動的に実行します。
本ロボットは、明確で客観的なエントリーおよび管理ロジックを適用することを目的としており、外部連携や追加ライブラリを使用せずに、取引状況を分かりやすく確認できます。
主な機能
自動取引
Didi Index インジケーターのロジックに基づいて取引を自動で実行します。
取引時間の設定
EA が取引を行う時間帯を指定できます。設定時間外では新規取引は行われません。
トレーリングストップ
設定された条件に従い、価格の動きに合わせてストップを自動調整します。
自動ブレイクイーブン
条件を満たした際に、ストップをエントリー価格へ自動的に移動します。
チャート上の情報パネル
EA の稼働状況や取引情報をリアルタイムで表示します。
対応環境
MetaTrader 5
デモ口座およびリアル口座
プラットフォームに対応したすべての銘柄で動作
重要事項
本製品はコンパイル形式のみで提供され、DLL の使用、ユーザーデータの収集、第三者サービスとの連携は行っていません。MQL5 マーケットの規定に準拠しています。