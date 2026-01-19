このエキスパートアドバイザーは、Didi Index インジケーターのロジックを基に、MetaTrader 5 上で取引を自動化するために開発されました。

EA は、ユーザーが設定したルールとパラメータに従い、すべての取引をチャート上で自動的に実行します。

本ロボットは、明確で客観的なエントリーおよび管理ロジックを適用することを目的としており、外部連携や追加ライブラリを使用せずに、取引状況を分かりやすく確認できます。

主な機能

自動取引

Didi Index インジケーターのロジックに基づいて取引を自動で実行します。

取引時間の設定

EA が取引を行う時間帯を指定できます。設定時間外では新規取引は行われません。

トレーリングストップ

設定された条件に従い、価格の動きに合わせてストップを自動調整します。

自動ブレイクイーブン

条件を満たした際に、ストップをエントリー価格へ自動的に移動します。

チャート上の情報パネル

EA の稼働状況や取引情報をリアルタイムで表示します。

対応環境

MetaTrader 5

デモ口座およびリアル口座

プラットフォームに対応したすべての銘柄で動作

重要事項

本製品はコンパイル形式のみで提供され、DLL の使用、ユーザーデータの収集、第三者サービスとの連携は行っていません。MQL5 マーケットの規定に準拠しています。