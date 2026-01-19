EA Agulhada do Didi

このエキスパートアドバイザーは、Didi Index インジケーターのロジックを基に、MetaTrader 5 上で取引を自動化するために開発されました。
EA は、ユーザーが設定したルールとパラメータに従い、すべての取引をチャート上で自動的に実行します。

本ロボットは、明確で客観的なエントリーおよび管理ロジックを適用することを目的としており、外部連携や追加ライブラリを使用せずに、取引状況を分かりやすく確認できます。

主な機能

自動取引
Didi Index インジケーターのロジックに基づいて取引を自動で実行します。

取引時間の設定
EA が取引を行う時間帯を指定できます。設定時間外では新規取引は行われません。

トレーリングストップ
設定された条件に従い、価格の動きに合わせてストップを自動調整します。

自動ブレイクイーブン
条件を満たした際に、ストップをエントリー価格へ自動的に移動します。

チャート上の情報パネル
EA の稼働状況や取引情報をリアルタイムで表示します。

対応環境

MetaTrader 5
デモ口座およびリアル口座
プラットフォームに対応したすべての銘柄で動作

重要事項

本製品はコンパイル形式のみで提供され、DLL の使用、ユーザーデータの収集、第三者サービスとの連携は行っていません。MQL5 マーケットの規定に準拠しています。


作者のその他のプロダクト
EA Keltner
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
4.75 (8)
エキスパート
ケルトナーチャネルブレイクアウト戦略： Metatrader 5プラットフォーム向けに開発された取引ロボットは、ケルトナーチャネルブレイクアウト戦略を使用して自動的に動作するように設計されています。この戦略は、ケルトナーチャネルによって定義される市場のボラティリティに基づいてエントリーポイントとエグジットポイントを特定することを含みます。 主な機能： ケルトナーチャネルブレイクアウト : ロボットは、価格がケルトナーチャネルを突破する時点を特定し、買いポジションまたは売りポジションの機会を示します。 取引時間パラメーター : ロボットが操作を許可される特定の取引時間を設定することが可能です。これにより、異なる市場セッションに戦略を適応させ、流動性が低いまたはボラティリティが高い時点での取引を回避することができます。 日次利益または損失目標 : ロボットは日次の利益または損失目標を設定することができます。目標が達成されると、ロボットは市場へのさらなる露出を回避するために取引を終了することができます。 平均価格システム : 市場の逆行動が発生した場合、ロボットは取引のエントリー価格を改善す
FREE
Fast Order Panel
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
ユーティリティ
MetaTrader 5 用 手動取引実行パネル 本ツールは、MetaTrader 5 における手動取引を簡素化し、高速化するために開発されました。 チャート上で操作可能な直感的かつ実用的な取引パネルを提供します。 パネルの設計コンセプトは、Profit Chart プラットフォームで一般的に使用されている注文画面のレイアウトに着想を得ており、MetaTrader 5 環境向けに最適化されています。 Features 成行買い / 成行売り ワンクリックで即時に成行注文を送信。 Buy Stop / Sell Stop 注文 ストップ条件付きの指値注文を素早く設定。 数量のクイック選択 事前設定された数量ボタンで迅速な注文が可能。 ストップオフセット設定 ポイント単位でストップ距離を簡単に設定。 ポジション反転 現在のポジション方向を自動で反転。 保留注文のキャンセル 対象シンボルの全保留注文をワンクリックでキャンセル。 ポジションクローズ（Flatten） 現在のシンボルの全ポジションを即時決済。 注文キャンセル + ポジションクローズ 緊急時用の一括操作機能。 Trade Inf
FREE
Build EA
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
5 (1)
エキスパート
Build your EA with Build EA, with it you can build your strategy with the available indicators and tools. Build EA does not have any defined strategy, but with it you can use combinations of indicators and use them as signals or filters along with the available tools and build your strategy! Indicators available: adx Alligator Bollinger Bands bear power Bull Power CCI crossing of means dx Envelope Stochastic fractal macd OBV Parabolic SAR return to mean Fibonacci retracement Rsi Standard Devi
Build EA Simple
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
4 (8)
エキスパート
Build your EA with Build EA Simple, with it you can build your strategy with the available indicators and tools. Build EA Simple does not have any defined strategy, but with it you can use combinations of indicators and use them as signals or filters and build your strategy! Build EA Simple is a simplified version of Build EA that doesn't have as many tools. Discover Build EA Pro  https://www.mql5.com/pt/market/product/88859?source=Unknown%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.mql5.com%2Fpt%2Fmarket%2Fmy Indi
FREE
Result per Symbol MT5
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
5 (3)
インディケータ
When working with several assets and having several open positions in different assets, it is a little complicated to visualize how much profit or loss is in each asset, so with this problem in mind I developed this indicator where it facilitates the visualization of open operations in each asset , where you will be able to open several different assets and you will be able to visualize the individual result of each asset and speed up your decision making in your trades.
FREE
Indicador de Volume
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
4.5 (2)
インディケータ
This indicator is a volume indicator it changes the color of the candles according to a certain number of ticks, and this number of ticks can be informed by the user both the number of ticks and the color of the candles, this indicator works in any graphical time or any asset, provided that the asset has a ticker number to be informed. This indicator seeks to facilitate user viewing when analyzing candles with a certain number of ticks.
FREE
Zona de Consolidacao
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
5 (4)
インディケータ
It makes it easier to see where there have been consolidation zones for previous prices and allows you to highlight the histogram where there is the biggest consolidation zone. Input parameters Intervalo de preço Is the price between the histograms Periodo Number of candle sticks to be analyzed Porcentagem Highlights the histogram where there is minimal consolidation in relation to the analyzed period
FREE
Result per Symbol MT4
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
インディケータ
When you work with several assets and have several open positions in assets, it is a little complicated to visualize when profit or profit each active problem is giving, so with this in mind, we develop this indicator where it facilitates the visualization of operations in assets, where you you will be able to open several different resources and you will be able to visualize the individual result of each asset and speed up your decision making in your business.
FREE
Auto Hedge MT5
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
ユーティリティ
Open a direction on the trade that the market intends to follow and a trade that occurred on your trade trade following a trade that was pending on your trade trade a trade order that was pending on your trade trade operation. Example: a buy operation with a lot of 0.01 at a price of 0.03 points, buy with a lot of 0.01 at a price of 0.01.0930, then a sell stop order of 0.03 will be decided. a new buy stop order is placed with a lot of 0.06 at a price of 1.0930. Parameters: Volume -> Volum
Trend Follower MT5
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
インディケータ
Trend Follower   predicts the possible start of a trend, the indicator uses as a basis for the closing high possibility of the indicators to identify a possible entry or low possibility, the indicator just an entry parameter which can be the period . Input parameters Period : A positive integer that indicates the period for number Alert:   Sends an audible signal when a signal occurs Check out other products:   https://www.mql5.com/en/users/junioredj16/seller
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信