DYJ BoS

DYJ BoS インジケーターは、次のような市場構造の変化の主な要素を自動的に識別してマークします。

構造のブレイクアウト (BoS): 価格が大きく変動し、構造の前のポイントを突破したときに発生します。

彼は上昇トレンドと下降トレンドの可能性のあるライン（UP と DN、つまり連続した新高値と新安値）をマークし、価格がこれらのラインを突破すると、赤（弱気）と緑（強気）の矢印でマークします。

BoS は通常、価格が以前の価格変動によって確立されたスイング安値または高値を決定的に突破したときに発生します。価格がスイング高値を上回ったりスイング安値を下回ったりすると、単に以前に形成された市場構造から抜け出すだけなので、「ブレイクアウト」構造と呼ばれます。これは多くの場合、市場センチメントとトレンドの方向の変化を示し、既存のトレンドの継続または新しいトレンドの始まりを示唆します。

ポジションのクローズの精度を高めるために、通常はストップロスとテイクプロフィットを設定しないことが推奨されます。最終ポジションは通常、同じ方向の次のブレイクスルー ポイント、または反対方向のブレイクスルー ポイントでクローズされます。

特定の金融商品の取引で十分な経験を積んだら、SL = 7 * TP 比率を使用できます。

Forex シンボルの場合、TP=500 ($5/最小取引量)、SL=3500 ($35/最小取引量)、ユニット数 – ポイントを設定します。

Volatility 75 インデックス コードの場合、TP=500000 ($5/最小取引量)、SL=3500000 ($35/最小取引量) に設定します。単位はポイントです。

ある UP または DN 価格ラインが破られた場合、次の UP または DN ラインが出現するタイミングを、ポジションをクローズする最後の機会として使用することもできます。

DYJ BoS は、どのチャート期間のどの製品にも適用できます。

これらの売買シグナルが送信されたら、実用的な追跡ソフトウェア DYJ follow Me ツールをダウンロードするか、ゲーム戦略を使用することをお勧めします。

DYJ GameDevice コピー取引ソフトウェアは、これらのシグナルを受信し、ポジションを自動的に開閉し、ゲーム戦略機能を使用して負け注文を利益に変えることができます。

または、BoS インジケーター付きの DYJ BoS「EA」をダウンロードします。

また、DYJ Math Model Trader インジケーター取引分析モデルを使用することもできます。このモデルは、インジケーターの実際のオープンおよびクローズ取引ポジションを表示し、総利益と最大フローティング損失を計算します。



範囲

InpUseLanguage = 英語 --言語を選択

InpScanBoSBars = 20 -- BoS バー
