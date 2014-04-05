Fibonacci Auto Levels Pro MT5

Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – リトレースメント、エクステンション、ピボットポイント

Fibonacci Auto Levels Pro MT5 は、市場のスイングポイントを自動的に検出し、完全なフィボナッチ・リトレースメント、エクステンション、およびピボットポイントの構造をチャート上に描画する高度なテクニカル分析ツールです。

このインジケーターは、いくつかの独立したシステムを統合された単一の分析ツールに組み合わせています。

ピボットポイント (フィボナッチモード) ピボットポイントは、前期間の値幅に基づいて、潜在的なサポートおよびレジスタンスゾーンを特定するために使用されます。 このインジケーターは、前回の高値 (High)、安値 (Low)、終値 (Close) にフィボナッチ比率を適用して計算されるフィボナッチ・ピボットポイントを使用します。

ピボットポイントの時間足は、手動で設定することも、以下のロジックを使用して自動で設定することもできます。

  • 日中取引 ≤ 5 分 → 4 時間足

  • 5–45 分 → 日足

  • 45 分–4 時間 → 週足

  • 日足 → 月足

  • 週足 → 3ヶ月足

  • 月足 → 12ヶ月足

ユーザーは任意の上位時間足を任意に選択することもできます。

フィボナッチ・リトレースメントレベル (自動) フィボナッチ・リトレースメントは、トレーダーが押し目や戻り (プルバック) の際に潜在的なサポート/レジスタンス領域を特定するのに役立ちます。 このインジケーターは、チャートを自動的にスキャンし、ピボットの安値/高値を検出し、すべての主要なリトレースメントレベルを描画します。 23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%、100% など。 アルゴリズムは、自動的に検出されたスイングポイントに基づいており、感度を制御するために Depth (深さ) と Deviation (偏差) の入力値を使用します。

フィボナッチ・エクステンション (自動) フィボナッチ・エクステンションは、価格がリトレースメント完了後にどれだけ移動する可能性があるかを示します。 これらは、以下の定義に役立ちます。

  • トレンド継続のターゲット

  • 拡張されたサポート/レジスタンス

  • 可能性のある反転ゾーン

このインジケーターは、直近の3つのスイングポイントを使用して、エクステンションレベルを自動的に予測します。 重要： エクステンションを使用する場合、特に強いトレンドの間は、トレーダーは最良の精度を得るために Depth と Deviation を調整する必要がある場合があります。

リトレースメントとエクステンションの重要な入力

  • Deviation (偏差): 価格が以前のピボットからどれだけ離れる必要があるかを決定し、新しいスイングを作成するための乗数です。

    • 偏差が高い → ピボットが少ない → 上位時間足のレベル。

  • Depth (深さ): ピボット検出アルゴリズムで考慮される最小バー数。

    • 深さが大きいほど、よりクリーンで安定したスイング分析が生成されます。

ジグザグ構造 (視覚ガイド) フィボナッチレベルを生成するために使用されるピボット構造を視覚化するために、クリーンなジグザグが描画されます。 これにより、このインジケーターは理解しやすく、初心者から上級トレーダーまで適しています。

機能概要 ✔ 自動フィボナッチ・リトレースメント ✔ 自動フィボナッチ・エクステンション ✔ フィボナッチ・ピボットポイント (マルチタイムフレーム) ✔ スマートなジグザグピボット検出 ✔ 色付きのレベルとラベル ✔ オプションのキーレベルモード ✔ XAUUSD、主要な外国為替ペア、インデックス、暗号通貨に対応 ✔ 非常に軽量 – バッファなし、オブジェクトベースの描画

このインジケーターは誰のためですか？ このツールは、以下の方々に最適です。

  • スキャルパー (Scalpers)

  • スイングトレーダー (Swing traders)

  • トレンドトレーダー (Trend traders)

  • ブレイクアウトおよびプルバックトレーダー

  • XAUUSD (金) スペシャリスト

  • ICT/フィボナッチ手法のトレーダー

積極的なエントリーを好むか、保守的な確認を好むかに関わらず、このインジケーターはあなたの戦略に適応します。


