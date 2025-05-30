SmartChoise MT4

5

SmartChoise MT4 EA – ニューラルネットワーク搭載のXAU/USD（ゴールド）向けM15タイムフレーム用トレーディングシステム

  • ユーザーマニュアル: プロフィールページのリンクから入手可能
    ※現時点ではMT5版と同じ内容です。MT4版では一部のオプションが削除されていますが、現在の設定はすべてマニュアルで解説されています。MT4専用マニュアルは今後公開予定です。

SmartChoise MT4は、ニューラルネットワークエンジンを搭載し、市場環境の変化に適応することで、長期的かつ安定した成長を目指す設計となっています。インテリジェントなエントリー、リスクを抑えたポジション管理、ドローダウンからの着実な回復を実現し、マーチンゲール手法は使用しません。

このEAは、一貫性、透明性、そしてリスクと快適さのバランスを重視するトレーダー向けに設計されています。

コア技術

  • ニューラルネットワークによる意思決定: リアルタイムデータを分析し、トレード行動を調整

  • マーチンゲール不使用: リスクを増大させず持続的成長を目指す

  • ダイナミックロットサイズ: 資金、ボラティリティ、トレンド強度、市場状況に基づくロットサイズ調整

主な機能

  • 複数のリスクレベル: 低リスク、中リスク、高リスク、エクストリームリスク

  • トレードスタイル: コンサバティブ（取引回数少なめ）、アグレッシブ（取引回数多め）

  • トレンド戦略のみ: 安定性を重視し最適化済み

  • 高度なリカバリーシステム: ドローダウンを賢く管理

  • 仮想TP/SL/トレーリングストップ: ブローカーには非表示

  • サポート・レジスタンス & ローソク足パターン検出（オプション）

  • ニュースフィルター: 重要イベント前後のトレードを停止

  • 手動エントリー/リカバリー用パネルボタン内蔵

重要な注意点

  • 小口口座はドローダウン回復に必要な余力が少ないため、リカバリー戦略には適していません。

  • 小口口座では**Hard Stop %**やSLの活用を推奨します。

  • リカバリーシステムを無効化、または固定ロットサイズ使用時は、EAは基本的なTP/SL型のボットとして動作します。

  • TPまたはトレーリングストップを設定すると、EA内部の利益確定ロジックは無効になります。設定したTPまたはトレーリングストップに到達した時のみポジションがクローズされます。

  • ニューラルネットワークの適応特性により、バックテストはリアルタイム結果を正確に再現できません。必ずフォワードテストを先に実施してください。

推奨利用法

  • 小口口座の場合:

    • 低リスクまたは中リスクを選択

    • 資本保全と安定的な成長を重視

  • 大口口座/上級者の場合:

    • 高リスクまたはエクストリームリスクも選択可能

    • ドローダウン許容度が高く、より高いリターンを狙う戦略に適応

基本設定

  • リスクレベル: 低(1)、中(2)、高(3)、エクストリーム(4)

  • トレードスタイル: コンサバティブ(C)（少ない取引、低リスク）またはアグレッシブ(A)（多い取引、高リスク）

  • Hard Stop %: 1日の損失上限（例: 20 = 最大20%の資金減少）

  • 最大スプレッド: ボラティリティの高い時間帯でのエントリーを制御

  • 仮想トレーリングストップ: -SLレベルはEA内部のみで管理、より良い保護を提供し不要な干渉を回避

  • ニュースフィルター:

    • 重要ニュース前後のエントリーを停止（低・中・高インパクト）

    • ニュースイベントの前後停止時間をカスタマイズ可能

    • ※ニュースフィルタを使用するにはWebRequestの有効化が必要

トレードコメント

各トレードには、使用した戦略を特定するためのコメントが含まれます。

  • NN = ニューラルネットワーク

  • TR = トレンド

  • R = リカバリー

  • M = パネルボタンによる手動エントリー

  • MR = パネルボタンによる手動リカバリー

例:
SmartChoise_4A_NN =
エクストリームリスク(4) （1=低、2=中、3=高、4=エクストリーム）
アグレッシブ(A) （C=コンサバティブ、A=アグレッシブ）
ニューラルネットワーク(NN) 戦略 （NN=ニューラルネットワーク、TR=トレンド）

リアルトレード前の重要事項

  • 必ずデモ口座でテストを行い、設定やブローカー環境での挙動を確認し、リスクが期待通りであることを確認してください。

  • リスク分散のため、異なるマジックナンバーで複数チャートを運用することも検討してください。

より安全で使いやすくするため、リスクを増大させる設定は削除しました。一部の戦略はリスクが高すぎたため、ニューラルネットワークを改良し、より安定性と信頼性の高いトレンド戦略のみを残しました。

MT5版との設定はほぼ同じですので、リアル口座での運用前に必ずマニュアルをよくお読みください。

※唯一の大きな違いは、TPまたはトレーリングストップを設定するとEA内部の利益ロジックが無効になる点です。この場合、設定したTPまたはトレーリングレベルに到達した時のみトレードがクローズされます。


レビュー 1
Lester David Saldana Reyes
412
Lester David Saldana Reyes 2025.10.20 13:04 
 

This EA is pure gold!

レビューに返信