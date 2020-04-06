XBot Quantum IQ7

やあ、同業者の君

これは単なるプロモーションではありません。あなたと共に戦ってきた経験を持つ者からの、裏情報です。私たちは単に商品を提供するだけでなく、よりスマートで、より鋭い取引の未来への鍵をあなたにお渡しします。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Only 5% of our arsenal is public.

はい、これは私たちが構築したもののほんの一部に過ぎません。しかし、このほんの一部でも、あなたのゲームを変えるには十分です。

EA_Quantum_IQ7 ALL in ONEが最大95%オフ (/market/product/153369)

これはありきたりなEAではありません。偽のシグナルにうんざりし、真のインテリジェントなコントロールを求めるトレーダーのために、精密に作られたツールです。

時間制限あり。数量制限あり。

一度失ったら、もう二度と戻ってきません。これを見逃すのは、大きな失敗です。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

この機会を逃すのは大きな間違いだろう。

なぜ？

  • この商品は他では見つかりません
  • 偽の信号はありません
  • 操作された歴史はない
  • ギミックのないEAマーケティング

すぐに信じるようには言いません。

オリジナル製品と7 日間の試用版を通じて、当社の取り組みをお試しください。


EA_Quantum_IQ7 が特別なのはなぜですか?

先見の明のあるトレーダーのために構築

操作されたバックテストや空約束は忘れてください。これは、市場を理解し、明確に支配したい人のためのものです。

取引を再定義する3つのコア機能:

  1. Ai Mastermind ダッシュボード– スマートなアルゴリズム脳からのリアルタイムの信号と技術的な洞察。
  2. 実用的な取引パネル– ドラッグ アンド ドロップのシンプルさで、手動取引が直感的に行えます。
  3. EA-AutoRobot – 複数の通貨ペアの動作を正確に模倣する自動取引。

トレードしながら学ぶ

各機能にはチュートリアルが付属しています。ツールをただ使うだけでなく、使いこなせるようになるのです。

信頼する前にテストする

私たちは透明性を重視しています。7日間無料でお試しください。

メイン メニューで ID_Code = DEMO-101 を入力するだけで、フル バージョンのロックを解除できます。

Free Use 7-Day – MT4 (/market/product/151261)

始め方

  1. 無料デモをダウンロード
  2. メインメニューで、ID_Code = DEMO-101と入力します。
  3. アルゴリズムが起動し、すべての機能がロック解除されます

裁判の概要

Ai Mastermind >初心者が1週間以内に市場を予測するのに役立ちます | >リアルタイムシグナル + テクニカルサポート

トレーディングパネル >よりスマートな手動トレーディング環境 | >ドラッグ＆ドロップによる手動トレーディング

EA-AutoRobot >最適なペアを見つけるためのバックテスト |

使用方法と設定

• Ai Mastermind → 回転させる

• 取引パネル → 停止 l   H4でoop

• EA-AutoRobot → バックテスト → 調整 → フォワードテスト

Predator IQ7 を使用すると、EA を試すだけでなく、市場を賢く理解する方法を学ぶことができます。

賢明なレビュアーには報酬が与えられます。BATIKコミュニティに参加して、5つ星の貢献者として目立ちましょう。

BATIK仲間からのメッセージ：

これは私たちが舞台裏で構築してきたもののほんの一部に過ぎません。しかし、真のトレーダーであれば、その価値をご理解いただけるでしょう。

ドアが閉まるまで待たないでください。

あなたが躊躇している間に他の人が先導するのを見ないでください。

BATIK コミュニティに参加してください。

重要なときに行動するトレーダーになりましょう。

このようなチャンスは二度と来ません。

利点

  • 透明性 – 購入前にテストする
  • 教育 – 完全なチュートリアルビデオ
  • 実践的 – 理論だけでなく実際の経験

注意： CyberBotメンバーの皆様、「ThinkBot IQ7」を実際の取引にご利用いただく際は、主要通貨ペアの経験とパターン認識によって意思決定を強化してください。GPT-5、Copilot Ai、DeepSeek Ai、Meta Ai、Claude Ai、Manus Ai、Google AI Geminiのファンダメンタルズと取引心理学が、賢明な行動をサポートします。 ---干渉が発生した場合、またはプログラムが機能通りに実行されない場合は、メタトレーダーで以下の点を確認してください。

IMPORTANT NOTICE:  We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network.   We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. |  For customer satisfaction, a one-week product trial is available.  

[Tutorial & Livestream & Add-On Free] Visit Our Profile / About Us :  mql5 com/ru/users/BATIK

最終ノート

EA AutoRobotは、外国為替市場およびデリバティブ市場に上場されているほとんどの資産の行動特性を認識し、適応するように綿密に設計されています。その真にユニークな点は、その柔軟性です。特定の通貨ペアや時間枠に依存せずに動作します。これにより、独自の調査と最適化の機会が広がり、最も収益性の高い取引の組み合わせを探求し、特定することが可能になります。

ぜひ時間を割いて、  バックテスト 様々な通貨ペアと時間枠でストラテジーテスターを使って、理想的な設定を見つけてください。まずは、   H1 時間枠の EURUSD 。

本当に 次世代の取引システム、強化された  AIマスターマインド  24時間365日、あなたのパーソナルコンサルタントとして対応いたします。今こそ行動を起こす時です。得られるものは、投資額をはるかに上回ります。


おすすめのプロダクト
KingKong MT4
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/90077 MT5バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/103136 「KingKong」エキスパートアドバイザー (EA) は、外国為替市場向けに設計された洗練された取引アルゴリズムであり、市場の流動性が高まる期間に有効になるブレイクアウト戦略を活用しています。 この EA は、取引量が急増したときに発生する大きな価格変動を利用するように作られており、市場活動の最適な瞬間に取引が実行されるようにします。 主な特徴: ブレイクアウト戦略: 市場の流動性の検出: KingKong は、高度なアルゴリズムを採用して市場の流動性をリアルタイムで監視します。 これは、多くの場合、大きな価格変動の前兆となる、出来高が増加する期間を特定します。 ブレイクアウトの特定: このような流動性の高い期間中、KingKong は過去のデータとテクニカル指標に基づいて潜在的なブレイクアウト ポイントを特定します。 EA は、偽のブレイクア
NIGHTCrusher Lite FREE
Christian Opperskalski
4.5 (2)
エキスパート
NIGHTCRUSHER is a fully automated expert advisor, designed for scalping on quite market situation. The Lite - Version is limited to minimal Lot per Pair and dont has lot mulitplier and dynamic function you can also run different strategies like swing trading or grid different Trade Entry Signals different Exit Strategies included (MA Cut / Signal Change / Trailing TP) clever Risk & Money management - Balance based - Longrun trades tracking You can also use a Grid function or Lot multipier, if ne
FREE
Night King EA
Tran Thanh Tuyen
2.33 (3)
エキスパート
Night King EA   is a conceptually new automated trading advisor using a scalping strategy.   Experts use unique artificial intelligence technology for market analysis to find the best entry points. EA contains self-adaptive market algorithms with reinforcement learning elements. Reinforcement machine learning differs from supervised learning in a way that it does not need labelled input/output pairs to be present, and it does not need sub-optimal actions to be explicitly corrected. Instead it fo
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
エキスパート
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Ultimate Simple
Narek Avetisyan
5 (1)
エキスパート
Ultimate Simple - полностью автоматизированная торговая система. Торговый робот работает на любых валютных парах и на любом таймфрейме. Работа робота основана на принципе дивергенции(против основного тренда). Объем входа в рынок и риски жестко контролируются на основе алгоритмов. Количество сделок ограничено уровнем свободной маржи в процентах, которое по умолчанию равно 1500% (во входных параметрах level = 1500.00). Объем входа в рынок зависит от количества свободных средств на счету, а если с
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
エキスパート
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
Midnight Queen
Kenji Ito
エキスパート
Midnight Queen MT4 — 静寂の女王が導く、夜のリバースロジックEA Midnight Queen MT4   は、 アジア時間（静かな相場）に特化した高精度ナイトスキャルピングEAです。 10年にわたるバックテストで一貫した右肩上がりの成績を記録し、 安定性と安全性を両立した “夜の女王” の名にふさわしい設計です。 特徴 取引通貨ペア： EURGBP（M5） 取引時間帯： 21:00〜07:00（ブローカー時間） ロジック：ボリンジャーバンド×RSIによる反転エントリー ニュースフィルター・スプレッド制限機能を搭載（高変動回避） ナンピン・マーチン・グリッド一切なし 自動ロット計算・資金管理機能付き バックテスト結果（2015–2025） 期間：10年間 総利益： 27,512 USD PF（プロフィットファクター）： 1.94 勝率： 約85% 総取引数： 3,560回 最大ドローダウン： 17.7% ️ 推奨環境 レバレッジ：1:100 以上 推奨ブローカー：低スプレッドECN口座（例：Axiory, ICMarkets, Peppers
Circinus MT4
Kulanan Chavalparit
エキスパート
Circinus 2021  is a versatile algorithm which can use wide range of deposit. Suitable for EURUSD pair. Backtesting showed more than 220% profits in 12 months for initial deposit 100 USD and initial Lot 0.01 (TP_money =10) Backtesting showed more than 140% profits in 12 months for initial deposit 1,000 USD and initial Lot 0.1 (TP_money =10) Backtesting showed more than  140% profits  in 12 months for  initial deposit 10,000 USD  and  initial Lot 1.0 (TP_money =100) Circinus 2021 is combination of
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
エキスパート
Expert Flowing Gold is the latest generation of automated Gold trading robot programmed with unique and intelligent trading algorithms. The EA analyzes price movements in correlation with popular indicators to find high probability trading opportunities. The trading strategy combines scalping and smart position management to optimize performance and reduce risk. Trades are often closed quickly by Trailing, and Stop Loss is also available. The EA's position management strategy usually applies hig
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
エキスパート
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
エキスパート
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
CJ News Trading MT4
Nguyen Duc Tam
エキスパート
Trading has never been easier! Let's check this out! MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/72185 Strategy There are some news within a day that can make the price jumps up or down very quickly and that is a good opportunity for traders to get some profits. Looking to scalp a news release? Here's how you can do it: Open two stop orders (a buy stop and a sell stop) 3 to 5 minutes before the news release. Place them about 15 to 20 pips away from the current market price. When the ne
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
エキスパート
!! 最新バージョン2.05にアップデートして、さらに高速なパフォーマンスを実現してください!! スマートファンデッドHFTは、2024年1月29日の市場オープンで、低ボラティリティにもかかわらず、KORTANA FXの100Kチャレンジを突破しました。 スクリーンショットセクションをチェックしてください。証拠をそこに置きました。 重要：2024年1月29日までのKORTANA FXの暗号支払いに対する40％の独占割引をお見逃しなく。 スマートファンデッドHFT EAでトレーディングの可能性を解き放ちましょう！ VPS不要 / 設定ファイル不要 / プラグアンドプレイを楽しむ 限定時間のプロモーション価格 2024年2月1日に価格が上がります！！ https://www.youtube.com/watch?v=56FKxI-noI4 最初の満足なクライアントの結果が添付されています。今日、自分自身でFAST FOREX FUNDINGの50Kチャレンジを突破しました。以下に結果を添付しました)) トレーダーの皆さん、こんにちは、 私のトレーディングの
Rapih Pro
Mhmwd Hsn Mhmwd Mhmd
エキスパート
Rabih_EA Pro – Smart Trend Follower with Protective Trailing Stop Rabih_EA Pro is a professional trend-following Expert Advisor built to align with the market’s dominant direction and capture profits during natural pullbacks. It synchronizes higher and lower timeframes — confirming the main trend on the H1 chart and executing precise entries on the M5 chart . The EA features a Protective Shield Filter that validates real market momentum before entering any trade, filtering out sideways conditio
Nusantara MT4
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/117011 MT5バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/117012 Nusantara EA – 保留注文精度を備えたスマートブレイクアウト 「Nusantara」は、ブレイクアウト ボックス戦略に基づくエキスパート アドバイザー (EA) で、距離を置いた保留注文の実行で強化され、リスク管理スイッチング システムを備えています。市場特性の変化に直面しても柔軟性を維持できる、自動化された安全な戦略を求める本格的なトレーダー向けに設計されています。 メイン戦略: ブレイクアウト + 距離バッファー ブレイクアウト中に直接エントリーする代わりに、Nusantara EA は次のことを行います: 特定の時間 (例: アジア、ロンドン、またはカスタム セッション) に基づいてボックス範囲を描画します。 価格がボックスを突破するのを待ちます。 次に、保留中の買いストップ注文と売りストップ注文を追加距離 (バッファー) で開きます。
Wave Rider EA
Andri Maulana
エキスパート
Introducing the Wave Rider EA: Your Gold Trading Powerhouse! Are you ready to elevate your Gold (XAUUSD) trading to the next level? Meet the Wave Rider EA , a sophisticated, fully automated Expert Advisor designed to capture powerful moves in the gold market with a smart, volatility-aware strategy. Forget emotional trading and complex manual analysis. The Wave Rider EA is engineered for peak performance by focusing on identifying the beginning of strong trend waves and managing your risk
The Collector
PRAIWAN NORANARTPUNYA
エキスパート
Risk Disclaimer: Foreign Exchange is one of an unpredictable  market in the universe. Backtest which author provided could not guarantee that they will have an excellent result in forward trading. As the above reason, please be aware if you use this EA with large amount funding which you could not effort to lose. Live Results !! Live Signal 1 -> Please PM for link Summary: The Collector, same as its name, this EA is semi-fully automated Expert which will act as your representative. It will ru
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
エキスパート
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
GapRevScalper
Catalin Zachiu
エキスパート
これはシンプルですが、ローソク足の間にギャップが生じた場合に開かれた取引に基づいて、正しく使用すれば潜在的に効果的です。 ギャップ サイズの入力値はポイント単位で測定されます。 2 本のローソク間の最後のギャップとギャップの時間がチャートのコメントに表示されます。 すべてのブローカーがこの取引ロボットに適しているわけではありません。 テストと最適化は、MQL 5 の価格履歴に基づいています。 また、勝ち取引でロットサイズを増やし、負け取引でロットサイズを減らすスマートロット管理機能と、他のEAとの注文を区別するためのマジックナンバーも備えています。 深夜の価格差をフィルタリングするために、スプレッドと時間フィルタも導入されています。 デフォルト設定: EurUsd M15 タイムフレーム。     代替設定は「コメント」セクションにあります。
William Percent Range with Simple Moving Average
Victor Manuel Valderrama Zamora
エキスパート
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when the SMAs cross and when the WPR has left overbought/oversold areas. The SMAs are also programmed to close the trades if the trend changes. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is NZDUSD and the recommended timeframe to operat
FREE
Gold Matrix Pro
Steve Zoeger
エキスパート
Gold Matrix pro Welcome to the Gold Matrix Ea pro. The Robot is based on one standard Indicator. No other Indicator required =============================================================================================== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. =============================================================================================== =>   works on all Time Frames from 1Minute to 1Day => On the lower Frames th
Benj autotrend switch EA
Benjamin Allip
エキスパート
BENJ AutoSwitchtrend Grid EA v1 Catch trends, not noise. A professional grid-on-trend robot that   maps volatility to timeframe   and keeps risk under control with a built-in   Daily P&L Guard . When slope flips, it cancels the wrong-side pendings, preserves live positions (optional, if D1 aligns), and   seeds only the missing levels —no over clutter, no runaway grids. Why traders choose it Trend-aware grid   – 2 pending levels per active side (Mapped ATR) seeded only when needed, and 3 level
Trend Strength Pro EA
Andri Maulana
エキスパート
Unlock Gold Trading with the Trend Strength Pro EA ! Are you ready to take the complexity out of Gold Trading ? The Trend Strength Pro Expert Advisor (EA) is engineered to empower your MetaTrader 4 with advanced, rule-based automation . This isn't just another trading bot—it's a smart system designed to identify and capitalize on powerful market momentum while carefully managing your risk. Say goodbye to emotion-driven mistakes and countless hours staring at charts. Trend Strength Pro EA us
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
エキスパート
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
エキスパート
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
エキスパート
Maximize your gold trading potential with TrendSight Pro EA , a sophisticated and automated trading solution specifically engineered for the high-intensity XAUUSD (Gold) market. Designed for traders who value precision, safety, and consistent performance, this EA takes the guesswork out of technical analysis. Why Choose TrendSight Pro EA? TrendSight Pro EA isn't just another automated bot; it is a complete Gold Trading Strategy built on the foundation of the elite PaintBar trend-tracking system
Indicators Trader MT4
Konstantin Nikitin
エキスパート
Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
エキスパート
Scalp Unscalpは、非常に正確なエントリーから素早く利益を得ることを目的とした短期の双方向スキャルピングシステムです。 Scalp Unscalpのライブシグナルが近日公開！現在の価格は今後値上げ予定。期間限定価格 99 USD グリッドなし、マーチンゲールなし。すべての取引は個別にエントリー 固定ストップロス利用可能、仮想の動的トレーリングストップシステム付き インタラクティブな取引パネルと正確なロットサイズ設定 推奨設定 チャート：EURUSD、GBPUSD、USDCHF、AUDUSD 時間足：H1 入力項目 ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロット - この金額の口座通貨あたり0.01ロット 最大スプレッド - ポジションを開くために許可される最大スプレッドを設定 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動計算 週末保有の無効化 - 有効または無効 カスタムストップロス - ストップロスの入力 マジックナンバー - 各注文に対するマジックナンバー コメント - 注文コメント
AI Night Gold TI
Roman Mamonov
5 (1)
エキスパート
ニューラル ネットワーク ベースの夜間取引ゴールド アドバイザーは、夜間市場での戦略を自動化したい投資家やトレーダーにとって革新的なツールです。 このアドバイザーは、高度な機械学習とニューラル ネットワーク テクノロジーを使用してデータを分析し、取引の意思決定を行います。 アドバイザーの初期費用は 190 ドル、最初の 10 部、次の価格変更は 490 ドル、アドバイザーの最終費用は 1490 ドルです 取引戦略でニューラル ネットワークのコードを開発するには、TensorFlow や PyTorch などの特殊なライブラリを使用する必要があります。 TensorFlow ライブラリを使用して、過去のデータに基づいて金価格を予測するシンプルなリカレント ニューラル ネットワーク (RNN) を作成しました。 # ニューラルネットワークの作成 モデル = tf.keras.Sequential([      tf.keras.layers.LSTM(hidden_​​layer_size, input_shape=(seq_length, input_size)),      t
News Advisor MT4 Pro
Zakaria Rachid
エキスパート
This Expert Advisor is designed for news trading. This version is the professional version for MT4. The price of this version is going to be 50 USD for a limited number of copies. The Final price is 99 USD. Please find below the MT5 version of this expert: News Advisor MT5 Pro. The main advantage of this expert is that it’s offering backtesting capabilities (something that is not found in most news expert advisors). This ability gives you the opportunity to optimize and test the efficacity, the
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
エキスパート
Goldex AI：今日の成功は明日の果実となる 期間限定の超割引！ 値上げ前の最後の2枚が299USドル。 ライブシグナル > IC Markets Real: Goldex AI 高リスクセット マニュアルと設定ファイル：マニュアルと設定ファイルを受け取るには、購入後にご連絡ください。 価格： 開始価格は899ドルで、10回販売されるごとに199ドル上がります。 コピー可能数：2 Goldex AI - ニューラルネットワーク、トレンド、プライスアクションを備えた高度なトレーディングロボット。 Goldex AIは、金のサポートとレジスタンスをブレイクするプライスアクションを利用する高性能取引ロボットで、市場のニューヨークセッションの動きを最大限に利用することで、可能な限り高い利益を得ることができます。 このロボットは、インテリジェント・リカバリーと呼ばれる戦略を持っており、損失が発生した後、その可能性のある損失を短期間で回復するために、より大きなロットをオープンします。 Goldex AIにはスマート・ニュース・フィルターが内蔵されており、中程度のインパクトのニュースがない
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
エキスパート
2025年を代表する最強クラスの自動売買戦略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応 5 min   SET FILE 指値注文（Buy Stop / Sell Stop）による取引戦略 価格に追従するスマートな指値注文管理 逆張り（リバース）モード対応 自動ロット管理（Auto Lot）搭載 時間フィルターおよび移動平均
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
エキスパート
Javier Gold Scalper：あなたのそばにある最先端テクノロジー！ マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、マニュアルと設定ファイルをお渡しします 価格：販売されたライセンス数に応じて価格が上がります 残りのコピー数：5 金は金融市場でもっともボラティリティの高い資産の一つであり、取引には高度な正確性、慎重な分析、そして非常に効果的なリスク管理が必要です。 Javier Gold Scalper は、これらの柱を統合するために開発された強力で洗練されたシステムであり、金市場での取引を最適化することを目的としています。最先端のテクノロジーと高度な戦略を駆使して、Golden Scalperは初心者からプロのトレーダーまで対応し、このダイナミックな市場における課題を安全に乗り越え、チャンスを活かすサポートをします。Golden Scalperを使えば、金の特性に対応した信頼性の高いツールを手に入れることができます。 シンボル XAUUSD（金） 時間足 M30 PropFirm 対応済み 資金 最低 $1000 ブローカー どのブローカーでも可 口座タイプ ど
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
エキスパート
Expert Advisor は、不採算ポジションを回復するために設計されたシステムです。 著者のアルゴリズムは、負けポジションをロックし、それを多くの別々の部分に分割し、それぞれを別々に決済します。簡単なセットアップ、ドローダウンの場合のローンチ遅延、ロック、他の Expert Advisor の無効化、トレンド フィルタリングによる平均化、負けポジションの部分決済が 1 つのツールに組み込まれています。 グループ全体でのみ注文をクローズするグリッド戦略とは対照的に、より低い預金負荷で損失を減らすことができ、損失をより安全に処理できるようにするのは、部分的に損失をクローズすることです。 注文が復元される方法: 1 EA は、選択した商品の他のウィンドウを閉じて、不採算の EA をオフにします (オプション)。 2 EA は、処理されたすべての注文のテイクプロフィットとストップロスのレベルをリセットし、対応する識別子を持つ保留中の注文を削除します。 3 EA は、利益を利用して不採算注文の一部をカバーし、総ポジション量を減らすために、すべての処理された採算性のある注文をクローズします
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
エキスパート
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
DCA CycleMax
Jin Sangun
エキスパート
DCA CYCLEMAX の紹介 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概要 DCA CYCLEMAX は、市場で一方向に強いトレンドを示す資産に最適化された強力な半自動のグリッドトレーディングプログラム（EA）です。 特に、金（GOLD）、ナスダック100（NS100）、暗号通貨など、ボラティリティが高く安定したトレンドが見られる資産に効果的です。 DCA（ドルコスト平均法）戦略を使用して、損失リスクを管理しながら資産を時間をかけて管理します。 このEAはエントリーの区間を戦略的に設計し、トレンドが続く間にグリッド方式で複数のポジションを開き、手動エントリーと手動利確も含むプロセスで設定目標に達すると自動的に決済する機能を提供します。 横ばい相場の際には、DCA CycleMax EAと反対方向に動作するDCA CycleMax Hedge EAを併用する
Theranto v3
Hossein Davarynejad
エキスパート
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
エキスパート
24時間のフラッシュセール - たった$199.99 "HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。 他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFTとは？ 高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。 したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適してお
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
エキスパート
Ziwoxファンダメンタルトレーダー Ziwox Fundamental Traderは、金融市場のトレーダーがEA情報データに基づいて賢明な意思決定を行うのを支援するトレーディングアシスタントです。 このEAは、オンラインソースを使用して、通貨の基本的なバイアス、ペアでのリアルタイム小売業者比率の感情、銀行と機関の予測、COTレポートデータ、および複雑なEAパネル内の他のデータなどの必要なすべての情報を取得します。 簡単に言えば、それは統合された外国為替データソースと情報であり、手動トレーダーがより良い意思決定を行うのに役立ちます。 これに加えて、これは完全な基本的なロボット取引であり、通貨の基本的なバイアスと技術データに基づいて、これらのデータを使用してペアで自動的に取引します EAコンポーネント： 取引に必要なすべての情報は、データパネルに統合された一連の外国為替データストリームコンポーネントとしてここに収集されます。 各コンポーネントは、トレーダーが意思決定を行うのに役立つトレーディングエイドインジケーターまたは説明的な市場レポートとして個別に機能します。 これらのコ
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
エキスパート
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
The Golden Way
Lin Lin Ma
エキスパート
The Golden Way は MT4 プラットフォーム向けの自動取引ソフトウェアです。同ソフトは総合的なハイブリッド戦略を採用し、複数のサブストラテジーが連携して機能することで、金（XAUUSD）市場における買い（ロング）と売り（ショート）の機会を正確に捉え、様々な市場環境下でタイミング良く取引を把握するお手伝いをします。成熟した取引ロジックに基づき、金市場でのプロフェッショナルかつ効率的な取引操作を実現します。 設定情報 通貨ペア：XAUUSD 時間軸：M5 タイムフレーム 初期預け金：500USD 以上を推奨 レバレッジ：1:100 ～ 1:1000 アカウント：高パフォーマンスでスプレッドの低い任意のアカウント 正確にバックテストを行う方法 最低 500USD の預け金を選択します。 M5 タイムフレームを選択し、任意の日付範囲を設定し、「各ティック（Every Tick）」を選択します。 指定された範囲内でご自身に適したレバレッジを選択します。 「テスト開始」をクリックします。 ご使用方法 製品購入後、速やかに MQL5 フォーラムでお問い合わせください — 設定をお手伝
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
エキスパート
CyNera：あなたの取引、私たちの技術 マニュアルとセットファイル: 購入後にご連絡いただければ、マニュアルとセットファイルをお送りします 価格: 価格は販売されたライセンスの数に応じて上昇します 利用可能なコピー: 4 金取引は、市場で最も変動の激しい金融商品であり、精密さ、徹底した分析、そして強力なリスク管理が求められます。CyNeraエキスパートアドバイザーは、これらの要素を巧みに組み合わせ、最適な金取引を実現するために設計された高度なシステムです。CyNeraの高度な戦略と技術は、経験豊富なトレーダーだけでなく、初心者にも、金取引がもたらす独自の課題やチャンスを乗り越えるための支援を提供します。 CyNeraは、金市場の複雑さに対応した信頼できるソリューションを提供します。適応性に優れたインテリジェントな戦略と、多時間枠分析、自動取引調整、そして正確なリスク管理などの高度な機能を組み合わせています。この柔軟性により、CyNeraは市場の急速な変化に即座に対応しつつ、長期的に資本を守るための強力なツールとなります。 シンボル XAUUSD (ゴールド) 時間枠 M30  
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
エキスパート
アドバイザー AW Double Grids MT4は、情報取引パネルと簡単なセットアップを備えた、アグレッシブで完全に自動化されたグリッド アドバイザーです。この戦略は、同時双方向作業で構成され、一方向のボリュームを増やします。組み込みの自動ロット計算、ポジション ボリュームの増加のさまざまなバリエーション、およびその他の機能が実装されています。 手順 ->  こちら  /  問題解決 ->   こちら / MT5 バージョン ->   こちら アドバイザーの取引方法: AW Double Grids は、反対方向の注文のペアを使用して双方向の取引を実行します。 AW Double Grids は、 反対方向の 2 つの注文を開くことで取引を開始します。利益のある注文をクローズした後、アドバイザーは再度 2 つの注文を開き、開いている方向のボリュームを増やします。開いている注文がある場合、アドバイザーは設定に応じて TakeProfit をポイント単位で変更できます。TakeProfit は動的または固定にすることができます。 入力パラメータ: メイン設定 Size_of_the
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
エキスパート
KonokaSysteｍNEO は、KonokaSystemをベースに、新たな個性を持つ3姉妹( NEO・JOY・FUN )の1つで、オリジナルのEAです。 トレードスタイルは日本時間の夜中から日中をターゲットにしたデイトレードです。 通貨ペアは”USDJPY”で、M5の始値でエントリーします。 3姉妹はそれぞれに異なったロジックで、2種類のエントリーと、2種類のエグジットを装備しています。 グリッドやマーチンゲールのロジックは使用していません。 内部ロジックにより利益と損失を繰り返し、損失を飲み込んで成長します。 KonokaSystemNEO は、勝率重視ではありません。 TPとSLは共に100Pipsでやや大きくしています。(ストップ狩りの対策) その損失は大きいですが、本来最も危険なのは、損失が連続で発生する事です。 KonokaSystemNEO は、逆張りの弱点である暴騰や暴落による連続の損失を減らす様に設計しています。 NEOの元になったEA: https://www.mql5.com/ja/signals/573517                      
Golden Mirage mt4
Michela Russo
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
エキスパート
Titan AI（タイタンAI）—— 次世代型自動売買システム Titan AI は、 MX Robots の専門チームによって開発された次世代型の自動売買システムであり、最先端の人工知能技術と高度な金融知識を融合しています。 このEAは Real Tick（リアルティック） , MBP（Market by Price） , MBO（Market by Order） といった高品質な市場データでトレーニングされており、これらは機関投資家レベルのシステムでも使用されるデータ形式です。 そのため Titan AI は複数市場において一貫性のあるスマートな判断を実現します。 Titan AI は複数のAI戦略を同時に動作させる ポートフォリオ型トレードシステム として設計されています。 各戦略は異なる相場環境向けに最適化されており、最大限の利益と最小限のドローダウンを実現し、マージンコールの可能性をほぼゼロにします。 Titan AI 4All の起動と設定方法 Titan AI 4All は、 高度な自動化・機関投資家レベルの精度・簡易セットアップ を求めるトレーダーのために開発されました
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
エキスパート
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
エキスパート
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
エキスパート
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
エキスパート
LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
作者のその他のプロダクト
Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (3)
エキスパート
Predator IQ7 – トレーディングにおけるスマートハンター We are looking for     熟練したハンター   征服する準備ができて   プレデターIQ7       — 高度なビジュアルトレーディングアナライザー。     世界中のプロのトレーダー 。 搭載   すぐに使えるナビゲーターツール を備えたPredator IQ7は、パワフルなだけでなく、     直感的で中毒性がある   あなたの分析本能に従って。 そのすべての機能を言葉で説明するのは難しいです。この製品は、あなたの自然な「市場探索」感覚を高めるために 、徹底的な研究 に基づいて開発されました。 すべてが WYSIWYG ビジュアル形式 で表示されるため、退屈な理論は不要になり、 見て、ドラッグして、実行するだけです。 Predator IQ7 は、 すでに市場動向を理解し 、   MetaTrader 4/5 を 積極的に使用しているトレーダー向けに設計されています。 データの複雑さが増す ため、最適なエクスペリエンスを得るには 、フル HD (1920x1080) ディスプレイを備えた
FREE
HOT Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
HOT Predator IQ7 – トレーディングにおけるスマートハンター 無料版 – プレミアム版に移行する前に、自分の本能を確かめよう 手頃な価格のパワー。プレミアムなインテリジェンス。100% 無料でお試しいただけます。 「HOT Quantum IQ7 8 Symbols」の プレミアムバージョンをご覧になったことがある方は、ぜひご覧ください。（マーケット/プロダクト/153368）そして「EA Quantum IQ7 ALL in ONE」のプレミアムバージョン もご覧ください 。（マーケット/プロダクト/153369） この 無料エディションは、 完全なプロフェッショナル スイートにアップグレードする前に、ビジュアル マーケットハンティングの技術を探索、学習、習得できるように作成された ゲートウェイ エクスペリエンス です。 ------------------------------------------------------------------------------------------ コンセプト HOT Predator IQ7 は単なるインジケータ
FREE
HiLoTren IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
インディケータ
HiLoTren IQ7 — スマートな市場境界とピボットマッピング AI の精度で取引レベルを定義します。 HiLoTren IQ7 は 、ピボット ポイント 、 レジスタンス (R1 ～ R3)   、および サポート (S1 ～ S3) ゾーンをチャート上に直接自動的にプロットする、インテリジェントな ピボット ベースのインジケーター です。 市場の境界、反転ゾーン、トレンド継続レベル を識別するための明確な視覚的フレームワークを提供し、すべてリアルタイムで計算されます。 主な特徴 自動ピボット エンジン — 毎日のピボット、R/S レベルを即座に計算します。 動的ゾーンの視覚化 — ゾーンの色分けによる適応型サポート/レジスタンス ライン。 あらゆるシンボルで動作します - 外国為替、金、暗号通貨、インデックスがサポートされています。 プラグ アンド プレイ セットアップ - 設定不要のシンプルさ。 指値注文とストップ注文に最適 — 価格が反応する前に、高確率のエントリーゾーンを視覚化します。 IQ7トレーディングエコシステムの一部 Combine HiLoTren IQ7
FREE
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Oscillator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
インディケータ
EA Mastermind – The Smart, All-in-One Trading Solution It’s time to stop relying on luck for your trading success. Meet EA Mastermind — a premium, next-generation trading suite engineered by the BATIK Team , a collective of professionals in market analytics, algorithmic engineering, and intelligent trading design. EA Mastermind isn’t just another Expert Advisor — it’s a revolutionary ecosystem that fuses three intelligent systems into one seamless framework: AI Mastermind Signal Analyzer – deliv
FREE
EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
エキスパート
[As of May 08, downloaded by 28 traders]    Instructions for use   click here! For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 提案: この製品は、理論的な複雑さを避け、実用性を重視して綿密に設計されており、観察反射として潜在意識のみに依存しています。その結果、脳は本質的に洗練された方法で情報を理解し、成功する取引を育む個人の所有権の文化を育みます。初心者でも、一貫して適用すれば 1 週間以内に結果を達成できます。これは、プロトタイプのトライアル デモンストレーションによって実証できます。遅滞なくご連絡ください。この優れた製品を入手する機会をお見逃
VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
エキスパート
The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. 「   Ai Panel Genius X   」は、真剣なプロの専門家の味方として設計されたプレミアムインジケーターです。マルチペア分析を含むあらゆる通貨ペアに関する専門知識を、高度な「WYSIWYG」ビジュアルプレゼンテーションで瞬時に提供します。初心者から経験豊富なトレーダーまで、退屈な理論を必要とせず、「サブリミナル」メソッドで誰でも簡単に使いこなすことができます。 This 'ToolTip'  
Ai Panel Genius X4
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. 「   Ai Panel Genius X   」は、真剣なプロの専門家の味方として設計されたプレミアムインジケーターです。マルチペア分析を含むあらゆる通貨ペアに関する専門知識を、高度な「WYSIWYG」ビジュアルプレゼンテーションで瞬時に提供します。初心者から経験豊富なトレーダーまで、退屈な理論を必要とせず、「サブリミナル」メソッドで誰でも簡単に使いこなすことができます。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a s
GOLD Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? 親愛なる同僚の皆様、月間最低5%の利益を保証し、透明性と信頼性を特徴とする安全なトレーディングエキスパートアドバイザー（EA）ロボットをお探しでしたら、ぜひ以下の提案をご検討ください。金鉱採掘向けに設計されたEA-ThinkBot IQ7 Predatorが、現在ご検討いただけます。ぜひご自身でその効果をご確認ください。 EA ThinkBot IQ7 Predator — 単なるEAではなく、プロフェッショナルなトレーディングソリューション Disclaimer:    This project is strictly f
GaMBLeRs
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
GaMBLeRs – 指数関数的な口座成長を実現するスマートトレーディングマシン [   Quantum Trading Machine]   D   I   S   C   R     I   P   T   I  0  N   GaMBLeRsは、金融市場で成功するには勇気、リスクテイク、そして規律ある戦略が必要であることを理解している、強い精神的強さを持つトレーダーのために設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。この製品は、人工知能、インタラクティブパネル、そして自動取引システムを組み合わせることで、口座残高を飛躍的に増やす機会を提供します。 主な特徴: スマート コアと高度なプロセッサ : 確率と統計の原理を使用してアカウントを最適化するために自動的に動作します。 マシン複製 : 時間オフセットを使用して複数のアカウント間でアクティブ化し、成功確率を高めます。 リアルタイム手動制御 : ドラッグ アンド ドロップ機能を使用して、位置を即座に調整またはリダイレクトします。 インタラクティブ パネル : 収益性の高い取引を強化す
EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
[As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 提案: この製品は、理論的な複雑さを避け、実用性を重視して綿密に設計されており、観察反射として潜在意識のみに依存しています。その結果、脳は本質的に洗練された方法で情報を理解し、成功する取引を育む個人の所有権の文化を育みます。初心者でも、一貫して適用すれば 1 週間以内に結果を達成できます。これは、プロトタイプのトライアル デモンストレーションによって実証できます。遅滞なくご連絡ください。この優れた製品を入手する機会
VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
エキスパート
The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai] 自律コンピューティングは、 目標と推論主導のメカニズムに基づいてロボットおよびインタラクティブなアプリケーションを自律的に実行するインテリジェントなコンピューティング アプローチです。 「   Ai Panel Genius X   」は、真剣なプロの専門家の味方として設計されたプレミアムインジケーターです。マルチペア分析を含むあらゆる通貨ペアに関する専門知識を、高度な「WYSIWYG」ビジュアルプレゼンテーションで瞬時に提供します。初心者から経験豊富なトレーダーまで、退屈な理論を必要とせず、「サブリミナル」メソッドで誰でも簡単に使いこなすことができます。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable inf
Ai Panel Genius X5
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. 「   Ai Panel Genius X   」は、真剣なプロの専門家の味方として設計されたプレミアムインジケーターです。マルチペア分析を含むあらゆる通貨ペアに関する専門知識を、高度な「WYSIWYG」ビジュアルプレゼンテーションで瞬時に提供します。初心者から経験豊富なトレーダーまで、退屈な理論を必要とせず、「サブリミナル」メソッドで誰でも簡単に使いこなすことができます。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a s
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信