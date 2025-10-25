EA Quantum IQ7 ALL in ONE
- エキスパート
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- バージョン: 60.5
- アップデート済み: 28 11月 2025
- アクティベーション: 5
EAマスターマインド – スマートなオールインワン取引ソリューション
取引の成功のために運に頼るのをやめる時が来ました。
市場分析、アルゴリズム システム、インテリジェント トレーディング ツールを専門とする専門家集団であるBATIK チームによって設計されたプレミアム傑作、 EA Mastermind をご紹介します。
EA Mastermind is not just another Expert Advisor — it’s a complete, integrated system that merges three essential powers into one seamless product:
-
AIマスターマインド信号アナライザー – プロフェッショナルレベルの市場情報を提供します。
-
スマートトレーディングパネル – チャートから直接、正確な手動制御が可能になります。
-
EAオートロボット – 適応型インテリジェンスを使用して取引を自動的に実行します。
このEAが際立つ理由
多くの EA は派手なスクリーンショットや非現実的なバックテストを通じて完璧さを約束します。
EAマスターマインド 違うのは 透明性、信頼性、そして真に機能的。
クリーンなWYSIWYGインターフェース、リアルタイムの適応分析、そして世界市場の変化に合わせた継続的なアップデートにより、 一時的なツールではなく、長期的な取引のパートナーです。
コア機能
a. 「AIマスターマインド」アナライザー
-
分析する 8つの主要通貨ペア 複数の時間枠（H4～M1）にわたって。
-
市場の動向とボラティリティ レベルに関する視覚的な洞察を提供します。
-
オファー AI駆動型アドバイザリー 初心者でも簡単に理解できるメッセージ。
b. スマートトレーディングパネル
-
シンプルな手動取引を実行する ドラッグ アンド ドロップ アクション。
-
瞬時に移動 TP/SLレベル または、すべてのオープンポジションを一度に調整します。
-
計画と実行 指値/逆指値注文 アクティブなチャート上で直接。
c. 適応型EAオートロボット
-
自動取引エンジン コンテキスト認識型の意思決定ロジック。
-
理想的な用途 カスタムリサーチ ペアや取引セッション全体にわたって。
-
サポート マルチアカウントまたはマルチペアの確率戦略 バランスのとれた成長のために。
------------------------------------------------------------------------------------
A. EA Quantum IQ7 ALL in ONE （プレミアム/有料）
EAマスターマインドのコアエンジン
EA Mastermind エコシステム全体を動かすメインエンジン、 EA Quantum IQ7 ALL in ONEでインテリジェントトレーディングの未来に踏み出しましょう。
BATIK チームによって開発されたこの洗練されたシステムは、分析インテリジェンス、適応アルゴリズム、自律実行を統合し、トレーダーにあらゆる市場状況での完全な制御を提供します。
EA Quantum IQ7 ALL in ONEは単なるエキスパート アドバイザーではありません。プロのデスクに匹敵する精度で継続的に分析、適応、実行する24 時間 365 日対応の AI パートナーです。
AI Mastermindとの統合により、市場に合わせて進化するリアルタイム分析、シンボル同期、自己学習パフォーマンスの新しい次元が実現します。
これは、実際の取引に必要なプレミアム コア モジュールであり、パワー、ロジック、精度の究極の表現です。
以下の補完的なアドオンと組み合わせて、 EA Mastermind Ultimate Suite を完成させましょう。
-
EA Quantum IQ7 BackteST – バックテストモジュール（無料）
-
Oscillator IQ7 – 分析アドオン（無料）
-
AIリボンIQ7 – ビジュアルインテリジェンスレイヤー（無料）
-
EA Quantum IQ7 ALL in ONE — 人工知能が現実の戦略になる場所。
------------------------------------------------------------------------------------
B. EA Quantum IQ7 バックテスト（無料）
戦略を発見し、テストし、完成させる
EA Mastermindの完全なロジックを制限なく体験してください。
EA Quantum IQ7 BackteSTはサンドボックス環境であり、トレーダーはライセンス入力を必要とせずに、取引設定を自由に探索、実験、改良することができます。
このバージョンを使って、最も収益性の高いペアと時間枠の組み合わせを特定しましょう。柔軟なエンジンは実際のEAマスターマインド構造を反映しており、実際に運用を始める前に、シミュレーション、分析、そしてアプローチの完成度を高めるのに役立ちます。
開始するには、次の簡単な手順に従ってください。
-
以下にリストされているすべての関連モジュールをダウンロードしてください。
-
ID コード DEMO-101 を使用して、 EA Quantum IQ7 ALL in ONEから始めます。
-
慣れてきたら、 BackteSTに切り替えて、より広範囲の実験を行ってください。
-
分析は、直近 1 か月のデータと H4～M5 の時間枠に焦点を当ててください。
-
AI マスターマインドによる精度のガイドに従って、最強のシンボル セットアップを特定します。
最適な洞察と制御を得るには、以下のアドオンと組み合わせてください。
-
発振器IQ7
-
AIリボンIQ7
-
EA Quantum IQ7 BackteST — 次の飛躍のためのトレーニングの場。
------------------------------------------------------------------------------------
C. オシレーター IQ7 （無料アドオン）
ディープマーケットモメンタムアナライザー
EA Mastermindシステムの深さと精度を高めるために作られた強力な分析アドオン、 Oscillator IQ7をご紹介します。
このインテリジェントなツールは、市場の根底にあるエネルギーを視覚化し、勢いの変化、枯渇ゾーン、反転の可能性を非常に明確に特定するのに役立ちます。
Mastermind エコシステムの分析の心臓部として設計されており、 EA Quantum IQ7 ALL in ONEおよびBackteST とシームレスに連携して動作し、トレーダーは市場の動きだけでなく、その理由も把握できます。
実行前に深い洞察を求めるトレーダーに最適なOscillator IQ7は、よりスマートでデータに基づいた意思決定への視覚的なゲートウェイです。
これを以下と組み合わせます:
-
EA Quantum IQ7 オールインワン
-
EA クォンタム IQ7 バックテスト
-
AIリボンIQ7
-
オシレーター IQ7 — 市場が動き出す前にその脈動を感じます。
------------------------------------------------------------------------------------
D. AI Ribbon IQ7 （無料アドオン）
マスターマインドシステムのビジュアルトレンド同期
EA Mastermind スイートの最終ビジュアル インテリジェンス レイヤーであるAI Ribbon IQ7 をご紹介します。これは、市場のリズム、調整、勢いを 1 つの直感的なディスプレイで明らかにするように設計されています。
このエレガントなアドオンは、分析ツールと取引ロジックを橋渡しし、複数の時間枠とシンボルにわたってトレンドの方向を簡単に同期するのに役立ちます。
AI Mastermind 、 AutoRobot 、 Smart Panel を補完する、クリーンでインテリジェントな視覚表現を提供し、EA Mastermind エコシステムを完成させます。
分析、確認、正確なタイミングのいずれに使用する場合でも、 AI Ribbon IQ7 は意思決定を強化し、完全な自信と明瞭性を持って取引するのに役立ちます。
これを以下と組み合わせます:
-
EA Quantum IQ7 オールインワン
-
EA クォンタム IQ7 バックテスト
-
発振器IQ7
-
AI Ribbon IQ7 — トレンドが形成される前にそれを知る技術。
------------------------------------------------------------------------------------
- 無料デモ版の有効化 – 必要な設定
チャート上で無料デモファイルを有効にするには（MQL5.comポリシーに従って）、ID-CODE = 「デモ101」 必要： Notice: Please contact us immediately to ensure everything runs smoothly on your computer's operating system. To enable your computer to trade and receive live, visual WYSIWYG guidance in the future financial markets, you will receive a unique ID code that will connect to your personal TelegramBot and an AI algorithm connected to Google. Therefore, please ensure all required checklists are completed correctly to achieve optimal results from BATIK products.
Some initial settings on Metatrader for Expert Advisor products: Menu MT4 | MT5 Check & Uncheck 1. Remove alert sounds if they are considered disturbing //Tools/Options/Events [Uncheck] Enable sound events 2. Enable trading execution function by the program: //Tools/Options/Trade [Check] One Click Trading ---------------------- next---------------------- //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow algorithmic trading 3. Enable telegram bot function to your chatID & google.com: //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow WebRequest fo listed URL ----------------------next---------------------- + add: https:// api . telegram . org ----------------------next---------------------- + add: https:// script . google . com
Some initial settings on Metatrader for Expert Advisor products: Menu MT4 | MT5 Check & Uncheck 1. Remove alert sounds if they are considered disturbing //Tools/Options/Events [Uncheck] Enable sound events 2. Enable trading execution function by the program: //Tools/Options/Trade [Check] One Click Trading ---------------------- next---------------------- //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow algorithmic trading 3. Enable telegram bot function to your chatID & google.com: //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow WebRequest fo listed URL ----------------------next---------------------- + add: https:// api . telegram . org ----------------------next---------------------- + add: https:// script . google . com
- 本当の解決策が必要ですか?
バックテスト（短い間隔）で 10,000ドルのデポジットと0.05ロットサイズ ショー 月間利益は 5%ですが、絶対ドローダウンが 50% に近づく場合は、次の点を考慮してください。
-
追加 株式バッファー （最低入金額の1倍）または
-
EA 設定でロット サイズを減らします。
クライアントは以下を受け取ります カスタマイズされた戦略指示 購入後。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 5つのアクティベーション - 利益の可能性を最大化
受け取るもの 5つのEAアクティベーション。 2～5日間隔 確率を高めるために、異なるアカウント間で使用してください。推奨： 強力なVPS 5つのMetaTraderを実行できます。どのブローカーでもご利用いただけますが、 まず互換性をテストする — 一部の先物ブローカーは独自のポリシーを持っています。
- 返金保証
当社のサービスや製品にご満足いただけない場合は、 1週間、単にリクエストしてください MQL5サポートによる払い戻し。これはMQL5の標準機能であり、当社では完全にサポートしています。過去の払い戻しの証明が必要な場合は、お気軽にメッセージをお送りください。透明性を確保しています。
- 購入後 — 次は何ですか?
お支払い後、以下のメッセージを受け取ってください:
-
完全なセットアップ ガイドと簡単な利益戦略の説明。
-
あなたの 固有のアクティベーション コード。
注: これがないと、EAは デモモード（ID-CODE = DEMO-101） 。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
製品哲学
私たちは、現代の取引はインテリジェントで、透明性があり、効率的であるべきだと信じています。
EA Mastermind は単なるロボットではありません。市場に反応するだけでなく、市場を理解するのに役立つように設計されたデジタル メンターです。
取引がよりスマートに、よりシンプルに、そしてより利益の得られるものになる方法を体験してください。
今すぐEA Mastermind をお試しください。成功は運ではなく、賢明な実行です。
No. Tagline 1 “Smart. Powerful. All-in-One. — EA Mastermind by BATIK Team” 2 “Trading isn’t luck. It’s intelligence.” 3 “One EA. Infinite power — Analysis, Control, and Automation.” 4 Master the market with the power of AI Mastermind.” 5 “EA Mastermind — The robot that thinks like a professional trader.” 6 “Redefine trading. One click, endless possibilities.”
Attention: For CyberBot members, when using the "ThinkBot IQ7" for real trading, enhance your decisions with experience and pattern recognition of major pairs. The fundamentals and trading psychology from GPT-5 , Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, and Google AI Gemini support wise actions. --- If you experience interference or the program cannot execute according to its functions, then make sure your metatrader has confirmed as follows:
[Tutorial & Livestream & Add-On Free] Visit Our Profile / About Us : https://www.mql5.com/ru/users/BATIK [ livestream Now 24/7 = https://www twitch tv/CryptoForexGPT ]
Final Note
EA AutoRobot is meticulously engineered to recognize and adapt to the behavioral characteristics of most assets listed in the Forex and Derivatives markets. What makes it truly unique is its flexibility — it operates independently of any specific pair or timeframe. This opens up vast opportunities for your own research and optimization, allowing you to explore and identify the most profitable trading combinations.
We encourage you to dedicate time to backtesting through the Strategy Tester on various pairs and timeframes to discover your ideal setup. As a starting point, we recommend EURUSD on the H1 timeframe.
The good news is — we also provide a free version that mirrors the original product, available at: Strategy Tester : EA Quantum IQ7 BackteST | Add-Ons Free : Oscillator IQ7 and Ai Ribbon IQ7
If you’ve been waiting for a truly next-generation trading system, enhanced with AI Mastermind acting as your personal consultant 24/7 — now is the time to take action. What you will gain far exceeds what you invest.