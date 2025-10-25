EA Quantum IQ7 ALL in ONE

It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identically based on your dedication. The WYSIWYG visual display also transmits analyst information to Alert charts and your own Telegram Bot. See for yourself by downloading the free demo and experiencing it !

EAマスターマインド – スマートなオールインワン取引ソリューション

取引の成功のために運に頼るのをやめる時が来ました。
市場分析、アルゴリズム システム、インテリジェント トレーディング ツールを専門とする専門家集団であるBATIK チームによって設計されたプレミアム傑作 EA Mastermind をご紹介します。

EA Mastermind  is not just another Expert Advisor — it’s a  complete, integrated system  that merges three essential powers into one seamless product:

  1. AIマスターマインド信号アナライザー  – プロフェッショナルレベルの市場情報を提供します。

  2. スマートトレーディングパネル  – チャートから直接、正確な手動制御が可能になります。

  3. EAオートロボット  – 適応型インテリジェンスを使用して取引を自動的に実行します。

このEAが際立つ理由

多くの EA は派手なスクリーンショットや非現実的なバックテストを通じて完璧さを約束します。
EAマスターマインド 違うのは 透明性、信頼性、そして真に機能的。
クリーンなWYSIWYGインターフェース、リアルタイムの適応分析、そして世界市場の変化に合わせた継続的なアップデートにより、  一時的なツールではなく、長期的な取引のパートナーです。

コア機能

a. 「AIマスターマインド」アナライザー

  • 分析する  8つの主要通貨ペア 複数の時間枠（H4～M1）にわたって。

  • 市場の動向とボラティリティ レベルに関する視覚的な洞察を提供します。

  • オファー  AI駆動型アドバイザリー 初心者でも簡単に理解できるメッセージ。

b. スマートトレーディングパネル

  • シンプルな手動取引を実行する ドラッグ アンド ドロップ アクション

  • 瞬時に移動  TP/SLレベル または、すべてのオープンポジションを一度に調整します。

  • 計画と実行 指値/逆指値注文 アクティブなチャート上で直接。

c. 適応型EAオートロボット

  • 自動取引エンジン コンテキスト認識型の意思決定ロジック

  • 理想的な用途 カスタムリサーチ ペアや取引セッション全体にわたって。

  • サポート マルチアカウントまたはマルチペアの確率戦略 バランスのとれた成長のために。

------------------------------------------------------------------------------------

A. EA Quantum IQ7 ALL in ONE （プレミアム/有料）

------------------------------------------------------------------------------------

EAマスターマインドのコアエンジン

EA Mastermind エコシステム全体を動かすメインエンジン EA Quantum IQ7 ALL in ONEでインテリジェントトレーディングの未来に踏み出しましょう。
BATIK チームによって開発されたこの洗練されたシステムは、分析インテリジェンス、適応アルゴリズム、自律実行を統合し、トレーダーにあらゆる市場状況での完全な制御を提供します。

EA Quantum IQ7 ALL in ONEは単なるエキスパート アドバイザーではありません。プロのデスクに匹敵する精度で継続的に分析、適応、実行する24 時間 365 日対応の AI パートナーです。
AI Mastermindとの統合により、市場に合わせて進化するリアルタイム分析、シンボル同期、自己学習パフォーマンスの新しい次元が実現します。

これは、実際の取引に必要なプレミアム コア モジュールであり、パワー、ロジック、精度の究極の表現です。
以下の補完的なアドオンと組み合わせて、 EA Mastermind Ultimate Suite を完成させましょう。

  • EA Quantum IQ7 BackteST – バックテストモジュール（無料）

  • Oscillator IQ7 – 分析アドオン（無料）

  • AIリボンIQ7 – ビジュアルインテリジェンスレイヤー（無料）

  • EA Quantum IQ7 ALL in ONE — 人工知能が現実の戦略になる場所。

------------------------------------------------------------------------------------

B. EA Quantum IQ7 バックテスト（無料）

------------------------------------------------------------------------------------

戦略を発見し、テストし、完成させる

EA Mastermindの完全なロジックを制限なく体験してください。
EA Quantum IQ7 BackteSTサンドボックス環境であり、トレーダーはライセンス入力を必要とせずに、取引設定を自由に探索、実験、改良することができます。

このバージョンを使って、最も収益性の高いペアと時間枠の組み合わせを特定しましょう。柔軟なエンジンは実際のEAマスターマインド構造を反映しており、実際に運用を始める前に、シミュレーション、分析、そしてアプローチの完成度を高めるのに役立ちます。

開始するには、次の簡単な手順に従ってください。

  1. 以下にリストされているすべての関連モジュールをダウンロードしてください。

  2. ID コード DEMO-101 を使用して、 EA Quantum IQ7 ALL in ONEから始めます。

  3. 慣れてきたら、 BackteSTに切り替えて、より広範囲の実験を行ってください。

  4. 分析は、直近 1 か月のデータと H4～M5 の時間枠に焦点を当ててください。

  5. AI マスターマインドによる精度のガイドに従って、最強のシンボル セットアップを特定します。

最適な洞察と制御を得るには、以下のアドオンと組み合わせてください。

  • 発振器IQ7

  • AIリボンIQ7

  • EA Quantum IQ7 BackteST — 次の飛躍のためのトレーニングの場。

------------------------------------------------------------------------------------

C. オシレーター IQ7 （無料アドオン）

------------------------------------------------------------------------------------

ディープマーケットモメンタムアナライザー

EA Mastermindシステムの深さと精度を高めるために作られた強力な分析アドオン Oscillator IQ7をご紹介します。
このインテリジェントなツールは、市場の根底にあるエネルギーを視覚化し、勢いの変化、枯渇ゾーン、反転の可能性を非常に明確に特定するのに役立ちます。

Mastermind エコシステムの分析の心臓部として設計されており、 EA Quantum IQ7 ALL in ONEおよびBackteST とシームレスに連携して動作し、トレーダーは市場の動きだけなく、その理由も把握できます。

実行前に深い洞察を求めるトレーダーに最適なOscillator IQ7は、よりスマートでデータに基づいた意思決定への視覚的なゲートウェイです。

これを以下と組み合わせます:

  • EA Quantum IQ7 オールインワン

  • EA クォンタム IQ7 バックテスト

  • AIリボンIQ7

  • オシレーター IQ7 — 市場が動き出す前にその脈動を感じます。

------------------------------------------------------------------------------------

D. AI Ribbon IQ7 （無料アドオン）

------------------------------------------------------------------------------------

マスターマインドシステムのビジュアルトレンド同期

EA Mastermind スイートの最終ビジュアル インテリジェンス レイヤーであるAI Ribbon IQ7 をご紹介します。これは、市場のリズム、調整、勢いを 1 つの直感的なディスプレイで明らかにするように設計されています。

このエレガントなアドオンは、分析ツールと取引ロジックを橋渡しし、複数の時間枠とシンボルにわたってトレンドの方向を簡単に同期するのに役立ちます。
AI Mastermind  AutoRobot  Smart Panel を補完する、クリーンでインテリジェントな視覚表現を提供し、EA Mastermind エコシステムを完成させます。

分析、確認、正確なタイミングのいずれに使用する場合でも、 AI Ribbon IQ7 は意思決定を強化し、完全な自信と明瞭性を持って取引するのに役立ちます。

これを以下と組み合わせます:

  • EA Quantum IQ7 オールインワン

  • EA クォンタム IQ7 バックテスト

  • 発振器IQ7

  • AI Ribbon IQ7 — トレンドが形成される前にそれを知る技術。

------------------------------------------------------------------------------------

  • 無料デモ版の有効化 – 必要な設定

チャート上で無料デモファイルを有効にするには（MQL5.comポリシーに従って）、ID-CODE =   「デモ101」  必要：
Notice: Please contact us immediately to ensure everything runs smoothly on your computer's operating system. To enable your computer to trade and receive live, visual WYSIWYG guidance in the future financial markets, you will receive a unique ID code that will connect to your personal TelegramBot and an AI algorithm connected to Google. Therefore, please ensure all required checklists are completed correctly to achieve optimal results from BATIK products.

Some initial settings on Metatrader for Expert Advisor products: Menu MT4 | MT5 Check & Uncheck
1. Remove alert sounds if they are considered disturbing //Tools/Options/Events [Uncheck] Enable sound events
2. Enable trading execution function by the program: //Tools/Options/Trade [Check] One Click Trading

---------------------- next----------------------  //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow algorithmic trading
3. Enable telegram bot function to your chatID & google.com: //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow WebRequest fo listed URL
   ----------------------next----------------------    + add: https:// api . telegram . org  
   ----------------------next----------------------    + add: https:// script . google . com   

  • 本当の解決策が必要ですか?

バックテスト（短い間隔）で  10,000ドルのデポジットと0.05ロットサイズ ショー 月間利益は 5%ですが、絶対ドローダウンが 50% に近づく場合は、次の点を考慮してください。

  • 追加 株式バッファー  （最低入金額の1倍）または

  • EA 設定でロット サイズを減らします。

クライアントは以下を受け取ります カスタマイズされた戦略指示 購入後。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 5つのアクティベーション - 利益の可能性を最大化

受け取るもの  5つのEAアクティベーション   2～5日間隔 確率を高めるために、異なるアカウント間で使用してください。推奨：  強力なVPS   5つのMetaTraderを実行できます。どのブローカーでもご利用いただけますが、  まず互換性をテストする  — 一部の先物ブローカーは独自のポリシーを持っています。

  • 返金保証

当社のサービスや製品にご満足いただけない場合は、   1週間、単にリクエストしてください  MQL5サポートによる払い戻し。これはMQL5の標準機能であり、当社では完全にサポートしています。過去の払い戻しの証明が必要な場合は、お気軽にメッセージをお送りください。透明性を確保しています。

  • 購入後 — 次は何ですか?

お支払い後、以下のメッセージを受け取ってください:

  • 完全なセットアップ ガイドと簡単な利益戦略の説明。

  • あなたの 固有のアクティベーション コード
    注: これがないと、EAは デモモード（ID-CODE = DEMO-101） 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

製品哲学

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

私たちは、現代の取引はインテリジェントで、透明性があり、効率的であるべきだと信じています。
EA Mastermind は単なるロボットではありません。市場に反応するだけでなく、市場を理解するのに役立つように設計されたデジタル メンターです。

取引がよりスマートに、よりシンプルに、そしてより利益の得られるものになる方法を体験してください。
今すぐEA Mastermind をお試しください。成功は運ではなく、賢明な実行です。

No. Tagline
  1 “Smart. Powerful. All-in-One. — EA Mastermind by BATIK Team”
  2  “Trading isn’t luck. It’s intelligence.”
  3  “One EA. Infinite power — Analysis, Control, and Automation.”
  4  Master the market with the power of AI Mastermind.”
  5  “EA Mastermind — The robot that thinks like a professional trader.”
  6  “Redefine trading. One click, endless possibilities.”

Attention: For CyberBot members, when using the "ThinkBot IQ7" for real trading, enhance your decisions with experience and pattern recognition of major pairs. The fundamentals and trading psychology from GPT-5 , Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, and Google AI Gemini support wise actions. --- If you experience interference or the program cannot execute according to its functions, then make sure your metatrader has confirmed as follows:

IMPORTANT NOTICE: We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network. We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. | For customer satisfaction, a one-week product trial is available. 

[Tutorial & Livestream & Add-On Free] Visit Our Profile / About Us : https://www.mql5.com/ru/users/BATIK [ livestream Now 24/7 = https://www twitch tv/CryptoForexGPT ]

Final Note

EA AutoRobot is meticulously engineered to recognize and adapt to the behavioral characteristics of most assets listed in the Forex and Derivatives markets. What makes it truly unique is its flexibility — it operates independently of any specific pair or timeframe. This opens up vast opportunities for your own research and optimization, allowing you to explore and identify the most profitable trading combinations.

We encourage you to dedicate time to backtesting through the Strategy Tester on various pairs and timeframes to discover your ideal setup. As a starting point, we recommend EURUSD on the H1 timeframe.

The good news is — we also provide a free version that mirrors the original product, available at: Strategy Tester : EA Quantum IQ7 BackteST  | Add-Ons Free :  Oscillator IQ7  and  Ai Ribbon IQ7

If you’ve been waiting for a truly next-generation trading system, enhanced with AI Mastermind acting as your personal consultant 24/7 — now is the time to take action. What you will gain far exceeds what you invest.

おすすめのプロダクト
DracoAI
Hua Manh Hung
エキスパート
DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
Standard Oscilators
Mars Safin
エキスパート
Робот Standard Oscilators в своей работе использует широкий набор стандартных индик а торов MT4. Торговые решения принимаются на основе комплексного анализа показаний индикаторов. Без мартингейла. Без сетки ордеров — в любой момент времени может быть открыта только одна сделка. Робот создан строго для пары EurUsd, для таймфрейма H1. Торговые решения принимаются после закрытия очередной свечи. Для минимизации неизбежной в определенных условиях просадки и восстановления из нее в роботе реализован
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
エキスパート
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
SentimentEA
Sergii Onyshchenko
エキスパート
This is a rarely working EA.  I recommend this EA for institutional funds. I recommend it only for pair EURUSD. Working timeframe M1 . Orders 1-3 series per month - is optimal. Public monitoring https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategy EA sells when is expensive and buys when cheap. If % bulls in a moment  <x   EA is searching for buys. If % bulls in a moment  >y  EA is searching for sells. For opening EA orders, used Market Structure High (MSH) - Market Structure Low (MSL). Parameters
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
エキスパート
This EA uses indicators to move the level line, the rules are if the price is below the level line then it is a buy signal, and if the price is above the level then a sell signal, trailing stop is to modify the stop loss, or to bring up a stop loss if previously sl = 0, this EA can accept manual orders via Android or home PC. if the condition is floating you can help this ea using manual orders which you think are good...
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
エキスパート
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
エキスパート
趋势EA“缔造者”4.1.8版本最新产品，联系方式qq398867673 ，微信15940404448，（qq不经常登录，电话微信均可）都是实名认证的。国内按授权开户数量限制、授权交易仓位限制、授权使用时间限制为参考依据定价，不管您是大资金还是小资金都有相应的权限价格。黄金缔造者经过多次更新现在的交易获利能力有目共睹如图。 购买须知： 1.提供所想要授权账号，用于写入EA授权； 2.报备账户资金额度以及所想使用的时间（半年起），用于写入EA授权； 3.添加微信，有一个简单的培训； 4.本产品只适合XAUUSD的交易； 5.产品为趋势类EA，所以震荡行情会小亏，属于正常，趋势行情大赚。 （注：交易一定是有亏有赚，主要看盈亏比例，我们不会说“放心用单单都赢利”这种骗人的话）。 虽然在官网售卖，但我们有修改权限的权力，有人不相信可以联系我们，先给你写一个简单的EA都是可以的，也可以你购买产品后，额外为你写一个你自己的策略EA，算是赠送。定价高低自有意义，我们只会给最好的产品，定最合适的价格。本产品为mt4使用 EA介绍： 1.EA没有任何参数，所有的算法我们全部封存在EA里了，使用简单；
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
エキスパート
Indicementへようこそ！ プロップファーム準備完了! -> セットファイルを ここからダウンロード ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT は、 専門的な取引アルゴリズムの作成における私の 15 年間の経験をインデックス市場にもたらします。 EA は、最適なエントリー価格を見つけるために非常によく考えられたアルゴリズムを使用し、取引のリスクを分散するために内部で複数の戦略を実行します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリング ストップロスとトレーリング テイクプロフィットも使用します。 このシス
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
エキスパート
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Apex Gold Trend Matrix MT4
Ren Cheng Yao
5 (1)
エキスパート
Quantitative Gold Trading System: Apex Gold Trend Matrix 19 Years of Market Deconstruction, 6 Years of Algorithmic Refinement, 4 Years of Live Testing From trading intuition to mathematical certainty.  Product Information Live Signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2305042?source=Site+Profile+Seller https://www.mql5.com/en/signals/2305035?source=Site+Profile+Seller https://www.mql5.com/en/signals/2274718?source=Site+Profile+Seller https://www.mql5.com/en/signals/2305039?source=Site+Profile
Tiger Security
Yang Wu
エキスパート
ATTENTION : The Tiger Security EA can not be tested in the MT4 strategy tester !!!  TigerSecurity EA  robot is a fully automated robot for  Forex trade.  TigerSecurity EA  is a combination numerous special trend strategy ,that It provides the possibility the best entries of the trade . TigerSecurity EA robot is designed  for medium and long term trading ,the robot will help you deal with and manage emotions ,and you don't need worry about news release any more !!  The trend is the key ,the Tige
Trade Zone Unlimited
Chathusanka Yamasinghe
エキスパート
The EA strategy is based on  Zone Recovery , with simple inputs. - This EA is only using pending orders to execute the trades. - Using trailing stop and take profit levels to secure the profits. When you back testing the EA most of the time it might end up in losses. This happens because we must active the EA on London and New York time. Other trading sessions will make you lose. So keep manually filter the time. Update will available soon for the time filtering option.   Features The advantage
Three Star Galaxy
Lee Ka Ying
エキスパート
User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders placed by the panel. Highly customized parameters for automated or manual buy/sell orders. Customized  money management system. Advanced users can choose their buy/sell decision according to their views and leave the rest to the EA to follow up their initial decisions. Beginners can fully rely on the built-in technology  to make transaction decisions. Users can limi
Adaptive Edge EA
Davit Beridze
エキスパート
ご購入後、重要事項についてご連絡ください！ ロボットの概要：アルゴリズム取引への統計的アプローチ このオファーは単なるエキスパートアドバイザーではありません。それは、長期的に成功する自動取引のための実証済みの手法を獲得することです。この包括的なシステムは、金融市場で一貫した収益性を得るための堅固なフレームワークを提供するように設計されています。 この取引ロボットの背後にある核となる哲学は、シンプルでありながら奥深いものです。市場は統計的な実体であり、価格はその集約された反映であるということです。多くの要因が価格変動に影響を与える一方で、基礎となる取引や動機の大部分は私たちには不透明であると認識しています。これらの目に見えない詳細を分析しようとすると、信頼できない仮定や矛盾した結果につながります。 その代わりに、当社の手法は、隠れた市場の動態を解読する必要性を実用的に回避します。私たちは価格を完全な統計単位として扱います。それは、すべての目に見える力と目に見えない力の最終的な結果です。この戦略の中核は、特定の反応を示す確率が高い、理想的には75％を超える成功率を持つ、価格データ内の繰り返
Two Star Galaxy
Lee Ka Ying
エキスパート
User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders placed by the panel. Highly customized parameters for automated or manual buy/sell orders. Customized  money management system. Advanced users can choose their buy/sell decision according to their views and leave the rest to the EA to follow up their initial decisions. Beginners can fully rely on the built-in technology  to make transaction decisions. Users can limi
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Goal Time
Mourad Ezzaki
エキスパート
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
エキスパート
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
Gold of the Incas is a highly effective trading advisor created specifically for the MT4 platform and focused on the gold market and major currency pairs. Using complex algorithms, it analyzes market trends and price fluctuations in real time, ensuring maximum profit with minimal risk. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The effectiveness of Gold of the Incas is confirmed by long testing periods, where it demonstrated outstanding res
Fluffy Sheep
Ahmed Sabry Mohammed Youssef Elgendi
エキスパート
this is an EA which trades based on the trend detected by robot. EA seeking for good opportunities for Entry-Management and Exit trades. Can be used for all forex pairs but it's better to use it on Gold symbol and H1 TimeFrame.  The robot has strong mathematical logic to detect good  opportunities and as long as market is trendy it's making money for you. but if there were a situation to reversal the EA automatically starts to manage toward close trades as low as loss possible. Since the contra
Zoom MAX AI
Nguyen Phuong Hoang
エキスパート
Zoom MAX AI Before you buy all of my products please be aware of the risks involved: 1) Please do not over believe in backtesting result . No one can 100% predict the future . 2) The best setting is default, but you can find the best by yourself each special conditions 3) Sometimes a confliction of market can cause the account a short period of Drawdown , Please get ready for it and wait for profit. 4) Super Trade AI are dependent on good brokerage conditions, like low spread and s
Algolution USDJPY
Kin Ching Chan
エキスパート
All users need to have a unique setting. Please contact us after purchase. Should you have any trouble, please contact use immediately. Introducing the USDJPY Strategy - a revolutionary trading system that blends together advanced indicators and sophisticated techniques for a comprehensive and high-performance trading experience. There is no Martingale added - just scalp in a controlled manner! Risk management We understand that risk management is crucial to trade successfully. To allow users
Midnight Queen
Kenji Ito
エキスパート
Midnight Queen MT4 — 静寂の女王が導く、夜のリバースロジックEA Midnight Queen MT4   は、 アジア時間（静かな相場）に特化した高精度ナイトスキャルピングEAです。 10年にわたるバックテストで一貫した右肩上がりの成績を記録し、 安定性と安全性を両立した “夜の女王” の名にふさわしい設計です。 特徴 取引通貨ペア： EURGBP（M5） 取引時間帯： 21:00〜07:00（ブローカー時間） ロジック：ボリンジャーバンド×RSIによる反転エントリー ニュースフィルター・スプレッド制限機能を搭載（高変動回避） ナンピン・マーチン・グリッド一切なし 自動ロット計算・資金管理機能付き バックテスト結果（2015–2025） 期間：10年間 総利益： 27,512 USD PF（プロフィットファクター）： 1.94 勝率： 約85% 総取引数： 3,560回 最大ドローダウン： 17.7% ️ 推奨環境 レバレッジ：1:100 以上 推奨ブローカー：低スプレッドECN口座（例：Axiory, ICMarkets, Peppers
Professional Manager Trader
Stefan Petkov
エキスパート
「 Professional Manager Trader 」をご紹介します。- トレーディング体験を向上させるために設計された強力なツールです。熟練したフルタイムトレーダーの専門知識に基づいて開発され、このトレーディングインターフェースは効果的に取引と資本を管理します。その戦略はブレイクアウトに基づいており、個別に開発された確認指標を組み込んでいます。これらは成功の実績を持っています。 リスクと資金管理に重点を置いた「 Professional Manager Trader 」は、成功するトレーディングの鍵を握っています。それは抜群のリスク管理と厳格なポジションサイズを持ちながら、予測できない外国為替市場を航海し、資本を守り、下降リスクを制限します。 当社の革新的なトレーディングインターフェースは市場サイクルに先んじており、金融市場の絶え間ない変化にシームレスに適応します。幅広い研究と高度なアルゴリズム分析によって作成されたこのインターフェースは、信頼性のあるトレーディングソリューションを提供します。 パフォーマンスを示すために、私たちはトレーディングインターフェースが数ヶ月間成功裏
Gold4Money
Gurkamal Singh
エキスパート
This product is specially designed for serious traders who want to earn  stable and passive income .This will not provide 100 % percent profit. There are some months in which it gave losses but that losses are not as big as profits . Try this strategy yourself first and then apply it in real account . Gold4moneyは、わずか2％のリスクで最大の利益を得ることができるため、非常に少ないリスクで簡単にお金を稼ぐのに役立つエキスパートです。 この戦略の設定は次のとおりです- 1）時間枠は4時間以上でなければなりません。 2）ロットサイズオプションで、アカウントの残高に応じてロットを指定します。合計資金の最大4％、最小2％を使用します。 4％以上使用できますが、これによりリスクが高まりま
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
エキスパート
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
エキスパート
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
Intelligent Machine
Evgeniy Zhdan
エキスパート
The EA’s unique algorithm calculates the average price (reflected in the form of a trend line on the chart), which is the center of price attraction in the framework of the traded timeframe. At times of increasing volatility, the adviser begins work with the goal of fixing profit in the region of the center of attraction of the price. Advisor does not use dangerous trading methods. It is recommended to install a trading expert on a remote server (VPS). Recommended Trading Instruments (TF 5M)
RegressionExpert
Evgeniy Zhdan
エキスパート
The Expert Advisor works on the basis of wave-like changes in price movements. The dynamic regression channel allows you to accurately predict the price movement in the short term. The Expert Advisor uses the indicator in its trading: https://www.mql5.com/en/market/product/64252 Trading instruments (TF 5m): GBPUSD, EURUSD, USDJPY. The Expert Advisor has been successfully tested with 99% quality quotes, floating spread and random ping since 2003. Optimization of the advisor is not required.
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
エキスパート
️ THREE LITTLE BIRDS EA 損失から鍛え上げられ、痛みを伴い完成させ、目的を持ってリリースされました。️ 構造。投機 ではありません。Three Little Birds EAは、ありきたりのトレーディングロボットではありません。長年の失敗を乗り越えて鍛え上げられたエンジンであり、 市場が過酷な状況に陥った際に、資産を守り、回復し、成長させることを唯一の使命として設計されています。3 つの強力な戦略 を完璧に同期さ せています。 マーチンゲール法による損失グリッド : 損失を吸収し、完全な回復に向けて構築します。 マーチンゲール法で勝利に近づくグリッド ：勢いに乗ってスマートな利益を積み重ねます。 ロット乗算によるヘッジ ：反転を捉え、収益性の高い出口を強制します。 時間枠:   H4 プラットフォーム:   MetaTrader 4 (MT4) 最低残高:   $10,000 ブローカー: 任意のブローカー ペア: 任意のペア (デフォルト設定:   XAUUSD、BTCUSD、OIL、US30、US100、
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
エキスパート
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
エキスパート
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
エキスパート
BTCUSD GRID EA は、グリッド取引戦略を使用するように設計された自動プログラムです。 BTCUSD GRID EA は、初心者にも経験豊富なトレーダーにも同様に非常に役立ちます。 使用できる他のタイプの取引ボットもありますが、グリッド取引戦略の論理的性質により、暗号グリッド取引ボットは問題なく自動取引を簡単に実行できます。 BTCUSD GRID EA は、グリッド取引ボットを試してみたい場合に使用するのに最適なプラットフォームです。 BTCUSD GRID EA は、通貨が不安定な場合でも理想的な価格ポイントで自動取引を実行できるため、暗号通貨業界にとって非常に効果的です。 この自動取引戦略の主な目的は、EA 内で事前に設定された値動きで多数の売買注文を行うことです。 この特定の戦略は自動化が容易であるため、暗号通貨取引によく使用されます。 グリッド取引戦略を正しく使用すると、資産の価格が変化したときに利益を得ることができます。 グリッド取引戦略が最も効果的であることが証明されています 。 暗号通貨の価格が変動するため。   -------------------
Guran xauusd
Ran Gu
エキスパート
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
エキスパート
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
エキスパート
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
Avato
Nikolaos Bekos
エキスパート
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
Perfection
Mikhail Senchakov
エキスパート
Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
Multiday Overlay Strategy
Fabio De Gaetano
エキスパート
With the Multiday Overlay Strategy EA you can trade in parallel all major/minor/cross pairs in Forex. This EA is rather unique, as it is capable to "follow the market", this means: no optimization is needed; the same set of input parameters is good for all pairs; you do not need to change the input parameters even if market conditions change. This 3 features mean that the EA is not "manually adapted" to a specific pair in a specific timeframe, as it normally happens when you optimize a pair with
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
エキスパート
Price Action EA for scalping. Open trades by bar height when bar height meet complex math calculations. Timerame is fundamentally M1 and works all forex symbols. Percentage trailing system. Time limitation. Autolot by percentage of balance. Settings by ea automatically. Close safety by time in minutes and close your order after x minute even if it is not in profit or loss by you. Set stoploss and takeprofit values automatically market price. Every major settings can be set automatically by robo
CSM System
Michal Milko
エキスパート
The CSM System is currently fully automated with all the special features and functions, controlled and regularly monitored. Its evolution, parameters and the individual algorithms are professionally evaluated and optimized by experienced development group of programmers who are developing new updated versions of system. Unlike the other systems, we focused to create the system where the backtesting successful results matching the real life situation. Our core lies in identification of these bi
Marrykey stock indexes
Kostiantyn Kuzmin
エキスパート
注意重要です：通貨ペアでの取引にはこのシステムを使用しないでください。 注意：重要です：選択したブローカーの個別のセットファイルなしでこのシステムを取引およびテストに使用しないでください。 Marrykey株価指数 - ダフ屋システムは一目均衡表が6つの異なる戦略が装備されていると、このようなS＆P500、ナスダック、ダ​​ウジョーンズ、Russell2000としてアメリカの株式市場の指数で動作するように主に設計されたハイブリッド組合せ論の上に構築されています。このシステムはM5からW1までのフレームで動作することができ、柔軟な設定が可能です。システムは任意の時間枠にインストールできますが、デフォルトではD1を使用します。 Marrykey株価指数 - 特定の時間フレームで選択した受注の多くを増やすことで失う取引を補償する機能を有している、この機能は、システムの数理統計学に基づいています。 Marrykey株価指数 - 自動リスク管理を備えています。システムの安定性に二つのパラメータによって制御（商品ごとのリスクと損失を停止）されますが、システムの安定性を追加したい場合は、ストップ
Win Sniper Follow
Nirundorn Promphao
1 (1)
エキスパート
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow  is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. Real operation monitoring as well as my other products can be found here :  https://www.mql5.com/en/users/winwifi/ General Recommendations The minimum deposit is 100 USD, the recommended timeframe is M15, H1, H4. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A ver
The seed of a big tree
Jun Feng
エキスパート
This is a fully automatic EA based on price fluctuation, it uses principle of special recognition of price and balance. The parameters are simple and adaptable,the EA can deal with shock, trend, data, news and other types of market, and the performance is stable. Run timeframe: the results are the same in any period. Execution demonstration of the EA can be viewed in the links below: https://www.mql5.com/zh/signals/470101 Requirements and suggestions Please use this EA on EURUSD H1 timeframe, V
Chicken peck rices
Jun Feng
エキスパート
Chicken peck rices This is a short-term EA what based on price breakthroughs,and the parameters are simple and adaptable. Requirements: Run timeframe: H1; The type of account:ECN,spread of currency≤3,for example,EURUSD,USDJPY,and others. The minimum spread for order modification:0,it means that the minimum distance is zero between setting stop loss or take profit and current price. You must use the required accounts to ensure the reliability of profit. Input parameters: explanation=chicken peck
Big Hunter
Mehdi Sabbagh
5 (1)
エキスパート
The Multi Strategy Trading Robot This automated trading robot always uses stop loss. Big Hunter is specially designed to trade gold , but you can test it on other pairs since you have the access to the parameters. The robot uses different strategies like swing trading ,  momentum trading , position trading and more. It's backtested for the last 10 years under the harshest, simulated market conditions. Each trade has  unique SL, TP, Trailing stop, and breakeven. These parameters are variable a
The Revolution Simple Trade
Herry Gani
エキスパート
THE REVOLUTION Simple Trade is suitable for all type of traders whether you are a Swing Trader, Day Trader or Scalper. THE REVOLUTION Package consist of 3 EAs which combine into a Single EA which can create many stategies depend on the trading skills used/known by each traders. We provide AUTO_SETTING expecially for beginner or no experience investors which this AUTO_SETTING will trade to achieve 1000 Points or 10%/month, and for traders/investors who have experiences in trading can develop thei
Crypto System Automatic
Michal Milko
エキスパート
Kryptosystém automaticky   Automatický kryptosystém je v súčasnosti plne automatizovaný so všetkými špeciálnymi vlastnosťami a funkciami, je kontrolovaný a pravidelne monitorovaný. Jeho vývoj, parametre a jednotlivé algoritmy sú odborne vyhodnotené a optimalizované skúsenou vývojovou skupinou programátorov, ktorí vyvíjajú nové aktualizované verzie systému. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
エキスパート
The Revolution Target Achiever FT -  Auto_Setting 1000 Points  Hi all Investors and traders, We've just updated this EA to a new version 3.0, which has a much more benefits , for Investors who want to run this EA 24 hours using vps can try the Auto_Setting to achieved 1000 Points or 10 %, for traders who have their own set up and target 1-100% can use the manual_setting, THE REVOLUTION Target Achiever is suitable for the investor who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). Th
The Revolution Great Achiever FT
Herry Gani
エキスパート
The REVOLUTION Great Achiever FT - AUTO 1000 POINTS / 10 %   ANOTHER EXCELLENT EA FOR YOU TO CONSIDER USING IT TO GROW YOUR INVESTMENT !!! THE REVOLUTION Great Achiever is suitable for the investors who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). This fixed EA Setting is modified and created from The REVOLUTION Simple Trade which has free customized Setting or Strategy Build EA which is suitable for experienced/advanced traders who have many ideas and strategies innovated  system
Pisces EA
Nuttawut Khiawkiri
エキスパート
"Pisces Expert Advisor" Powered by FxGangster This EA Better work with GBPJPY and USD Pairs. this Expert Advisor has a Scalping, hedging and trend following  strategy when trade with wrong way, it will use hedging to fix it, and I have included too much indicator inside this EA, you can use all setting inside to set this EA, by the way you can look how many indicator and how to setting in my screenshots pictures. Live myfxbook : Pisces EA  ------------------- We provide Forex Analyst signals,
Raider
Aleksandr Shurgin
エキスパート
A scalper trading advisor with an innovative method for calculating the opening of trading positions. The robot is designed for high-frequency trading with MT4 terminal instruments. The expert controls the volume of trading positions, spread expansion, and slippage. Can be used on any time frame, with any deposit size. Easily optimized and configured for the desired instrument. You can use preset settings. Recommendations for using the expert Initial deposit from 100USD. Brokers with normal exec
Wizard
Aleksandr Shurgin
エキスパート
Эксперт для работы на основных валютных парах. Открытие сделок на основе анализа ценового движения. Вход в рынок отложенными динамическими ордерами, всегда выставляет StopLoss  и  TakeProfit, не использует мартингейл и усреднение. Робот не выходит за границы заложенной в него стратегии, соблюдает заданный уровень риска и контролирует расширения спреда, выбирая наиболее благоприятные моменты входа в сделку. Для эффективной работы желательно провести оптимизацию для каждой валютной пары. Для ускор
Swing Price Action Trader
Minh Nguyen Nam
エキスパート
Swing & Price Action Trader ( SPA Trader)   How to trade with SPA Trader? SPA Trader is a very special tool for both Automatic  and Semi-Automatic trading . It works as an Indicator and Expert Advisor to trade fully automatic, if trader sets it to true and  by false setting , then it will trade when trader enter into the position via SPA Trader manually, but the money management and risk management functions remain automatically to manage the opened positions for trader... The SPA Trader is the
Night Vision EA
Mehmet Haluk Tunc
エキスパート
22.12.2020 New version is released. Bug fixed and exit by MA removed.Improved fully automated Expert Advisor without martingale. Follow the trend. Checking important trade levels. It is complex calculated to catch right trend strategy. Special candles, custom indicator and maths are used for entries. Live Results shown at here  https://www.mql5.com/en/signals/669290   Default settings recomended for EURUSD m1/m5  gmt +3(or +2 winter time) .  Click here for the symbol sets you can make testing .
CeleritasForex
Sergei Kravchenko
エキスパート
Представляем вашему вниманию новый форекс советник CeleritasForex. Вариант советника торгующего по тренду, подойдет для более продвинутого трейдера, так как имеет небольшое количество настроек позволяющих использовать наиболее прибыльные стратегии трейдинга на выбор пользователя.Кроме этого предоставляется возможность отрегулировать такие параметры как проскальзывание, риск торговли, размер максимального спреда и размер стоп ордеров.Торговый робот открывает позиции при достижении ценой уровней п
Global EA DJ
Global Scale Europe Consulting, S.L.
エキスパート
Robot experto diseñado para valorar las tendencias del mercado especialmente  y apropiado para operar sobre el índice Dow Jones. Realiza operaciones de forma automática siguiendo la tendencia del mercado en las últimas horas. Adecuado para todo tipo de usuarios interesados en un robot sencillo de gestionar, muy intuitivo y apto para personas no expertas.
Stp
Vladislav Filippov
エキスパート
For the expert to work correctly, do not forget to upload the files to the directory of the agreement (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) STP is an automated trading adviser based on neurotechnology, working on an hourly timeframe. The Expert Advisor is configured for trading according to the safe trading strategy from levels, involving the opening of short-term deals and closing them when positive profitability dynamics of several points are achieved, which allows
作者のその他のプロダクト
Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (3)
エキスパート
Predator IQ7 – トレーディングにおけるスマートハンター We are looking for     熟練したハンター   征服する準備ができて   プレデターIQ7       — 高度なビジュアルトレーディングアナライザー。     世界中のプロのトレーダー 。 搭載   すぐに使えるナビゲーターツール を備えたPredator IQ7は、パワフルなだけでなく、     直感的で中毒性がある   あなたの分析本能に従って。 そのすべての機能を言葉で説明するのは難しいです。この製品は、あなたの自然な「市場探索」感覚を高めるために 、徹底的な研究 に基づいて開発されました。 すべてが WYSIWYG ビジュアル形式 で表示されるため、退屈な理論は不要になり、 見て、ドラッグして、実行するだけです。 Predator IQ7 は、 すでに市場動向を理解し 、   MetaTrader 4/5 を 積極的に使用しているトレーダー向けに設計されています。 データの複雑さが増す ため、最適なエクスペリエンスを得るには 、フル HD (1920x1080) ディスプレイを備えた
FREE
XBot Quantum IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
やあ、同業者の君 これは単なるプロモーションではありません。あなたと共に戦ってきた経験を持つ者からの、裏情報です。私たちは単に商品を提供するだけでなく、よりスマートで、より鋭い取引の未来への鍵をあなたにお渡しします。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Only 5% of our arsenal is public. はい、これは私たちが構築したもののほんの一部に過ぎません。しかし、このほんの一部でも、あなたのゲームを変えるには十分です。 EA_Quantum_IQ7 ALL in ONEが最大95%オフ  (/market/product/153369) これはありきたりなEAではありません。偽のシグナルにうんざりし、真のインテリジェントなコントロールを求めるトレーダーのために、精密に作られたツールです。 時間制限あり。数量制限あ
HOT Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
HOT Predator IQ7 – トレーディングにおけるスマートハンター 無料版 – プレミアム版に移行する前に、自分の本能を確かめよう 手頃な価格のパワー。プレミアムなインテリジェンス。100% 無料でお試しいただけます。 「HOT Quantum IQ7 8 Symbols」の プレミアムバージョンをご覧になったことがある方は、ぜひご覧ください。（マーケット/プロダクト/153368）そして「EA Quantum IQ7 ALL in ONE」のプレミアムバージョン もご覧ください 。（マーケット/プロダクト/153369） この 無料エディションは、 完全なプロフェッショナル スイートにアップグレードする前に、ビジュアル マーケットハンティングの技術を探索、学習、習得できるように作成された ゲートウェイ エクスペリエンス です。 ------------------------------------------------------------------------------------------ コンセプト HOT Predator IQ7 は単なるインジケータ
FREE
HiLoTren IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
インディケータ
HiLoTren IQ7 — スマートな市場境界とピボットマッピング AI の精度で取引レベルを定義します。 HiLoTren IQ7 は 、ピボット ポイント 、 レジスタンス (R1 ～ R3)   、および サポート (S1 ～ S3) ゾーンをチャート上に直接自動的にプロットする、インテリジェントな ピボット ベースのインジケーター です。 市場の境界、反転ゾーン、トレンド継続レベル を識別するための明確な視覚的フレームワークを提供し、すべてリアルタイムで計算されます。 主な特徴 自動ピボット エンジン — 毎日のピボット、R/S レベルを即座に計算します。 動的ゾーンの視覚化 — ゾーンの色分けによる適応型サポート/レジスタンス ライン。 あらゆるシンボルで動作します - 外国為替、金、暗号通貨、インデックスがサポートされています。 プラグ アンド プレイ セットアップ - 設定不要のシンプルさ。 指値注文とストップ注文に最適 — 価格が反応する前に、高確率のエントリーゾーンを視覚化します。 IQ7トレーディングエコシステムの一部 Combine HiLoTren IQ7
FREE
Oscillator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
インディケータ
EA Mastermind – The Smart, All-in-One Trading Solution It’s time to stop relying on luck for your trading success. Meet EA Mastermind — a premium, next-generation trading suite engineered by the BATIK Team , a collective of professionals in market analytics, algorithmic engineering, and intelligent trading design. EA Mastermind isn’t just another Expert Advisor — it’s a revolutionary ecosystem that fuses three intelligent systems into one seamless framework: AI Mastermind Signal Analyzer – deliv
FREE
EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
エキスパート
[As of May 08, downloaded by 28 traders]    Instructions for use   click here! For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 提案: この製品は、理論的な複雑さを避け、実用性を重視して綿密に設計されており、観察反射として潜在意識のみに依存しています。その結果、脳は本質的に洗練された方法で情報を理解し、成功する取引を育む個人の所有権の文化を育みます。初心者でも、一貫して適用すれば 1 週間以内に結果を達成できます。これは、プロトタイプのトライアル デモンストレーションによって実証できます。遅滞なくご連絡ください。この優れた製品を入手する機会をお見逃
VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
エキスパート
The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. 「   Ai Panel Genius X   」は、真剣なプロの専門家の味方として設計されたプレミアムインジケーターです。マルチペア分析を含むあらゆる通貨ペアに関する専門知識を、高度な「WYSIWYG」ビジュアルプレゼンテーションで瞬時に提供します。初心者から経験豊富なトレーダーまで、退屈な理論を必要とせず、「サブリミナル」メソッドで誰でも簡単に使いこなすことができます。 This 'ToolTip'  
Ai Panel Genius X4
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. 「   Ai Panel Genius X   」は、真剣なプロの専門家の味方として設計されたプレミアムインジケーターです。マルチペア分析を含むあらゆる通貨ペアに関する専門知識を、高度な「WYSIWYG」ビジュアルプレゼンテーションで瞬時に提供します。初心者から経験豊富なトレーダーまで、退屈な理論を必要とせず、「サブリミナル」メソッドで誰でも簡単に使いこなすことができます。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a s
GOLD Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? 親愛なる同僚の皆様、月間最低5%の利益を保証し、透明性と信頼性を特徴とする安全なトレーディングエキスパートアドバイザー（EA）ロボットをお探しでしたら、ぜひ以下の提案をご検討ください。金鉱採掘向けに設計されたEA-ThinkBot IQ7 Predatorが、現在ご検討いただけます。ぜひご自身でその効果をご確認ください。 EA ThinkBot IQ7 Predator — 単なるEAではなく、プロフェッショナルなトレーディングソリューション Disclaimer:    This project is strictly f
GaMBLeRs
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
GaMBLeRs – 指数関数的な口座成長を実現するスマートトレーディングマシン [   Quantum Trading Machine]   D   I   S   C   R     I   P   T   I  0  N   GaMBLeRsは、金融市場で成功するには勇気、リスクテイク、そして規律ある戦略が必要であることを理解している、強い精神的強さを持つトレーダーのために設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。この製品は、人工知能、インタラクティブパネル、そして自動取引システムを組み合わせることで、口座残高を飛躍的に増やす機会を提供します。 主な特徴: スマート コアと高度なプロセッサ : 確率と統計の原理を使用してアカウントを最適化するために自動的に動作します。 マシン複製 : 時間オフセットを使用して複数のアカウント間でアクティブ化し、成功確率を高めます。 リアルタイム手動制御 : ドラッグ アンド ドロップ機能を使用して、位置を即座に調整またはリダイレクトします。 インタラクティブ パネル : 収益性の高い取引を強化す
EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
[As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 提案: この製品は、理論的な複雑さを避け、実用性を重視して綿密に設計されており、観察反射として潜在意識のみに依存しています。その結果、脳は本質的に洗練された方法で情報を理解し、成功する取引を育む個人の所有権の文化を育みます。初心者でも、一貫して適用すれば 1 週間以内に結果を達成できます。これは、プロトタイプのトライアル デモンストレーションによって実証できます。遅滞なくご連絡ください。この優れた製品を入手する機会
VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
エキスパート
The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai] 自律コンピューティングは、 目標と推論主導のメカニズムに基づいてロボットおよびインタラクティブなアプリケーションを自律的に実行するインテリジェントなコンピューティング アプローチです。 「   Ai Panel Genius X   」は、真剣なプロの専門家の味方として設計されたプレミアムインジケーターです。マルチペア分析を含むあらゆる通貨ペアに関する専門知識を、高度な「WYSIWYG」ビジュアルプレゼンテーションで瞬時に提供します。初心者から経験豊富なトレーダーまで、退屈な理論を必要とせず、「サブリミナル」メソッドで誰でも簡単に使いこなすことができます。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable inf
Ai Panel Genius X5
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. 「   Ai Panel Genius X   」は、真剣なプロの専門家の味方として設計されたプレミアムインジケーターです。マルチペア分析を含むあらゆる通貨ペアに関する専門知識を、高度な「WYSIWYG」ビジュアルプレゼンテーションで瞬時に提供します。初心者から経験豊富なトレーダーまで、退屈な理論を必要とせず、「サブリミナル」メソッドで誰でも簡単に使いこなすことができます。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a s
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信