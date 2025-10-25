It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identically based on your dedication. The WYSIWYG visual display also transmits analyst information to Alert charts and your own Telegram Bot. See for yourself by downloading the free demo and experiencing it !

取引の成功のために運に頼るのをやめる時が来ました。

市場分析、アルゴリズム システム、インテリジェント トレーディング ツールを専門とする専門家集団であるBATIK チームによって設計されたプレミアム傑作、 EA Mastermind をご紹介します。

サポート マルチアカウントまたはマルチペアの確率戦略 バランスのとれた成長のために。

瞬時に移動 TP/SLレベル または、すべてのオープンポジションを一度に調整します。

市場の動向とボラティリティ レベルに関する視覚的な洞察を提供します。

分析する 8つの主要通貨ペア 複数の時間枠（H4～M1）にわたって。

多くの EA は派手なスクリーンショットや非現実的なバックテストを通じて完璧さを約束します。 EAマスターマインド 違うのは 透明性、信頼性、そして真に機能的。 クリーンなWYSIWYGインターフェース、リアルタイムの適応分析、そして世界市場の変化に合わせた継続的なアップデートにより、 一時的なツールではなく、 長期的な取引のパートナー です。

EAオートロボット – 適応型インテリジェンスを使用して取引を自動的に実行します。

スマートトレーディングパネル – チャートから直接、正確な手動制御が可能になります。

AIマスターマインド信号アナライザー – プロフェッショナルレベルの市場情報を提供します。

------------------------------------------------------------------------------------

A. EA Quantum IQ7 ALL in ONE （プレミアム/有料）

------------------------------------------------------------------------------------



EAマスターマインドのコアエンジン

EA Mastermind エコシステム全体を動かすメインエンジン、 EA Quantum IQ7 ALL in ONEでインテリジェントトレーディングの未来に踏み出しましょう。

BATIK チームによって開発されたこの洗練されたシステムは、分析インテリジェンス、適応アルゴリズム、自律実行を統合し、トレーダーにあらゆる市場状況での完全な制御を提供します。

EA Quantum IQ7 ALL in ONEは単なるエキスパート アドバイザーではありません。プロのデスクに匹敵する精度で継続的に分析、適応、実行する24 時間 365 日対応の AI パートナーです。

AI Mastermindとの統合により、市場に合わせて進化するリアルタイム分析、シンボル同期、自己学習パフォーマンスの新しい次元が実現します。

これは、実際の取引に必要なプレミアム コア モジュールであり、パワー、ロジック、精度の究極の表現です。

以下の補完的なアドオンと組み合わせて、 EA Mastermind Ultimate Suite を完成させましょう。

EA Quantum IQ7 BackteST – バックテストモジュール（無料）

Oscillator IQ7 – 分析アドオン（無料）

AIリボンIQ7 – ビジュアルインテリジェンスレイヤー（無料）

EA Quantum IQ7 ALL in ONE — 人工知能が現実の戦略になる場所。

------------------------------------------------------------------------------------

B. EA Quantum IQ7 バックテスト（無料）

------------------------------------------------------------------------------------



戦略を発見し、テストし、完成させる

EA Mastermindの完全なロジックを制限なく体験してください。

EA Quantum IQ7 BackteSTはサンドボックス環境であり、トレーダーはライセンス入力を必要とせずに、取引設定を自由に探索、実験、改良することができます。

このバージョンを使って、最も収益性の高いペアと時間枠の組み合わせを特定しましょう。柔軟なエンジンは実際のEAマスターマインド構造を反映しており、実際に運用を始める前に、シミュレーション、分析、そしてアプローチの完成度を高めるのに役立ちます。

開始するには、次の簡単な手順に従ってください。

以下にリストされているすべての関連モジュールをダウンロードしてください。 ID コード DEMO-101 を使用して、 EA Quantum IQ7 ALL in ONEから始めます。 慣れてきたら、 BackteSTに切り替えて、より広範囲の実験を行ってください。 分析は、直近 1 か月のデータと H4～M5 の時間枠に焦点を当ててください。 AI マスターマインドによる精度のガイドに従って、最強のシンボル セットアップを特定します。

最適な洞察と制御を得るには、以下のアドオンと組み合わせてください。

発振器IQ7

AIリボンIQ7

EA Quantum IQ7 BackteST — 次の飛躍のためのトレーニングの場。

------------------------------------------------------------------------------------

C. オシレーター IQ7 （無料アドオン）

------------------------------------------------------------------------------------



ディープマーケットモメンタムアナライザー

EA Mastermindシステムの深さと精度を高めるために作られた強力な分析アドオン、 Oscillator IQ7をご紹介します。

このインテリジェントなツールは、市場の根底にあるエネルギーを視覚化し、勢いの変化、枯渇ゾーン、反転の可能性を非常に明確に特定するのに役立ちます。

Mastermind エコシステムの分析の心臓部として設計されており、 EA Quantum IQ7 ALL in ONEおよびBackteST とシームレスに連携して動作し、トレーダーは市場の動きだけでなく、その理由も把握できます。

実行前に深い洞察を求めるトレーダーに最適なOscillator IQ7は、よりスマートでデータに基づいた意思決定への視覚的なゲートウェイです。

これを以下と組み合わせます:

EA Quantum IQ7 オールインワン

EA クォンタム IQ7 バックテスト

AIリボンIQ7

オシレーター IQ7 — 市場が動き出す前にその脈動を感じます。

------------------------------------------------------------------------------------

D. AI Ribbon IQ7 （無料アドオン）

------------------------------------------------------------------------------------



マスターマインドシステムのビジュアルトレンド同期

EA Mastermind スイートの最終ビジュアル インテリジェンス レイヤーであるAI Ribbon IQ7 をご紹介します。これは、市場のリズム、調整、勢いを 1 つの直感的なディスプレイで明らかにするように設計されています。

このエレガントなアドオンは、分析ツールと取引ロジックを橋渡しし、複数の時間枠とシンボルにわたってトレンドの方向を簡単に同期するのに役立ちます。

AI Mastermind 、 AutoRobot 、 Smart Panel を補完する、クリーンでインテリジェントな視覚表現を提供し、EA Mastermind エコシステムを完成させます。

分析、確認、正確なタイミングのいずれに使用する場合でも、 AI Ribbon IQ7 は意思決定を強化し、完全な自信と明瞭性を持って取引するのに役立ちます。

これを以下と組み合わせます:

EA Quantum IQ7 オールインワン

EA クォンタム IQ7 バックテスト

発振器IQ7

AI Ribbon IQ7 — トレンドが形成される前にそれを知る技術。

------------------------------------------------------------------------------------