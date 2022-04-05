Stoch Color Script
- ユーティリティ
- Adrian Hernandez Castellanos
- バージョン: 1.6
- アップデート済み: 29 2月 2024
- アクティベーション: 20
このスクリプトは、買入または売却の傾向に応じて、ストキャスティクスの背景を色付けします。背景色は、インジケーターのラインの位置によって決まります。
変更可能なパラメータは次のとおりです。
スクリプトの使用方法:
結論:
- %K Period: %K 期間。
- %D Period: %D 期間。
- Slowing: 減速期間。
- Price Field: Low/High, Close/Close。
- MA Method: Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted。
- Color Positive Trend: 上昇傾向の背景色。
- Color Negative Trend: 下降傾向の背景色。
- Color Neutral Trend: 中立的な傾向の背景色。
- Save variables: 現在の値を後で再利用できるように保存します。
- Clean graph: グラフの色をクリアします (Clean colors)。
スクリプトを使用するには、チャート上にインジケーターをドラッグアンドドロップするだけです。チャート上にインジケーターをどこにドロップするかによって、取得する結果が異なります。インジケーターを色付けするだけでなく、グラフ全体を色付けすることもできます。 (スクリーンショットをご覧ください)
スクリプトは自動的にインジケーターに適用されます。
このスクリプトは、ストキャスティクスを使用するトレーダーにとって便利なツールです。このスクリプトは、上昇傾向、下降傾向、および中立傾向の識別を容易にします。
コーヒー？もちろん、コーヒーをいただきます。その代わりに、このスクリプトのインジケーターバージョンを提供します。これで、あなたもプレゼントとして何かを持ち帰ることができます :-)。https://www.mql5.com/ja/market/product/109889