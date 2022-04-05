Stoch Color Script

このスクリプトは、買入または売却の傾向に応じて、ストキャスティクスの背景を色付けします。背景色は、インジケーターのラインの位置によって決まります。


変更可能なパラメータは次のとおりです。

  • %K Period: %K 期間。
  • %D Period: %D 期間。
  • Slowing: 減速期間。
  • Price Field: Low/High, Close/Close。
  • MA Method: Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted。
  • Color Positive Trend: 上昇傾向の背景色。
  • Color Negative Trend: 下降傾向の背景色。
  • Color Neutral Trend: 中立的な傾向の背景色。
  • Save variables: 現在の値を後で再利用できるように保存します。
  • Clean graph: グラフの色をクリアします (Clean colors)。

スクリプトの使用方法:

スクリプトを使用するには、チャート上にインジケーターをドラッグアンドドロップするだけです。チャート上にインジケーターをどこにドロップするかによって、取得する結果が異なります。インジケーターを色付けするだけでなく、グラフ全体を色付けすることもできます。 (スクリーンショットをご覧ください)

スクリプトは自動的にインジケーターに適用されます。

結論:

このスクリプトは、ストキャスティクスを使用するトレーダーにとって便利なツールです。このスクリプトは、上昇傾向、下降傾向、および中立傾向の識別を容易にします。


コーヒー？もちろん、コーヒーをいただきます。その代わりに、このスクリプトのインジケーターバージョンを提供します。これで、あなたもプレゼントとして何かを持ち帰ることができます :-)。https://www.mql5.com/ja/market/product/109889



おすすめのプロダクト
Format Charts MT4
Vital H B Engenharia Ltda
ユーティリティ
If you use several charts open at the same time, you know how boring it is to apply formats to each chart individually. This script can change all open charts using a single command. Parameters: 1 - Choose symbol to put on charts: apply the selected symbol to all charts. If "current", it does not change the symbol; 2 - Choose timeframe or leave empty: apply the selected timeframe to all charts. If "CURRENT", it does not change the timeframe; 3 - Apply template to the charts: If true, apply the t
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
インディケータ
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
ユーティリティ
Scalping One MT4 free バージョンです。 １ポジションを１つのボタンで表示します。リアルタイムで損益、  Lot、  Pointを表示。チャート通貨のみと全通貨ペアのポジションの表示を切り替え可能。（free版は３ポジションのみ） 日本語、英語に自動識別対応（設定タブは英語のみですが http://www.emkyuradias.shop/emkyuradias.shop/instruction.html にて日本語Helpを用意） 口座通貨表記はドル、ユーロ、ポンド、円に対応（自動識別） タイムラインの描画機能は、ローカルタイム（PC時間）、カレントタイム、東京、ニューヨーク、ロンドン、シドニー時間を選択可能な時計表示と連動可能、サマータイム対応。 ラウンドナンバー、日、週、月、年の安値、高値ライン表示、非表示がワンクリックで可能、高値安値は時間表示上のデータ表示部分にて個別に表示も可能です。
FREE
Morning Luck
Pavel Predein
4.8 (5)
エキスパート
Automatic trading system based on the morning Flat indicator, puts pending orders on the borders of the night channel .All trades have a fixed stop loss and take profit .The traded pair GBPUSD H1, can be used on other instruments after optimization. The EA contains a switchable flat indicator . The robot's operating time in the input parameters corresponds to (+2GMT). when switching to daylight saving time,you need to adjust the time manually. * Use default settings  * Does not use dangerous
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
ユーティリティ
MT4用NAS100 Auto SL and TP Makerをご紹介します： MetaTrader4でナスダック100市場をナビゲートするトレーダーにとって不可欠なアシスタントであるNAS100オートSLおよびTPメーカーで、ストップロスおよびテイクプロフィットの設定をもう見逃すことはありません。このツールは、ストップロスとテイクプロフィットのレベル管理を自動化するシームレスなソリューションを求める方々のために設計されています。 主な特徴 簡単な自動化： ストップロスやテイクプロフィットのないナスダック100取引を自動的に監視します。 ユーザーが構成した設定に基づいてレベルを動的に調整します。 注文タイプの多様性： Nasdaq100の成行注文と未決済注文の両方に対応。 MetaTrader 4で利用可能な様々な注文タイプをサポートします。 カスタマイズされた設定： ユーザーフレンドリーなパラメータ設定により、トラッキング設定とストップロス/テイクプロフィットレベルのカスタマイズが可能です。 柔軟な範囲： 実行する特定のNAS100商品、または取引されるすべての商品に対してStop
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
インディケータ
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Close ALL In This Current Chart MT4
Nino Guevara Ruwano
ユーティリティ
A simple button to completely close   all existing open trades   (both Buy and Sell) on the   current chart . Warning : Once the button is pressed, all open trades on the current chart will be deleted immediately without any more questions or dialogue. Use this utility very carefully. We recommend that you do a trial of removing open trades on a demo account first, before trying to use this utility on a real account.
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
エキスパート
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
SX Theme Setter MT4
Mojtaba Sarikhani
5 (1)
ユーティリティ
SX Theme Setter is intended for changing chart appearance in 2 modes: - Gradient background mode: In this mode, the indicator creates a gradient background for your chart. Colors, steps and gradient type can be selected by user. - Color theme: Color theme mode provides more than 50 built-in different color themes which can be selected from a list. Most of these themes are converted from official color themes of real trading platforms of the past and present. Try them out and see if they suit
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
インディケータ
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
エキスパート
This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
FREE
Grid Assistant Pro
Alessandro De Cristofaro
ユーティリティ
Grid Assistant Pro – Utility for Managing Grid Strategies on MetaTrader 4 Grid Assistant Pro is a professional utility that helps traders manage and monitor unidirectional grid strategies directly from the MT4 chart. It provides a visual dashboard , clear controls, and automated risk protection features for precise and efficient grid operation. Key Features Visual Dashboard Real-time metrics: Balance, Equity, Floating P/L, Drawdown %, Free Margin Grid status: active and pending or
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
インディケータ
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
ユーティリティ
Fastest way to change the period. Suitable for traders who use many charts and timeframes. Size, shape and color can be customized. Inputs Parameters Corner — Choose corner placement Standart is "Right lower chart corner" Color — Background color of the button ColorText — Text color of the button ColorOn — Background color of the button for the current period ColorOnText — Text color of the button for the current period Font — Arial, Verdana... FontSize — Size of the font in pixels DistanceX —
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
インディケータ
このプロジェクトが好きなら、5つ星レビューを残してください。 このインジケータは、指定されたためのオープン、ハイ、ロー、クローズ価格を描画します 特定のタイムゾーンの期間と調整が可能です。 これらは、多くの機関や専門家によって見られた重要なレベルです トレーダーは、彼らがより多くのかもしれない場所を知るために有用であり、 アクティブ。 利用可能な期間は次のとおりです。 前の日。 前週。 前の月。 前の四半期。 前年。 または: 現在の日。 現在の週。 現在の月。 現在の四半期。 現年。
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
ユーティリティ
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Proは、MetaTrader 4向けに設計された自動取引システムです。 フィボナッチベースの価格水準とトレンドおよびストラクチャー分析を組み合わせ、エントリーポイントとエグジットポイントを決定します。このEAはロングポジションとショートポジションの両方をサポートし、リスク管理パラメータも組み込まれています。 主な機能： • フィボナッチ・リトレースメントとエクステンション・ロジックを用いて、エントリーポイント、SLポイント、TPポイントをプロットします。 • ロットサイズと損切り/利益確定レベルを設定可能 • エントリーポイントは1つまたは2つから選択可能 • 市場状況に応じて、固定または動的な損切り/利益確定をサポート • 複数の時間枠と通貨ペアに対応 • 最大スプレッド、スリッページ、取引頻度の制御オプションを搭載 • 自動取引管理：損益分岐点、トレーリングストップ、部分決済オプション • 希望に応じて成行注文もサポート入力項目の概要： • リスク管理：ロットサイズ、取引ごとのリスク、最大取引回数 • エントリー
FREE
Candle Cross DCR MT4
Kaloyan Ivanov
エキスパート
エキスパートアドバイザーの説明：Candle Cross DCR Candle Cross DCR は MetaTrader 5 向けの完全自動化されたエキスパートアドバイザーで、ローソク足が指数移動平均線 (EMA) をクロスした瞬間に取引シグナルを生成します。必要に応じて DeMarker、CCI、RSI からなる DCR フィルターでシグナルを確認することもできます。 この EA は高度にカスタマイズ可能で、スキャルピングにもトレンドフォローにも対応します。プライスアクショントリガーとマルチタイムフレームインジケーターフィルターを組み合わせることで、精度と市場適合性を高めます。 戦略の基本ロジック ローソク足が EMA の反対側でクローズしたときにエントリーシグナルが発生します 買いは現在の足が EMA の上でクローズし、前の足が下でクローズしたときに生成されます 売りは現在の足が EMA の下でクローズし、前の足が上でクローズしたときに生成されます オプションの DCR フィルター DeMarker が設定以下で買い、設定以上で売りを許可します CCI が設定以下で買い、設定
FREE
Profitstat free
Tonny Obare
4 (2)
ユーティリティ
Profitstat is a free indicator that scans your history and displays it on the chart. The free version shows the number of trades and profit made on the current and previous day. The data is updated instantly as soon as a trade closes. Simply attach it to any chart and it gives the account data irrespective of the chart currency nor timeframe.
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
ユーティリティ
This simple but useful script calculates the lot in % of the deposit. It is indispensable for risk management. There is only one customizable parameter: MaxRisk - risk in % for lot calculation. The product works as a standard script. Launch it once on an appropriate chart and start trading using the calculated lot value. Genious is simplicity! Happy trading!
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
インディケータ
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
インディケータ
この情報インジケーターは、アカウントの現在の状況を常に把握したい人にとって役立ちます。このインジケーターには、ポイント、パーセンテージ、通貨での利益、現在のペアのスプレッド、現在の時間枠でバーが閉じるまでの時間などのデータが表示されます。 バージョンMT5 -   より便利なインジケーター チャート上に情報線を配置するには、いくつかのオプションがあります。 価格の右側 (価格の後ろにあります); コメントとして (グラフの左上隅に); 画面の選択した隅。 情報区切り記号を選択することもできます。 | / 。 \ # インジケーターにはホットキーが組み込まれています。 キー 1 - 情報表示の種類に戻ります (価格、コメント、コーナーの右側) キー 2 - 情報表示の種類を 1 つ進みます。 キー 3 - 情報ライン表示の位置を変更します。 ホットキーは設定で再割り当てできます。 このインジケーターは使いやすく、非常に有益です。設定で不要な情報項目を無効にすることも可能です。 設定 表示された情報を置き換えるホット キー (戻る)   - 情報表示の種類に戻ります。 表示情報を切り替
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
エキスパート
Double Breakout   is an automatic expert advisor with two separate strateges that uses martingale. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs for each flow of orders. The specified takeprofit and stoploss levels are used to exit the position.  General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents. Spread is recommended not more than 3 points. It is better to use trend currency pairs. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value. When martingale i
FREE
R 2EMA Color
Rwy Ksyby
5 (2)
インディケータ
MT4 の R 2EMA Color インジケーターは、2 つの EMA のクロスオーバーに基づく堅実な取引シグナルを提供します。 キーポイント 価格が 2 つの緑色の EMA を超えて閉じると、買いトレード シグナルが作成されます。 価格が 2 つの赤い EMA を超えて閉じると、売りトレード シグナルが作成されます。 R 2EMA Color Forex インジケーターにより、売買のタイミングをより簡単に判断できます 2 つの EMA ラインが緑色に変わると、買いシグナルが発生します。 2 つの EMA ラインが赤くなると、売りシグナルが発生します。 それと取引する方法は？ 2 つの EMA シグナル ラインが赤色から緑色に変わるとすぐに買い取引を開始します。トレンドは現在ポジティブです。 2 つの EMA シグナル ラインが緑色から赤色に変わるとすぐに売りトレードを開始します。トレンドは現在ネガティブです。 チャート上で反対の取引シグナルが発生したら、取引を終了します。 R 2EMA Color インジケーターで取引を開始および終了するために、お好みの取引方法を自由に使用
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
インディケータ
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
ユーティリティ
You can manually open a trade (one click), and this EA will take care of setting the SL and TP. SL and TP are set based on the number of pips you specify in the input screen. You can also choose monetary SL and TP. SL and TP are determined based on the weighted average price (WAP), so if you open a new trade, SL and TP will be updated according to the new WAP. The WAP is not unique but differentiated between buy and sell trades (this is useful only if you open opposite trades on the same chart)
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
インディケータ
QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the pri
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
インディケータ
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Draw Vertical Lines Utility MT4
Ynal Al Khalil
ユーティリティ
this EA draws vertical lines on the chart, either consecutive or alternating lines, depending on the input settings. Since vertical lines often represent time events, timing is important in trading. StartTime = D'2025.03.12 23:00';  // Starting point (time and date) NumberOfLines = 10;                    // Total number of lines to draw IntervalCandles = 1;                   // Interval in candles (must be > 0) IntervalMinutes = 30;                  // Interval in minutes (0 to disable) Directi
FREE
LT Candle Time with Alert MT4
Thiago Duarte
3.5 (2)
ユーティリティ
This indicator show the candle remaining time on the chart and/or in the corner of the window. It also display notificaton (popup and push) when a new candle is formed (optional). You configure the timer on candles and at chart corner. I don't need to explain the functions because are very simple. MT5 version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/38470 Any doubt or suggestion to a new feature please comment. Enjoy!
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
インディケータ
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
ユーティリティ
Local Trade Copier EA MT4 による、驚くほど高速な取引コピーを体験してください。1分で簡単にセットアップできるこの取引コピー機は、同じWindowsコンピュータまたはWindows VPS上の複数のMetaTrader端末間で取引をコピーすることができ、0.5秒未満の高速コピースピードを実現します。 初心者であろうとプロのトレーダーであろうと、 Local Trade Copier EA MT4 には、あなたの特定のニーズに合わせてカスタマイズするための幅広いオプションが用意されています。これは、利益の可能性を高めたい人にとって究極のソリューションです。 今すぐ試してみて、これが市場で最も速くて簡単なトレードコピー機である理由を理解してください。 ヒント： デモアカウントで Local Trade Copier EA MT4 デモバージョンをダウンロードして試すことができます： ここ ダウンロードした無料のデモ ファイルを MT4 >> ファイル >> データ フォルダを開く >> MQL4 >> Experts フォルダに貼り付けて、ターミナルを再起動しま
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
ユーティリティ
取引 ごとのリスクの 計算、新規注文 の 簡単 な 設置、部分的 な 決済機能 を 持 つ 注文管理、 7 種類 のトレーリングストップなど 、便利 な 機能 を 備 えています 。 追加の資料と説明書 インストール手順 - アプリケーションの手順 - デモアカウント用アプリケーションの試用版 ライン機能 チャート上にオープニングライン、ストップロス、テイクプロフィットを表示します。この機能により、新規注文を簡単に設定することができ、注文を出す前にその特徴を確認することができます。   リスク計算 リスク計算機能は、設定されたリスクとストップロス注文のサイズを考慮して、新規注文のボリュームを計算します。ストップロスの大きさを自由に設定できると同時に、設定したリスクを守ることができます。 Lot calc ボタン - リスク 計算 を 有効 / 無効 にします 。 Risk フィールドでは 、必要 なリスクの 値 を 0 から 100 までのパーセンテージまたは 預金通貨 で 設定 します 。 設定」 タブで 、 リスク 計算 の 種類 を 選択 します ：「 $ 通貨」、「 % 残
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
ユーティリティ
Trade Manager EAへようこそ。これは、取引をより直感的、正確、そして効率的にするために設計された究極の リスク管理ツール です。これは単なるオーダー実行ツールではなく、包括的な取引計画、ポジション管理、リスク管理のためのソリューションです。初心者から上級者、迅速な実行を必要とするスキャルパーまで、Trade Manager EAはあらゆるニーズに対応し、為替、指数、商品、暗号通貨などさまざまな市場で柔軟に対応します。 Trade Manager EAを使用すると、複雑な計算が過去のものになります。市場を分析し、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットのレベルをチャート上のラインでマークし、リスクを設定するだけで、Trade Managerが最適なポジションサイズを即座に計算し、SLとTPをピップ、ポイント、口座通貨でリアルタイムに表示します。すべての取引が簡単かつ効果的に管理されます。 主な機能： ポジションサイズ計算機 ：定義されたリスクに基づいて取引サイズを瞬時に決定します。 簡単な取引計画 ：エントリー、ストップロス、テイクプロフィットを設定するためのド
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
ユーティリティ
平均化ヘルパー - この種の取引ヘルパー ツールは、次の 2 つのテクニックを使用して、以前は利益がなかったポジションを平均化するのに役立ちます。 標準平均 トレンドに応じてポジションを開くヘッジ このユーティリティは、買いと売りの両方の異なる方向の複数のオープンポジションを一度に整理する機能を備えています 。例えば、売りポジションを1つ、買いポジションを1つオープンしたが、どちらも利益が出ていない場合、あるいは1つは利益が出ているものの利益が十分でない場合、この2つのポジションを平均化してプラスで取引を終了したい場合などです。これは、私の平均化支援ユーティリティが役立ちます。 平均化ヘルパー ユーティリティ - 次のポジションのサイズ、注文価格、ポジションを平均化する方向、指定した利益確定サイズでプラスでポジションをクローズする方向を自動的に計算できます。 このユーティリティでは、「買い」と「売り」ボタンを使ってポジションを開くこともできます。希望する利益確定額と開始ロットを指定するだけです。ユーティリティ自体は、最初に指定した利益確定額でポジションをクローズするか、ポジションを平均
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
ユーティリティ
Copy Cat More Trade Copier MT4 (コピー猫MT4) は単なるローカル取引コピーツールではなく、現代の取引課題に対応するために設計された完全なリスク管理と実行フレームワークです。Propファームのチャレンジから個人の資産管理まで、強力な実行力、資金保護、柔軟な設定、高度な取引処理を組み合わせ、あらゆる状況に適応します。 このコピーツールは Master（送信側） と Slave（受信側） の両モードで動作し、成行注文や指値注文のリアルタイム同期、取引修正、部分決済、Close By 操作をサポートします。デモ口座・リアル口座の両方に対応し、取引用パスワードまたは投資家パスワードでも利用可能です。Persistent Trade Memory 技術により、EA・ターミナル・VPS が再起動しても復元可能です。複数の Master と Slave を同時に管理でき、ブローカー間の違いはプレフィックス/サフィックスの自動調整やシンボルマッピングで処理されます。 マニュアル/設定: Copy Cat Trading Copier マニュアル Copy Cat Mo
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
ユーティリティ
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
ユーティリティ
Trade Panel は、多機能の取引アシスタントです。このアプリケーションには手動取引用の 50 を超える取引機能が含まれており、ほとんどの取引操作を自動化できます。 注意、アプリケーションはストラテジー テスターでは動作しません。購入する前に、デモアカウントでデモ版をテストできます。デモ版 ここ 。 完全な手順 こちら 。 取引。 ワンクリックで取引操作を実行できます: 自動リスク計算を使用して未決の注文とポジションをオープンします。 ワンクリックで複数の注文とポジションをオープンします。 注文グリッドを開きます。 未決の注文とポジションをグループごとにクローズします。 ポジション反転 (買いを閉じて売りを開く、または売りを閉じて買いを開く)。 ポジションをロックします（買いポジションと売りポジションの量を均等にする追加のポジションをオープンします）。 ワンクリックですべてのポジションを部分的にクローズします。 すべてのポジションのテイクプロフィットとストップロスを同じ価格レベルに設定します。 すべてのポジションのストップロスをポジションの損益分岐点レベルに設定します。 注文とポ
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
ユーティリティ
MT4 to Telegram Signal Provider は使いやすく、完全にカスタマイズ可能なツールで、Telegramに信号を送信し、あなたのアカウントを信号提供者に変えることができます。 メッセージのフォーマットは 完全にカスタマイズ可能です！ しかし、簡単な使用のために、あらかじめ定義されたテンプレートを選択し、メッセージの特定の部分を有効または無効にすることもできます。 [ デモ ]   [ マニュアル ] [ MT5バージョン ] [ Discordバージョン ] [ Telegramチャンネル ]  New: [ Telegram To MT5 ] セットアップ ステップバイステップの ユーザーガイド が利用可能です。 Telegram APIの知識は必要ありません。開発者が必要なものをすべて提供します。 主要機能 購読者に送信される注文の詳細をカスタマイズする機能 例えばブロンズ、シルバー、ゴールドなど、階層型のサブスクリプションモデルを作成できます。ゴールドサブスクリプションでは、すべての信号が得られますなど。 ID、シンボル、またはコメントによる注文のフ
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
ユーティリティ
日ごとおよび週ごとのクローズ取引履歴、現在のオープン取引、および外国為替エクスポージャーを 1 つのチャートで即座に確認できます。ヒートマップを使用して、収益性の高い取引と、取引ポートフォリオ内の現在のドローダウンの位置を特定します。 クイック クローズ ボタン クイック クローズ ボタンを使用すると、1 つのシンボルのすべての取引をクローズしたり、個々の取引を完全にクローズしたり、ボタンをクリックするだけで部分的な利益または損失を取得したりできます。リストで取引を探したり、取引の一部をクローズする方法を考えたりする必要はもうありません。ダッシュボードには、外国為替ペアの取引中に各通貨シンボルの現在のエクスポージャーも表示されるため、主要なニュース イベントの前にエクスポージャーが過剰になっている可能性のある領域を特定するのに役立ちます。ボタンを使用して、ニュースの前にエクスポージャーを即座にすばやく減らすことができます。または、ニュースがすでに発生して利益が出ている場合は、1 回のクリックでその利益をすばやく銀行に預けることができます。 オープン取引ヒートマップ 取引ヒートマッ
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
ユーティリティ
Risk/Reward Toolは、MetaTrader 4でのトレード計画、可視化、執行の方法を革新するために設計されたプロフェッショナルグレードのエキスパートアドバイザーです。精密なリスク管理を重視する裁量トレーダーでも、トレード設定を視覚的にテストする必要のある戦略開発者でも、このツールはエレガントで直感的なインターフェースで必要なすべてを提供します。 基本的なポジション計算機とは異なり、Risk/Reward Toolは視覚的なトレード計画を即時執行機能、リアルタイムの損益モニタリング、包括的なトレード管理機能と組み合わせています。このツールはMT4ストラテジーテスターと完全に互換性があり、実際の資金をリスクにさらすことなくトレード戦略を練習し、アプローチを改善することができます。 ツールの完全なマニュアルはこちら: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244 MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/158601 主な機能 視覚的なトレード計画 ドラッグ＆ドロップ操作可能
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
ユーティリティ
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
ユーティリティ
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
ユーティリティ
MetaTrader4のコピー機を取引します。     それは任意の口座からの外国為替取引、ポジション、注文をコピーします。 それは最高の貿易コピー機の1つです     MT4 - MT4、MT5 - MT4     のために     COPYLOT MT4     バージョン（または     MT4 - MT5  MT5 - MT5     のために     COPYLOT MT5     バージョン）。 MT5のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 のコピー機 バージョン       MetaTrader 5 ターミナル（   МТ5 - МТ5、МТ4 - МТ5   ）-   コピーロットクライアントMT5 独自のコピーアルゴリズムにより、すべての取引がマスターアカウントからクライアントアカウントに正確にコピーされます。 また、動作速度が速いことでも知られています。タフなエラー処理。 強力な機能セット。 プログラムは、複数
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
ユーティリティ
ワンクリックで取引できるトレーディングパネル。ポジションと注文の操作！チャートまたはキーボードから取引。 手動取引用の取引パネル。チャート（チャートウィンドウ）またはキーボードから取引できます。開閉、リバース、ロックポジションと注文を処理する МetaТrader4のメインオーダーのトレーディングコントロールパネル：売買、売却、売却、売却、売却、閉じる、削除、修正、トレーリングストップ、ストップロス、takeproft MT5のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 シンボルウィンドウからの取引とキーボードからの取引！ あなたはMetaTrader 4ターミナル - バーチャルコントロールパネルVirtualTradePadのためのユニークなプラグインを持っています。 Description on English 注意！  ストラテジーテスターの 取引方法を学びたい場合は、無料の TesterPad ユーティリティをチェックしてくだ
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
ユーティリティ
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
ユーティリティ
Expert Advisor は 、アカウントMetaTrader 4で 取引を繰り返し、ポジションを設定するか、事前に設定された回数だけシグナルを送信します。 手動または別のエキスパートアドバイザーによって開かれたすべての取引をコピーします。 シグナルをコピーし、シグナルからロットを増やします ！ 他のEAの多くを増やします。 次の機能がサポートされています：コピーされた取引のカスタムロット、ストップロスのコピー、テイクプロフィット、トレーリングストップの使用。 MT5のバージョン 完全な説明 +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 リンク MetaTraderのトレードコピー機はこちらから入手できます：   COPYLOT 注意 注：これは、端末間の取引用のコピー機ではありません。 ストラテジーテスターでエキスパートアドバイザーをテストし、ビジュアルモードでEAPADPROツールバーと取引することができます！ EAを1つの通貨ペアにインストールするだけで
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
ユーティリティ
Auto Grid：  既存のトレードに基づいたグリッド注文の自動作成。 複雑なトレード戦略の自動化   新しいポジションを検出し、最適化された注文配列を自動的に作成する高度なグリッドシステム。 多機能ユーティリティ ：66+ 機能、Auto Gridツールを含む  |   ご質問はこちらまで   |   MT5版 A. インテリジェントなトレード検出と監視： 特定シンボルまたは包括的なポートフォリオスキャン 正確な分類による高度な注文タイプ検出 戦略的監視開始：即時、遅延、または条件ベース アルゴリズム戦略互換性のためのマジックナンバー統合 B. 高度なグリッド設定： 戦略的注文配置：   複数の配置方法論 インテリジェントな方向ロジック：   同一、反対、または市場ベースの注文作成 精密な注文数量：   カスタマイズ可能なグリッド密度と構造 高度なオフセットシステム：   固定間隔または動的百分比進行 包括的なレベル管理：   サイズまたは価格一貫性のあるSL/TP継承 高度なロットサイジング：   固定、累進的增加、または戦略的削減 有効期限制御：   カスタム時間枠または原注
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
ユーティリティ
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
ユーティリティ
革新的な X2 Copy MT4 で瞬時のトレードコピーを発見しましょう。わずか10秒のセットアップで、単一のWindowsコンピューターまたはVPS上のMetaTrader端末間でのトレード同期を、前例のない速度（0.1秒未満）で行う強力なツールを手に入れられます。 複数の口座を管理していても、シグナルをフォローしていても、戦略を拡大していても、X2 Copy MT4 は比類のない精度とコントロールであなたのワークフローに適応します。待つのはやめてください — 市場をリードする速度と信頼性でコピーを開始しましょう。今すぐ トライアル版 をダウンロードしてください。 *重要：MT5端末での作業には、別途 X2 Copy MT5 バージョンが必要です X2 Copy MT4/5 の設定と機能の説明 | X2 Copy トライアル版のインストール方法 特徴 高速コピー — 0.1秒未満でのトレード転送 すべてのコピータイプのユニバーサルサポート：MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5 直感的なインターフェースで10秒で即時セットアップ 24時間年中無休の安定動
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
ユーティリティ
コピー機->便利で高速なインターフェースインタラクション、ユーザーはすぐに使用できます     ->>>> WindowsコンピュータまたはVPS Windowsでの使用を推奨 特徴： 多様でパーソナライズされたコピー取引設定：1. 異なるシグナルソースに異なるロットモードを設定できます。2. フォワードコピー取引とリバースコピー取引に異なるシグナルソースを設定できます。3. シグナルはコメントで設定できます。4. 契約ロットに応じてロットを調整するかどうか 多様でパーソナライズされたコピー注文設定2：1.品種ごとに異なるロットモードを設定できます2.順方向コピー注文と逆方向コピー注文に異なる品種を設定できます3.コメントでシグナルを設定できます4.契約ロットに応じてロットを調整するかどうか コメントフィルタリング、MAGICフィルタリング、シグナルロットフィルタリング、ローカル製品フィルタリング 勤務時間設定 逆同期SLAVE終了 注文バインド機能: 任意の注文を設定されたシグナルソース注文にバインドできます (テーブルをダブルクリックして編集します) アカウントリスク管理 基本
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
ユーティリティ
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
ユーティリティ
このスクリーナーを使用すると、選択した期間（時間枠）内に通常よりも買われ過ぎ（成長率）または売られ過ぎ（減少率）の資産を特定できます。 市場は法律によって支配されており、より安く購入し、より高価に販売しますが、自動スキャナーがないと、たとえば今週内に、通常よりも買われ過ぎまたは売られ過ぎの通貨/株を特定することは非常に困難です。現在の時間、または月。 数十または数百の機器が存在する可能性があり、すべてを手動で分析する時間がないことが物理的に可能な場合もあります。これらの問題は、Screenerを使用して簡単に解決できます。 スクリーナーができること スキャナーはどのTFでも使用できます スキャナーは、通貨、株式、暗号通貨、商品、インデックス、およびその他の機器で動作します 資産を特定するロジックは、市場の基本法則に基づいているため、普遍的です。 スクリーナーの助けを借りて、あなたはさまざまな戦略に従って作業することができます、最も一般的なものの1つはポンプとダンプです 各商品の平均値を明らかにする-SoftimoTradeScreenerは、選択したTFの資産の買われ過ぎと売られ過ぎ
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
ユーティリティ
これは、グリッドシステムを取引する半自動のエキスパートアドバイザーです。アイデアは、市場で徐々にさまざまなポジションを取り、次にそれらの損益分岐点を計算することです。価格がこの損益分岐点を所定の距離だけ通過すると、すべての未決済注文がクローズされます。 重要な情報 ユーザーガイドは次のとおりです。   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 このEAは、他のどの製品でも試すことができ ます。https：//www.mql5.com/en/users/bermaui314/seller 重要な機能 EAには、予期しない結果から取引資本を保護するためのストップロスメカニズムがあります。 EURUSD-XAUUSD-Oil-BitcoinのようなMT4シンボルを取引することができます。 MT4の時間枠をトレードすることができます。 VPSからEAを実行することをお勧めします。 パラメータとデフォルト設定 1）お金の管理設定 ロットを開始します。 レバレッジが1：400以上の場合、デフォルト設定で500ドルごとに0.01にすることをお勧めし
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
ユーティリティ
EchoTrade Telegram Signal Backtester VALIDATE TELEGRAM SIGNALS IN MINUTES - STOP GUESSING, START BACKTESTING Stop blowing accounts on "VIP" signals that don't deliver. The EchoTrade Telegram Signal Backtester is the professional solution to audit, verify, and optimize any Telegram signal provider's performance on historical data. Most signal providers show you their wins but hide their losses. This tool reveals the naked truth. By combining a powerful Data Manager (included) with an advanced MT4
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
ユーティリティ
Seconds Chart — MetaTrader 4で秒足チャートを作成するユニークなツールです。 Seconds Chart を使用すると、秒単位のタイムフレームでチャートを構築でき、標準的な分足や時間足チャートでは得られない柔軟性と分析精度を実現します。例えば、 S15 は15秒足を表します。あらゆるインジケーター、エキスパートアドバイザー、スクリプトを利用可能で、標準的なチャートと同様に便利に操作できます。 標準的なツールとは異なり、 Seconds Chart は超短期のタイムフレームでも高い精度と遅延なく作業できるように設計されています。 Seconds Chartの利点 1秒から900秒 までのタイムフレームをサポート。 瞬時の読み込み MT5ターミナルからのティックデータベースのインポートにより、過去データを即時利用可能。 MT5ターミナルで「 Tick Database 」ユーティリティを最初に起動する必要があります。 リアルタイムでデータが更新され、 遅延やラグなし 。 複数の秒足チャートを同時に作成可能。 Seconds Chartが最適な用途 スキャルピング
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
ユーティリティ
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
ユーティリティ
TelegramからMT4へ： 究極のシグナルコピーソリューション Telegram to MT4 は、DLLを必要とせず、TelegramのチャンネルやチャットからMetaTrader 4プラットフォームに取引シグナルを直接コピーできる最先端のユーティリティです。この堅牢なソリューションは、比類のない精度とカスタマイズオプションにより、シグナルのシームレスな実行を保証し、時間を節約し、効率性を向上させます。 [ Instructions and DEMO ] 主な特徴 直接的なTelegram API統合 電話番号とセキュアコードで認証します。 ユーザーフレンドリーな EXE ブリッジを使用して、チャット ID を簡単に取得および管理します。 複数のチャネル/チャットを追加、削除、更新して、同時に信号をコピーします。 高度なフィルターによる信号解析 カスタム例外語 (例: 「レポート」、「概要」) を含む不要な信号をスキップします。 柔軟な SL および TP 形式 (価格、ピップ、ポイント) をサポートします。 シグナルが価格ではなくポイントを指定する場合、エントリ ポイントを自動
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
ユーティリティ
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Fibo Alert Ultimate
ISO Financial Services
3.71 (7)
ユーティリティ
This tool adds alerts to your Fibo Retracement and Fibo Expansion objects on the chart. It also features a handy menu to change Fibo settings easily and quickly! Features Alert for Fibo Retracement and Fibo Expansion levels. Sound, Mobile and Email alert. Up to 20 Fibo Levels. Continuous sound alert every few seconds till a user clicks on the chart to turn it OFF. Single sound alert with pop-up window. Keeping all user settings even after changing timeframes. New handy menu to change Fibo setti
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
ユーティリティ
Trade Manager は、リスクを自動的に計算しながら、取引を迅速に開始および終了するのに役立ちます。 過剰取引、復讐取引、感情的な取引を防止する機能が含まれています。 取引は自動的に管理され、アカウントのパフォーマンス指標はグラフで視覚化できます。 これらの機能により、このパネルはすべてのマニュアル トレーダーにとって理想的なものとなり、MetaTrader 4 プラットフォームの強化に役立ちます。多言語サポート。 MT5バージョン  |  ユーザーガイド + デモ Trade Manager はストラテジー テスターでは機能しません。 デモについてはユーザーガイドをご覧ください。 危機管理 % または $ に基づくリスクの自動調整 固定ロットサイズを使用するか、ボリュームとピップに基づいた自動ロットサイズ計算を使用するオプション RR、Pips、または価格を使用した損益分岐点ストップロス設定 トレーリングストップロス設定 目標に達したときにすべての取引を自動的に終了するための 1 日あたりの最大損失 (%)。 過度のドローダウンからアカウントを保護し、オーバートレードを防ぎま
作者のその他のプロダクト
MACD Color Script
Adrian Hernandez Castellanos
5 (1)
ユーティリティ
MACD インジケーターの背景を、買いまたは売りトレンドに応じて色付けするスクリプト（ドラッグアンドドロップ）。 変更できるパラメーターは、MetaTrader の MACD インジケーターによって提供されるパラメーターと同じで、さらに、ご希望に応じて最も適切な色を編集するために必要なパラメーターです。変更できるパラメーターは次のとおりです。     Fast EMA     Slow EMA     MACD SMA     Apply To     Color Positive Trend     Color Negative Trend     Color Neutral Trend     Save variables (現在の値を保存して後で再利用できるようにする)     Clean graph (グラフから色を消去する場合) グラフにインジケーターをどこにドロップするか コーヒー？もちろん、コーヒーをいただきます。その代わりに、このスクリプトのインジケーターバージョンを提供します。これで、あなたもプレゼントとして何かを持ち帰ることができます :-)。 https://
FREE
ADX Color Script
Adrian Hernandez Castellanos
ユーティリティ
平均方向指数 (ADX) 指標の背景を買いまたは売りのトレンドに応じて色付けする (ドラッグアンドドロップ) スクリプト 平均方向指数 (ADX) 指標は、トレンドの強さを測定するために使用されるテクニカル指標です。この (ドラッグアンドドロップ) スクリプトは、買いまたは売りのトレンドに応じて ADX 指標の背景を色付けします。背景色は、スクリプトのパラメータによって決まります。 変更可能なパラメータ: Period: ADX 指標の期間。 Level: トレンドが強気か弱気かをフィルタリングするために満たす必要がある最小レベル (デフォルトは 0)。 Apply To: (Close price, Open price, High price, Low price, Median price, Typical price, Weighted price)。 Color Positive Trend: 強気トレンドの背景色。 Color Negative Trend: 弱気トレンドの背景色。 Color Neutral Trend: 中立トレンドの背景色。 Save variable
Stoch Color Indicator
Adrian Hernandez Castellanos
インディケータ
Stochastic Oscillator with Coloring このインジケーターは、インジケーターのトレンドに応じて背景を塗りつぶします。このインジケーターは、ストキャスティクス オシレーターの値に応じて背景を塗りつぶします。トレンドが上昇または下降しているかどうかに関係なく、背景の色はストキャスティクス オシレーターのパラメーターで決定されます。ただし、過去 400 バーのみが描画されます (注記を参照)。 変更可能なパラメータ: %K Period : %K 期間 %D Period: %D 期間 Slowing: 遅延期間 Price Field : Low/High, Close/Close MA Method: Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted. Color Positive Trend: 上昇トレンドの背景色 Color Negative Trend: 下降トレンドの背景色 Color Neutral Trend: 中立トレンドの背景色 Print all plots?: デフォルトでは、 インジケーター
ADX Color Indicator
Adrian Hernandez Castellanos
インディケータ
平均方向指数 ( Average Directional Movement Index - ADX) インジケーターは、トレンドの方向に応じて背景を色付けします。 ADXColor インジケーターは、 トレンドの強さを測定するために使用されるテクニカル インジケーターです。 インジケーターの背景色は、 そのパラメータによって決定され、 最後の 400 バーのみを描画します。 変更できるパラメータは次のとおりです。 Period ： ADX インジケーターの期間。 Trend Level ： ADX インジケーターが上昇トレンドまたは下降トレンドと見なされるために到達する必要のある最低レベル (デフォルトでは 0. 0)。 Apply To ： インジケーターを適用する価格 ( Close price, Open price, High price, Low price, Median price, Typical price, Weighted price )。 Color Positive Trend ： 上昇トレンドの背景色。 Color Negative Trend ： 下降トレ
MACD Color Indicator
Adrian Hernandez Castellanos
インディケータ
MACD インジケータと買い/売り傾向の背景色 このインジケータは、MACD (Moving Average Convergence Divergence) インジケーターの値に基づいて、チャート背景を色付けします。その買い/売り傾向によってです。背景色は、ストキャスティクオシレーターのパラメータによって決定され、最近の 400 バーのみを描画します (注を参照)。これは、トレンドの強度と反転の可能性を測定するために使用されます。 変更できるパラメータは次のとおりです。 Fast EMA: 短期間の指数平滑移動平均の期間。 Slow EMA: 長期間の指数平滑移動平均の期間。 MACD SMA: MACD シグナルラインを計算するための単純移動平均。 Apply To: (Close price, Open price, High price, Low price, Median price, Typical price, Weighted price). Color Positive Trend: 上昇トレンドの背景色。 Color Negative Trend: 下降トレン
AlarmLIne
Adrian Hernandez Castellanos
インディケータ
トレンドラインブレイクアウトアラート 説明: この指標は、 価格がトレンドラインを突破したときにアラート（音、 アラート、 または通知）をトリガーします。 これは、 トレンドラインの上または下で発生します。 パラメータ: Names of the trendlines. : トレンドラインの名前をカンマで区切ります（トレンドライン名の頭にスペースがなく、 正確であることを確認してください）。 Value over/under the line (E.g.: 0.03% or 500 pips). : アラートをトリガーする前にトレンドラインの上下のマージンを定義する値です。 次のパラメータに従って、 パーセンテージまたはピップスで指定できます。 Use value in percentage or pips? ：前のパラメータがパーセンテージで与えられているか、 ピップスで与えられているかを定義します。 2nd bar? ：Trueの場合、 トレンドラインの上下に2本のバーがあるときにアラートがトリガーされます。 Play sound? (Bug!) ：Trueの場合、 スピーカーか
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信