このスクリプトは、買入または売却の傾向に応じて、ストキャスティクスの背景を色付けします。背景色は、インジケーターのラインの位置によって決まります。





変更可能なパラメータは次のとおりです。



%K Period: %K 期間。

%K 期間。 %D Period: %D 期間。

%D 期間。 Slowing: 減速期間。

減速期間。 Price Field : Low/High, Close/Close。

: Low/High, Close/Close。 MA Method: Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted。

Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted。 Color Positive Trend: 上昇傾向の背景色。

上昇傾向の背景色。 Color Negative Trend: 下降傾向の背景色。

下降傾向の背景色。 Color Neutral Trend: 中立的な傾向の背景色。

中立的な傾向の背景色。 Save variables: 現在の値を後で再利用できるように保存します。

現在の値を後で再利用できるように保存します。 Clean graph: グラフの色をクリアします (Clean colors)。

スクリプトの使用方法:



スクリプトを使用するには、チャート上にインジケーターをドラッグアンドドロップするだけです。チャート上にインジケーターをどこにドロップするかによって、取得する結果が異なります。インジケーターを色付けするだけでなく、グラフ全体を色付けすることもできます。 (スクリーンショットをご覧ください)

スクリプトは自動的にインジケーターに適用されます。

結論:



このスクリプトは、ストキャスティクスを使用するトレーダーにとって便利なツールです。このスクリプトは、上昇傾向、下降傾向、および中立傾向の識別を容易にします。







