Trade Manager MT4 DaneTrades
- ユーティリティ
- Levi Dane Benjamin
- バージョン: 6.30
- アップデート済み: 25 12月 2025
- アクティベーション: 10
Trade Manager は、リスクを自動的に計算しながら、取引を迅速に開始および終了するのに役立ちます。 過剰取引、復讐取引、感情的な取引を防止する機能が含まれています。 取引は自動的に管理され、アカウントのパフォーマンス指標はグラフで視覚化できます。 これらの機能により、このパネルはすべてのマニュアル トレーダーにとって理想的なものとなり、MetaTrader 4 プラットフォームの強化に役立ちます。多言語サポート。
危機管理
- % または $ に基づくリスクの自動調整
- 固定ロットサイズを使用するか、ボリュームとピップに基づいた自動ロットサイズ計算を使用するオプション
- RR、Pips、または価格を使用した損益分岐点ストップロス設定
- トレーリングストップロス設定
- 目標に達したときにすべての取引を自動的に終了するための 1 日あたりの最大損失 (%)。 過度のドローダウンからアカウントを保護し、オーバートレードを防ぎます
- 1日の最大損失をドル単位で設定し、目標に達したときにすべての取引を自動的に終了します。 過度のドローダウンからアカウントを保護し、オーバートレードを防ぎます
- ボタン 1 つですべての取引を損益分岐点に設定
- 携帯電話/電話から送信された取引のリスクを自動的に計算します
- OCOは設定で利用可能
取引とポジションの管理
- 月、週、日、時間、または分ごとの最大取引を設定して、過剰取引を停止し、リベンジ取引を行います。
- 高度な未決注文管理。 未決注文をいつクローズするかに関するルールを調整する
- 後続の未決注文
- 成行注文と未決注文の両方をサポート
- ポジションを確保し、過剰取引を停止するための $ 単位の 1 日の最大利益目標
- ポジションを確保するための 1 日の最大利益目標 (%)
- リスクとエクスポージャを制限するためのオープントレードを最大化します。
- RR、Pips、またはPriceを使用してパーシャルを自動的に取得します
- 1:2、1:3、1:4 などの固定 RR ターゲットを使用してエントリーし、ポジションの計算された利益を確認します
- ボタン 1 つですべての保留中の注文を閉じる
グラフィカルパネルの機能
- アカウントのパフォーマンスと勝率、損失率、合計取引などの統計を確認します。
- 取引パフォーマンスを視覚化し、シンボルや日付範囲などのフィルターを使用して統計のグラフを取得します。
- 管理設定の設定ファイルのテンプレートを 3 つまで保存できます。
- 設定ファイルをロードして、最も好みの設定をすぐに使用します。
- 自動スクリーンショット。 スクリーンショットの時間枠とサイズをカスタマイズします。
- 注文保留、削除、オープン、クローズ、期限切れ、TP または SL のヒット時の自動スクリーンショット。
- ボタン 1 つですべての取引をスプレッドシートにエクスポートします。
- タスク スケジューラを使用すると、特定の日と時間にアクションを実行できます。
- 仮想ストップロスおよびテイクプロフィットマネージャー
- 同じシンボルのストップロスとテイクプロフィットレベルを一括編集
通知を送信する
- アラート、プッシュ通知、電子メール通知から選択します
- 注文が SL または TP に達した場合に通知する
- 注文が損益分岐点になった場合に通知する
- 部分的に取得された場合に通知する
- 1 日あたりの最大損失額に達した場合に通知する
- 1 日の最大利益に達した場合に通知する
- 取引が制限された場合に通知する
- 取引が許可された場合に通知する
取引ホットキーとショートカット
- パネルの主要機能の完全にカスタマイズ可能なホットキーとショートカット
何か問題がございましたら、メッセージをください。いつでも喜んでお手伝いさせていただきます。
#タグ: プロップファーム、トレーディングパネル、トレードマネージャー、注文管理、トレーリングストップ、ブレークイーブン、パーシャルクローズ、マニュアルトレーディング、トレーディングアシスタント、トレードアシスタント、リスク管理、オーバートレーディング、ポジション管理、最大損失、履歴統計、仮想tp、 バーチャルSL、隠れストップロス、隠れテイクプロフィット、バルクSL、バルクTP、モバイルトレード
Started using this trade Manager as my other trade manager for years (FX Synergy) has stopped working since a recent update. Dane has a built a very good tool and he is also quick to reply. It's a no brainer.