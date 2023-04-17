Trade Manager MT4 DaneTrades

Trade Manager は、リスクを自動的に計算しながら、取引を迅速に開始および終了するのに役立ちます。 過剰取引、復讐取引、感情的な取引を防止する機能が含まれています。 取引は自動的に管理され、アカウントのパフォーマンス指標はグラフで視覚化できます。 これらの機能により、このパネルはすべてのマニュアル トレーダーにとって理想的なものとなり、MetaTrader 4 プラットフォームの強化に役立ちます。多言語サポート。

MT5バージョン | ユーザーガイド + デモ

Trade Manager はストラテジー テスターでは機能しません。 デモについてはユーザーガイドをご覧ください。

危機管理

  • % または $ に基づくリスクの自動調整
  • 固定ロットサイズを使用するか、ボリュームとピップに基づいた自動ロットサイズ計算を使用するオプション
  • RR、Pips、または価格を使用した損益分岐点ストップロス設定
  • トレーリングストップロス設定
  • 目標に達したときにすべての取引を自動的に終了するための 1 日あたりの最大損失 (%)。 過度のドローダウンからアカウントを保護し、オーバートレードを防ぎます
  • 1日の最大損失をドル単位で設定し、目標に達したときにすべての取引を自動的に終了します。 過度のドローダウンからアカウントを保護し、オーバートレードを防ぎます
  • ボタン 1 つですべての取引を損益分岐点に設定
  • 携帯電話/電話から送信された取引のリスクを自動的に計算します
  • OCOは設定で利用可能

取引とポジションの管理

  • 月、週、日、時間、または分ごとの最大取引を設定して、過剰取引を停止し、リベンジ取引を行います。
  • 高度な未決注文管理。 未決注文をいつクローズするかに関するルールを調整する
  • 後続の未決注文
  • 成行注文と未決注文の両方をサポート
  • ポジションを確保し、過剰取引を停止するための $ 単位の 1 日の最大利益目標
  • ポジションを確保するための 1 日の最大利益目標 (%)
  • リスクとエクスポージャを制限するためのオープントレードを最大化します。
  • RR、Pips、またはPriceを使用してパーシャルを自動的に取得します
  • 1:2、1:3、1:4 などの固定 RR ターゲットを使用してエントリーし、ポジションの計算された利益を確認します
  • ボタン 1 つですべての保留中の注文を閉じる

グラフィカルパネルの機能

  • アカウントのパフォーマンスと勝率、損失率、合計取引などの統計を確認します。
  • 取引パフォーマンスを視覚化し、シンボルや日付範囲などのフィルターを使用して統計のグラフを取得します。
  • 管理設定の設定ファイルのテンプレートを 3 つまで保存できます。
  • 設定ファイルをロードして、最も好みの設定をすぐに使用します。
  • 自動スクリーンショット。 スクリーンショットの時間枠とサイズをカスタマイズします。
  • 注文保留、削除、オープン、クローズ、期限切れ、TP または SL のヒット時の自動スクリーンショット。
  • ボタン 1 つですべての取引をスプレッドシートにエクスポートします。
  • タスク スケジューラを使用すると、特定の日と時間にアクションを実行できます。
  • 仮想ストップロスおよびテイクプロフィットマネージャー
  • 同じシンボルのストップロスとテイクプロフィットレベルを一括編集

通知を送信する

  • アラート、プッシュ通知、電子メール通知から選択します
  • 注文が SL または TP に達した場合に通知する
  • 注文が損益分岐点になった場合に通知する
  • 部分的に取得された場合に通知する
  • 1 日あたりの最大損失額に達した場合に通知する
  • 1 日の最大利益に達した場合に通知する
  • 取引が制限された場合に通知する
  • 取引が許可された場合に通知する

取引ホットキーとショートカット

  • パネルの主要機能の完全にカスタマイズ可能なホットキーとショートカット

何か問題がございましたら、メッセージをください。いつでも喜んでお手伝いさせていただきます。


#タグ: プロップファーム、トレーディングパネル、トレードマネージャー、注文管理、トレーリングストップ、ブレークイーブン、パーシャルクローズ、マニュアルトレーディング、トレーディングアシスタント、トレードアシスタント、リスク管理、オーバートレーディング、ポジション管理、最大損失、履歴統計、仮想tp、 バーチャルSL、隠れストップロス、隠れテイクプロフィット、バルクSL、バルクTP、モバイルトレード

レビュー 16
Steunis
159
Steunis 2025.03.26 06:50 
 

Started using this trade Manager as my other trade manager for years (FX Synergy) has stopped working since a recent update. Dane has a built a very good tool and he is also quick to reply. It's a no brainer.

Apollo2012
36
Apollo2012 2024.02.12 11:27 
 

That's not only a Tool.... This is THE Tool!!! I was searching for it a long time... now I can call it my own! It is easy to use and gives you a safety to reduce lossy trades... To be honest, but what is necessary to be a profitable trader? It's all about riskmanagement... And THIS tool covers all aspects to turn an entry into a nearly riskless trade... Well DONE! If I have a wish what I want to be added: Hmm... Don't know... Maybe this: I am struggling with my broker, that a SL is only allowed to be set, when the price action is 30 points away from the entry. For perfect riskmanagment I would like, that this broker limit is overruled by the EA, so I can have a nearly riskless trade after 15+points... maybe a trailing SL to my set BreakEven-value (1.1pips)... Most of my trades will start in the right direction... but sometimes it turns after 25-30points, so I'll never can set the SL to Break Even... I know there might be an option in the EA already for this... but didn't tested it so far...

Shaxrux Gulmuradov
125
Shaxrux Gulmuradov 2023.11.09 19:20 
 

Excellent developer, solved all my problems with the tool. And the instrument is good

Stefan Balog
128
Stefan Balog 2025.06.24 11:41 
 

I've been using it for about six weeks now and unfortunately can't recommend it. I was very enthusiastic at first, but over time I realized that it has many teething issues. The most minor one is that the RR doesn't always disappear (sometimes it disappears and sometimes it doesn't) when you open a trade (the corresponding "Delete RR Tool On Trade Open" function is activated). The result: You inadvertently open multiple trades because you think the positions haven't been opened. And the worst mistake: Even though all restrictions and even "Max Daily Loss" are deactivated, both in the Expert and directly in the Trade Manager, the Trade Manager closed all of my losing positions twice. That's a disaster! After the first time, I deleted and reinstalled the Trade Manager and checked the settings carefully. Nevertheless, it happened again, so I'm ruling out a mistake on my part. That shouldn't be happening!

Steunis
159
Steunis 2025.03.26 06:50 
 

Started using this trade Manager as my other trade manager for years (FX Synergy) has stopped working since a recent update. Dane has a built a very good tool and he is also quick to reply. It's a no brainer.

karolis Urbonas
33
karolis Urbonas 2024.08.01 21:30 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Levi Dane Benjamin
17372
開発者からの返信 Levi Dane Benjamin 2024.08.01 21:39
Hi, I've never seen you reach out saying you've had an issue before. If it's freezing then let me know the error on the expert tab log and I'll fix it and you can change your review
Apollo2012
36
Apollo2012 2024.02.12 11:27 
 

That's not only a Tool.... This is THE Tool!!! I was searching for it a long time... now I can call it my own! It is easy to use and gives you a safety to reduce lossy trades... To be honest, but what is necessary to be a profitable trader? It's all about riskmanagement... And THIS tool covers all aspects to turn an entry into a nearly riskless trade... Well DONE! If I have a wish what I want to be added: Hmm... Don't know... Maybe this: I am struggling with my broker, that a SL is only allowed to be set, when the price action is 30 points away from the entry. For perfect riskmanagment I would like, that this broker limit is overruled by the EA, so I can have a nearly riskless trade after 15+points... maybe a trailing SL to my set BreakEven-value (1.1pips)... Most of my trades will start in the right direction... but sometimes it turns after 25-30points, so I'll never can set the SL to Break Even... I know there might be an option in the EA already for this... but didn't tested it so far...

Levi Dane Benjamin
17372
開発者からの返信 Levi Dane Benjamin 2024.02.12 11:40
Hi, glad you like the tool! You can set a stop loss at any level you like using virtual SL and TP. As long as the tool is running constantly it will use any SL you set and it will be hidden from the broker. Find more information in the user guide about how to set this
Shaxrux Gulmuradov
125
Shaxrux Gulmuradov 2023.11.09 19:20 
 

Excellent developer, solved all my problems with the tool. And the instrument is good

Miguel Angel Martinez Sanchez
262
Miguel Angel Martinez Sanchez 2023.11.08 12:39 
 

A great tool to help you in your trades. Levi is attentive to continue improving his EA. Thank you.

Levi Dane Benjamin
17372
開発者からの返信 Levi Dane Benjamin 2023.11.08 12:56
Thank you for your review
Stanislav Brodt
647
Stanislav Brodt 2023.10.30 18:51 
 

This problem was solved quickly, thank you very much

Levi Dane Benjamin
17372
開発者からの返信 Levi Dane Benjamin 2023.10.30 18:59
There maybe many reasons why your system is hanging and it may or may not be to do with the EA. Send me a message I would like to know what the issue is. First make sure you're on the latest version (4.12)
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd
397
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd 2023.09.08 14:08 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

christosmythos
19
christosmythos 2023.09.04 17:11 
 

well unfortunately it freezes in my setup when placing trailing so I use the trailing tool of MT4, otherwise it seems to be working well, a bit confusing in the beginning with getting the risk right

Levi Dane Benjamin
17372
開発者からの返信 Levi Dane Benjamin 2023.09.04 17:56
Hi Christos, Sorry to hear it freezes your mt4. My first assumption is the messagebox confirmation is 'off screen' and holds up the EA. Can you try turning off confirmation messages in the inputs of the EA and try again? If not I'm more than happy to investigate for you.
TikaSaunders
19
TikaSaunders 2023.09.01 09:55 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Shenice
21
Shenice 2023.08.29 11:42 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

hitesh9
24
hitesh9 2023.08.18 22:47 
 

the manager does everything a trader needs. allows you to drag and drop your entry + SL while automatically calculating your lot size for your preferred risk. also allows you to bypass your broker's max lot size per position. many other nice features as well. the developer offers amazing customer support and also regularly updates the manager with requested features. would recommend to every trader looking for an easy to use manager that does it all

rvmeurs
39
rvmeurs 2023.07.11 21:59 
 

I was already long waiting for a tool like this. I was facing little issue’s, and DaneTrades is creating a fix immediately. The tool is working great now. Very good to see, he is programming extra functionality. After buying I can upgrade every time for free. Thank you DaneTrades…

Cycytrades
54
Cycytrades 2023.06.30 16:03 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Rex Le
23
Rex Le 2023.06.03 01:13 
 

I've been working with Dane since the EAs' release and I am impressed at his quick response time in resolving issues. Thank you!

AyGee111
34
AyGee111 2023.05.30 15:00 
 

Legging badly, does not set limits in the moment u need to enter, so u miss a trade u waited for, just work bad / maximum price is for free / dont buy it dont make the same mistake i did / use now another one/ i never give bad reviews but this one is just a bad copy to make money from noobs fcgscam

how u wanna help me????? u cant help u have to code this shit correctly - i missed 2 good trades cause this shit dont work - it was just my mistake that i bought this scamm noob shit thats it DELED THIS SHIT AND DOND SELL IT TO PEOPLE

Levi Dane Benjamin
17372
開発者からの返信 Levi Dane Benjamin 2023.05.30 15:11
Firstly sorry you're having a bad experience. Make sure you're updated to the latest version 2.10. I've offered multiple times to try and help you but you seem to ignore me and keep leaving comments. If you would like me to resolve your issues please send me a message
レビューに返信